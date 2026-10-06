الأرجنتين ضد بنين: تفاصيل المباراة

المباريات الودية - الجولة 1 6 أكتوبر 2026 - 19:00

تنطلق مباراة الأرجنتين وبنين يوم 7 أكتوبر 2026 عند الساعة 01:00 بتوقيت جنوب أفريقيا الصيفي (6 أكتوبر 2026 عند الساعة 16:00 بتوقيت الأرجنتين / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وصيف بطل كأس العالم 2026 يستضيف الفهود

تعود الأرجنتين إلى ملعب استاديو ماس مونومنتال لاستضافة منتخب بنين القادم من غرب أفريقيا في مباراة دولية استعراضية خلال الخريف. وبعد بلوغ نهائي كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، ومواصلة تحسيناته التكتيكية عقب فترة دولية قوية، يسعى فريق ليونيل سكالوني إلى تقديم عرض مهيمن جديد أمام جماهيره. أما بنين بقيادة جيرنوت رور، فإن سفره إلى أميركا الجنوبية لمواجهة أحد عمالقة كرة القدم الدولية يمثل اختبارًا بالغ الأهمية للانضباط والصلابة الدفاعية.

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عرض الألبيسيليستي في أكتوبر: سبعة أهداف تكمل بداية مثالية

تدخل الأرجنتين صباح الأربعاء بثقة هائلة بعد تقديم عرضين مهيمنين تواليًا. فبعد الفوز على بوليفيا 4-0 في 1 أكتوبر، حقق فريق سكالوني انتصارًا مذهلًا بنتيجة 7-0 على بوركينا فاسو في 4 أكتوبر. وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل، قبل أن يهز الشباك أيضًا كل من المواهب الشابة جيانلوكا بريستياني، نيكو باز، جوليان ألفاريز، فرانكو ماستانتونو، وجوليانو سيميوني. ومع إظهار تناوب هجومي مستمر وضغط متواصل، يدخل أصحاب الأرض مباراة الأربعاء بزخم هائل.

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صلابة الفهود: انتصار في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تتوجه بنين إلى الأرجنتين بمعنويات مرتفعة بعد فوزها المنزلي المهم 2-1 على موريتانيا، في مباراتها ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 29 سبتمبر. وأظهر فريق جيرنوت رور تنظيمًا قويًا وفاعلية في اللمسة الأخيرة ليحصد النقاط الثلاث كاملة. ومواجهة منافس من الطراز العالمي خارج الأرض ستتطلب أقصى درجات التركيز من القادة البارزين مارسيل داندجينو، ستيف مونييه، وجوديل دوسو، في وقت تتطلع فيه بنين إلى الحد من المساحات في العمق وتهديد منافسها عبر الكرات الثابتة.

مواجهة على ملعب استاديو ماس مونومنتال

سيسعى المحرك الإبداعي للأرجنتين، بقيادة أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، وصانع الألعاب الشاب فرانكو ماستانتونو، إلى فرض السيطرة على الاستحواذ وعزل ظهيري بنين. وفي المقابل، ستعتمد بنين على كتلة دفاعية منضبطة منخفضة إلى متوسطة لامتصاص الضغط، مع التعويل على الانطلاقات السريعة عبر الأطراف من خلال أندرياس هونتوندجي لمباغتة الخط الدفاعي المتقدم للأرجنتين. ومع ترقب الجماهير المحلية للاحتفال بنجومها، تعد مواجهة الأربعاء باستعراض مثير في بوينس آيرس.

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نهاية حقبة: ميسي يبتعد عن الألبيسيليستي

بعد قراره اعتزال اللعب الدولي في أواخر أغسطس، بعد فترة وجيزة من قيادته الألبيسيليستي إلى نهائي جديد لكأس العالم، ينزل ليونيل ميسي إلى أرض الملعب ليختتم رحلة أسطورية استمرت 21 عامًا. وأمام المنتخب القادم من غرب أفريقيا، وبحضور 85,000 من المشجعين في أرضه، سيصل ميسي إلى مباراته الدولية رقم 208، ليضع اللمسة الأخيرة على مسيرة قياسية تتضمن 125 هدفًا و68 تمريرة حاسمة وحصيلة ألقاب لا تضاهى تتصدرها كأس العالم 2022 من FIFA ولقبا كوبا أمريكا المتتاليان في 2021 و2024. وبين زملائه المتوجين بكأس العالم في بوينس آيرس، يودع القائد الملهم القميص الأزرق والأبيض في لحظة عاطفية، تاركًا وراءه إرثًا باعتباره أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم في بلاده.

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

الأرجنتين: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

بنين: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

أخبار الفريقين والقوائم

لا تتوفر أي أخبار مؤكدة عن تشكيلة الأرجنتين قبل مباراة بنين الودية. وستُضاف تحديثات حول التشكيلة المتوقعة والإصابات والإيقافات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لم تتأكد حتى هذه المرحلة تفاصيل قائمة بنين، بما في ذلك أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات. وسيتم تقديم المزيد من المعلومات فور توفرها.

الحالة

تصل الأرجنتين وهي في حالة رائعة، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات وخسرت واحدة. وشهدت آخر مباراة لها اكتساحًا بنتيجة 7-0 أمام بوركينا فاسو، كما تغلبت أيضًا على بوليفيا 4-0 في وديتها السابقة. وخلال هاتين المباراتين الوديتين فقط، سجلت 11 هدفًا من دون أن تستقبل أي هدف. وجاءت خسارتها الوحيدة في هذه السلسلة أمام إسبانيا في كأس العالم بنتيجة 1-0، رغم أنها فازت أيضًا على إنجلترا 2-1 وسويسرا 3-1 خلال تلك الفترة من البطولة.

يملك منتخب بنين سجلًا أكثر تباينًا مؤخرًا، إذ فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر واحدة من آخر خمس مباريات. وتغلب على موريتانيا 2-1 في آخر ظهور له، وتعادل 1-1 مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس أمم أفريقيا. وكانت أثقل نتيجة عليه خلال هذه السلسلة خسارته 5-1 أمام توجو في مباراة ودية في وقت سابق من العام.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين الأرجنتين وبنين. لذلك، فإن هذه المباراة تفتقر إلى سياق تاريخي واسع يمكن الاستناد إليه قبل صافرة البداية.