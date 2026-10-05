معاينة مباراة الأرجنتين ضد بنين الودية الدولية: كل ما تحتاج إلى معرفته

الأرجنتين ضد بنين: تفاصيل المباراة

المباريات الودية - الجولة 1 6 أكتوبر 2026 - 19:00

تنطلق مباراة الأرجنتين وبنين يوم 7 أكتوبر 2026 في الساعة 01:00 بتوقيت جنوب أفريقيا الصيفي (6 أكتوبر 2026 في الساعة 16:00 بتوقيت الأرجنتين / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وصيف كأس العالم 2026 يستضيف الفهود

تعود الأرجنتين إلى ملعب استاديو ماس مونومنتال لاستضافة منتخب بنين، ممثل غرب أفريقيا، في مباراة دولية استعراضية خريفية. وبعد بلوغ نهائي كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية ومواصلة تحسيناته التكتيكية عقب فترة دولية قوية، يطمح فريق ليونيل سكالوني إلى تقديم عرض مهيمن جديد أمام جماهيره. أما بنين بقيادة غيرنوت رور، فإن السفر إلى أميركا الجنوبية لمواجهة أحد عمالقة كرة القدم الدولية يمثل اختبارًا بالغ القيمة للانضباط والصلابة الدفاعية.

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عرض الأرجنتين المثالي في أكتوبر: سبعة أهداف تتوّج بداية كاملة

تدخل الأرجنتين صباح الأربعاء بثقة هائلة بعد تقديمها عرضين مهيمنين تواليًا. فبعد الفوز 4-0 على بوليفيا في 1 أكتوبر، قدّم فريق سكالوني انتصارًا مذهلًا بنتيجة 7-0 على بوركينا فاسو في 4 أكتوبر. وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل، قبل أن يهز الشباك كل من المواهب الشابة جيانلوكا بريستياني، ونيكو باز، وخوليان ألفاريز، وفرانكو ماستانتونو، وجوليانو سيميوني. وبفضل التناوب الهجومي المتواصل والضغط المكثف، يدخل أصحاب الأرض مباراة الأربعاء بزخم كبير للغاية.

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صلابة الفهود: انتصار في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تسافر بنين إلى الأرجنتين بمعنويات مرتفعة بعد فوزها المنزلي المهم 2-1 على موريتانيا في مباراة الجولة التأهيلية للمجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 29 سبتمبر. وأظهر فريق غيرنوت رور تنظيمًا قويًا ولمسة حاسمة أمام المرمى ليحصد النقاط الثلاث كاملة. ومواجهة خصم عالمي خارج الأرض ستتطلب أقصى درجات التركيز من القادة البارزين مارسيل داندجينو، وستيف مونييه، وجوديل دوسو، في وقت تتطلع فيه بنين إلى الحد من المساحات في العمق وتهديد المنافس عبر الكرات الثابتة.

مواجهة على ملعب استاديو ماس مونومنتال

سيسعى المحرك الإبداعي للأرجنتين، بقيادة أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، وصانع الألعاب الشاب فرانكو ماستانتونو، إلى فرض السيطرة على الاستحواذ وعزل ظهيري بنين. وفي المقابل، ستعتمد بنين على كتلة دفاعية منضبطة منخفضة إلى متوسطة لامتصاص الضغط، مع الاعتماد على الانطلاقات السريعة عبر الأطراف بواسطة أندرياس هونتوندجي لمباغتة الخط الدفاعي المتقدم للأرجنتين. ومع تطلع الجماهير المحلية إلى الاحتفال بنجومها، تعد مواجهة الأربعاء بعرض مثير في بوينس آيرس.

أخبار الفريقين والقوائم

لا تتوفر أي أخبار مؤكدة عن تشكيلة الأرجنتين قبل المباراة الودية أمام بنين. وسيتم إضافة تحديثات بشأن التشكيلة المتوقعة والإصابات والإيقافات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

لم يتم تأكيد تفاصيل قائمة بنين في هذه المرحلة، بما في ذلك أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات. وسيتم تقديم المزيد من المعلومات عند توفرها.

الفورمة

تدخل الأرجنتين المباراة بحالة رائعة، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات وخسرت واحدة. وأسفرت آخر مواجهة لها عن اكتساح بوركينا فاسو 7-0، كما تغلبت أيضًا على بوليفيا 4-0 في وديتها السابقة. وخلال هاتين المباراتين الوديتين فقط، سجلت 11 هدفًا من دون أن تستقبل أي هدف. أما خسارتها الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت أمام إسبانيا في كأس العالم بنتيجة 1-0، رغم أنها تغلبت أيضًا على إنجلترا 2-1 وسويسرا 3-1 خلال تلك الفترة من البطولة.

أما بنين، فتمتلك سجلًا حديثًا أكثر تباينًا، إذ فازت في مباراتين وتعادلت في مباراتين وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات. وتغلبت على موريتانيا 2-1 في آخر ظهور لها، وتعادلت 1-1 مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس أمم أفريقيا. وكانت أثقل نتيجة تعرضت لها خلال هذه السلسلة الخسارة 5-1 أمام توغو في مباراة ودية في وقت سابق من العام.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين الأرجنتين وبنين. وبالتالي، فإن هذه المباراة تفتقر إلى سياق تاريخي كبير يمكن الاستناد إليه قبل صافرة البداية.