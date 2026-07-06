معاينة كأس العالم FIFA 2026: الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا: كل ما تحتاج إلى معرفته

الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية لومن فيلد

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في 7 يوليو 2026 عند 02:00 بتوقيت غرينتش و22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6 يوليو).

اقرأ المزيد: 'شرط عادل بالنسبة لنا' - فولارين بالوغون عاد، وكريستيان بوليسيتش من المتوقع أن يكون جاهزًا، ولدى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ماوريسيو بوكيتينو ما يثبته: خمسة مفاتيح ضد بلجيكا

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المضيفون المشاركون يواجهون إعادة تشكيل تكتيكية أمام الشياطين الحمر المرصعين بالنجوم

مواجهة استعراضية ثقيلة الوزن تخطف الأضواء في دور الـ16 حيث يلتقي المضيفان المشاركان الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا في ملعب سياتل. يقود ماوريسيو بوكيتينو منتخبًا أمريكيًا واثقًا يمتطي موجة من الدعم الجماهيري الهائل على أرضه، مصممًا على توظيف مخططه التكتيكي عالي الكثافة لبلوغ ربع النهائي.

ويقف في طريقهم منتخب بلجيكا شديد الخبرة بقيادة المدرب رودي غارسيا. يصل الشياطين الحمر إلى شمال غرب المحيط الهادئ حاملين إرثًا فنيًا هائلًا، متحمسين لفرض إيقاعهم عبر صانعي ألعابهم النخبة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن اجتياز هذه المواجهة الإقصائية الضخمة يمثل الاختبار النهائي لعمق تشكيلتهم، ويتطلب تركيزًا دفاعيًا بلا أخطاء تحت الأضواء الساطعة لليلة صيفية عالية المخاطر.

كيف وصل النجوم والخطوط والشياطين الحمر إلى هنا

تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية من دور المجموعات بحسم صدارة المجموعة D بست نقاط، بعد الفوز على باراغواي 4-1 وأستراليا 2-0 قبل تعثر بسيط بنتيجة 3-2 أمام تركيا. حوّل رجال بوكيتينو ذلك الزخم إلى فوز شاق 2-0 على البوسنة والهرسك في دور الـ32 لتأكيد مكانهم. ومع ذلك، شاب الانتصار ضرر هيكلي كبير إذ فُقد عنصر أساسي في الخط الأمامي بسبب إجراءات انضباطية.

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حجزت بلجيكا رحلتها إلى واشنطن بإظهار قدر هائل من الصلابة عبر مسار شديد التنافس. أظهر الشياطين الحمر قوتهم الهجومية في الدور السابق، محققين فوزًا مثيرًا 3-2 على منتخب السنغال المتألق لضمان عبورهم. وبعد أن أظهر رجال غارسيا كفاءة مذهلة في الثلث الأخير، فإن لديهم عدة طرق لاختراق التنظيمات العنيدة.

دفعة متأخرة من فيفا وخيارات الخط الأمامي ترتكز عليها التشكيلة

تلقت الاستعدادات التكتيكية لهذه المواجهة تغييرًا دراماتيكيًا متأخرًا عقب استئناف ناجح من اتحاد كرة القدم الأمريكي. بينما كان المهاجم النجم فولارين بالوغون يواجه في الأصل إيقافًا لمباراة واحدة بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64 أمام البوسنة والهرسك, فإن فيفا ألغت رسميًا الإيقاف. وقد ألغت لجنة الانضباط التابعة للهيئة الحاكمة القرار. وبناءً على ذلك، أصبح بالوغون مؤهلًا بالكامل لقيادة الخط على أرضه، ما يزيل ما بدا أنه صداع تكتيكي كبير لماوريسيو بوكيتينو.

