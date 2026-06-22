معاينة مباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

الأردن ضد الجزائر: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة الأردن ضد الجزائر في 23 يونيو 2026 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و 23:00 بتوقيت الساحل الشرقي (في 22 يونيو 2026).

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الأردن ضد الجزائر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في شمال كاليفورنيا تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة J إلى التعافي من انتكاساتهما في اليوم الافتتاحي. بعد هزيمتي الجولة الأولى اللتين تركتا كلا الفريقين يطاردان أولى نقاطهما في البطولة - حيث عانى الأردن من بداية صعبة بنتيجة 3-1 أمام النمسا وخسرت الجزائر 3-0 أمام حاملة اللقب الأرجنتين - تقلّص هامش الخطأ بشكل كبير في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفاي) . يتجه المعسكران إلى الساحل وهما يعلمان أن التعافي النفسي والتجدد البدني من تلك الافتتاحيات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب الأردن جمال السلامي أن يثبت سريعاً فريقاً عانى في التعامل مع الكفاءة السريرية للمنافس الأوروبي في ظهوره التاريخي الأول. سيعتمد السلامي على نقاطه المحورية الهجومية الديناميكية - المرتكزة على الإبداع المتألق للنجم موسى التعمري - لإعادة المعايرة، وفرض الإيقاع في الثلث الأخير، وفتح دفاع أفريقي شديد الخبرة. ويقف في مواجهتهم منتخب جزائري متماسك هيكلياً ومفعم بالروح القتالية يقوده فلاديمير بيتكوفيتش. وبتشكيلة مليئة بخبرة تكتيكية من الطراز الرفيع، يمتلك ثعالب الصحراء مخططاً دفاعياً عنيداً وأفضلية انتقالية قاتلة تزدهر عندما تُطلب انضباطية لا تشوبها شائبة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة وتتبع التحولات السريعة العناصر الحاسمة. سترى الجزائر هذه المباراة منصة مثالية لبدء حملتها وإثبات مكانتها كمنافس في الأدوار الإقصائية، بينما يدخل الأردن أرض الملعب متحمساً لتسليح روحه الجريئة، وهجماته المرتدة السلسة، وحسمه السريري لمعاقبة أي أخطاء هيكلية جزائرية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة الحفاظ على آمالهما في دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

النمسا 3-1 الأردن

أظهر فريق جمال السلامي روحًا قتالية لا تُصدق في ظهوره التاريخي الأول في كأس العالم FIFA في سانتا كلارا، رغم أن سلسلة من الأحداث المؤسفة في الشوط الثاني أدانتهم في النهاية لهزيمة 3-1 أمام النمسا. الـنشامى تأخروا في الدقيقة 20 عندما أطلق رومانو شميد تسديدة مذهلة من على حافة منطقة الجزاء تجاوزت يزيد أبو ليلى. ردّ الأردن بشجاعة هائلة بعد الاستراحة، وصنع التاريخ عندما استغل علي علوان تمريرة نور الروابدة ليُسكن كرة انفرادية رائعة مُعادِلة.

جارى الوافدون الجدد نظراءهم الأوروبيين خطوة بخطوة وشهدوا حتى إلغاء هدف لماركو أرناوتوفيتش بواسطة تقنية VAR بسبب لمسة يد. ومع ذلك، تبخر حظهم في الدقيقة 76 عندما حوّل المدافع يزن العرب بالخطأ ركلة ركنية إلى شباكه. وحسم أرناوتوفيتش النتيجة في النهاية في عمق الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء، لكن جرأة الأردن منحتهم الكثير من الثقة الأساسية قبل التوجه إلى الجولة الثانية.

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الأرجنتين 3-0 الجزائر

قدّم رجال فلاديمير بيتكوفيتش عرضًا دفاعيًا منضبطًا للغاية في كانساس سيتي، لكنهم انهزموا في النهاية أمام تألق فردي عالمي المستوى حيث خرجت الأرجنتين حاملة اللقب فائزة 3-0. الـثعالب الفنك واجهوا اختبارًا تكتيكيًا فوريًا أمام كتلة ضغط جنوب أمريكية ثقيلة وعدوانية، ليتأخروا في الدقيقة 17 بهدف افتتاحي حاسم ومميز بتسديدة مقوسة من ليونيل ميسي.

