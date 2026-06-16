معاينة مباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستُقام مباراة الإكوادور ضد كوراساو في 20 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

تلقت كوراساو، دون مفاجأة، هزيمة ساحقة بنتيجة 7-1 على يد ألمانيا. أصغر دولة في كأس العالم يجب الآن أن تنفض عنها الغبار لمواجهة الإكوادور، التي لا تزال تتألم أيضاً من هزيمة 1-0 في يوم الافتتاح أمام ساحل العاج.E

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أبرز لاعبي الإكوادور والمدرب

قوة الإكوادور المكتشفة حديثاً هي تنظيمها الدفاعي. نجم باريس سان جيرمان باتشو وبيرو هينكابي لاعب أرسنال، وهما رجلان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، يشكلان أساس رباعي دفاع المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي. تولى المسؤولية في 2024 ويُعرف بأسلوبه التكتيكي القائم على الضغط العالي وحركاته النشطة على الخط الجانبي. تحت قيادة بيكاسيسي، تسعى الإكوادور إلى الاستحواذ على الكرة واعتماد نهج بخيل في الخلف. وفي مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، تمتلك الإكوادور تعويذة خط وسط عالمية من منطقة إلى أخرى.

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أبرز لاعبي كوراساو والمدرب

سيُكلَّف المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات بقيادة دولة الجزيرة في أول ظهور لها بكأس العالم. كان جيرفان كاستانير شخصية محورية في التصفيات، مسجلاً خمس مرات، بينما صنع نجم أستون فيلا السابق لياندرو باكونا ثلاث تمريرات حاسمة. قد يحتاجون إلى الإعداد بعقلية براغماتية في الأمريكتين، ومن المرجح أيضاً أن يكون حارس المرمى إلوي روم رجلاً مشغولاً. وقد يثير نجم مانشستر يونايتد السابق تاهيث تشونغ أيضاً بعض الريش.

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قائمة الإكوادور المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: هيرنان غالينديز (هوراكان)، مويسيس راميريز (كيفيسيا)، غونزالو فالي (إل دي يو كيتو).

المدافعون: بيرو هينكابي (أرسنال)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، بيرفيس إستوبينان (إيه سي ميلان)، فيليكس توريس (إنترناسيونال)، جويل أوردونيز (كلوب بروج)، جاكسون بوروثو (تيخوانا)، أنجيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو).

لاعبو الوسط: مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، آلان فرانكو (أتلتيكو مينيرو)، كيندري بايز (ريفر بليت، على سبيل الإعارة من تشيلسي)، بيدرو فيتي (يونام)، جوردي ألكيفار (إنديبندينتي ديل فالي)، دينيل كاستيو (ميدتيلاند)، يايمار ميدينا (جينك).

المهاجمون: إنر فالنسيا (باتشوكا)، كيفن رودريغيز (يونيون سانت-جيلواز)، جوردي كايسيدو (هوراكان)، نيلسون أنغولو (سندرلاند)، أنتوني فالنسيا (أنتويرب)، جيريمي أريفالو (شتوتغارت).

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قائمة كوراساو المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: تايريك بوداك (إس سي تيلستار)، تريفور دورنبوش (في في في-فينلو)، إلوي روم (ميامي إف سي).

المدافعون: Riechedly Bazoer (Konyaspor)، Joshua Brenet (Kayserispor)، Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk)، Sherel Floranus (PEC Zwolle)، Deveron Fonville (NEC Nijmegen)، Jurien Gaari (Abha Club)، Armando Obispo (PSV Eindhoven)، Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

لاعبو الوسط: Juninho Bacuna (FC Volendam)، Leandro Bacuna (Igdır)، Livano Comenencia (FC Zurich)، Kevin Felida (FC Den Bosch)، Ar'Jany Martha (Rotherham United)، Tyrese Noslin (SC Telstar)، Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

المهاجمون: Jeremy Antonisse (AE Kifisia)، Tahith Chong (Sheffield United)، Kenji Gorré (Maccabi Haifa)، Sontje Hansen (Middlesbrough)، Gervane Kastaneer (Terengganu FC)، Brandley Kuwas (FC Volendam)، Jurgen Locadia (Miami FC)، Jearl Margaritha (SK Beveren).

أخبار الفريق والتشكيلات

يدير الإكوادور Sebastián Beccacece، رغم أنه لا تتوفر حالياً أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات لمنتخب لا تري قبل هذه المباراة. لم يتم إصدار تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

كما لم يؤكد مدرب كوراساو Dick Advocaat بعد أخبار تشكيلته لمواجهة كانساس سيتي. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات أو تشكيلة أساسية متوقعة. تحقق مرة أخرى للحصول على أحدث التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل الإكوادور هذه المباراة بسجل فوزين وتعادلين وخسارة واحدة من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأخيرة هزيمة 1-0 أمام ساحل العاج في افتتاح كأس العالم في 14 يونيو، والتي أنهت سلسلة طويلة دون هزيمة. قبل ذلك، فاز لا تري على غواتيمالا 3-0 وعلى السعودية 2-1 في مباريات ودية تحضيرية. وتعادلوا 1-1 مع كل من هولندا والمغرب في مارس. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت الإكوادور ثمانية أهداف واستقبلت أربعة.

يُظهر سجل كوراساو الأخير فوزاً واحداً من خمس مباريات. كان انتصارهم الوحيد فوزاً ودياً 4-0 على أروبا في 7 يونيو، جاء بين سلسلة من أربع هزائم. هزمتهم ألمانيا 7-1 في افتتاح البطولة، وقبل ذلك خسروا 4-1 أمام اسكتلندا و5-1 أمام أستراليا. وأكملت هزيمة 2-0 أمام الصين في مارس فترة صعبة امتدت لخمس مباريات. سجلت كوراساو ستة أهداف واستقبلت 19 عبر تلك المواجهات.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات سابقة بين الإكوادور وكوراساو مسجلة في البيانات المتاحة. ستكون هذه المباراة في 20 يونيو 2026 أول مواجهة بين البلدين على أي مستوى.

الترتيب

في المجموعة E، تحتل الإكوادور المركز الثالث وتحتل كوراساو المركز الرابع قبل هذه المباراة.