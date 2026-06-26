معاينة كأس العالم FIFA 2026: السنغال ضد العراق: كل ما تحتاج إلى معرفته

السنغال ضد العراق: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 9 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة السنغال ضد العراق في 26 يونيو 2026 عند 19:00 بتوقيت غرينتش و 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

Getty Images

السنغال ضد العراق: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في أونتاريو تداعيات هائلة، إذ يتطلع منتخبا المجموعة I إلى إنقاذ حملتيهما عقب هزيمتين شديدتي الحدة في الجولة الثانية. وبعد جولة ثانية من المباريات عطّلت ديناميكيات المجموعة بشدة - حيث قاتلت السنغال ببسالة لكنها في النهاية لم تفِ بالغرض في إثارة مرهقة انتهت 3–2 أمام النرويج، وخرج العراق محبطاً بعد هزيمة قاسية 3–0 على يد منتخب فرنسا الحاسم - تقلّص هامش الخطأ في ملعب تورونتو (BMO Field) بشكل كبير. ويتوجه المعسكران إلى كندا وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات القاسية سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب السنغال باب تيياو أن يضمن أن فريقه يصلح تركيزه الدفاعي وفعاليته الحاسمة، مستفيداً من انضباطه التكتيكي الصارم لترسيخ السيطرة على مقعد التأهل الثاني في المجموعة. وسيعتمد أسود التيرانغا على نقاط ارتكازهم الهجومية الديناميكية الأساسية ولعبهم الانتقالي الخطير لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع آسيوي منضبط للغاية. وفي مواجهتهم يقف منتخب عراق متماسك هيكلياً ويائس يقوده غراهام أرنولد. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع وروح تشغيلية لا تعرف الخوف، يمتلك أسود بلاد الرافدين مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة تزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب تورونتو المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر في التحولات، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى السنغال هذه المباراة منصة مثالية لتهدئة الأوضاع وتأمين التأهل التلقائي تحت قيادة تيياو الصلبة، بينما يدخل العراق أرض الملعب متحمساً لتسليح روحه الجريئة، والقضاء على الأخطاء الدفاعية من الجولة الثانية، وتحقيق نتيجة حاسمة بأقصى عدد من النقاط لتجاوز منافسيه. ومع تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة تأمين مكانهم في دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

اقرأ المزيد: كيفية المشاهدة والبث المباشر لكأس العالم FIFA 2026

كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

النرويج 3–2 السنغال

عانى فريق تيياو من إحباط دفاعي إذ أجبرهم أداء هجومي حاسم من النرويج على تلقي هزيمة صعبة بنتيجة 3–2. وبسعيهم لفرض أنفسهم في المجموعة، افتتح أسود التيرانغا المباراة بحثاً عن الاستقرار الدفاعي لكنهم واجهوا صعوبة في الحفاظ على تنظيمهم الهيكلي أمام ضغط أوروبي سلس.

تلاشى تماسك السنغال في وقت متأخر من الشوط الأول بسبب هدف افتتاحي مؤلم في الدقيقة 43 من ماركوس هولمغرين بيدرسن، والذي منح الزخم للمنافس. اعتمد رجال ثياو على عمود فقري بدني قوي للرد سريعًا بعد الاستراحة، لكن ثنائية سريعة من إرلينغ هالاند في الدقيقتين 48 و58 فتحت المباراة على مصراعيها. وعلى الرغم من عودة قتالية قوية قادها إسماعيلا سار - الذي حوّل ردودًا حاسمة بلمسة سريرية في الدقيقة 53 وفي عمق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (90+3') - لم تتمكن السنغال من تفكيك الكتلة النرويجية بالكامل قبل صافرة النهاية، ما تركها لتدافع عن موقفها في التأهل في يوم المباراة الأخير.

Getty Images

فرنسا 3–0 العراق

عانى رجال أرنولد من عرض محبط للغاية في ملعب فيلادلفيا، وفشلوا في الحفاظ على شباك نظيفة بينما تجاوزهم منتخب فرنسا المهيمن بسهولة بفوز سريري 3–0. تيم ميلي تنازل عن السيطرة على لوحة النتائج تقريبًا على الفور، إذ انكسرت خطوطه الدفاعية مبكرًا عندما وجد النجم المهاجم كيليان مبابي الشباك بتسديدة سريرية في الدقيقة 14.

