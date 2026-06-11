كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

تنطلق مباراة غانا ضد بنما في 18 يونيو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

غانا ضد بنما: سياق المباراة

تفتتح غانا المجموعة L بمواجهة ضد بنما. كان أفضل ظهور للنجوم السوداء في كأس العالم هو بلوغ ربع النهائي في عام 2010 في جنوب أفريقيا، والذي انتهى بطريقة مفجعة على يد أوروغواي، التي تغلبت عليهم في النهاية بركلات الترجيح. اسأل لويس سواريز عن ذلك. لقد تم إقصاؤهم من دور المجموعات في كل من آخر مشاركتين لهم في 2014 و2022. لم تحقق غانا أي فوز ولم تحافظ على شباك نظيفة في آخر سبع مباريات لها.

ستسجل بنما ظهورها الثاني على الإطلاق على أكبر مسرح، بعد مشاركتها الأولى في روسيا قبل ثماني سنوات. وسيبحثون عن أول فوز لهم على الإطلاق في مباراة بكأس العالم خلال البطولة في الأمريكتين. كما لم تحافظ بنما على شباك نظيفة في أي من آخر سبع مباريات لها أيضاً.

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من هم اللاعبون الأساسيون لغانا، ومن هو مدربهم؟

يعمل جوردان أيو لاعب ليستر سيتي قائداً وقائداً تكتيكياً للفريق، متصدراً الهجوم بخبرته الواسعة. يظل توماس بارتي لاعب فياريال محور ارتكاز خط الوسط للفريق، موفراً الاستقرار والسيطرة الضروريين من وسط الملعب. أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي يشكل تهديداً هجومياً بارزاً، وهو حالياً راسخ كأحد أكثر الأجنحة ديناميكية في اللعبة. إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو يعد نقطة ارتكاز رئيسية في الثلث الأخير، مقدماً سرعة قاتلة وقوة بدنية لخط الهجوم. ألكسندر جيكو لاعب سبارتاك موسكو يقف كحجر الزاوية القيادي للوحدة الدفاعية، معروفاً بهدوئه وقوته في الكرات الهوائية. كامالديين سليمانا لاعب أتالانتا هو شرارة إبداعية كهربائية، يُحتفى به لقدراته على تفكيك الدفاعات بسرعته ومهارته في المراوغة. تم تعيين المدرب البرتغالي المخضرم كيروش بعقد قصير الأجل في أبريل لقيادة الفريق خلال متاعب كأس العالم.

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من هم اللاعبون الأساسيون لبنما، ومن هو مدربهم؟

سيكون لاعب وسط بوماس أدالبيرتو "كوكو" كاراسكيّا محورياً في فرض الإيقاع لفريق بنمي يستمتع بالاستحواذ على الكرة. سيجلب الظهير الأيمن لمارسيليا مايكل أمير موريو خبرة قيّمة من أعلى المستويات إلى الفريق أيضاً. يدربهم توماس كريستيانسن. هذا المدرب الدنماركي المولد، الذي عاش لفترة وجيزة في بنما عندما كان طفلاً، تولى قيادة لوس كاناليروس في يوليو 2020 ونجح في توجيه البلاد إلى ظهورها الثاني على الإطلاق في كأس العالم.

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قائمة غانا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: بنجامين أساري (أكرا هارتس أوف أوك إس سي)، لورنس آتي-زيغي (سانت غالن)، جوزيف أنانغ (سانت باتريك أثلتيك).

المدافعون: Baba Abdul Rahman (PAOK)، Gideon Mensah (Auxerre)، Marvin Senaya (Auxerre)، Alidu Seidu (Rennes)، Abdul Mumin (Rayo Vallecano)، Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)، Jonas Adjetey (Wolfsburg)، Kojo Oppong Peprah (Nice)، Elisha Owusu (Auxerre)، Derrick Luckassen (Pafos).

لاعبو الوسط: Thomas Partey (Villarreal)، Kwasi Sibo (Real Oviedo)، Augustine Boakye (Saint-Etienne)، Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland)، Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

المهاجمون: Kamaldeen Sulemana (Atalanta)، Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah)، Ernest Nuamah (Lyon)، Antoine Semenyo (Manchester City)، Brandon Thomas-Asante (Coventry City)، Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)، Inaki Williams (Athletic Bilbao)، Jordan Ayew (Leicester City).

