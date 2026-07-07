ستنطلق مباراة فرنسا ضد المغرب في 9 يوليو 2026 عند 16:00 بتوقيت EST و21:00 بتوقيت GMT.

معاينة ربع نهائي كأس العالم: فرنسا ضد المغرب

ستكون الفرنسية هي اللغة المتداولة على أرض الملعب عندما تتواجه فرنسا والمغرب على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، في إعادة لمواجهة المربع الذهبي في كأس العالم 2022. هل سيتفوق المرشحون الأبرز للبطولة على أفضل منتخبات أفريقيا في بوسطن؟

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كيف وصلَت فرنسا والمغرب إلى هنا؟

اجتازت فرنسا مبارياتها الأربع الأولى بسهولة، مكتسحةً الفرق بفضل وحدتها الهجومية المتقدة. ومع ذلك، اضطر فريق ديدييه ديشان إلى انتزاع فوز ناري بنتيجة 1-0 على باراغواي في دور الـ16، وربما أظهر ذلك جانباً أكثر صلابة في أدائهم. لي بلو الآن بلا هزيمة في 12 مباراة تنافسية (W11, D1)، وقد فازوا في آخر سبع مباريات. إذا فازوا بالثامنة على التوالي، فسيصبحون ثالث منتخب فقط يصل إلى ثلاثة أنصاف نهائي متتالية في كأس العالم.

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أطاح المغرب بالمضيفين المشاركين كندا في دور الـ16، محققاً فوزاً بنتيجة 3-0 رغم أنه لم يسدد سوى أربع كرات على المرمى. سيسعى أسود الأطلس للثأر من هزيمتهم في نصف نهائي 2022 أمام هؤلاء الخصوم. لم يخسروا في 10 مباريات منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية، لذا سيكونون واثقين من قدرتهم على قلب التوقعات.

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مبابي يطارد التاريخ

قائد فرنسا كيليان مبابي هو واحد من لاعبين اثنين في التاريخ سجلا سبعة أهداف أو أكثر في بطولتين منفصلتين من كأس العالم، بعد ركلة الجزاء التي سجلها ضد باراغواي. الرجل الآخر، بالطبع، يحمل اسم ليونيل ميسي. سيود مبابي بشدة إضافة المزيد إلى حصيلته الإجمالية البالغة 19 هدفاً في كأس العالم ليعادل حصيلة ميسي البالغة 20.

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أوناحي يجد لمسته في الوقت المناسب تماماً

وجد لاعب وسط جيرونا عز الدين أوناحي لمسته التهديفية في توقيت مثالي بثنائيته ضد الكنديين، لينهي سلسلة من 11 مباراة دون هدف في النهائيات. جاءت جميع مشاركاته الثماني في التسجيل دولياً في انتصارات لأسود الأطلس، وكانت آخر سبع منها مصحوبة بشباك نظيفة. قد يكون أوناحي محورياً هنا بفضل حسه التهديفي، بالنظر إلى أن المهاجم المحوري إسماعيل صيباري تحوم حوله شكوك كبيرة بسبب إصابة في أوتار الركبة. رجل بايرن ميونيخ الجديد خرج بعد 22 دقيقة ضد كندا ولديه ثلاثة أهداف في كأس العالم هذه.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

التشكيلة المتوقعة للمغرب

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

حقائق وأرقام فرنسا ضد المغرب

ثلاثة عشر من آخر 16 انتصاراً لفرنسا جاءت بفارق هدفين أو أكثر.

مدرب فرنسا ديدييه ديشان يتولى قيادة مباراة رقم 25 في النهائيات هنا، معادلاً الرقم القياسي.

سبع من آخر تسع هزائم للمغرب في كأس العالم جاءت بفارق هدف واحد.

حصل المغرب على بطاقة صفراء واحدة أو أقل في أربع من مبارياتهم الخمس في كأس العالم هذه.

مايكل أوليسيه لاعب فرنسا لديه ثماني مساهمات تهديفية في آخر ست مشاركات له مع الديوك (G3, A5)، مع كون تلك التمريرات الحاسمة الخمس جميعها جاءت في كأس العالم هذه، مما يجعله على بُعد ثلاث فقط من الرقم القياسي التاريخي للمسابقة.

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قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مايك ماينان (إيه سي ميلان)، روبن ريسر (لانس)، برايس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيم كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (إيه سي ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مان سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دويه (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليسيه (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

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قائمة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، أحمد تاغناوتي (القوات المسلحة الملكية)

المدافعون: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، أنس صلاح الدين (بي إس في آيندهوفن)، يوسف بلاماري (الأهلي)، شادي رياض (كريستال بالاس)، عيسى ديوب (وست هام يونايتد)، رضوان هلهال (كي في ميخلن)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، زكريا الواحدي (غينك)، مروان سعدان (الفتح)

لاعبو الوسط: سمير المرابط (ستراسبورغ)، أيوب بوعدي (ليل)، نيل العيناوي (روما)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (بي إس في آيندهوفن)

المهاجمون: شمس الدين طالبي (سندرلاند)، سفيان رحيمي (العين)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، ياسين جسيمة (ستراسبورغ)، أيوب أمايموني-إشغويابه (آينتراخت فرانكفورت)، أمين سباي (أنجيه)

المنسحبون: نايف أكرد (مارسيليا)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس).

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أخبار الفريق والقوائم

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المستوى

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الفريقين في كأس العالم لكرة القدم 2022 في 14 ديسمبر، عندما فازت فرنسا 2-0 في نصف النهائي في قطر. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة ودية في نوفمبر 2007. وتُظهر آخر ثلاث مواجهات مسجلة في مجموعة البيانات هذه أن فرنسا حققت فوزين وتعادلاً واحداً، مع كون نتيجة كأس العالم 2022 هي الأحدث والأكثر أهمية كسياق لربع النهائي هذا.

الترتيب

أنهى المغرب في المركز الثاني في المجموعة C، بينما تصدرت فرنسا المجموعة I بسجل مثالي.