معاينة كأس العالم FIFA 2026: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 1 يوليو 2026 عند 16:00 بتوقيت غرينتش و 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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إنجلترا تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة إقصائية تاريخية

يدخل منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل دور الـ32 في ملعب أتلانتا ساعياً إلى حمل زخم مرحلة مجموعات ناجحة إلى مرحلة الأدوار الإقصائية. ويواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصلب الذي بلغ أدوار خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، محولاً نفسه إلى وحدة عالية الانضباط تحت قيادة المدرب سيباستيان ديسابر

كيف وصل الأسود الثلاثة والفهود إلى هنا

استمتعت إنجلترا بمسار هادئ إلى دور الـ32، متصدرة المجموعة L بسبع نقاط. حقق الأسود الثلاثة انتصارات على كرواتيا وبنما قبل أن يخرجوا بتعادل تكتيكي أمام غانا. واختتمت مرحلة المجموعات على نغمة عالية مع إجابة جود بيلينغهام وهاري كين عن أسئلة رئيسية أمام المرمى لترسيخ الصدارة.

لقد أبرز طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ظهورها التاريخي الأول في الأدوار الإقصائية تحولها إلى أحد أكثر منتخبات أفريقيا قوة في البطولات. وبالمنافسة في مجموعة K الشرسة، حصد الفهود أعلى مركز لثالث ترتيب برصيد أربع نقاط. افتتحوا رصيدهم بتعادل لا يُنسى 1-1 أمام البرتغال، وعلى الرغم من خسارة ضيقة 1-0 أمام كولومبيا، عادوا بقوة بفوز كاسح 3-1 على أوزبكستان ليحسموا تأهلهم.

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قد تُشكّل التحولات التكتيكية الدفاعية ملامح المواجهة

ستكون المرونة التكتيكية في صدارة هذه المواجهة. لقد بنى سيباستيان ديسابر فريقه على أساس متين من الاستقرار الدفاعي، محققاً 29 مباراة بشباك نظيفة في 57 مباراة خلال فترة ولايته. وبينما كان يفضل تاريخياً خط دفاع رباعي، استخدم ديسابر في هذه البطولة كتلة دفاعية صارمة بخمسة مدافعين لإحباط دول أوروبية ثقيلة مثل البرتغال.

سيعودون إلى تكتلهم المنخفض المنضبط للحد من المساحات أمام محاور الإبداع لدى إنجلترا، والسعي لامتصاص الضغط المتواصل، والضرب بفعالية على الهجمة المرتدة. ستحتاج إنجلترا إلى أن تكون حادة في تتبع الاستحواذ، إذ إن أي كرات سائبة في التحولات سيتم التقاطها سريعاً بواسطة خط أمامي كونغولي مباشر.

أسلحة مرتدة قاتلة لاختبار المرشحين

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يعتمد التحول الهجومي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير على اللعب الترابطي المدمر بين يوان ويسا وسيدريك باكامبو. ويسا، الذي يلعب وهو يحمل نقطة كبيرة لإثباتها بعد موسمه الأول في نيوكاسل، كان في حالة قاتلة، مسجلاً ثلاثة من أصل أربعة أهداف للكونغو في مرحلة المجموعات.

يحظون بدعم من خط وسط قوي ومجتهد يضم نواه ساديكي لاعب سندرلاند، الذي يوفر حملاً رياضياً وتقدمياً للكرة، إلى جانب نغال'اييل موكاو لاعب ليل عالي التقييم. هذا التهديد المزدوج المتمثل في حركية محرك الوسط وسرعة الخط الأمامي سيختبر سرعات التعافي لدى ظهيري إنجلترا المتراجعين.

محاور دفاعية مستقرة

تتمتع إنجلترا بتماسك دفاعي هائل تحت قيادة توخيل، رغم أن الشكوك المتعلقة باللياقة لا تزال تحيط برييس جيمس لاعب تشيلسي وجاريل كوانساه لاعب ليفربول عقب مخاوف حديثة بشأن الكاحل. سيعتمد الأسود الثلاثة على الشراكة المركزية الراسخة بين جون ستونز ومارك غويهي لتنظيم اللعب من العمق وحماية طموحات جوردان بيكفورد في الحفاظ على شباك نظيفة.