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قائمة بنما المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC)، Luis Mejía (Club Nacional)، César Samudio (CD Marathon)

المدافعون: César Blackman (Slovan Bratislava)، Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira)، Amir Murillo (Beşiktaş)، Fidel Escobar (Deportivo Saprissa)، Andrés Andrade (LASK)، Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod)، José Córdoba (Norwich City)، Eric Davis (CD Plaza Amador)، Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello)، Roderick Miller (Turan Tovuz)

لاعبو الوسط: Aníbal Godoy (San Diego FC)، Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas)، Carlos Harvey (Minnesota United FC)، Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona)، José Luis Rodríguez (FC Juárez)، Cesar Yanis (CD Cobresal)، Yoel Bárcenas (Mazatlán FC)، Alberto Quintero (CD Plaza Amador)، Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

المهاجمون: Ismael Díaz (Club Leon FC)، Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)، José Fajardo (CD Universidad Católica)، Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

طريق غانا إلى كأس العالم

بعد ستة عشر عامًا من مسيرتهم التي لا تُنسى إلى ربع النهائي في جنوب أفريقيا، حيث أوصلوا أوروغواي إلى حافة النهاية تمامًا بطريقة أيقونية ومؤلمة للقلب، عادت غانا إلى أكبر مسرح في كرة القدم ومعها ما تثبته. إن النجوم السوداء يدخلون حقبة جديدة واعدة، يمزجون بسلاسة بين قيادة المخضرمين من الركائز الأساسية مثل القائد Jordan Ayew وبين جيل جديد ديناميكي عالي الطاقة. بالنسبة لقاعدة جماهير غانا الشغوفة، فإن هذه الحملة في كأس العالم أكثر من مجرد مشاركة؛ إنها تتويج لفترة انتقالية ضخمة تهدف إلى استعادة مكانتهم كأحد عمالقة كرة القدم في أفريقيا.

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طريق بنما إلى كأس العالم

قدمت بنما حملة منضبطة بشكل استثنائي، واجتازت الجولتين الثانية والنهائية من التصفيات دون أي هزيمة على الإطلاق لتحجز تذكرتها إلى أمريكا الشمالية.

في الجولة النهائية، تصدرت بنما المجموعة الأولى، متفوقة على ضغط تنافسي من سورينام وغواتيمالا لتحجز التأهل المباشر.

حددت بنما في البداية إيقاع المجموعة D في الدور الثاني، حيث فازت بشكل مريح في جميع المباريات الأربع ضد نيكاراغوا، غيانا، مونتسيرات، وبليز، بينما استقبلت هدفًا واحدًا فقط.

في الدور النهائي، اعتمد المدرب الرئيسي كريستيانسن بشكل كبير على البنية الدفاعية والانضباط. سمحت بنما بهدفين فقط عبر ست مباريات، مُشكِّلةً كتلة منخفضة مدمجة بشكل لا يصدق أحبطت مهاجمي الخصوم.

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب غانا كارلوس كيروش تشكيلة أساسية محتملة قبل افتتاح المجموعة L، ولم تُدرج رسميًا أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات للنجوم السوداء في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع إنهاء التشكيلة التحضيرات في تورونتو.

وبالمثل، لم يُسمِّ مدرب بنما توماس كريستيانسن بعد تشكيلته المتوقعة، مع عدم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في بيانات التشكيلة المتاحة. ستُضاف أخبار إضافية عن الفريق عند توفرها قبل مباراة الأربعاء.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل غانا إلى تورونتو بعد سلسلة نتائج متباينة. عبر آخر خمس مباريات لهم، سجل النجوم السوداء تعادلًا واحدًا وأربع هزائم، واستقبلوا 11 هدفًا وسجلوا أربعة. انتهت مباراتهم الأخيرة بتعادل 1-1 مع ويلز في 2 يونيو، وهي نتيجة أوقفت على الأقل سلسلة من ثلاث خسائر متتالية. شملت تلك الهزائم خسارة 2-0 أمام المكسيك، وخسارة 2-1 أمام ألمانيا، وهزيمة ثقيلة 5-1 أمام النمسا في مارس.

مستوى بنما الأخير أكثر تنوعًا. في خمس مباريات تحضيرية، حقق لوس كاناليروس فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. كانت مباراتهم الأخيرة تعادلًا 1-1 مع البوسنة والهرسك في 6 يونيو، بينما أظهر فوز 4-2 على جمهورية الدومينيكان قبل ذلك بيومين قدراتهم الهجومية. كانت النقطة السلبية الوحيدة خسارة ساحقة 6-2 أمام البرازيل في 31 مايو، رغم أن الانتصارات على جنوب أفريقيا في مارس — بما في ذلك فوز خارج الأرض 1-2 — منحت فريق كريستيانسن أساسًا إيجابيًا قبل دخول البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات سابقة بين غانا وبنما مسجلة في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة، مما يجعل مباراة المجموعة L يوم الثلاثاء أول مواجهة تنافسية بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة L، تحتل غانا حاليًا المركز الثالث بينما تحتل بنما المركز الرابع، ولم يخض أي من الفريقين بعد مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم 2026 التابعة للفيفا.