معاينة كأس العالم FIFA 2026: كندا ضد المغرب: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

ستنطلق مباراة كندا ضد المغرب في 4 Jul 2026 عند 13:00 EST و18:00 GMT.

الكنديون يستضيفون نخبة أفريقيا من أجل مكان في دور الـ16

يدخل منتخب كندا بقيادة جيسي مارش أرضًا جديدة بينما يخوض أول مواجهة له على الإطلاق في دور الـ16 في كأس العالم. وسيكون أمامه اختبار صعب أمام المغرب، صاحب المركز الرابع في 2022.

كيف وصل كل من كندا والمغرب إلى هنا

استمتع المضيفون المشاركون كندا بمسار هادئ نسبيًا إلى دور الـ32، إذ حصدوا أربع نقاط من أول مباراتين، تعادل 1-1 أمام البوسنة والهرسك وفوز كاسح 6-0 على قطر، تضمن ثلاثية لنجم يوفنتوس جوناثان ديفيد. لكن الفوز الأخير جاء بثمن، إذ تعرض لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني لكسر في الساق. وأثبتت خسارتهم 2-1 أمام سويسرا في مباراتهم الأخيرة ضمن المجموعة B أنها بلا تأثير. وكان فوزهم 1-0 على جنوب أفريقيا في دور الـ32 مواجهة حذرة متوقعة، بالنظر إلى أن كلا الفريقين كانا في منطقة مجهولة مع ظهورهما الأول في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. كسر ستيفن أوستاكيو قلوب الجنوب أفريقيين بهدفه القاتل في الوقت بدل الضائع. نشأ نجم بورتو في البرتغال ومثلهم على مستوى U21.

افتتح المغرب مشواره بتعادل 1-1 أمام البرازيل قبل أن يحقق فوزًا 1-0 على اسكتلندا وفوزًا 4-2 على هايتي. لكن أياً من ذلك لم يكن ليُعدّنا للدراما التي تلت في فوزهم بركلات الترجيح على هولندا في دور الـ32. سجل إسماعيل صيباري المولود في برشلونة ثلاثة أهداف في دور المجموعات، وهو ما كان كافيًا لإقناع بايرن ميونيخ بحسم التعاقد معه.

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كندا تعاني بسبب الإصابات

لم يتمكن مدرب كندا جيسي مارش، الذي سبق له تدريب ليدز يونايتد، من الاعتماد على جودة وخبرة أكبر نجومهم، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد من غياب طويل بسبب الإصابة في إثارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في أبريل. وتكرار تلك الإصابة يعني أن 'فونزي' لم يلعب دقيقة واحدة في كأس العالم، لكنه مرشح للظهور في الوقت المناسب هنا. كما أن لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني كسر ساقه في مباراة دور المجموعات أمام قطر، وغيابه يمثل ضربة أيضًا.

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خبرة المغرب في المباريات الكبيرة قد تكون حاسمة

كان أسود الأطلس أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم عندما بلغ المربع الذهبي في 2022، وخسر أمام فرنسا التي توجت لاحقًا باللقب. وبالانتقال سريعًا إلى 2026، فإن وجودهم في الأدوار الإقصائية ليس مفاجأة كبيرة. وبطريقة ما، وجدوا سبيلًا لتجاوز هولندا. منحهم هدف التعادل في الدقيقة 91 من عيسى ديوب وقتًا إضافيًا، ثم فازوا 3-2 بركلات الترجيح في ركلات ترجيح كانت أشبه برحلة أفعوانية أكثر منها مباراة كرة قدم.

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تشكيلة كندا المتوقعة

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

تشكيلة المغرب المتوقعة

بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، مزراوي؛ العيناوي، بوعدي؛ دياز، أوناحي، الخنوس؛ صيباري.

