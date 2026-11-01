معاينة مباراة أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 15:00 سان ماميس

بيلباو يواجه سوسيداد في مواجهة باسكية خالصة

تحسن أداء أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد مؤخرًا، ما ينذر بديربي رفيع المستوى. وتنطلق المباراة على ملعب سان ماميس الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

فاز بيلباو بقيادة إيدين تيرزيتش على برات 6-1 في كأس ملك إسبانيا، بعد انتصاره 4-0 على خيتافي. وجاء هذان الفوزان في وقت مناسب بعد أربع مباريات متتالية دون انتصار في الدوري. في المقابل، حقق سوسيداد أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني على فالنسيا وديبورتيفو لا كورونيا ومالاجا وليفانتي. واكتسح أيضًا ليلستروم 6-0 في الدوري الأوروبي، ما يعكس تألقه التهديفي. وبرز ميكيل أويارزابال في تلك المباراة بصناعته ثلاثة أهداف.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

لم يخسر سوسيداد في آخر خمس مباريات أمام بيلباو.

شهدت عشر من آخر 12 مباراة رسمية لسوسيداد تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

سجل سوسيداد 17 هدفًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، ولم يخسر في آخر ست مباريات.

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