حفرَت الجزائر عميقًا وأبقت حاملي اللقب الحاليين على مسافة ذراع لفترات كبيرة من المباراة، مع تقديم أنيس حاج موسى تهديدًا انتقاليًا حادًا في الهجمات المرتدة. ومع ذلك، فإن ضغط الأرجنتين الخانق أخذ أخيرًا مأخذه في الشوط الثاني. انقض ميسي على كرة مرتدة سائبة ليضاعف التقدم في الدقيقة 60 قبل أن يُكمل ثلاثيته التاريخية بتسديدة دقيقة أخرى من على حافة منطقة الجزاء بعد 16 دقيقة. وعلى الرغم من النتيجة الثقيلة، فإن التنظيم الهيكلي الصارم للجزائر خلال الساعة الأولى يوفر مخططًا قويًا لمواجهتهم في سانتا كلارا.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

الأردن (جمال السلامي)

لا يحتاج جمال السلامي إلى التخلي عن الروح الشجاعة عالية الإيقاع التي سمحت للـنشامى بدفع النمسا تاريخيًا والعودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني. أثبتت الحركة العمودية والإصرار الفردي الحاد لعلي علوان أن الأردن يمتلك الأدوات الأساسية لصناعة فرص حقيقية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على السلامي إصلاح الهفوات الدفاعية والإرهاق الهيكلي بلا رحمة التي كلفتهم النقاط في وقت متأخر من المباراة. في افتتاحهم التاريخي، عانى شكل الأردن المعتاد 3-4-3 أحيانًا للحفاظ على عرض هيكلي متماسك، مما سمح بظهور فجوات عبر الخط الدفاعي. أمام منتخب جزائري مبني على مخطط عدواني عالي الطاقة، فإن فقدان الكرة أثناء الانتقال أو التراجع بشكل سلبي للغاية سيكون قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي للسلامي على درع خط وسطه الدفاعي، لضمان أنهم يحمون الثلاثي الخلفي بقوة، ويغلقون أنصاف المساحات الجانبية، ويمنعون صانعي اللعب التقنيين في الجزائر من زيادة الحمل على الممرات المركزية.

الجزائر (فلاديمير بيتكوفيتش)

لا يحتاج فلاديمير بيتكوفيتش إلى تفكيك قالب تكتيكي براغماتي بالكامل شهد فريقه يمتص الضغط الهائل ببسالة ويُحبط حاملي اللقب الأرجنتين لفترات طويلة من مباراتهم الافتتاحية. يبقى الإطار الدفاعي أصلاً موثوقاً، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية ثعالب الصحراء للتحكم في الاستحواذ وتقدمه.

أمام قلب دفاعي متماسك للأردن، فإن البقاء أفقياً بالكامل أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لبيتكوفيتش على غرفة محركاته، موجهاً محور وسطه إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير. عندما تتقدم الجزائر، يجب أن تُنشئ بقوة زيادات عددية ديناميكية على الأطراف. سيكون استغلال الانطلاقات المتفجرة والمباشرة المتداخلة للأظهرة مثل ريان آيت-نوري لتمديد أظهرة الجناح الأردنية أمراً حاسماً لتفكيك شكلهم الدفاعي. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة للقائد رياض محرز، الذي دخل بديلاً أمام الأرجنتين، لاستغلالها ومنع الهجوم من الاختناق تماماً في ازدحام العمق.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب الأردن

التحدي الأساسي لجمال السلامي قبل التوجه إلى شمال كاليفورنيا هو معالجة التماسك الجماعي لتشكيلته التي تخوض الظهور الأول مع إدارة التعافي النفسي لمجموعته التي صنعت التاريخ. لحسن حظ النشامى، خرجوا من خسارتهم الافتتاحية القوية 3-1 أمام النمسا دون مخاوف إصابة جديدة أو قضايا إيقاف، ما يترك السلامي مع تشكيلة كاملة للاختيار منها.

سيبني الأردن حول إطار 3-4-3 الراسخ. سيعمل الطاقمان الطبي والفني عن كثب مع قلب الدفاع يزن العرب لضمان أنه مستعد ذهنياً للارتداد بعد هدفه العكسي المؤسف في الشوط الثاني. سيرتبط العرب مجدداً مع مهند أبو النادي و عبدالله نصيب لتشكيل الجدار الدفاعي الذي يحمي حارس المرمى يزيد أبو ليلى. في خط الوسط، نور الروابدة مثبت في دوره الأساسي بعد تقديمه تمريرة حاسمة رائعة في الجولة الأولى، قائداً غرفة المحركات إلى جانب نزار الرشدان بينما يتولى مهند أبو طه والقائد إحسان حداد مسؤوليات ظهير الجناح.

تبقى نقطة الارتكاز التي لا جدال فيها لتهديد الأردن الهجومي هي الخط الأمامي. علي علوان سيحتفظ بثقة بمكانه في قيادة الخط بعد تقديم أداء استثنائي تُوّج بهدفه التاريخي. وسيحاط بنجم موسى التعمري على الجناح الأيمن و عمر الفاخوري على الأيسر، مع اعتماد السلامي على هذا الثلاثي الأمامي المرن لحقن أقصى سرعة عمودية وإطلاق التحولات السريرية اللازمة لخلخلة دفاع الجزائر.

