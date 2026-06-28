معاينة كأس العالم FIFA 2026: ألمانيا ضد باراغواي: كل ما تحتاج إلى معرفته

تنطلق مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم في 29 يونيو 2026 عند 16:30 بتوقيت EST و21:30 بتوقيت GMT.

معاينة مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم

منتخب ألمانيا غير المتوقع والخطير يواجه تشكيلة باراغواي التي تسللت إلى دور الـ32 رغم عروض متقطعة في المجموعة. ماذا يمكن أن نتوقع من هذه المواجهة في بوسطن، ماساتشوستس؟

كيف وصلَت ألمانيا وباراغواي إلى هنا

أنهت ألمانيا دور المجموعات بخسارة مفاجئة أمام الإكوادور لكنها كانت تحصيل حاصل إذ كانوا قد حسموا مجموعتهم بالفعل بعد فوز 7-1 على كوراساو وهدف قاتل في الوقت بدل الضائع ضمن انتصار 2-1 على ساحل العاج بفضل بطولات البديل دينيز أونداف.

بدأت باراغواي البطولة بشكل سيئ للغاية بخسارة 4-1 أمام أصحاب الأرض الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تعافت لتحقق فوزًا ضيقًا 1-0 على منتخب تركيا المخيب للآمال الذي وعد بالكثير. تعادل باهت 0-0 أمام أستراليا كان كافيًا ليدفع الباراغوايانيين بصعوبة إلى دور الـ32. ستكون ألمانيا المرشحة هنا، على أن يواجه الفائزون الفائزين من فرنسا ضد السويد في 4 يوليو.

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تهديدات ألمانيا المتنوعة

سجلت دي مانشافت 10 أهداف في البطولة، وجاءت من سبعة لاعبين مختلفين، ما يوضح كيف يمكن لفريق يوليان ناغلسمان أن يؤذيك من أي مكان. مهاجم شتوتغارت دينيز أونداف، الذي يُعد من المتألقين المتأخرين نوعًا ما، لديه ثلاثة من تلك الأهداف، رغم أنه لم يبدأ أي مباراة بعد. قد يكون تأثيره كبديل خارق حاسمًا إذ يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعب أرسنال كاي هافرتز.

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هجوم ضد دفاع عنيد

تتباهى ألمانيا ناغلسمان برباعي هجومي مخيف قادر على تبادل المراكز بحرية. يستمتع جمال موسيالا وفلوريان فيرتز بشغل المساحات المركزية خلف المهاجم المحوري هافرتز، لذا سيكون التحدي بالنسبة لهما هو عدم التداخل مع بعضهما البعض في الثلث الأخير المزدحم. من المرجح أن يواجها اختبارًا صعبًا أمام 4-5-1 ضيقة إذ تسعى باراغواي بقيادة غوستافو ألفارو إلى إحباط خصومها الأكثر شهرة. ومع شباكين نظيفتين في آخر مباراتين، فإن مخطط باراغواي واضح.

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أخبار الإصابات والإيقافات

أصيب قلب دفاع ألمانيا نيكو شلوتربيك بتمزق في أربطة الركبة أمام ساحل العاج ولن يشارك في بقية البطولة. سيعوض أنطونيو روديغر مكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بينما الظهير الأيسر ناثانيال براون تحوم حوله شكوك بسبب إصابة طفيفة. طُرد نجم نيوكاسل السابق ميغيل ألميرون أمام تركيا، ولن يشارك هنا مع باراغواي.

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التشكيلة المتوقعة لألمانيا

نوير؛ كيميش، تاه، روديغر، براون؛ نميتشا، بافلوفيتش؛ ساني، موسيالا، فيرتز؛ هافرتز.

التشكيلة المتوقعة لباراغواي

Gill; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

قائمة ألمانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart)

المدافعون: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United)

لاعبو الوسط: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

المهاجمون: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

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قائمة باراغواي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Oliveira (Olimpia).

المدافعون: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscow), Jose Canale (Lanus), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno).

لاعبو الوسط: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

المهاجمون: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras).

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أخبار الفريقين والقوائم

يتولى Julian Nagelsmann قيادة ألمانيا في هذه المباراة دون توفر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. لم يتم إصدار تشكيلة محتملة. ستتم إضافة التحديثات قبل انطلاق المباراة مع ظهور أخبار الاختيارات.

لم يتم تأكيد الجهاز الفني لباراغواي في البيانات المتاحة، ولم يتم إصدار أي تفاصيل عن الإصابات أو الإيقافات أو التشكيلة المحتملة لهذه المباراة. ستتبع المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل ألمانيا دور الـ32 بسجل حديث مختلط يتمثل في ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة من آخر أربع مباريات تنافسية لها. وكانت نتيجتهم الأخيرة خسارة 2-1 أمام الإكوادور في 25 يونيو، وهي نتيجة أنهت سلسلة من الانتصارات المتتالية. وقبل ذلك، فازوا على ساحل العاج 2-1 وكوراساو 7-1 في دور المجموعات، وتغلبوا على الولايات المتحدة 1-2 في مباراة ودية قبل البطولة في 6 يونيو. كما فازوا على فنلندا 4-0 في آخر مباراة إعدادية لهم في مايو.

أسفرت آخر خمس مباريات لباراغواي عن فوزين وتعادل واحد وخسارتين. وكانت مباراتهم الأخيرة تعادلاً 0-0 مع أستراليا في 26 يونيو، وهو ما ضمن لهم مكانهم في الأدوار الإقصائية كبطاقة وايلد كارد بالمركز الثالث. وقبل ذلك، فازوا على تركيا 1-0 في 20 يونيو وخسروا 4-1 أمام الولايات المتحدة في 13 يونيو. وفي المباريات الودية قبل البطولة، فازوا على نيكاراغوا 4-0 لكنهم خسروا 2-1 أمام المغرب في مارس.

سجل المواجهات المباشرة

ألمانيا آخر مباراتان باراجواي 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ألمانيا 3 - 3 باراجواي

ألمانيا 1 - 0 باراجواي 4 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين في السجلات المتاحة، وشهدت كلتا المباراتين تسجيل أهداف. وجاءت المواجهة الأحدث في 14 أغسطس 2013، وهي مباراة ودية انتهت 3-3. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على باراغواي 1-0 في مباراة بدور المجموعات في كأس العالم في 15 يونيو 2002. تمتلك ألمانيا الفوز الصريح الوحيد عبر المواجهتين، مع تعادل واحد.

الترتيب

أنهت ألمانيا المجموعة E في المركز الأول، بينما تأهلت باراغواي من المجموعة D في المركز الثالث.