أستون فيلا ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 31 أغسطس 2026 - 15:00 فيلا بارك

تنطلق مباراة أستون فيلا وآرسنال يوم 31 أغسطس 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

Getty Images

سهرة الاثنين في برمنغهام

يختتم أستون فيلا الجولة الثانية من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 عندما يستضيف آرسنال تحت أضواء ليلة الاثنين على ملعب فيلا بارك. وبعد بداية مختلفة للغاية لكلا الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، سيعتمد فيلا على دعمه الجماهيري الصاخب على أرضه من أجل استعادة توازنه وإيقاف زخم آرسنال. أما بالنسبة إلى الضيوف، فإن الرحلة إلى ويست ميدلاندز يوم الاثنين تمثل اختبارًا مبكرًا مهمًا لمدى جديتهم في سباق اللقب، بينما يسعون لتحقيق فوزين متتاليين مع انطلاق الموسم.

Getty Images

أستون فيلا يبحث عن رد فعل على أرضه بعد ضربة ليلة الافتتاح

يدخل فريق أوناي إيمري مواجهة الاثنين بعزيمة على تقديم رد فعل فوري بعد خسارة افتتاحية صعبة بنتيجة 4-0 خارج أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم 23 أغسطس. وتلقى فيلا ضربة مبكرة بهدف عكسي من فيكتور ليندلوف، قبل أن تؤدي البطاقة الحمراء التي نالها لاعب الوسط جواو جوميز في الدقيقة 39 إلى تقليص الفريق إلى عشرة لاعبين، ما سمح لبرايتون بتوسيع الفارق. ومع العودة إلى الديار، سيركز إيمري على استعادة الانضباط الدفاعي، لكن إدارة شكل خط الوسط في غياب جوميز الموقوف ستختبر عمق تشكيلة فيلا أمام حيوية خط وسط آرسنال.

Getty Images

عرض افتتاحي مهيمن لآرسنال أمام كوفنتري

يدخل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى فيلا بارك بثقة كبيرة بعد فوزه المريح على أرضه بنتيجة 3-0 أمام كوفنتري سيتي يوم 21 أغسطس. وافتتح كاي هافرتز التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يضيف بوكايو ساكا والقائد مارتن أوديغارد هدفين ليختتما أداءً جماعيًا مسيطرًا. ومع التحكم في إيقاع اللعب من المناطق الوسطى والحفاظ على الصلابة الدفاعية، يبدو آرسنال جاهزًا لاختبار بنية الخط الدفاعي المتقدم لفيلا منذ صافرة البداية.

التاريخ ينحاز إلى آرسنال

تاريخيًا، يمتلك آرسنال الأفضلية الإجمالية في هذه المواجهة، بعدما حقق فوزًا بنتيجة 4-1 في آخر لقاء بينهما بالدوري في ديسمبر 2025 على ملعب الإمارات. ومع ذلك، فإن المواجهات على ملعب فيلا بارك تتسم باستمرار بالسرعة والندية البدنية، حيث يمكن للهجمات المرتدة عبر الأطراف من فيلا أن تدفع الخط الخلفي لآرسنال إلى أقصى حد. ومع ارتفاع قيمة الانضباط التكتيكي، تعد مواجهة الاثنين بفوارق دقيقة وتحولات حادة في الزخم.

أخبار الفريقين والقوائم

يواجه أوناي إيمري قائمة غيابات كبيرة قبل هذه المواجهة. إذ يغيب كل من برايان مادجو، وأمادو أونانا، ويوهان مانزامبي، وليون بايلي، وتامي أبراهام بسبب الإصابة، بينما يتعرض جواو جوميز للإيقاف. وسيتم تأكيد التشكيلة المتوقعة لفيلا مع اقتراب موعد انطلاق المباراة، كما ستتم إضافة مزيد من التحديثات حال توافرها.

يفتقد ميكيل أرتيتا خدمات يوريين تيمبر، وبرونو غيمارايش، وويليام ساليبا بسبب الإصابة، بينما لا يحمل آرسنال أي حالات إيقاف لهذه المباراة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة، وسيتم تحديث أخبار الفريق قبل انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

يصل أستون فيلا إلى هذه المباراة من دون أي فوز في آخر أربع مباريات تنافسية، بعدما حقق انتصارًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات إجمالًا. وجاء فوزه الوحيد في مباراة ودية قبل الموسم أمام بي جي باثوم يونايتد، ثم خسر بعد ذلك أمام بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وأخيرًا أمام برايتون بنتيجة 4-0 في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل فيلا أربعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس، واستقبل عشرة أهداف.

تبدو صورة آرسنال من حيث الحالة الفنية أكثر إشراقًا بكثير. فقد فاز آرسنال في أربع من آخر خمس مباريات، وكانت هزيمته الوحيدة في مباراة ودية قبل الموسم أمام ريال بيتيس. وتغلب على بوروسيا دورتموند 3-2 في مباراة ودية، وتعادل 1-1 مع كومو، ثم فاز بدرع المجتمع 3-0 أمام مانشستر سيتي قبل أن يفتتح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار 3-0 على كوفنتري سيتي. وسجل آرسنال عشرة أهداف واستقبل أربعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز آرسنال 4-1 على ملعب الإمارات يوم 30 ديسمبر 2025. وقبل ذلك، حقق أستون فيلا فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 أمام آرسنال يوم 6 ديسمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك آرسنال السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل اثنين لفيلا، كما تعادل الفريقان 2-2 على ملعب الإمارات في يناير 2025. وسجل آرسنال 12 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، مقابل سبعة أهداف لفيلا.