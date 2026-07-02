معاينة كأس العالم FIFA 2026: كولومبيا ضد غانا: كل ما تحتاج إلى معرفته

كولومبيا ضد غانا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة كولومبيا ضد غانا في 4 يوليو 2026 عند 01:30 بتوقيت غرينتش و20:30 بتوقيت الساحل الشرقي (3 يوليو).

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عمالقة أمريكا الجنوبية يواجهون أندر دوغز أفريقية تاريخية في كانساس سيتي

المرحلة الأخيرة من دور الـ32 تتضمن مواجهة مرتقبة للغاية عابرة للقارات في ملعب كانساس سيتي. يقود نيستور لورينزو منتخب كولومبيا السلس والواثق الذي يدخل مرحلة خروج المغلوب حاملاً زخماً كبيراً، مصمماً على ترجمة تفوقهم الفني إلى مشوار عميق في البطولة.

ويواجهون منتخب غانا الصامد الذي حقق إنجازاً تاريخياً بمجرد التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى في العصر الحديث. وبينما تدخل كولومبيا المباراة كمرشحة واضحة، فإن الطبيعة غير المتوقعة لكرة القدم في بطولات الإقصاء من مباراة واحدة تعني أن النجوم السوداء سيسعون لتنفيذ مخطط دفاعي مثالي وإحداث مفاجأة هائلة.

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قدمت كولومبيا حملة استثنائية في دور المجموعات لتتصدر المجموعة K بسبع نقاط. أظهر رجال لورينزو نضجاً تكتيكياً مثيراً للإعجاب، محققين انتصارات شاملة على أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أن يعادلوا قوة البرتغال في تعادل تقني للغاية 0-0. وبعد أن استقبلوا هدفاً واحداً فقط عبر مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، أثبت أبناء أمريكا الجنوبية أن صلابتهم الدفاعية تضاهي قوتهم الهجومية المرعبة.

شقّت غانا طريقاً مضطرباً في المجموعة L للتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في البطولة، منهيةً برصيد أربع نقاط. وأظهروا صلابة هائلة لانتزاع تعادل شاق أمام إنجلترا، إحدى الدول المضيفة للبطولة، واكتسحوا بنما في فوز حاسم 1-0، مرتدين بشكل جيد بعد انتكاسة سابقة أمام كرواتيا.

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حالات صحية سليمة ومايستروهات مخضرمة لترسيخ الهياكل

يستفيد التحضير التكتيكي لهذه المواجهة الإقصائية من أوضاع تشكيلات مستقرة نسبياً لدى الطرفين. لم تُبلغ كولومبيا عن أي مخاوف جديدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات. المهاجم لويس سواريز تخلص من شك بسيط يتعلق بالجاهزية البدنية كان قد حدّه إلى مشاركة كبديل أمام البرتغال وهو جاهز تماماً للعودة إلى التشكيلة الأساسية. سيعتمد لورينزو بشكل كبير على رؤية القائد جيمس رودريغيز، البالغ من العمر 34 عاماً، لفتح مسارات التمرير.

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نجح الطاقم الطبي لغانا في التعامل مع مخاوف إصابة تحيط بلاعب وسط مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو، الذي يُتوقع أن يبدأ بعد تجاوزه مشكلة في الكاحل. وسيعتمد النجوم السوداء بشكل كبير على الخبرة الدولية الواسعة لقائد الوسط توماس بارتي والمهاجم المخضرم جوردان أيو لارتكاز عمودهم الفقري المركزي أمام ضغط كولومبيا.

زيادة التحميل على الجهة اليمنى مقابل الكتل المركزية المنضبطة لحسم الشروط

سيركّز ميدان المعركة التكتيكي الأساسي على كيفية تعامل غانا مع تدويرات كولومبيا الواسعة السلسة. تحب كولومبيا بناء زيادات تحميل هجومية على طول الجهة اليمنى، حيث يربط الظهير المهاجم دانييل مونيوز، الذي سجّل بالفعل هدفين في البطولة، بشكل إبداعي مع العدّائين على الأطراف لتمديد الكتلة الدفاعية للمنافس.

سيعتمد مخطط غانا بشكل كبير على كتلة وسطية منظّمة ومواجهة التدوير الفني لكولومبيا في غرفة المحرّك. المواجهة الحاسمة بين ريتشارد ريوس وتوماس بارتي في وسط الملعب المركزي ستُملي إيقاع المباراة. إذا تمكن بارتي من تعطيل التوزيع الأمامي لريوس، يمكن لغانا الحد من الإمداد الذي يصل إلى الجناح الخطير لويس دياز.

