معاينة كأس العالم FIFA 2026: أستراليا ضد مصر: كل ما تحتاج إلى معرفته

أستراليا ضد مصر: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة أستراليا ضد مصر في 3 يوليو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت GMT و14:00 بتوقيت EST.

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التاريخ على المحك بينما يلتقي السوكيروز الصامدون بالفراعنة الذين لم يُهزموا

إنجاز ضخم بات في المتناول في ملعب دالاس في تكساس بينما تتصادم قارتان من أجل مكان في دور الـ16 المرغوب. يقود توني بوبوفيتش منتخب أستراليا المعروف بصلابته إلى ظهورين متتاليين في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ساعياً أخيراً لتحطيم سقفهم الزجاجي والفوز بمباراة إقصائية من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ أمتهم.

ويقف في طريقهم منتخب مصر التاريخي بقيادة حسام حسن. لقد حقق عمالقة أفريقيا بالفعل إنجازاً جديداً بتجاوزهم دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق في العصر الحديث. ومعززين بجودة هجومية من الطراز الرفيع، يصل الفراعنة الذين لم يُهزموا إلى قلب كرة القدم في أمريكا الشمالية مصممين على مواصلة مسيرتهم الخيالية على حساب السوكيروز.

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كيف وصل السوكيروز والفراعنة إلى هنا

شقّت أستراليا طريقها عبر المجموعة D شديدة التنافس لتضمن تأهلها كوصيفة. المعاينة الشاملة للمباراة بين أستراليا ومصر في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات، أخبار الفريق، والمزيد قبل هذه المواجهة في دور الـ32 في أرلينغتون. تميزت حملة السوكيروز بالانضباط الدفاعي، والارتداد بعد الخسارة أمام البلد المضيف الولايات المتحدة، وتثبيت تعادل سلبي 0-0 أمام باراغواي قبل حجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية بفوز حاسم 2-0 على تركيا. وبينما كان رجال بوبوفيتش متماسكين في الخلف، سيحتاجون إلى تحسين الفاعلية أمام المرمى بعد تسجيلهم هدفين فقط في دور المجموعات.

حجزت مصر رحلتها إلى تكساس عبر سلسلة ثابتة للغاية دون هزيمة لتحتل المركز الثاني في المجموعة G. أظهر رجال حسن أنهم قادرون على مجاراة نخبة المنافسين بندية عبر التعادل مع بلجيكا، وتفكيك نيوزيلندا 3-1، وانتزاع تعادل 1-1 مع إيران. وبمتوسط يزيد على أربع تسديدات على المرمى في المباراة الواحدة، أظهر الفراعنة تهديداً هجومياً متعدد الأوجه قادراً على فك التكتلات الصارمة.

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مخاوف إصابات عالية المخاطر وأعمدة دفاعية لترسيخ الخطوط

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التحضير التكتيكي لهذه المواجهة يدور بشكل كبير حول حبكة فرعية ضخمة تتعلق باللياقة البدنية. قائد مصر ونجمها محمد صلاح يتعامل مع شد في أوتار الركبة، ما يجعل عبء عمله المباشر مسألة تقييم مستمر مع الاقتراب من صافرة البداية. إذا تمت إدارة دقائقه، فإن العبء الإبداعي ينتقل بشكل كبير إلى مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش، الذي كان في حالة تألق لافتة بوصفه نقطة الارتكاز لمصر.

تواجه أستراليا معضلاتها الخاصة في التشكيلة، حيث تم استبعاد المهاجم المخضرم ماثيو ليكي وجاكوب إيتاليانو رسميًا من البطولة بسبب الإصابات. سيتطلع السوكيروز إلى عمودهم الفقري الدفاعي الموثوق، بتنظيم ثلاثي دفاعي أو كتلة صلبة من أربعة لاعبين حول البنية الجسدية لهاري سوتار وقلب الدفاع الشاب أليساندرو سيركاتي لعزل مرمى باتريك بيتش.

زيادة الأحمال في القنوات الواسعة مقابل سرعة التحول العمودي لحسم الشروط

ستُحسم مباراة الشطرنج الاستراتيجية ربحًا أو خسارة في كيفية تعامل الطرفين مع المساحات الواسعة. سلاح مصر الأساسي يكمن في بناء زيادات على الجهة اليسرى حيث يمكن لمرموش ومنافذ الظهير التبادل بسرعة، في محاولة لسحب قلوب دفاع أستراليا خارج مواقعهم وإطلاق سلاسل تمرير ضيقة داخل منطقة الجزاء.

ستتمحور خطة أستراليا حول السلامة أولًا قبل استخدام التحولات العمودية المباشرة لمعاقبة الأعداد المتقدمة. سيهدف السوكيروز إلى الاستفادة من السرعة الخام والمباشرة للموهبة المراهقة نيستوري إيرانكوندا في الهجمة المرتدة، سعيًا لتمديد دفاع مصري أظهر قابلية للتعرض للإمساك به متقدمًا عاليًا في الملعب.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

يجب على أستراليا إظهار تركيز مطلق داخل نصفها الدفاعي، مع العلم أن أي مساحة تُمنح لمرموش أو وصول صلاح المقوس ستُعاقَب بشدة.

تواجه مصر الاختبار الذهني النهائي لكسر قشرة دفاعية منخفضة دون أن تترك نفسها مكشوفة تمامًا أمام اللكمات المرتدة الهيكلية. يعتمد النجاح على ارتكازات وسطهم في كبح التحولات قبل أن تصل إلى إيرانكوندا الخطير.

