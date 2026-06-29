معاينة كأس العالم FIFA 2026: بلجيكا ضد السنغال: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية لومن فيلد

بلجيكا ضد السنغال ستنطلق في 1 يوليو 2026 عند 16:00 بتوقيت EST و21:00 بتوقيت GMT.

معاينة دور الـ32 من كأس العالم: بلجيكا ضد السنغال

كان الفوز في الوقت المناسب في MD3 كافياً لضمان الصدارة في المجموعة G لبلجيكا الشياطين الحمر. تسللت السنغال إلى الأدوار الإقصائية باعتبارها ثامن أفضل فريق يحتل المركز الثالث. هل يمكن لأسود التيرانغا أن تزأر لتصل إلى دور الـ16؟

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الشياطين الحمر دون المستوى يلتقون بأسود التيرانغا

كثيراً ما تم الحديث عن الجيل الذهبي لبلجيكا. لم يتبقَّ سوى بضعة أسماء، ولا سيما كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو. وعد البلجيكيون بالكثير في البطولات الأخيرة لكنهم في النهاية خيبوا الآمال. لقد كانوا على وشك الإقصاء في اليوم الأخير، لكنهم في النهاية اكتسحوا نيوزيلندا بنتيجة 5-1، ليصبحوا أول منتخب أوروبي منذ إنجلترا في 1990 يفوز بمجموعة في كأس العالم بعد الفشل في الفوز في أول مباراتين. كانت نتيجة مرحباً بها، بفضل أداء مهيمن، حيث حدد نجم أرسنال لياندرو تروسارد الإيقاع بتسجيله الهدفين الأولين.

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السنغال البطيئة الانطلاقة لديها أيضاً عمل لتقوم به

مثل بلجيكا، فشلت السنغال في الفوز بأي من مباراتيها الافتتاحيتين، في هزيمتين أمام فرنسا والنرويج. في اليوم الأخير، تغلبوا على العراق الذي لعب بعشرة لاعبين 5-0، ليصبحوا الفريق الوحيد الذي يحتل المركز الثالث ويتأهل بثلاث نقاط. بشكل مذهل، لم يسجل ساديو ماني أيّاً من الأهداف الخمسة، لكن نجم فياريال بابا غييه سجل ثنائية بعد دخوله بديلاً. أنتجت مباريات السنغال ما مجموعه 14 هدفاً، ولم تنتج سوى مباريات النرويج أكثر (15)، لذا قد يكون جمهور سياتل على موعد مع بعض المتعة. ومع ذلك، لن يستمتعوا باختبار آخر ضد فريق من أوروبا، إذ خسروا آخر مباراتين إقصائيتين لهم في كأس العالم أمام منافسين أوروبيين، وهما إنجلترا وتركيا على التوالي. سيتعين على المدرب بابي ثياو إدارة هذه المهمة دون حارس المرمى الأساسي إدوارد ميندي، الذي يعاني من التواء في الركبة.

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التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

كورتوا؛ كاستاني، ميشيلي، ثيات، دي كويبر؛ تيليمانس، فاناكن؛ دوكو، دي بروين، تروسارد؛ دي كيتيلير.

التشكيلة المتوقعة للسنغال

دياو؛ دياتا، سيك، نياخاتي، ياكوبس؛ ديارا، غييه، كامارا؛ مباي، سار، ماني.

إحصاءات رئيسية لمباراة بلجيكا ضد السنغال

بعد هدفه وتمريرته الحاسمة في الدور السابق، أصبح روميلو لوكاكو الآن يمتلك مساهمات تهديفية في كأس العالم أكثر من أي لاعب بلجيكي آخر منذ 1966 (G6, A2).

كان للسنغالي بابي غييه دور في ثلاثة من أهداف فريقه الخمسة في آخر مباراة في دور المجموعات (G2, A1)، مما يجعله على بُعد مساهمة تهديفية واحدة فقط من الرقم القياسي السنغالي على مر العصور للاعب في كأس العالم.

شهدت خمس من آخر ست مباريات للسنغال أكثر من 3.5 أهداف.

سجلت السنغال عشرة من آخر 12 هدفاً لها بعد استراحة ما بين الشوطين.

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قائمة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

المدافعون: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

لاعبو الوسط: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

المهاجمون: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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قائمة السنغال المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

المدافعون: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

لاعبو الوسط: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

المهاجمون: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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أخبار الفريقين والتشكيلات

لم يؤكد رودي غارسيا تشكيلة محتملة لبلجيكا قبل مواجهة دور الـ32، ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مدرجة للشياطين الحمر. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية إذا تغير الوضع.

وبالمثل، لم يعلن مدرب السنغال باب ثياو بعد عن التشكيلة المتوقعة المكونة من 11 لاعبًا، مع عدم الإبلاغ عن أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات لأسود التيرانغا في هذه المرحلة. ستتبع المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة للاجتماعات السابقة بين بلجيكا والسنغال في السجلات المقدمة. سيتم تتبع مباراة دور الـ32 يوم الثلاثاء في ملعب سياتل مع تقدم المباراة.

الترتيب

أنهت بلجيكا البطولة كفائزة بالمجموعة G، بينما تأهلت السنغال من المجموعة I في المركز الثالث.