واجه قالبهم الدفاعي عقبة أشد انحدارًا مباشرة بعد الاستراحة. سيطرت التنظيمية الهيكلية الصارمة لفرنسا بالكامل، ما سمح لمبابي بتأمين ثنائيته في الدقيقة 54 قبل أن يوجه عثمان ديمبيلي الضربة القاضية بهدف سريري في الدقيقة 66. ومع مواجهة مهمة شاقة في الشوط الثاني، عانى وسط العراق من صعوبة في خنق مسارات التحول أو تحييد صانعي اللعب المركزيين النخبة. واضطر فريق أرنولد إلى قضاء الدقائق المتبقية داخل قوقعة دفاعية عميقة، ليخرج خالي الوفاض ويحوّل يوم المباراة 3 إلى سيناريو لا بد فيه من الفوز مطلقًا للحفاظ على رحلة كأس العالم حيّة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة كأس العالم FIFA 2026 مجانًا

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين إجراؤها؟

السنغال (بابي ثياو)

لا يحتاج ثياو إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح لأسود التيرانغا بأن يبدوا خطرين للغاية على فترات خلال البطولة. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية مرنة يثبت أن السنغال تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على ثياو أن يضمن أن فريقه يحافظ على تركيز دفاعي كامل أمام الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك الشكل الهجومي العدواني للسنغال أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما تقدم الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، ما أدى إلى الخسارة الصعبة 3–2. أمام منتخب عراق مبني على إرث بدني ورياضي مهيب تحت قيادة أرنولد، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لثياو على محور الارتكاز في وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز لديه لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الآسيويين من عزل قلبي دفاعه.

العراق (غراهام أرنولد)

لا يحتاج أرنولد إلى تفكيك القالب البراغماتي الذي عرّف فرقه بالكامل، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمه بها بعد هزيمتهم القاسية 3–0 أمام فرنسا. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولاً موثوقة، لكن أسود الرافدين يجب أن يرسخوا إلحاحاً عمودياً أكبر بكثير دون فقدان الانضباط الهيكلي.

أمام الكتلة العالية العدوانية للسنغال، فإن البقاء أفقياً بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لأرنولد على غرفة محركه، موجهاً قادة خط الوسط المخضرمين إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما يتقدم العراق، يجب عليهم استغلال القنوات الجانبية التي يتركها ظهيرا السنغال المتقدمان فارغة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأظهرة الجانبية الديناميكية لتمديد الخط الدفاعي السنغالي أمراً حاسماً في تفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة لصانعي اللعب الرئيسيين لاستغلالها، ومنع الهجوم من الاختناق تماماً في الازدحام المركزي.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

Getty Images

أخبار فريق السنغال

التحدي الأساسي لثياو قبل التوجه إلى ملعب تورونتو هو معالجة التحولات الدفاعية لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين بعد معركة مرهقة من خمسة أهداف أمام النرويج. ولحسن حظ غرب الأفارقة، خرجوا من الجولة الثانية دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق بشأن الإيقافات، ما يترك ثياو مع مجموعة تنافسية للغاية للاختيار منها.

ستبني السنغال حول إطارها التكتيكي المؤكد 4-3-3. سيحتفظ حارس المرمى إدوارد ميندي بمكانه بين القائمين، باحثاً عن حماية أفضل بكثير من خطه الخلفي بعد مباراة صعبة. سيواصل قلبا الدفاع موسى نياخاتي والقائد المخضرم كاليدو كوليبالي شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران الحاجي ضيوف على اليسار و كريبان دياتا على اليمين.

يبقى توزيع خط الوسط كما كان في المباراة السابقة لتحقيق توازن في التغطية الدفاعية. إدريسا غييه سيشرف على غرفة المحرك المركزية كمرتكز أساسي، ويحيط به لامين كامارا و بابي غييه لضمان الشراسة البدنية واستقرار التحولات. في المقدمة، يظل الثلاثي الهجومي خطيراً للغاية. نيكولاس جاكسون سيقود الخط بثقة ليرتكز على القنوات الهجومية المركزية، ويحيط به الأيقونة العالمية ساديو ماني على الجناح الأيسر والمتألق إسماعيلا سار على الجهة اليمنى، الذي يأتي مباشرة بعد أداء سريري بتسجيل هدفين رغم الخسارة الضيقة للفريق.