التشكيلة الأسترالية المتوقعة XI ضد مصر

بيتش؛ سيركاتي، سوتار، هيرينغتون؛ بوس، أونيل، إيرفاين، بيهيتش؛ فولباتو، إيرانكوندا، ميتكالف

التشكيلة المصرية المتوقعة XI ضد أستراليا

شوبير؛ هاني، إبراهيم، ربيع، حافظ؛ عطية، صابر؛ زيكو، صلاح، عاشور؛ مرموش

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إحصاءات رئيسية لمباراة أستراليا ضد مصر

هذا هو اللقاء الأول بين الطرفين في كأس العالم FIFA. جاءت مواجهاتهما السابقة الوحيدة في كأس الرؤساء 1987 (بطولة ودية) في جمهورية كوريا، حيث تأهلت أستراليا من نصف النهائي عبر ركلات الترجيح بعد تعادل سلبي. وكانت مباراتهما الأخيرة ودية في نوفمبر 2010 في القاهرة، فازت بها مصر 3-0.

هذه هي مباراة أستراليا الثالثة في كأس العالم ضد منتخب أفريقي، بعد تعادل 1-1 مع غانا في 2010 وفوز 1-0 على تونس في 2022 – وكلتاهما كانتا في دور المجموعات.

هذه هي المرة الثالثة التي تصل فيها أستراليا إلى دور خروج المغلوب، بعد مشوارها إلى دور الـ16 في 2006 وقبل أربع سنوات. وخسرت أمام البطل في كلتا المناسبتين؛ 1-0 ضد إيطاليا في 2006 و2-1 ضد الأرجنتين في 2022.

تأهلت مصر من دور مجموعات كأس العالم FIFA للمرة الأولى، رغم أن هذه ليست مباراة إقصاء أولى لها. فقد شاركت سابقاً في الدور الأول من بطولة 1934، التي كانت بنظام خروج المغلوب المباشر، وخسرت 4-2 أمام المجر.

سلسلة مصر الحالية من ثلاث مباريات دون هزيمة (W1 D2) هي الأطول لها في تاريخ كأس العالم.

أمام إيران، مددت مصر سلسلة تسجيلها للأهداف في كأس العالم إلى خمس مباريات متتالية، وهي الأطول لها في البطولة.

واجهت مصر منافسين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرتين في كأس العالم FIFA، حيث خسرت 2-1 أمام السعودية في دور مجموعات 2018 وتعادلت 1-1 مع إيران في مباراتها الأخيرة في نهائيات 2026.

قائمة أستراليا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

المدافعون: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

لاعبو الوسط: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

المهاجمون: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

قائمة مصر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

المدافعون: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

لاعبو الوسط: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

المهاجمون: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد توني بوبوفيتش تشكيلة محتملة لأستراليا قبل هذه المباراة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مدرجة لمنتخب السوكيروز. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع توفر أخبار الاختيار الرسمية.

يواجه مدرب مصر حسام حسن انتظاراً قلقاً بشأن جاهزية محمد صلاح، الذي تعرض لشد في أوتار الركبة خلال تعادل دور المجموعات مع إيران. مهاجم ليفربول محل شك لهذه المواجهة في دور الـ32، وتبقى مشاركته غير مؤكدة بينما يواصل الطاقم الطبي تقييمه. لم يتم إصدار تشكيلة محتملة، ولا توجد أي إصابات أو إيقافات أخرى مؤكدة حالياً للفراعنة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

المستوى

فازت أستراليا بمباراة واحدة وتعادلت في اثنتين وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها تعادلاً 0-0 مع باراغواي في 26 يونيو، وهو ما ضمن تأهلها إلى الأدوار الإقصائية كوصيفة للمجموعة D. وقبل ذلك، تعرضت لهزيمة 2-0 أمام الولايات المتحدة في الجولة الثانية. وجاء فوز السوكيروز الوحيد في سلسلة المباريات الخمس أمام Türkiye، بانتصار 2-0 افتتح حملتهم في كأس العالم في 14 يونيو. كما تعادلوا 1-1 مع سويسرا وخسروا 1-0 أمام المكسيك في مباريات ودية قبل البطولة، مسجلين أربعة أهداف ومستقبلين أربعة عبر المباريات الخمس.

فازت مصر بمباراة واحدة وتعادلت في اثنتين وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأخيرة تعادلاً 1-1 مع إيران في 27 يونيو، وهي مباراة تعرض فيها صلاح لإصابة في أوتار الركبة التي تُلقي الآن بظلالها على استعداداتهم. وقبل ذلك، فازوا على نيوزيلندا 3-1 في 22 يونيو — وهو أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم — وتعادلوا 1-1 مع بلجيكا في افتتاح مشوارهم في البطولة. كما خسرت مصر 2-1 أمام البرازيل وفازت على روسيا 1-0 في مباريات ودية قبل البطولة. سجل الفراعنة خمسة أهداف واستقبلوا أربعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أستراليا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 3 - 0 أستراليا 0 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقى المنتخبان مرة واحدة فقط في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة. أقيمت تلك المباراة في 17 نوفمبر 2010، وكانت مباراة ودية فازت فيها مصر على أستراليا 3-0. لا توجد أي مواجهات أخرى بين البلدين مسجلة في مجموعة البيانات.

الترتيب

أنهت أستراليا في المركز الثاني في المجموعة D، بينما أنهت مصر حملتها في دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة G.