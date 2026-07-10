إسبانيا ضد بلجيكا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في 10 يوليو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت GMT و15:00 بتوقيت EST.

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أبطال أوروبا المهيمنون يواجهون الشياطين الحمر المتألقين في مواجهة ضخمة في لوس أنجلوس

تتصدّر مواجهة كلاسيكية ثقيلة ومشوقة للغاية المشهد في ربع النهائي، حيث يصطدم المرشحون للقب إسبانيا بفريق بلجيكا المرصع بالنجوم في ملعب لوس أنجلوس. يقود لويس دي لا فوينتي فريق لا روخا المثالي الساعي لكتابة التاريخ، والذي شق طريقه عبر الجدول بثقة تكتيكية وأساس دفاعي صلب كالفولاذ يرفض ببساطة الاستسلام.

ويقف في طريقهم فريق بلجيكا شديد الخطورة الذي تطور تدريجياً إلى آلة تهديف متعددة الأوجه مع تقدم البطولة. وبسلسلة رائعة من 18 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، يصل الشياطين الحمر إلى جنوب كاليفورنيا عازمين على اختراق الحاجز الهيكلي لإسبانيا وحجز مكان أسطوري في المربع الذهبي.

كيف وصل لا روخا والشياطين الحمر إلى هنا

استمتعت إسبانيا بحملة مثالية وتاريخية دفاعياً للوصول إلى دور الثمانية. اجتاز رجال دي لا فوينتي دور المجموعات بسهولة قبل أن يُظهروا نضجاً كاملاً في الأدوار الإقصائية، فدكّوا النمسا 3-0 في دور الـ32 وأخرسوا البرتغال 1-0 في دور الـ16 بفضل هدف متأخر درامي من البديل ميكيل ميرينو. والأهم أن إسبانيا لم تستقبل أي هدف طوال البطولة حتى الآن، مع تسجيل الحارس أوناي سيمون رقماً قياسياً جديداً مذهلاً بلغ 609 دقائق دون أن تهتز شباكه.

اتسم طريق بلجيكا إلى لوس أنجلوس برد هجومي انفجاري. بعد بداية بطيئة أسفرت عن تعادلين أمام مصر وإيران، أطلقوا فوزاً كاسحاً 5-1 على نيوزيلندا للنجاة من المجموعة. وحملوا تلك الحدة المتفجرة إلى الأدوار الإقصائية، متجاوزين فوزاً صعباً 3-2 بعد وقت إضافي على السنغال قبل أن يقدموا عرضاً استثنائياً في دور الـ16، حيث دمّروا الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول المضيفة للبطولة، 4-1 في سياتل لإظهار تهديدهم النهائي.

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انتكاسات إصابات خط الوسط وصداع الاختيارات يحددان القرارات

يتحدد التحضير التكتيكي لهذا ربع النهائي البارز إلى حد كبير بضربة إصابة كبيرة في معسكر بلجيكا. تم استبعاد محور خط الوسط أمادو أونانا رسمياً لبقية كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، ما يخلق ثغرة دفاعية حادة في قلب منظومتهم. علاوة على ذلك، سيتطلب الأمر اختبار لياقة متأخراً لمدافع سبورتينغ زينو ديباست، بينما يُتوقع عودة كيفن دي بروين إلى مركزه في الوسط بعد أن تمت إدارته بحذر.

تدخل إسبانيا المواجهة في حالة بدنية أكثر استقرارًا بكثير، مع تمتّعها بسجل صحي شبه خالٍ من الإصابات. وبينما كان الجناح نيكو ويليامز يتعامل مع كدمة طفيفة، فمن المتوقع أن يكون جاهزًا للعودة إلى قائمة يوم المباراة. يواجه دي لا فوينتي صداع اختيار مرغوبًا فيه في مركز الظهير الأيمن، حيث يضغط ماركوس يورينتي بقوة لإزاحة بيدرو بورو بعد ظهور دفاعي لافت في الجولة السابقة.

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مصائد إيقاع تكتيكية مقابل سرعة التحولات لحسم الشروط

سيركّز المخطط الاستراتيجي بالكامل على معركة آسرة على السيطرة على العمق المركزي والسرعة العمودية. يرتكز مخطط إسبانيا على تقييد خط الوسط بشكل مطلق والتحكم في الاستحواذ. سيرتكز الفائز بالكرة الذهبية 2024 رودري على محور الارتكاز العميق، وإلى جانبه بيدري وداني أولمو، ساعين إلى خنق خطوط الإمداد، وضغط المساحات، واستكشاف أنصاف المساحات بدقة لإمداد المهاجم المتألق ميكيل أويارزابال، الذي يتصدر إسبانيا بأربعة أهداف في البطولة.

يجب أن تستغل الاستراتيجية المضادة لبلجيكا بشكل كبير التحولات السريعة والمباشرة لاستغلال خط دفاع إسبانيا المتقدم. في غياب أونانا، يجب على يوري تيليمانس ونيكولا راسكين توفير انضباط هائل لحماية الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين، بهدف تجاوز ضغط إسبانيا العكسي بسرعة وتمرير الكرة إلى دي بروين. ومن هناك، ستكون السرعة الكهربائية لجيريمي دوكو على الأطراف والقوة البدنية لروميلو لوكاكو هما الطريق الأساسي لبلجيكا لتعطيل شكل لا روخا.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه إسبانيا الاختبار النهائي لسجلها الدفاعي التاريخي أمام هجوم بلجيكي سجل 12 هدفًا عبر آخر ثلاث مباريات وسجل بغزارة من مواقع متعددة.