تدخل بلجيكا المنافسة وهي في حالة بدنية صحية، رغم أن معضلات الاختيار لا تزال تتركز على هدافها التاريخي. من المتوقع أن يبدأ روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفين في أربع مشاركات هذا الصيف، على مقاعد البدلاء مع استمرار إدارة أحماله. يُرجَّح أن يقود شارل دي كيتيلير خط الهجوم منذ البداية، وإلى جانبيه لياندرو تروسارد المتألق وجيريمي دوكو.

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زيادة التحميل عبر القنوات الواسعة مقابل تنظيم لاعبي الوسط المخضرمين لحسم الأمور

ستتركز المعركة التكتيكية بشكل كبير على التحكم المكاني في وسط الملعب وسرعة التحولات. يعتمد مخطط بلجيكا على عبقرية كيفن دي بروين الخالدة، الذي سيحرك الخيوط من القنوات المتقدمة، ساعياً لتمرير كرات تخترق الدفاع عبر أنصاف المساحات ليستغلها دوكو وتروسارد.

يجب أن تركز الاستراتيجية المضادة للولايات المتحدة الأمريكية على تنسيق الضغط العالي وتقديم السلامة أولاً خلال مراحل فقدان الكرة. ومع سعي تايلر آدامز وويستون ماكيني ومالك تيلمان لتعطيل إيقاع توزيع بلجيكا، سيهدف المضيفون المشاركون إلى افتكاك الكرة في المناطق المركزية واستخدام السرعة الأفقية الخاطفة لكريستيان بوليسيتش لضرب الشياطين الحمر في الهجمة المرتدة.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على تواصل مثالي عبر خطها الخلفي للحد من الإمداد إلى دي بروين، مع العلم أن أي سلبية ستُعاقَب بلا رحمة.

يجب على بلجيكا إظهار تركيز مطلق خلال مراحل التتبع الدفاعي، مع ضمان بقاء رباعي الدفاع متماسكاً بإحكام لمنع بوليسيتش وعدّائي الوسط المتقدمين من استغلال المناطق المركزية.

التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية XI ضد بلجيكا

فريسي؛ فريمان، ريتشاردز، ريم، روبنسون؛ تيلمان، آدامز، ماكيني؛ ديست، بيبي، بوليسيتش

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا XI ضد الولايات المتحدة الأمريكية

كورتوا؛ كاستاني، ثيات، ميشيلي، دي كويبر؛ فانكن، تيليمانس؛ تروسارد، دي بروين، دوكو؛ دي كيتيلير

إحصاءات رئيسية للولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا

التقى الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا مرتين في كأس العالم لكرة القدم: فازت الولايات المتحدة 3-0 في دور المجموعات من بطولة 1930 الافتتاحية - إحدى المباريات المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم - قبل أن تحقق بلجيكا فوزًا 2-1 بعد الوقت الإضافي في مواجهتهما بدور الـ16 في نهائيات 2014. منذ تلك الهزيمة في 1930، حققت بلجيكا ستة انتصارات متتالية على الولايات المتحدة، بما في ذلك آخر مواجهة بينهما: فوز ودي 5-2 في أتلانتا في مارس 2026.

كان الفوز في دور الـ32 على البوسنة والهرسك هو المرة الثانية فقط التي تفوز فيها الولايات المتحدة بمباراة إقصائية. وكانت المناسبة السابقة الوحيدة في 2002 عندما هزموا المكسيك 2-0 في دور الـ16.

كان هدف مالك تيلمان الذي جعل الولايات المتحدة تتقدم 2-0 على البوسنة والهرسك هو الهدف رقم 50 الذي تسجله الولايات المتحدة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

فازت بلجيكا في آخر ثلاث مباريات لها في كأس العالم لكرة القدم ضد منافسين من اتحاد كونكاكاف، وهي سلسلة تتضمن فوزها 2-1 بعد الوقت الإضافي على الولايات المتحدة في دور الـ16 لعام 2014 - وهو لقاءها الوحيد في الأدوار الإقصائية مع فريق من كونكاكاف.