إحصائيات رئيسية لمباراة كندا ضد المغرب

لاعب وسط كندا ستيفن أوستاكيو هو أول لاعب يحمل الرقم 7 على الإطلاق مثّل البرتغال يسجل هدفاً في مباراة إقصائية بكأس العالم.

تأهل المغرب الآن في ست من آخر ثماني مواجهات إقصائية له في البطولات الكبرى.

استقبل المغرب هدفين فقط من أصل ثماني ركلات جزاء واجهها في ركلات الترجيح بكأس العالم.

قد يصبح أشرف حكيمي أول لاعب أفريقي يخوض 15 مباراة في كأس العالم هنا - لديه خمس مساهمات تهديفية عبر آخر سبع مباريات دولية له (G1, A4).

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قائمة كندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سيلتيك)، ديريك كورنيليوس (مارسيليا)، ريتشي لارييا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوغيرول (فولهام)، مويس بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلسبره).

لاعبو الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان صليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون SG).

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قائمة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، أحمد تكناوتي (القوات المسلحة الملكية)

المدافعون: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، أنس صلاح الدين (بي إس في آيندهوفن)، يوسف بلاماري (الأهلي)، شادي رياض (كريستال بالاس)، عيسى ديوب (وست هام يونايتد)، رضوان هلهال (كي في ميخلين)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، زكريا الواحدي (جينك)، مروان سعدان (الفتح)

لاعبو الوسط: سمير المرابط (ستراسبورغ)، أيوب بوعدي (ليل)، نيل العيناوي (روما)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (بي إس في آيندهوفن)

المهاجمون: شمس الدين طالبي (سندرلاند)، سفيان رحيمي (العين)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، ياسين جسيمة (ستراسبورغ)، أيوب أمايموني-إشغوياب (آينتراخت فرانكفورت)، أمين سباي (أنجيه)

المنسحبون: نايف أكرد (مارسيليا)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس).

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أخبار الفريق والقوائم

يدير كندا جيسي مارش. لا توجد إصابات أو إيقافات مؤكدة مدرجة حاليًا للفريق، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

يدير المغرب محمد وهبي. كما هو الحال مع كندا، لا تتوفر في هذه المرحلة معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد تشكيلة متوقعة. سيتم تحديث أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت كندا في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها، مسجلة تسعة أهداف ومستقبلة ثلاثة خلال تلك السلسلة. كانت نتيجتها الأحدث فوزًا 1-0 في كأس العالم على جنوب أفريقيا في 28 يونيو، وكان هدف أوستاكيو المتأخر هو اللحظة الحاسمة. في وقت سابق من البطولة فازت على قطر 6-0 لكنها خسرت 2-1 أمام سويسرا. تعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك وتعادل ودي 1-1 مع أيرلندا يكملان تسلسل المباريات الخمس.

فاز المغرب في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين من آخر خمس مباريات له، وظل دون هزيمة طوال الوقت. كانت مباراته الأحدث تعادلًا 1-1 مع هولندا في 30 يونيو، والتي فاز بها بركلات الترجيح للتأهل. قبل ذلك، فاز على هايتي 4-2 وعلى اسكتلندا 1-0 في دور المجموعات، وتعادل 1-1 مع البرازيل، وتعادل 1-1 مع النرويج في مباراة ودية قبل البطولة. سجل المغرب ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كندا آخر مباراتان المغرب 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران كندا 1 - 2 المغرب

المغرب 4 - 0 كندا 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين في التاريخ المسجل. جاءت مواجهتهما الأحدث في دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2022 في 1 ديسمبر 2022، عندما فاز المغرب على كندا 2-1. اللقاء الآخر الوحيد المسجل هو مباراة ودية أُقيمت في 11 أكتوبر 2016، فاز فيها المغرب 4-0 بصفته الفريق المضيف. يمتلك المغرب سجلًا 2-0 عبر المواجهتين.

الترتيب

أنهت كندا في المركز الثاني في المجموعة B، بينما تأهل المغرب كوصيف من المجموعة C.