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الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

يجب على كولومبيا أن تبقى صبورة للغاية عند جسّ خطوط غانا الدفاعية، مع تجنّب الدفع بأعداد كبيرة إلى الأمام للحماية من الهجمات المرتدة العمودية السريعة.

تواجه غانا الاختبار الدفاعي النهائي المتمثل في الحفاظ على شباك نظيفة أمام خط هجومي متعدد الأبعاد. يعتمد النجاح بالكامل على حفاظ خطهم الخلفي على تواصل مثالي للتعامل مع الانطلاقات المتداخلة لمونيوز والحركة المنجرفة لرودريغيز.

التشكيلة المتوقعة لكولومبيا XI ضد غانا

فارغاس؛ مونوز، لوكومي، سانشيز، موخيكا؛ بويرتا، ليرما، أرياس؛ رودريغيز، سواريز، دياز

التشكيلة المتوقعة لغانا XI ضد الولايات المتحدة

أساري؛ سينايا، أدجيتي، لوكاسن، منساه؛ سليمانا، بارتي، أوسوسو، سيبو، سيمينيو؛ أيو

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قائمة كولومبيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: كاميلو فارغاس، ألفارو مونتيرو، ديفيد أوسبينا

المدافعون: دافينسون سانشيز، جون لوكومي، ييري مينا، ويلر ديتا، دانييل مونوز، سانتياغو أرياس، يوهان موخيكا، ديفير ماتشادو

لاعبو الوسط: ريتشارد ريوس، جيفرسون ليرما، كيفن كاستانو، خوان كاميلو بورتيّا، غوستافو بويرتا، جون أرياس، خورخي كاراسكال، خوان فرناندو كوينتيرو، خاميس رودريغيز، جامينتون كامباز

المهاجمون: خوان كاميلو هيرنانديز، لويس دياز، لويس سواريز، كارلوس أندريس غوميز، جون كوردوبا

قائمة غانا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: بنجامين أساري، لورنس آتي-زيغي، جوزيف أنانغ

المدافعون: بابا عبد الرحمن، غيديون منساه، مارفن سينايا، أليدو سيدو، عبد المومن، جيروم أوبوكو، جوناس أدجيتي، كوجو أوبونغ بيبرا، إليشا أوسوسو، ديريك لوكاسن

لاعبو الوسط: توماس بارتي، كواسي سيبو، أوغستين بواكي، كاليب ييرينكي، عبد الفتاو إسحاقو

المهاجمون: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

أخبار الفريق والقوائم

تُدار كولومبيا بواسطة Nestor Lorenzo، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة. لم يتم إصدار تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

مدرب غانا Carlos Queiroz أيضًا لا يملك أي أخبار مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات مدرجة في هذا الوقت. لم يتم إصدار التشكيلة المتوقعة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية للقائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل كولومبيا هذه المباراة وهي في مستوى قوي، محققة W-W-W-D-W عبر آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مباراة لها تعادلًا 0-0 مع البرتغال في 27 يونيو، وهي نتيجة ضمنت صدارة المجموعة K. قبل ذلك، فازت على DR Congo بنتيجة 1-0 وتغلبت على Uzbekistan بنتيجة 3-1 في مباراتها الافتتاحية في دور مجموعات كأس العالم. كما فازت كولومبيا في كلتا المباراتين الوديتين قبل البطولة، حيث تغلبت على Jordan بنتيجة 2-0 وعلى Costa Rica بنتيجة 3-1. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت كولومبيا ستة أهداف ولم تستقبل أي هدف.

تظهر نتائج غانا الخمس الأخيرة على النحو التالي W-D-L-D-L. انتهت مباراتهم الأخيرة بهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في 27 يونيو، ما أنهى سلسلة عدم الخسارة في البطولة. قبل ذلك، تعادلوا 0-0 مع إنجلترا وافتتحوا مشوارهم في كأس العالم بفوز 1-0 على بنما. في المباريات الودية، تعادلت غانا 1-1 مع ويلز وخسرت 2-0 أمام المكسيك. سجلت غانا ثلاثة أهداف واستقبلت أربعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة لكولومبيا وغانا من آخر خمس مواجهات بينهما. تمثل هذه المباراة مواجهة قارية نادرة بين البلدين في بطولة كبرى.

الترتيب

أنهت كولومبيا في المركز الأول في المجموعة K. تأهلت غانا من المجموعة L في المركز الثالث.