أخبار منتخب الجزائر

يواجه فلاديمير بيتكوفيتش لغزاً تكتيكياً وتعافياً أكثر تعقيداً بكثير وهو يجهز فريقه لأداء ارتدادي حاسم. أكبر نقطة حديث تحيط بـ ثعالب الصحراء هي إدارة العبء البدني الهائل من خسارتهم الافتتاحية 3-0 أمام حاملي اللقب الأرجنتين، والتي تطلبت مناوبة دفاعية شاقة عالية الشدة منذ الصافرة الأولى.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري للجزائر حول تشكيلتهم المتوازنة 4-3-3. دفاعياً، سيُثبّت قلب الدفاع عيسى ماندي الخط المركزي إلى جانب رامي بن سبعيني لتصحيح الهفوات الفردية التي كلفتهم في كانساس سيتي. سيتعين على الظهير الأيسر ريان آيت-نوري والظهير الأيمن رفيق بلغالي أن يفرضا انضباطاً صارماً على نزعاتهما للتقدم المتداخل لضمان ألا تمسك أجنحة الأردن الطائرة بهما مكشوفين في التحولات، بينما سيتطلع حارس المرمى لوكا زيدان إلى حماية أفضل بكثير لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

المعضلة الأساسية في الاختيار لدى بيتكوفيتش تكمن في تعديل غرفة المحرك لديه وإشعال الإبداع المركزي الفوري. ثلاثي خط الوسط المكوّن مننبيل بن طالب، هشام بوداوي، والشاب إبراهيم مازة سيُكلَّفون بتسريع إيقاعات الاستحواذ. في الأمام، خط الهجوم محسوم لوردية مكثفة؛ أمين غويري سيقود القنوات المركزية، مدعوماً بقوة من فارس شايبي على الجناح الأيسر وبالسرعة المباشرة للغاية للاعب فينورد أنيس حاج موسى على الجناح الأيمن، ما يوفر الشرارة الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة الأردن في الهجمة المرتدة.

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المواجهات الرئيسية في مباراة الأردن ضد الجزائر

علي علوان ضد عيسى ماندي

بعد أن سجل هدف الأردن التاريخي الأول على الإطلاق في كأس العالم FIFA بلمسة نهائية رائعة وهادئة في الجولة الأولى، علي علوان يبقى نقطة الارتكاز شديدة الحيوية والثقة في خط هجوم جمال سلامي. عمل علوان بلا عيوب عبر العمق لقيادة هجوم النشامىضد النمسا. لكسر الشكل الدفاعي الفني ذي الخبرة لدى الجزائر، سيكون دور علوان بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم سرعته العمودية المتفجرة ومعدل عمله الدؤوب لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل موسى التعمري لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع عيسى ماندي، الركيزة الدفاعية بلا منازع في خط دفاع فلاديمير بيتكوفيتش. قاد ماندي الكتلة المركزية خلال مواجهتهم الافتتاحية ضد الأرجنتين. وبينما صمد الهيكل الدفاعي للجزائر بشكل لافت خلال الساعة الأولى في كانساس سيتي، فقد انهاروا في النهاية متأخرين في الشوط الثاني تحت ضغط بدني مباشر من طراز عالمي. يجب على ماندي الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استخدام تمركزه النخبوي لتحييد انطلاقات علوان المركزية الحادة ومنع الأردن من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

إبراهيم مازة ضد نور الروابدة

الشرارة الشابة المبدعة في ثلاثي وسط الجزائر، إبراهيم مازة مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح محاربي الصحراء. لعب مازة في قلب خط الوسط ضد الأرجنتين، ساعياً لتجاوز الضغط الثقيل وإشعال الإبداع المركزي. ضد الأردن، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الجانبية المتفجرة للجناحين فارس شايبي وأنيس حاج موسى. إذا مُنح مازة الوقت والمساحة ليدور ويواجه خط الدفاع، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية للأردن.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعب وسط الأردن البارز نور الروابدة. أثبت الروابدة قيمته التكتيكية والإبداعية النخبوية في الجولة الأولى من خلال تقديمه التمريرة الحاسمة الدقيقة لهدف تعادل علوان ضد النمسا. ومع ذلك، فإن عمله الدفاعي دون الكرة سيُوضع تحت الاختبار النهائي في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على الروابدة أن يدير تمركزه بعدوانية ليضغط المساحة المركزية، ويعطل محفزات بناء اللعب العميق لدى مازا، ويحمي ثلاثي الدفاع الخلفي لديه لضمان ألا يهيمن عمالقة شمال أفريقيا بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا الأردن داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة J؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، أرست المجموعة J انفصالاً فورياً وواضحاً. يحمل الأرجنتين، حامل اللقب، الصدارة بثلاث نقاط وفارق أهداف +3 بعد تنفيذ سريري فكك الجزائر 3-0. تتبع النمسا عن كثب في المركز الثاني بثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد الصمود أمام أداء شجاع لوافد جديد لتفوز على الأردن 3-1.

