معاينة كأس العالم FIFA 2026: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك: كل ما تحتاج إلى معرفته

الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك في 2 يوليو 2026 عند الساعة 01:00 بتوقيت GMT و21:00 بتوقيت EST (1 يوليو).

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المضيفون المشاركون يسعون لتسخير طاقة الأرض أمام الوافدين التاريخيين لأول مرة

يفتتح فريق النجوم والخطوط حملته في مرحلة خروج المغلوب على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، ساعياً لاستغلال أفضلية اللعب على أرضه لضمان مشوار عميق في البطولة. يقود ماوريسيو بوكيتينو فريقاً أمريكياً حيوياً تصدر المجموعة D، مُظهراً حيوية هجومية كبيرة رغم هفوة بسيطة في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات.

يواجهون منتخب البوسنة والهرسك بقيادة سيرجي بارباريز الذي صنع التاريخ بمجرد بلوغه دور الـ32 كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. وبينما تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية ثقل التوقعات بصفتها من المضيفين المشاركين، فإن طبيعة خروج المغلوب في الأدوار الإقصائية تعني أن التنانين سيسعون لتعطيل السيناريو وتمديد ظهورهم الأول الخيالي.

كيف وصل النجوم والخطوط والتنانين إلى هنا

استهلت الولايات المتحدة الأمريكية بداية طائرة في المجموعة D، حيث انطلقت بقوة بتفكيك شامل بنتيجة 4-0 لباراغواي قبل أن تحسم فوزاً حاسماً بنتيجة 2-0 على أستراليا. وعلى الرغم من أن سجلهم المثالي توقف بخسارة ضيقة 3-2 أمام تركيا في اليوم الأخير من المباريات، فإن رجال بوكيتينو كانوا قد فعلوا ما يكفي بالفعل لضمان الصدارة بست نقاط، مُثبتين أنهم يمتلكون القوة النارية الهجومية اللازمة لإزعاج أي خط دفاع.

كان طريق البوسنة والهرسك إلى الأدوار الإقصائية أشبه بالأفعوانية. افتتحوا مشوارهم في المجموعة B بتعادل صامد 1-1 أمام كندا، لكنهم تلقوا لاحقاً صدمة واقع بخسارة ثقيلة 4-1 أمام سويسرا. ومع حاجتهم لنتيجة في اليوم الأخير، أظهر فريق بارباريز شخصية هائلة ليعود من التأخر ويفوز على قطر 3-1، مُحققاً تأهلاً تاريخياً بأربع نقاط.

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تعزيزات دفاعية وقيادة مخضرمة لتثبيت الخطوط

ستحدد اختيارات العناصر في الخط الخلفي والقيادة في المقدمة ديناميكية هذه المواجهة. تتلقى البوسنة والهرسك دفعة هائلة بعودة قلب الدفاع البالغ من العمر 23 عاماً طارق محاريموفيتش من الإيقاف، ما يعزز بشكل كبير خطاً دفاعياً بدا مكشوفاً خلال دور المجموعات. وسيعتمدون على المهاجم الأسطوري البالغ من العمر 40 عاماً إدين دجيكو لقيادة الخط واختبار ثنائي قلب الدفاع الأمريكي.

ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة ترسيخ صلابتها الدفاعية بعد استقبال ثلاثة أهداف أمام تركيا. ومن المتوقع أن يعتمد بوكيتينو على القيادة الراسخة لتايلر آدامز ووستون ماكيني لحماية رباعي الدفاع، بما يضمن بقاء الفريق متماسكاً عند التعامل مع التهديدات الهوائية المباشرة.

السيطرة على خط الوسط مقابل سرعة التحول المباشر لحسم مجريات اللعب

ستتمحور المعركة التكتيكية حول الهيمنة على خط الوسط وسرعة التحولات. تفضّل الولايات المتحدة الأمريكية التحكم في الإيقاع، مستفيدةً من إبداع كريستيان بوليسيتش لزيادة الكثافة في أنصاف المساحات وخلق فرص عزل عزل لفولارين بالوغون، الذي سجل بالفعل هدفين في البطولة.

