كأس العالم - نصف النهائي إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة فرنسا ضد إسبانيا في 14 يوليو 2026 عند 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

عمالقة أوروبا يتصادمون في نصف نهائي كأس العالم

في نصف نهائي كأس العالم الثالث على التوالي، يتعين على فرنسا، الفائزة باللقب مرتين، تجاوز بطلة أوروبا إسبانيا لبلوغ النهائي الثالث توالياً. إنها مواجهة شهية، ولدينا كل ما تحتاج إلى معرفته قبل صدام الثلاثاء العملاق، مع انتظار الأرجنتين أو إنجلترا لهما في النهائي يوم الأحد.

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كيف وصلت فرنسا وإسبانيا إلى هنا

بدت فرنسا في هذا البطولة على قدر التوقعات مع ستة انتصارات متتالية، ما جعلها تتصدر المجموعة I. ثم أقصى الديوك السويد وباراغواي والمغرب، مسجلة 16 هدفاً في العملية ولم تستقبل أي هدف في مرحلة خروج المغلوب حتى الآن. الفوز 1-0 على باراغواي شهد تمسكهم والصمود لتحقيق نتيجة عندما لم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكن فريق ديدييه ديشان قدم عرضاً مسيطراً أمام منتخب مغرب صلب للغاية، محققاً فوزاً 2-0 رغم إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء. لاعب ريال مدريد عوض ذلك وأكثر، إذ سجل ثم صنع هدفاً لعثمان ديمبيلي ليقود بلاده إلى المربع الذهبي. ديشان، الذي يقود فريقه في مباراته الـ26 في كأس العالم هنا، سيحب أن يودع بأسلوب رائع.

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تعثرت إسبانيا في مباراتها الافتتاحية بتعادل 0-0 أمام كابو فيردي، لكنها تحسنت أكثر فأكثر مع تقدم البطولة. انتصارات خروج المغلوب على النمسا (3-0) والبرتغال (1-0) أوصلتها إلى ربع النهائي، حيث استقبلت هدفها الأول في البطولة، لكنها فازت على بلجيكا 2-1 لتحجز هذا الموعد مع فرنسا. إنها المشاركة الثانية فقط لإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم والأولى منذ أن ذهبت حتى النهاية في جنوب أفريقيا عام 2010.

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مبابي لا يزال الرجل الأهم

مع 20 هدفاً في كأس العالم خلال مسيرته، فإن كيليان مبابي البالغ من العمر 27 عاماً يبتعد بهدف واحد فقط عن حصيلة ليونيل ميسي البالغة 21 في البطولة. يمكن لمبابي أن يعادل الرقم هنا، أو حتى ينفرد به، قبل أن يخوض ميسي والأرجنتين مواجهة مع إنجلترا يوم الأربعاء. سيؤكد مبابي أن الألقاب الفردية لا يمكن مقارنتها بالجوائز الجماعية، وسيكون محقاً، لكنها حصيلة مذهلة سيكون مصمماً على تعزيزها بينما يسعى لقيادة فريقه إلى نهائي آخر.

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البديل السوبر ميرينو قد يؤذي فرنسا

أصبح نجم أرسنال ميكيل ميرينو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدف الفوز في مباراتين من مباريات خروج المغلوب كبديل، بفضل هدفه في الوقت بدل الضائع أمام بلجيكا. سيسعى ميرينو لإحداث تأثير حاسم آخر من على مقاعد البدلاء أمام فرنسا، التي لم يساهم بدلاءها حتى الآن بشكل مباشر في هدف خلال مرحلة خروج المغلوب.

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هل إسبانيا خصم عقدة للديوك؟

منذ بداية روسيا 2018، خسرت إسبانيا مباراة واحدة فقط من أصل 27 مباراة في البطولات الكبرى، ولم تُهزم في آخر 14 مباراة مع الحفاظ على تسع شباك نظيفة. فاز فريق المدرب لويس دي لا فوينتي بسبع من آخر 10 مباريات له ضد فرنسا وسيشعر بالثقة بشأن فرصه. تغلبت لا روخا على ليه بلو 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، كما انتصرت أيضاً في إثارة بنتيجة 5-4 في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025. رغم ذلك، تُعد إسبانيا الطرف الأضعف لدى أبرز مراهنات كأس العالم في المملكة المتحدة، حيث تُسعَّر لا روخا بحوالي 9/4 لدى معظم شركات المراهنات الرائدة.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

فرنسا ضد إسبانيا: حقائق وأرقام

جاءت 11 من أصل 16 هدفاً لفرنسا في كأس العالم 2026 بعد نهاية الشوط الأول.

سجلت فرنسا أعلى متوسط للتسديدات على المرمى في المباراة الواحدة بين جميع المنتخبات في كأس العالم 2026 (7.8).

شهدت أربع مباريات فقط من آخر 16 مباراة لإسبانيا تسجيل الفريقين.

سجل لامين يامال ثلاثة أهداف عبر مشاركتيه ضد فرنسا حتى الآن.

لم تخسر إسبانيا أيّاً من آخر 36 مباراة لها في 90 دقيقة، منذ مارس 2024 (W26, D10). إذا تم تمديد تلك السلسلة المذهلة هنا، فستعادل الرقم القياسي التاريخي لإيطاليا البالغ 37 والمسجل في 2021.

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قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

المدافعون: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

لاعبو الوسط: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

المهاجمون: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

المدافعون: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

لاعبو الوسط: Rodri (Manchester City)، Martin Zubimendi (Arsenal)، Mikel Merino (Arsenal)، Pedri (Barcelona)، Gavi (Barcelona)، Fabian Ruiz (Paris St-Germain)، Alex Baena (Atletico Madrid).

المهاجمون: Yeremy Pino (Crystal Palace)، Víctor Muñoz (Osasuna)، Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)، Ferran Torres (Barcelona)، Lamine Yamal (Barcelona)، Dani Olmo (Barcelona)، Nico Williams (Athletic Bilbao)، Borja Iglesias (Celta Vigo).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب فرنسا ديدييه ديشامب تشكيلة محتملة، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات أو إيقافات رسمية. القلق الرئيسي بشأن اللياقة قبل المباراة هو كيليان مبابي، الذي تم سحبه خلال ربع النهائي ضد المغرب بسبب مشكلة في الكاحل. تُظهر لقطات حديثة من معسكر تدريب فرنسا أنه يتحرك بحرية وبمعنويات جيدة، رغم أنه لم يتم تقديم أي تأكيد رسمي لحالته البدنية. من المتوقع صدور تحديثات إضافية أقرب إلى انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يُصدر مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات. يبدو أن التشكيلة متاحة بالكامل، مع لامين يامال من بين الذين يُتوقع أن يشاركوا بشكل بارز. سيتم عكس أي تغييرات على توفر أي من الطرفين هنا مع تأكيد المعلومات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

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