تواجه بلجيكا مهمة شاقة لاحتواء عرض إسبانيا السلس دون منفذ خط الوسط الأساسي. يتوقف النجاح بالكامل على منع كتلتهم الدفاعية لامين يامال وأليكس باينا من شق ممرات العرضيات إلى داخل منطقة الجزاء.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا XI ضد بلجيكا

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، بيدري، أولمو؛ يامال، أويارزابال، باينا

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا XI ضد إسبانيا

كورتوا؛ كاستاني، نغوي، ميشيلي، دي كويبر؛ فاناكن، تيليمانس؛ لوكيباكيو، دي بروين، تروسارد؛ دي كيتيلاري

حقائق وأرقام إسبانيا ضد بلجيكا

التقى المنتخبان 22 مرة عبر جميع المسابقات. فازت إسبانيا في 12 مباراة، وفازت بلجيكا في 5، وانتهت 5 بالتعادل.

تواجها مرتين في كأس العالم. انتهى ربع نهائي 1986 في المكسيك بالتعادل 1-1 قبل أن تتأهل بلجيكا بركلات الترجيح. فازت إسبانيا في أحدث مواجهة بكأس العالم 2-1 في دور المجموعات عام 1990.

كانت آخر مواجهة بينهما مباراة ودية دولية في سبتمبر 2016، فازت فيها إسبانيا 2-0.

فريق لويس دي لا فوينتي لم يُهزم في البطولة ولم يستقبل هدفًا واحدًا بشكل لافت. وقد تعزز سجلهم الدفاعي بحارس المرمى أوناي سيمون، الذي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة لعدد الدقائق دون استقبال هدف.

بقيادة المدرب رودي غارسيا، يحمل الشياطين الحمر سلسلة رائعة من 18 مباراة دون هزيمة عبر جميع المسابقات. في دور الـ16، هزموا الولايات المتحدة 4-1 في سياتل.

قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

المدافعون: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

لاعبو الوسط: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

المهاجمون: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

قائمة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

المدافعون: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

لاعبو الوسط: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

المهاجمون: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

أخبار الفريق والقوائم

يدير إسبانيا Luis de la Fuente. لا توجد إصابات أو إيقافات مُدرجة حاليًا للقائمة، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة أساسية مؤكدة قبل ربع النهائي. ستُضاف المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى ضربة البداية.

يقود بلجيكا Rudi Garcia. كما لا تتوفر تشكيلة مؤكدة للقائمة في هذه المرحلة، رغم أنه يجدر التنويه إلى أن Amadou Onana أُجبر على الخروج خلال الفوز على الولايات المتحدة بسبب ما بدا أنه مشكلة في الركبة. لم يتم تقديم أي تحديث رسمي بشأن مدى توفره. سيتم تحديث أخبار الفريق عند توفر المعلومات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 24 أمادو أونانا

المستوى

فازت إسبانيا في أربع مباريات وتعادلت في واحدة من آخر خمس مباريات لها، وجميعها في كأس العالم هذه. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا 1-0 على البرتغال في دور الـ16، حُسم بهدف ميكيل ميرينو في الوقت بدل الضائع. وفي وقت سابق من البطولة فازت على النمسا 3-0 وعلى السعودية 4-0، مع فوز 1-0 على أوروغواي وتعادل 0-0 أمام كابو فيردي ليكتمل هذا المشوار. سجلت إسبانيا ثمانية أهداف ولم تستقبل أي هدف عبر تلك المباريات الخمس، وحافظت على شباكها نظيفة في كل مباراة في هذه البطولة.

فازت بلجيكا في ثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وجميعها أيضًا في كأس العالم هذه. وكانت مباراتها الأحدث الفوز 4-1 على الولايات المتحدة في سياتل، وكان دي كيتيلاري وفاناكن ولوكاکو من بين المسجلين. وقبل ذلك، فازت على السنغال 3-2 في عودة دراماتيكية في دور الـ32 وتغلبت على نيوزيلندا 5-1. وسبقت ذلك تعادلات أمام إيران ومصر في دور المجموعات. سجلت بلجيكا 13 هدفًا عبر آخر خمس مباريات لها واستقبلت أربعة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة تنافسية بين هذين الفريقين في مجموعة البيانات المقدمة في مباراة ودية في سبتمبر 2016، عندما فازت إسبانيا 2-0 وكانت بلجيكا الفريق المضيف اسميًا. وقبل ذلك، فازت إسبانيا على بلجيكا 5-0 في تصفيات كأس العالم في 2009، بعد فوز 2-1 في بروكسل في أكتوبر 2008. عبر المباريات الخمس المدرجة، فازت إسبانيا في المباريات الخمس جميعها، مسجلة 11 هدفًا ومستقبلة هدفًا واحدًا.

الترتيب

أنهت بلجيكا البطولة في صدارة المجموعة G في كأس العالم هذه. فازت إسبانيا بالمجموعة H وتدخل ربع النهائي بصفتها متصدرة المجموعة في جانبها من القرعة.