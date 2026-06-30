معاينة كأس العالم FIFA 2026: إسبانيا ضد النمسا: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد النمسا في 2 يوليو 2026 عند 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

أبطال 2010 إسبانيا يواجهون النمسا في دور الـ32 من كأس العالم

أبطال العالم 2010 إسبانيا هم المرشحون الأوفر حظاً وبقوة للتأهل إلى دور الـ16 على حساب منتخب النمسا الذي يسجل ظهوره الأول في كأس العالم منذ 1998 ويطمح لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في العصر الحديث. مكافأة الفائزين هي مواجهة في دور الـ16 مع أحد المنتخبين: البرتغال أو كرواتيا.

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كيف وصلت إسبانيا والنمسا إلى هنا

فريق إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي يفي بالتوقعات كأحد المرشحين قبل البطولة. لم يستقبلوا أي هدف حتى الآن، مع فوز 4-0 على السعودية وانتصار 1-0 على أوروغواي. تعادل 0-0 ضد المغمورين كابو فيردي كان مفاجأة، لكنه أيضاً علامة على صدمات أخرى قادمة في هذا الحدث الاستعراضي المثير. بشكل مدهش، لم يفز أي من أبطال 2006 و2010 و2014 (إيطاليا وإسبانيا وألمانيا) بمباراة إقصائية منذ الفوز بكأس العالم. لا روخا ستكون متعطشة لكسر هذا الاتجاه.

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النمسا تنهي انتظاراً دام 72 عاماً

كان طريق النمسا إلى هذه المرحلة درامياً على نحو مفاجئ. في اليوم الأخير من المجموعة J، كان الجميع يتوقع مباراة تحصيل حاصل بينهم وبين الجزائر. لكنها لم تكن كذلك إطلاقاً، إذ انتهت بتعادل مثير 3-3. لولا هدف التعادل برأسية ساسا كالاجديتش في الدقيقة 94، لكانت النمسا قد خرجت من كأس العالم. فوز 3-1 على الأردن وخسارة 2-0 أمام الأرجنتين في مبارياتهم الأخرى يوضحان مدى تباين النتائج. لقد بلغوا الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1954.

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إسبانيا تعتمد على تأثير برشلونة، الانسجام ويامال

تمت إدارة دقائق نجم برشلونة المراهق لامين يامال بعناية. لعب 19 دقيقة فقط ضد الرأس الأخضر، ثم 45 دقيقة ضد السعودية، حيث سجل أيضاً، ثم 76 دقيقة ضد أوروغواي. لن يتم المجازفة بالجناح نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو البالغ من العمر 23 عاماً بعد تفاقم إصابة موجودة ضد أوروغواي، لذا قد تكون هناك حاجة ليامال منذ البداية هنا. نجم برشلونة هو واحد من ثمانية لاعبي بارسا في قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً.

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النمسا تلجأ إلى مخضرميها

كل شيء يدور حول مارسيل سابيتزر، حيث حقق لاعب دورتموند مباراته الدولية رقم 100 مع النمسا ضد الأرجنتين. صانع الألعاب السابق في آر بي لايبزيغ محوري في كل ما يفعله فريق رالف رانغنيك، وسيدعمه المخضرم الآخر ماركو أرناوتوفيتش، رجل لديه 134 مباراة دولية باسمه.

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التشكيلات المتوقعة

إسبانيا (4-3-3)

أوناي سيمون؛ بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا؛ رودري، بيدري، فابيان رويز؛ لامين يامال، ميكيل أويارزابال، ميكيل ميرينو.

النمسا (4-2-3-1)

باتريك بينتز؛ شتيفان بوش، كيفن دانسو، فيليب لينهارت، فيليپ مويني؛ نيكولاس سيوالد، كزافير شلاغر؛ باتريك ويمر، مارسيل سابيتزر، رومانو شميد؛ ماركو أرناوتوفيتش.

إحصاءات رئيسية ورجال الخطر

ساهم ركيزة ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال بشكل مباشر في ثلاثة من أهداف إسبانيا الخمسة في هذه البطولة (G2, A1) وساهم في 22 هدفاً في آخر 15 مشاركة له أساسياً.

خمس من آخر ست مباريات للنمسا شهدت أهدافاً أكثر بعد الاستراحة مقارنة بما قبلها.

سلسلة النمسا المكونة من 12 مباراة في كأس العالم دون شباك نظيفة تعود إلى عام 1982.

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قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، غافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إيغليسياس (سيلتا فيغو).

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قائمة النمسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: باتريك بينتز (بروندبي)، ألكسندر شلاغر (آر بي سالزبورغ)، فلوريان فيغليه (فيكتوريا بلزن).

المدافعون: ديفيد أفينغروبر (إلتشي)، ديفيد ألابا (ريال مدريد)، كيفن دانسو (توتنهام)، ماركو فريدل (فيردر بريمن)، فيليب لينهارت (فرايبورغ)، فيليپ مويني (ماينز)، شتيفان بوش (ماينز)، ألكسندر براس (هوفنهايم)، ميشائيل سفوبودا (فينيزيا).

لاعبو الوسط: كريستوف باومغارتنر (آر بي لايبزيغ)، كارني تشوكويميكا (بوروسيا دورتموند)، فلوريان غريليتش (براغا)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند)، كزافير شلاغر (آر بي لايبزيغ)، رومانو شميد (فيردر بريمن)، أليساندرو شوبف (RZ Pellets WAC)، نيكولاس سيوالد (آر بي لايبزيغ)، بول وانر (بي إس في آيندهوفن)، باتريك ويمر (فولفسبورغ).

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش (ريد ستار بلغراد)، ميشائيل غريغوريتش (أوغسبورغ)، ساسا كالاجديتش (LASK).

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أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد لويس دي لا فوينتي التشكيلة الأساسية المحتملة (XI)، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات محددة لإسبانيا قبل هذه المباراة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة التشكيلة.

وبالمثل، لم يؤكد رالف رانغنيك بعد التشكيلة المتوقعة (XI) للنمسا، مع عدم توفر أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات حالياً. سيتم نشر المزيد من أخبار الفريق عند ظهورها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل إسبانيا هذه المباراة بسجل ثلاثة انتصارات وتعادلين من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها فوزاً 1-0 على أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم، حيث كان هدف أليكس باينا حاسماً. وفي وقت سابق من دور المجموعات، كانت إسبانيا مهيمنة بشكل خاص أمام السعودية، وفازت 4-0. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت إسبانيا تسعة أهداف واستقبلت هدفين، وخرجت بشباك نظيفة في مباراتين وأظهرت ثباتاً على طرفي الملعب.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في مباراة ودية في نوفمبر 2009، عندما فازت إسبانيا 5-1 على النمسا بصفتها الدولة المضيفة. وقبل ذلك، فازت إسبانيا على النمسا 4-0 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم في سبتمبر 2001، أُقيمت على الأراضي الإسبانية. وجاء التعادل الوحيد في المواجهات الثلاث المسجلة في أكتوبر 2000، عندما تعادلت النمسا وإسبانيا 1-1 في فيينا خلال حملة التصفيات نفسها. وعبر هذه المباريات الثلاث، فازت إسبانيا مرتين وتعادلت مرة واحدة، مسجلة عشرة أهداف مقابل ثلاثة للنمسا.

الترتيب

أنهت إسبانيا في المركز الأول في المجموعة H، بينما تأهلت النمسا من المجموعة J في المركز الثاني.