يردّ الكونغو الديمقراطية بخط دفاع مستقر للغاية وعلى مستوى عالٍ. يقود القائد شانسيل مبيمبا قلب الدفاع، ويحيط به رصيد من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا لدى آرون وان-بيساكا لاعب وست هام، وأكسل توانزيبي لاعب بيرنلي، وآرثر ماسواكو لاعب لانس. وقد أثبتت هذه الوحدة أنها نادراً ما تخسر بأكثر من هدف واحد عندما تكون بكامل قوتها، ما يعني أن إنجلترا تواجه ظهيرة طويلة ومنهجية في محاولة لاختراقهم.

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قائمة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، تريفوه تشالوباه، مارك غويهي، ريس جيمس، إزري كونسا، تينو ليفرامينتو، نيكو أو'رايلي، جاريل كوانساه، جيد سبينس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، إيبيريتشي إيزي، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورغان روجرز

المهاجمون: أنتوني غوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

قائمة الكونغو الديمقراطية المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ماتيو إيبولو، تيموثي فايولو، ليونيل مباسي

المدافعون: ديلان باتوبينسيكا، جيدون كالولو، ستيف كابوادي، جوريس كايمبي، آرثر ماسواكو، شانسيل مبيمبا، أكسل توانزيبي، آرون وان-بيساكا

لاعبو الوسط: ثيو بونغوندا، بريان سيبينغا، ميشاك إيليا، غايل كاكوتا، إيدو كايمبي، ناثانايل مبوكو، صامويل موتوسامي، نغال'اييل موكاو، شارل بيكل، نواه ساديكي، آرون تشيبولا

المهاجمون: سيدريك باكامبو، سيمون بانزا، فيستون مايلي، يوان ويسا

أخبار الفريق والتشكيلات

لا يملك توماس توخيل أي قائمة مؤكدة للإصابات أو الإيقافات منشورة في البيانات الرسمية قبل هذه المباراة، ولم تُسمَّ أي تشكيلة محتملة. من المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى ضربة البداية. تتركز المخاوف الرئيسية المتعلقة باللياقة على مركز الظهير الأيمن، مع عدم اليقين بشأن جاهزية جاريل كوانساه بعد أن اضطر إلى الخروج خلال مباراة بنما. وعلى نحو أكثر إيجابية، من المتوقع أن يعود ديكلان رايس إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن تلك المباراة لإدارة مشكلة في ربلة الساق.

بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يؤكد سيباستيان ديسابر أيضًا تشكيلته بعد أو يشر إلى أي إصابات أو إيقافات عبر القنوات الرسمية. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل إنجلترا هذه المباراة وهي في مستوى قوي، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات لها وتعادلت في واحدة. وكانت آخر مباراة لها فوزًا 2-0 على بنما في دور المجموعات بكأس العالم، كما تغلبت أيضًا على كرواتيا 4-2 في افتتاح مشوارها بالبطولة. وجاءت النقاط الوحيدة التي فقدتها في تعادل سلبي مع غانا. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت إنجلترا عشرة أهداف واستقبلت هدفين، وخرجت بشباك نظيفة في مباراتين.

سجل جمهورية الكونغو الديمقراطية الأخير أكثر تباينًا. فقد فازوا في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات 3-1 على أوزبكستان، وهو ما ثبت أنه حاسم في ضمان تأهلهم. وقبل ذلك، تعادلوا 1-1 مع البرتغال وخسروا 1-0 أمام كولومبيا. وفي مباراتين وديتين قبل البطولة، تعادلوا 0-0 مع الدنمارك وخسروا 2-1 أمام تشيلي. عبر خمس مباريات، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية خمسة أهداف واستقبلت أربعة، مع سجل فوز-تعادل-خسارة يقرأ فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجموعة البيانات الحالية. قد تمثل هذه المباراة مواجهة نادرة أو أول لقاء بين المنتخبين في هذه المرحلة من بطولة كبرى، لكن لا توجد سجلات مباريات تاريخية مؤكدة هنا.

الترتيب

أنهت إنجلترا المجموعة L في المركز الأول، بينما تأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية من المجموعة K في المركز الثالث.