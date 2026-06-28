معاينة كأس العالم FIFA 2026: هولندا ضد المغرب: كل ما تحتاج إلى معرفته

هولندا ضد المغرب: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي بي في إيه

تنطلق مباراة هولندا ضد المغرب في دور الـ32 من كأس العالم في 29 يونيو 2026، عند 19:00 بتوقيت EST و30 يونيو 2026، عند 00:00 بتوقيت GMT.

Getty Images

عمالقة الوزن الثقيل يستعدون لاختبار إقصائي عالي المخاطر

المنتخب الهولندي، الذي بلغ النهائي ثلاث مرات، والمغرب صانع التاريخ في 2022، يلتقيان في مواجهة إقصائية من مباراة واحدة مرتقبة للغاية في المكسيك. وبينما يدخل منتخب أورانيه بقيادة رونالد كومان الأدوار الإقصائية وهو يحمل العبء الثقيل لتوقعات الهيمنة على البطولة، أثبت أسود الأطلس على الساحة العالمية أنهم يمتلكون المخطط الدفاعي المتماسك والاندفاع العمودي السريع لدفع نخبة العالم المطلقة إلى حدودها.

كيف وصل الأورانيه وأسود الأطلس إلى هنا

طريق هولندا إلى دور الـ32 عزز مكانتها كقوة نخبوية في البطولات. اجتاز الأورانيه بثقة مجموعة F شديدة التنافس دون هزيمة، منهين في صدارة المجموعة بسبع نقاط. استهلوا حملتهم بتعادل مثير 2-2 أمام اليابان في ملعب دالاس، قبل أن يجدوا إيقاعهم التهديفي القاتل في اكتساح 5-1 للسويد في هيوستن. وحسم رجال كومان رسميًا صدارة المجموعة في كانساس سيتي بفوز حاسم 3-1 على تونس، تميز بهدف من برايان بروبي وهدف في الشوط الثاني من يان بول فان هيكه.

أما المغرب، فقد أظهر في المقابل صلابة تكتيكية هائلة لضمان مكانه في دور الـ32 قادمًا من مجموعة C شاقة. وأطلق أسود الأطلس رسالة قوية في مباراتهم الافتتاحية بإجبار البرازيل، متصدرة المجموعة لاحقًا، على تعادل عنيد 1-1 في إيست راذرفورد. وبناءً على ذلك الأساس الدفاعي، نفذوا خططهم بشكل سريري عبر مبارياتهم المتبقية في دور المجموعات لحجز موعدهم في مونتيري. وبينما تظل تدويرات الهجوم السلسة للمنتخب الهولندي سلاحهم الأساسي، فإن المساحات التي تُترك أحيانًا مفتوحة أثناء التحولات الدفاعية ستكون بالضبط ما يخطط خط وسط المغرب التقني الحاد لاستغلاله.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث كأس العالم لكرة القدم 2026 مباشرة

إصابات رئيسية وغيابات كبيرة تغيّر ديناميكية ما قبل المباراة

كانت هناك مخاوف بشأن جاهزية دينزل دومفريس وبرايان بروبي بعد الإبلاغ عن أن كليهما كان يتعامل مع إصابات طفيفة. ومع ذلك، تم إعلان جاهزية الثنائي ومن المتوقع أن يكونا متاحين لمواجهة هولندا مع المغرب في دور الـ32.

من المتوقع أن يجري رونالد كومان تغييرًا واحدًا فقط على التشكيلة التي بدأت أمام تونس، مع احتمال دخول ميكي فان دي فين إلى التشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيسر بدلًا من ناثان آكي.

كما يُرجَّح أن يحتفظ بروبي بمكانه كمهاجم صريح، بينما من المتوقع أن يبدأ ممفيس ديباي وجاستن كلويفرت وكريسينسيو سومرفيل المباراة على مقاعد البدلاء.

المغرب، في الوقت نفسه، يستعد لإجراء عدة تعديلات عقب مباراته السابقة ضد هايتي. من المتوقع أن يعود نصير مزراوي، عيسى ديوب، أيوب بوعدي وعز الدين أوناحي جميعًا إلى التشكيلة الأساسية (XI) لمواجهة خروج المغلوب.

إسماعيل صيباري، الذي يُقال إنه في طريقه للانضمام إلى بايرن ميونخ خلال نافذة الانتقالات المقبلة، كان في حالة رائعة في كأس العالم 2026 FIFA، مسجلًا ثلاثة أهداف في العدد نفسه من المباريات، ومن المتوقع أن يقود هجوم المغرب مرة أخرى.

كما يُتوقع أن يشارك أشرف حكيمي وبراهيم دياز أيضًا منذ البداية بينما يسعى المغرب لحجز مكان في دور الـ16.

Getty Images

المرونة الموضعية مقابل العزل على الأطراف لفرض الإيقاع

المخطط التكتيكي لهولندا تحت قيادة كومان يعتمد بشكل كبير على التحولات الهجومية السلسة وعزل الأجنحة في مواقف واحد ضد واحد. ومع لاعبي وسط ديناميكيين يتقدمون بالكرة مثل تيجاني رايندرز وريان غرافينبيرخ الساعيين لكسر الخطوط، يحاول الأورانيه زيادة العدد في القنوات المركزية قبل فتح المنافذ على الأطراف مثل كودي غاكبو.

