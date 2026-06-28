كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

ساحل العاج ضد النرويج في دور الـ32 من كأس العالم تنطلق في 30 يونيو 2026 عند 13:00 بتوقيت EST و18:00 بتوقيت GMT.

معاينة دور الـ16 من كأس العالم: ساحل العاج ضد النرويج

في ما قد يكون حقاً واحدة من أصعب مواجهات دور الـ32 التي يصعب التنبؤ بها، يواجه منتخب ساحل العاج الطموح منتخب النرويج الذي يقوده أفضل مهاجم على هذا الكوكب. من سيبلغ دور الـ16 من بين فريقين يفصل بينهما مركزان فقط في التصنيف العالمي في حرارة تكساس؟ بالنسبة للفائزين، الجائزة هي مواجهة إما البرازيل أو اليابان.

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كيف وصل ساحل العاج والنرويج إلى هنا

افتتح الإيفواريون التسجيل في جميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، ليصبحوا ثاني دولة أفريقية على الإطلاق تحقق هذا الإنجاز في كأس العالم. تلا فوز ضيق على منتخب الإكوادور المنضبط دفاعياً هزيمة مؤلمة في الوقت بدل الضائع أمام ألمانيا. واستعادوا توازنهم بفوز 2-0 على كوراساو، بفضل ثنائية من نجم أرسنال السابق الذي كان يتعرض لانتقادات كثيرة سابقاً، نيكولا بيبي.

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قدمت النرويج الترفيه في كأس العالم على عدة مستويات. لقد أنتجت جحافل مشجعيهم طاقة وشغفاً هائلين بهتافاتهم المُسكرة. على أرض الملعب، أسفرت مباريات النرويج الثلاث عن 15 هدفاً بمعدل خمسة أهداف بالضبط في كل مباراة، وكانت آخرها هزيمة 4-1 حيث أراح المدرب ستاله سولباكن عدة أسماء أساسية، بما في ذلك إرلينغ هالاند، والقائد مارتن أوديغارد، والمهاجم المميز على الجهة اليمنى أنطونيو نوسا. لم يُخاطر بجوليان رايرسون أمام فرنسا لكنه ينبغي أن يشغل مركز الظهير الأيمن.

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زملاء النادي يتحولون إلى خصوم

تتحدث ألسنة عالم كرة القدم جماعياً عن المواهب الكبيرة للجناح الإيفواري يان ديوماندي. لاعب آر بي لايبزيغ البالغ من العمر 19 عاماً يتودد إليه عدد من أقوى أندية أوروبا، مع احتمال كبير لانتقال كبير في الصيف. يُخشى بسبب سرعته ومراوغاته وقدرته على المراوغة بالكرة، وسيواجه الهدف المزعوم لليفربول مواجهة مباشرة مع زميله في النادي أنطونيو نوسا على الجهة اليمنى للنرويج، وهو لاعب يُلقب في بعض الأوساط بـ"نيمار النرويجي". قد تكون معركتهما حاسمة في تحديد الفائز.

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هل يستطيع أي شخص إيقاف إرلينغ هالاند؟

سيكون ماكينة الأهداف في مان سيتي إرلينغ هالاند متعطشاً لإضافة المزيد إلى رصيده البالغ أربعة أهداف في كأس العالم حتى الآن. صانع ألعاب أرسنال مارتن Ødegaard سيوفر معظم تمريراته. سيراقَب هالاند عن كثب من قبل كواكو كوسونو لاعب أتالانتا، ولاعب سبورتينغ لشبونة البالغ من العمر 22 عاماً شديد الموهبة، عثمان ديوماندي.

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التشكيلة المتوقعة لكوت ديفوار

فوفانا؛ دويه، كوسونو، ديوماندي، أوبيري؛ سانغاري، كيسييه؛ أماد، بيبي، ديوماندي؛ بوني.

التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ رايرسون، آير، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغه، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

قائمة كوت ديفوار المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: يحيى فوفانا (ريزسبور)، محمد كوني (شارلروا)، ألبان لافون (باناثينايكوس).

المدافعون: إيمانويل أغبادو (وولفرهامبتون واندررز)، كريستوفر أوبيري (إسطنبول باشاك شهير)، عثمان ديوماندي (سبورتينغ)، غيلا دويه (راسينغ ستراسبورغ)، غيسلان كونان (جيل فيسنتي)، أوديلون كوسونو (أتالانتا)، إيفان نديكا (إيه إس روما)، ويلفريد سينغو (غلطة سراي).

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين)، بارفيه غياغون (شارلروا)، فرانك كيسي (الأهلي)، كريست أولاي (طرابزون سبور)، إبراهيم سانغاري (نوتنغهام فورست)، جان-ميشيل سيري (إن كيه ماريبور).

المهاجمون: سيمون أدينغرا (إيه إس موناكو)، أنج-يوان بوني (إنتر ميلان)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، عمر دياكيتي (سيركل بروج)، يان ديوماندي (آر بي لايبزيغ)، إيفان غيساند (أستون فيلا)، نيكولا بيبي (فياريال)، بازومانا توري (هوفنهايم)، إيلي واهي (نيس).

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قائمة النرويج المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أوريان هاسكيولد نيلاند (إشبيلية)، إيغيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغر إس في).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر آير (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جنوى)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالتشنر (فايكينغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغه (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسباي (كريمونيزي)، ثيلو آاسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلديروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوغه (بودو/غليمت).

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أخبار الفريقين والقوائم

يدير كوت ديفوار إيميرس فاي، رغم أنه لا تتوفر حاليًا أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات للفيلة قبل هذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

مدرب النرويج ستاله سولباكن لا يملك أيضًا أي أخبار مؤكدة عن إصابات أو إيقافات مدرجة في هذه المرحلة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يدخل ساحل العاج هذه المباراة بأربعة انتصارات من آخر خمس مباريات، مع خسارة واحدة فقط. كانت مباراتهم الأخيرة فوزًا بنتيجة 2-0 على كوراساو في دور المجموعات لكأس العالم، حيث سجل نيكولا بيبي الهدفين. وقبل ذلك، تعرضوا لهزيمة 2-1 أمام ألمانيا قبل أن يرتدوا بفوز 1-0 على الإكوادور. وأسفرت المباريات الودية قبل البطولة عن فوز 2-1 على فرنسا وفوز 1-0 على اسكتلندا، ما منح الأفيال سلسلة قوية من المستوى قبل الأدوار الإقصائية.

فازت النرويج بثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. انتهت مباراتهم الأخيرة بهزيمة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات، وهي نتيجة جاءت بعد أن قام سولباكن بتدوير تشكيلته. وقبل ذلك، فازوا على السنغال 3-2 وعلى العراق 4-1 في مبارياتهم السابقة بكأس العالم. ويكمل تعادل 1-1 مع المغرب وفوز 3-1 على السويد في المباريات الودية قبل البطولة سلسلة المباريات الخمس. سجلت النرويج 12 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس واستقبلت تسعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين ساحل العاج والنرويج في مجموعة البيانات الحالية. قد تمثل هذه المباراة أول مواجهة تنافسية بين البلدين في نهائيات كأس العالم.

الترتيب

أنهى ساحل العاج في المركز الثاني في المجموعة E، بينما أنهت النرويج في المركز الثاني في المجموعة I، مما يمهد لهذا اللقاء في دور الـ32 في دالاس.