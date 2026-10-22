الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 07:30 فيلا بارك

تنطلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في 24 أكتوبر 2026، الساعة 07:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و11:30 بتوقيت غرينتش.

بداية مانشستر سيتي المثالية مثيرة للإعجاب، رغم الجدل المحيط بها

سحابة

أستون فيلا يستعيد توازنه بعد بداية متذبذبة

يقبع أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط، بعدما حقق انتصارين فقط في مبارياته السبع الأولى. لكنه لم يخسر في جميع المسابقات منذ هزيمته على أرضه أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 1-2 في 12 سبتمبر. وحقق الآن ثلاثة انتصارات متتالية، بينها فوز لافت بنتيجة 1-0 على أرض نيوكاسل في أحدث مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبرز من بين صفقاته الجديدة يوهان مانزامبي وحارس المرمى زيون سوزوكي.

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فودين ينهي صيامه التهديفي

بعد 35 مباراة دون تسجيل، أحرز فيل فودين أربعة أهداف في آخر مباراتين له، بينها ثلاثية أمام أيك أثينا في أحدث مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا. ويواصل مانشستر سيتي تحقيق النتائج على أرض الملعب، رغم الجدل المحيط به في ظل مواجهته عقوبات قاسية بعد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز. واستهل المدرب الجديد إنزو ماريسكا مشواره على مقاعد البدلاء في ملعب الاتحاد بسبعة انتصارات من سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر إيرلينج هالاند قائمة الهدافين بثمانية أهداف. وحصل النرويجي العملاق على راحة خلال فوز سيتي الكاسح بنتيجة 5-1 على أيك، لكنه سجل هدفين في كل من آخر مباراتين خاضهما مع النادي.

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أرقام مهمة وأخبار الإصابات

إنزو ماريسكا أول مدرب يفوز بأول سبع مباريات له مع نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيفتقد إيمري، مدرب أستون فيلا، خدمات أمادو أونانا وإيان ماتسن وآرون وان بيساكا في هذه المباراة.

سيغيب جناح مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو ثمانية أسابيع بسبب مشكلة في الركبة.

أخبار الفريقين والقائمتان

يواجه أوناي إيمري غياب عدد كبير من لاعبي أستون فيلا. وتضم قائمة المصابين أمادو أونانا وإيان ماتسن وماتيو روجيري وآرون وان بيساكا ويوهان مانزامبي، ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن إمكانية مشاركتهم مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يعاني مانشستر سيتي أيضًا من مشكلات تتعلق بالإصابات في الهجوم. وتأكد غياب أنطوان سيمينيو لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب مشكلة في الركبة، بينما يغيب ماتيوس نونيز أيضًا. ولا تزال جاهزية إيرلينج هالاند موضع قلق بعد خروجه المبكر أمام إيبسويتش تاون، ولم يؤكد إنزو ماريسكا بعد ما إذا كان النرويجي سيكون متاحًا.

النتائج الأخيرة

فاز أستون فيلا بأربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، ولم يفقد نقاطًا إلا بتعادله 2-2 على أرضه مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على أرض نيوكاسل يونايتد، كما حقق خلال تلك الفترة انتصارًا بنتيجة 6-0 على فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وسجل فيلا 12 هدفًا واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز مانشستر سيتي بأربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وكانت أحدث مبارياته الفوز 3-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما انتصر 3-0 على أرض ليفربول خلال تلك الفترة. وسجل سيتي 18 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز أستون فيلا 2-1 على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز فيلا ثلاث مرات وسيتي مرتين، وسجل فيلا ثمانية أهداف مقابل سبعة لسيتي. وحُسمت ثلاث من آخر أربع مواجهات بفارق هدف واحد.

جدول الترتيب

يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هذه المباراة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر. ويوضح فارق الترتيب وضع الفريقين قبل المواجهة: يصل سيتي بصفته متصدر المسابقة، فيما يسعى فيلا إلى استغلال أفضلية الأرض لتقليص الفارق مع الأندية التي تسبقه.