أخبار فريق العراق

يواجه أرنولد لغزاً مكثفاً في الاختيار التكتيكي وهو يجهز فريقه للعودة بعد هزيمتهم الثقيلة 3–0 أمام فرنسا. أكبر نقطة حديث تحيط بـ أسود الرافدين هي إعادة ترسيخ الثقة الدفاعية وإقامة سلاسة هجومية أكبر بكثير بعد أن تم حصرهم في قوقعة عميقة في الجولة الثانية. على الصعيد الانضباطي، يتلقى أرنولد دفعة هائلة إذ يمتلك العراق تشكيلة مكتملة اللياقة دون أي مخاوف من الإيقافات.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري للعراق حول خطة 4-5-1 مدمجة ومعززة بشكل كبير. دفاعياً، سيقود قلبي الدفاع علي هاشم و زيد تحسين الخط المركزي، ويحيط بهما الظهيران ميرخاس دوسكي على الجهة اليسرى و حسين علي على الجناح الأيمن. يحافظ حارس المرمى البارز أحمد باسل على مكانه في المرمى، ساعياً إلى أداء ارتدادي يبعث برسالة.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى ازدحام المساحات المركزية وتعطيل خطوط الإمداد الواسعة للسنغال. أمير العماري - الذي يحمل بطاقة صفراء من المباراة السابقة - سيقود غرفة المحركات العميقة إلى جانب زيدان إقبال و زيد إسماعيل للحد من مسارات التحول لدى الأفارقة. وسيكون توفير العرض وتتبع العودة بقوة من نصيب أحمد قاسم على الجهة اليسرى و إبراهيم بايش على الجناح الأيمن. في المقدمة، يعتمد الخط الهجومي بشكل كبير على كفاءة العزل؛ المهاجم الطلسم أيمن حسين سيتولى إدارة قناة الضربة الوحيدة، متطلباً خدمة أفضل بكثير من خط وسطه لتنفيذ تهديد حاسم في الثلث الأخير.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر كأس العالم FIFA 2026 على YouTube

أبرز المواجهات في مباراة السنغال ضد العراق

إسماعيلا سار ضد ميرخاس دوسكي

بعد أن ارتقى ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في هجوم ثياو، يظل إسماعيلا سار رأس حربة شديد الحيوية والثقة في خط المقدمة السنغالي. عمل سار بسلاسة على الجناح الأيمن لقيادة الزخم الإبداعي ضد النرويج، مسجلاً اسمه على لوحة النتائج مرتين في عرض مذهل. ولتفكيك الشكل الدفاعي المعزز للعراق، سيكون دور سار بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم حركته الذكية، وبراعته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد الظهيرين المنافسين، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات مركزية مثل نيكولاس جاكسون لاستغلالها.

المكلف بإيقافه هو الظهير الأيسر ميرخاس دوسكي، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط دفاع أرنولد. قاد دوسكي الجهة اليسرى خلال ظهور العراق السابق، محاولاً الحفاظ على تماسك الخط الدفاعي تحت ضغط هائل ضد فرنسا. وبينما مرّ الهيكل الدفاعي للعراق بلحظات صعبة وتلقى هزيمة ثقيلة، يمتلك دوسكي سرعة تعافٍ من الطراز الأول وصلابة بدنية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب عليه الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الواسعة إلى جانب قلب الدفاع علي هاشم، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات سار الحادة إلى الداخل ومنع السنغال من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

أمير العماري ضد إدريسا غييه

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لخط وسط العراق في الجولة الثانية، يُكلَّف أمير العماري بفرض إيقاع الاستحواذ وحماية خطه الدفاعي لصالح أسود بلاد الرافدين. عمل العماري بكثافة في قلب خط الوسط ضد فرنسا، محاولاً توفير شرارة بدنية تحت ضغط مستمر. ضد السنغال، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة عند البناء من الخلف، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتغذية الانطلاقات التشغيلية الواسعة لجناحيه. إذا مُنح العماري - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - الوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة خط الوسط، فإن توزيعه سيخل بسهولة بتوازن ضغط السنغال.

يتطلع إلى تعطيل إيقاع تراكم الاستحواذ ذلك لاعب الوسط المخضرم البارز في السنغال إدريسا غييه. لقد ارتكز على غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولًا توفير حماية تكتيكية خلال مواجهة صعبة عالية التهديف ضد النرويج. سيُوضع عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب تورونتو. يجب على غييه إدارة تمركزه بقوة إلى جانب الشريكين في العمق لامين كامارا وبابي غييه لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى العماري، وحماية قلبي دفاعه لضمان ألا يهيمن الآسيويون بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا السنغال داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة I؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة I هيكلًا شديد السيولة والتنافسية. تحتل فرنسا الصدارة بأريحية بست نقاط وبفارق أهداف +5 ، بعدما ضمنت رسميًا مكانها في الأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 3–0 على العراق.