المغرب، على العكس، يقدّر كتلة وسطية منضبطة للغاية تعطي الأولوية للتكتل الدفاعي على الضغط العدواني. أسود الأطلس يمتصون فترات طويلة من الضغط، معتمدين على معدل العمل الهائل لسفيان أمرابط لسد مسارات التمرير قبل تحويل الاستحواذ إلى الشرارة الإبداعية براهيم دياز لبدء اندفاعات سريعة إلى الأمام.

التشكيلات الدفاعية تواجه الضغط الأقصى

سيُدار دفاع هولندا بواسطة القائد فيرجيل فان دايك إلى جانب الشريك الصاعد يان بول فان هيكه. ستواجه هذه الوحدة اختبارًا مكثفًا ضد الحركة المراوغة دون كرة والحيل التقنية لخط هجوم المغرب.

بالنسبة للمغرب، يظل حارس المرمى العالمي ياسين بونو بوليصة التأمين النهائية بين القائمين. خطهم الخلفي يفضّل بشكل كبير الاحتواء الموضعي، معتمدًا على منع العرضيات المنخفضة وخطوط تغطية متزامنة لإجبار مهاجمي هولندا على الخروج إلى الأطراف وتقليل المساحة داخل منطقة الجزاء.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة كأس العالم 2026 FIFA بدقة 4K Ultra HD

التشكيلة المتوقعة لهولندا XI ضد المغرب

فيربروخن؛ دومفريس، فان دايك، فان هيكه، فان دي فين؛ غرافينبيرخ، ف دي يونغ، رايندرز؛ مالين، بروبي، غاكبو

التشكيلة المتوقعة للمغرب XI ضد هولندا

بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، مزراوي؛ العيناوي، بوعدي؛ براهيم، أوناحي، الخنوس؛ صيباري

قائمة هولندا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مارك فليكن، روبن روفس، بارت فيربروخن

المدافعون: ناثان آكي، دينزل دومفريس، لوتشاريل غيرترويدا، جوريل هاتو، يان بول فان هيكه، فيرجيل فان دايك، ميكي فان دي فين

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ، مارتن دي رون، ريان غرافينبيرخ، تون كوبماينرز، تيجاني رايندرز، خوس تيل، كوينتن تيمبر، ماتس ويفر

المهاجمون: برايان بروبي، ممفيس ديباي، كودي غاكبو، جاستن كلويفرت، نوا لانغ، دونييل مالين، كريسينسيو سومرفيل، ووت فيغورست

قائمة المغرب المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Reda Tagnaouti

المدافعون: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

لاعبو الوسط: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

المهاجمون: Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Amine Sbai, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

أخبار الفريق والقوائم

يتولى رونالد كومان قيادة هولندا في هذه المباراة. لا توجد حالياً إصابات أو إيقافات مؤكدة مُدرجة لتشكيلة الأورانجي، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات قبل انطلاق المباراة.

يدرب المغرب محمد وهبي. وكما هو الحال مع هولندا، لا تتوفر في هذه المرحلة معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. سيتم تحديث أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت هولندا في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. كانت آخر مباراة لها فوزاً في كأس العالم بنتيجة 1-3 على تونس في 25 يونيو، بعد فوز مهيمن 5-1 على السويد في 20 يونيو. وتعادلت 2-2 مع اليابان في افتتاح مباريات مجموعتها في 14 يونيو. قبل البطولة، فازت على أوزبكستان 2-1 في مباراة ودية وخسرت 1-0 أمام الجزائر. سجل الهولنديون 11 هدفاً واستقبلوا خمسة أهداف عبر تلك المباريات الخمس، ما يُظهر قوة هجومية وبعض الهشاشة الدفاعية.

فاز المغرب في ثلاث من آخر خمس مباريات له، وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة. كانت آخر نتيجة له فوزاً في كأس العالم بنتيجة 4-2 على هايتي في 24 يونيو، بعد فوز 1-0 على اسكتلندا في 19 يونيو. وتعادل 1-1 مع البرازيل في افتتاح مباريات مجموعته في 13 يونيو. قبل البطولة، تعادل 1-1 مع النرويج وفاز على مدغشقر 4-0 في مباريات ودية. سجل المغرب 11 هدفاً واستقبل خمسة أهداف عبر تلك المباريات الخمس، مع كون سلسلة عدم الخسارة سمة بارزة في مستواه الأخير.

سجل المواجهات المباشرة

هولندا المباراة الأخيرة المغرب 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار المغرب 1 - 2 هولندا 2 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

المواجهة الوحيدة المسجلة بين هذين الفريقين في مجموعة البيانات هذه هي مباراة ودية أُقيمت في 31 مايو 2017، فازت فيها هولندا 2-1، مع المغرب كفريق مُضيف مُعيَّن. ومع وجود مباراة واحدة فقط في السجل، لا يمكن استخلاص نمط أوسع من تاريخ المواجهات المباشرة.

الترتيب

أنهت هولندا المجموعة F في المركز الأول، بينما تأهل المغرب كوصيف من المجموعة C.