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ستسعى البوسنة والهرسك إلى امتصاص هذا الضغط والضرب بسرعة عبر الهجوم المرتد. سيهدف التنانين إلى استغلال أي مساحات تُترك خلف الظهيرين الأمريكيين المتقدمين، وتمرير كرات عمودية إلى القنوات لمباغتة الدولة المضيفة وهي على غير استعداد.

هياكل مستقرة تواجه الاختبار النهائي

ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إحكام تحولاتهم الدفاعية، مع إدراك أن الهفوات في تتبع الاستحواذ قد تكون قاتلة في كرة القدم الإقصائية.

تواجه البوسنة والهرسك مهمة شاقة لاحتواء خط هجومي أمريكي مرن مع إعادة إدماج مدافع عائد في نظامهم. سيعتمد النجاح على التتبع المنضبط من كتلة خط وسطهم لمنع بوليسيتش من فرض إيقاع اللعب.

التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية XI ضد البوسنة والهرسك

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

التشكيلة المتوقعة للبوسنة والهرسك XI ضد الولايات المتحدة الأمريكية

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic

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قائمة الولايات المتحدة الأمريكية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

المدافعون: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

لاعبو الوسط: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

المهاجمون: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

قائمة البوسنة والهرسك المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

المدافعون: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

لاعبو الوسط: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

المهاجمون: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد ماوريسيو بوكيتينو تشكيلته المتوقعة (XI) للولايات المتحدة الأمريكية قبل هذه المواجهة الإقصائية، ولم تُدرج رسميًا أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات لصالح الفريق المضيف. من المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

كما يصل منتخب البوسنة والهرسك بقيادة سيرجي بارباريز دون أخبار مؤكدة عن الفريق. لم تُعلن أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة. ستُضاف تفاصيل إضافية عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يدخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هذه المباراة بسجل ثلاثة انتصارات وخسارتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة له خسارة 3-2 أمام Türkiye في دور المجموعات بكأس العالم، وهي نتيجة أنهت سلسلة عدم الخسارة في البطولة. وقبل ذلك، فاز على أستراليا 2-0 وباراغواي 4-1 في أول مباراتين له في دور المجموعات. وشمل مستواه قبل البطولة خسارة ودية 1-2 أمام ألمانيا وفوزًا 3-2 على السنغال. عبر تلك المباريات الخمس، سجل منتخب الولايات المتحدة 12 هدفًا واستقبل تسعة، ما يعكس إنتاجًا هجوميًا يصاحبه هشاشة دفاعية.

أسفرت نتائج البوسنة والهرسك الخمس الأخيرة عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكان فوزهم 3-1 على قطر في 24 يونيو أبرز أداء لهم، بينما تظل خسارتهم 4-1 أمام سويسرا في وقت سابق من دور المجموعات أثقل هزيمة حديثة لهم. وتعادلوا 1-1 مع كل من كندا وبنما، وانتهت مباراتهم بالتعادل السلبي مع مقدونيا الشمالية. عبر خمس مباريات، سجلوا ستة أهداف واستقبلوا سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في 19 ديسمبر 2021، عندما فازت الولايات المتحدة الأمريكية على البوسنة والهرسك 1-0 في مباراة ودية. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 في مباراة ودية في يناير 2018. أما المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة في هذه البيانات فجاءت في 14 أغسطس 2013، عندما استضافت البوسنة والهرسك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وخسرت 3-4. عبر المباريات الثلاث جميعها، فازت الولايات المتحدة الأمريكية مرتين وتعادلت مرة واحدة، مسجلة خمسة أهداف مقابل ثلاثة للبوسنة والهرسك.

الترتيب

أنهت الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة D في الصدارة، بينما تأهلت البوسنة والهرسك من المجموعة B في المركز الثالث.