قد يصبح تيبو كورتوا أول بلجيكي يصل إلى 20 مشاركة في كأس العالم. وسيكون أيضًا ثالث حارس مرمى فقط في تاريخ البطولة يصل إلى هذا الإنجاز، بعد مانويل نوير (23) وهوغو لوريس (20).

قائمة الولايات المتحدة المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مات تيرنر، مات فريز، كريس برادي

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، ويستون ماكيني، سيباستيان برهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، حاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم وياه، أليخاندرو زينديخاس.

قائمة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تيبو كورتوا، سيني لامينس، مايك بندرز

المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيلي، توماس مونييه، ناثان نغوي، خواكين سايس، آرثر ثيات

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، أمادو أونانا، نيكولا راسكين، يوري تيليمانس، هانس فانكن، أكسل فيتسل

المهاجمون: شارل دي كيتيلاري، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز-باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكيباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس سايليمايكيرس، لياندرو تروسارد

أخبار الفريق والقوائم

يواجه فريق ماوريسيو بوكيتينو غيابًا كبيرًا قبل هذه المباراة. فولارين بالوغون، هداف منتخب الولايات المتحدة (USMNT) في البطولة، موقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام البوسنة والهرسك ولا يمكن استبداله عبر الاستئناف. لا تتوفر حاليًا أي معلومات إضافية عن الإصابات أو الإيقافات للولايات المتحدة، وسيتم تحديث التشكيلة المتوقعة (XI) أقرب إلى صافرة البداية.

بالنسبة لبلجيكا، لا يملك رودي غارسيا أي مخاوف مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات مدرجة في هذه المرحلة. التشكيلة التي تجاوزت السنغال في الوقت الإضافي لا تزال متاحة بالكامل، رهنًا بأي مشكلات لياقة متأخرة. ستتم إضافة التحديثات عند ظهورها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فاز منتخب الولايات المتحدة (USMNT) في ثلاث مباريات وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له. كانت آخر مباراة له الفوز 2-0 على البوسنة والهرسك في 2 يوليو، وهي نتيجة تحققت رغم اللعب لأكثر من 30 دقيقة بعشرة لاعبين. عبر المباريات الخمس، سجلت الولايات المتحدة 11 هدفًا واستقبلت ستة أهداف، وجاءت انتصاراتها الأخرى أمام باراغواي (4-1) وأستراليا (2-0). وجاءت الهزيمتان أمام منافسين أوروبيين، بالخسارة 3-2 أمام تركيا و2-1 أمام ألمانيا في مباراة ودية.

فازت بلجيكا في ثلاث مباريات وتعادلت في مباراتين ولم تخسر أي مباراة عبر آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مباراة لها الفوز الدرامي 3-2 في الوقت الإضافي على السنغال في 1 يوليو. كما فاز الشياطين الحمر على نيوزيلندا 5-1 وتونس 5-0، بينما تعادلوا 0-0 مع إيران و1-1 مع مصر. لقد سجلوا 14 هدفًا عبر المباريات الخمس واستقبلوا أربعة أهداف، ولم يخسروا بعد في أي من آخر خمس مباريات لهم.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الفريقين في مباراة ودية في مارس 2026، حيث فازت بلجيكا 5-2 في أتلانتا. وقد مددت تلك النتيجة سجلًا قويًا للمواجهات المباشرة للشياطين الحمر، الذين فازوا أيضًا على الولايات المتحدة 2-1 في دور الـ16 في كأس العالم 2014 في الوقت الإضافي وفازوا 2-4 و1-0 في مباريات ودية سابقة. عبر المواجهات الأربع في مجموعة البيانات، فازت بلجيكا في المباريات الأربع كلها وسجلت 12 هدفًا مقابل خمسة أهداف للولايات المتحدة.

الترتيب

أنهت الولايات المتحدة في صدارة المجموعة D، بينما فازت بلجيكا بالمجموعة G قبل هذه المواجهة في دور الـ16.