هذا يترك كلًا من الأردن والجزائر متجمدين في القاع دون نقاط. تُعد مباراة الجولة الثانية هذه في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لإنقاذ سيناريوهات تأهلهما قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فاز الأردن

فوز تاريخي لفريق جمال السلامي سيقذف النشامى إلى ثلاث نقاط، ويفتح فوراً سباق المركزين الأولين على مصراعيه. اعتماداً على النتيجة المتزامنة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في دالاس، فإن الفوز سيعيد الأردن إلى موقع تأهل مثالي، متخلفاً عن المتصدرين بحكم فارق الأهداف. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم وسادة نفسية لا تقدر بثمن قبل مباراة نهائية عالية المخاطر ضد الأرجنتين، بينما يجمد الجزائر تماماً عند صفر نقاط ويدفع ثعالب الصحراء إلى حافة الإقصاء الرياضي من بطاقة تلقائية ضمن المركزين الأولين.

إذا فازت الجزائر

إذا ضمن رجال فلاديمير بيتكوفيتش النقاط الثلاث كاملة، فسيعيد ذلك إحياء عودتهم إلى العرض العالمي بالكامل ويضع عمالقة شمال أفريقيا مباشرةً في خضم المنافسة على مقعد في دور الـ32. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيسمح للجزائر بملاحقة الطرف الخاسر من مباراة دالاس، مانحاً إياهم سيطرة كاملة على مصيرهم قبل مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة ضد النمسا. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيحبس الأردن عند صفر نقاط بعد مباراتين، ويفرض على الوافدين الجدد إلى البطولة مواجهة نهائية قاسية لا بد من الفوز فيها ضد أبطال العالم الأرجنتين حيث قد يتطلب حتى تحقيق نتيجة مثالية كسر تعادلات بطاقة وايلد كارد للمركز الثالث المعقدة للتأهل.

سيناريو التعادل

تقاسم نقطة أخرى في سانتا كلارا سيعني كارثة لكلا المعسكرين، مُبقياً الأردن والجزائر مقيدين معاً عند نقطة واحدة لكل منهما وممزقاً بشدة طموحاتهما الواقعية في الأدوار الإقصائية. بينما يمنع التعادل تقنياً الإقصاء الرياضي الفوري قبل الجولة الثالثة، فإنه يقلص هوامش أمان التأهل إلى حافة رفيعة كالموس. في هذه الحالة، سيتجه كل من الأردن والجزائر إلى مواجهتيهما الأخيرتين في المجموعة وهما يعلمان أن النقاط الكاملة غير قابلة للتفاوض، بينما يتعين عليهما في الوقت نفسه الاعتماد على نتائج كبيرة مواتية في أماكن أخرى فقط للحصول على فرصة أساسية للمرور كأحد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

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أخبار الفريقين والتشكيلات

يدرب الأردن جمال السلامي. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش. وكما هو الحال مع الأردن، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يدخل الأردن هذه المواجهة دون تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات، مسجلًا تعادلين وثلاث هزائم. انتهت مباراتهم الأخيرة بخسارة 2-0 أمام كولومبيا في 7 يونيو 2026، وتعرضوا للهزيمة 4-1 أمام سويسرا في أواخر مايو. في وقت سابق من السلسلة، قدمت التعادلات أمام نيجيريا وكوستاريكا في مارس بعض التشجيع، رغم أن الأردن استقبل 11 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس بينما سجل سبعة.

يروي المستوى الأخير للجزائر قصة مختلفة تمامًا. فاز فريق بيتكوفيتش في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأخيرة فوزًا كبيرًا 4-0 على بوليفيا في 11 يونيو 2026، كما تغلبوا على هولندا 1-0 في أوائل يونيو. يؤكد الفوز 7-0 على غواتيمالا في مارس قدراتهم الهجومية. جاءت هزيمتهم الوحيدة في تلك السلسلة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في يناير. سجلت الجزائر 12 هدفًا واستقبلت هدفين فقط عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

الأردن المباراة الأخيرة الجزائر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الجزائر 1 - 1 الأردن 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدود. انتهت المواجهة الوحيدة المسجلة في مجموعة البيانات المتاحة بالتعادل 1-1، وهي مباراة ودية أُقيمت في 30 مايو 2004، حيث استضافت الجزائر الأردن. تمثل مباراة دور المجموعات في كأس العالم يوم الثلاثاء أول مواجهة تنافسية بينهما.

الترتيب

في المجموعة J، تتصدر الجزائر حاليًا بينما يحتل الأردن المركز الرابع قبل هذه الجولة الثانية من المباريات.