هذا يترك النرويج في المركز الثاني بست نقاط وبفارق أهداف +4 ، متساوية في النقاط في القمة بينما تظل السنغال (صفر نقاط، −3 فارق أهداف) والعراق (صفر نقاط، −6 فارق أهداف) راسختين في قاع الجدول بعد خسارتهما أول مباراتين. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب تورونتو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا المنتخبين وهما يقاتلان لتأمين سيناريو بطاقة جامحة أو مواجهة الإقصاء الفوري مع التوجه إلى ختام دور المجموعات.

إذا فازت السنغال

فوز فريق ثياو سيقذف أسود التيرانغا إلى ثلاث نقاط، ليُبقي بطولتهم حية فورًا ويضمن لهم المركز الثالث في المجموعة I. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة فرنسا ضد النرويج، قد يضعهم فوز كاسح نظريًا في موقع جيد ضمن تصنيفات البطاقة الجامحة للمركز الثالث. وعلى النقيض، ستُجمّد هذه النتيجة العراق عند صفر نقاط، لتُسقطهم بالكامل خارج البطولة دون أي فرصة للبقاء.

إذا فاز العراق

إذا ضمن رجال أرنولد النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافيًا مذهلًا في اليوم الأخير للجانب الآسيوي. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيسمح للعراق بتجاوز السنغال وتأمين المركز الثالث في المجموعة I. وعلى النقيض، سيحبس هذا السيناريو السنغال عند صفر نقاط ويقصيهم، ما يجبر العراق على الاعتماد على نتائج كاسحة مواتية عبر مجموعات البطولة الأخرى فقط ليحظى بفرصة أساسية للمرور عبر تصنيفات البطاقة الجامحة مع فارق أهداف سلبي بشدة.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في تورونتو سيترك السنغال بنقطة واحدة ويؤكد مركزهم الثالث في المجموعة I بسبب تفوقهم في فارق الأهداف على العراق. بالنسبة للعراق، الانتقال إلى نقطة واحدة سيبقيهم راسخين في قاع الجدول ويضمن الإقصاء الرياضي الفوري. بينما يمنع التعادل الهزيمة الفورية للسنغال، فإن إنهاء المجموعة في المركز الثالث بنقطة واحدة فقط وفارق أهداف سلبي يجعل البقاء عبر البطاقة الجامحة شديد التقلب وقريبًا من المستحيل مقارنة بمستويات الثلاث نقاط الأكثر أمانًا.

أخبار الفريق والتشكيلات

يقود السنغال بابي ثياو في هذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة أو إصابات أو إيقافات لأسود التيرانغا قبل انطلاق المباراة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى بداية المباراة إذا تغير الوضع.

يقود العراق غراهام أرنولد. وكما هو الحال مع السنغال، لا تتوفر حالياً أي معلومات عن التشكيلة أو الإصابات أو الإيقافات لأسود بلاد الرافدين. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فاز السنغال في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له، مع تعادل واحد. انتهت مباراته الأخيرة بخسارة 3-1 أمام فرنسا في دور المجموعات بكأس العالم في 16 يونيو. كما تعادل 0-0 مع السعودية وخسر 3-2 أمام الولايات المتحدة في مباريات ودية قبل البطولة. وجاءت انتصاراته في تلك السلسلة أمام غامبيا، 3-1، وبيرو، 2-0، وكلاهما في مارس. سجل السنغال ثمانية أهداف واستقبل ستة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

فاز العراق أيضاً في مباراتين من آخر خمس مباريات له. كانت نتيجته الأخيرة خسارة 4-1 أمام النرويج في افتتاحه بكأس العالم في 16 يونيو، كما خسر 2-0 أمام فنزويلا في مباراة ودية في يونيو. جاءت انتصاراته أمام أندورا، 1-0، وبوليفيا، 2-1، في تصفيات كأس العالم. وتعادل العراق 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية في يونيو. عبر تلك المباريات الخمس، سجل العراق خمسة أهداف واستقبل ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة للقاءات السابقة بين السنغال والعراق. ستمثل هذه المباراة في ملعب تورونتو أول مواجهة مسجلة بين البلدين.

الترتيب



