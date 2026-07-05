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معاينة كأس العالم FIFA 2026: البرتغال ضد إسبانيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
كأس العالم
البرتغال
إسبانيا
كريستيانو رونالدو
ميكيل أويارزابال
لامين يامال
جونسالو راموس

معاينة شاملة لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفريق والمزيد قبل مواجهة دور الـ16 هذه في تكساس.

ستنطلق مباراة البرتغال ضد إسبانيا في 6 يوليو 2026 عند 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

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كما قد يكون كثيرون قد توقعوا، يتواجه الجاران القريبان البرتغال وإسبانيا من أجل مكان في ربع نهائي كأس العالم. من سيخرج متفوقاً في هذه المنافسة المحتدمة؟

كيف وصلت البرتغال وإسبانيا إلى هنا

قدمت البرتغال أداءً متقلباً حتى الآن. من دون هزيمة ولم تستقبل سوى هدفين في أربع مباريات، لكنها بدت أيضاً تفتقر إلى الانسيابية في تعادل 1-1 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعادل سلبي 0-0 مع كولومبيا. احتاجت إلى هدف الفوز في الدقيقة 94 من صفقة AC Milan القياسية الجديدة غونزالو راموس لكسر قلوب الكروات، وكانت هناك دراما إضافية تمثلت في إلغاء هدف لكرواتيا بعد تدخل VAR في آخر ثانية من مباراة شهدت أربعة أهداف ملغاة بالمجمل.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

فريق إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي يرقى إلى التوقعات كأحد المرشحين قبل البطولة. لم تستقبل شباكهم أي هدف بعد، مع فوز 4-0 على السعودية وانتصار 1-0 على أوروغواي. كان التعادل 0-0 ضد المغمورين كابو فيردي مفاجأة، لكنه أيضاً علامة على صدمات أخرى قادمة في هذا العرض المثير. بشكل مذهل، لم يفز أي من أبطال 2006 و2010 و2014 (إيطاليا وإسبانيا وألمانيا) بمباراة إقصائية منذ الفوز بكأس العالم. ستكون لا روخا متعطشة لكسر هذا الاتجاه. أظهرت إسبانيا مستواها في فوز روتيني 3-0 على النمسا في الدور الإقصائي الأول.

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

أويارزابال يثبت صلابته في المباريات الكبيرة

ميكيل أويارزابال ليس الاسم الأكثر بريقاً وشهرة في تشكيلة إسبانيا، لكن ركيزة أتلتيك بلباو أثبت مجدداً مزاجه في المباريات الكبيرة بتسجيله ثنائية ضد النمسا.

تمت إدارة دقائق لعب نجم برشلونة المراهق لامين يامال بعناية. لعب 19 دقيقة فقط ضد الرأس الأخضر، ثم 45 دقيقة ضد السعودية، حيث سجل أيضاً، و76 دقيقة ضد أوروغواي. بدأ نجم برشلونة المباراة وأدار 85 دقيقة ضد النمساويين، وهي علامة رائعة للمدرب دي لا فوينتي.

FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTGetty Images

رونالدو أم راموس، أم كلاهما؟

بطولات غونزالو راموس التهديفية ضد كرواتيا ستمنح المدرب روبرتو مارتينيز الكثير ليفكر فيه عندما يختار تشكيلته لمواجهة إسبانيا. ليس من غير المعقول تخيل وضع يتم فيه إسقاط كريستيانو رونالدو، بعد كل ما حدث في 2022، وسجل راموس ثلاثية كبديل له في فوز 6-1 على سويسرا. ومع ذلك، تشير ركلة جزاء رونالدو ضد كرواتيا وأداؤه ضد أوزبكستان إلى أنه سيبدأ هنا. راموس خيار جيد جداً ليأتي من على مقاعد البدلاء أمام وحدة خط وسط موهوبة للغاية تتكون من ثنائي PSG جواو نيفيس وفيتينيا.

크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

التشكيلة المتوقعة للبرتغال XI

إسبانيا (4-3-3)

كوستا؛ كانسيلو، دياز، فيغا، مينديز؛ نيفيس، فيتينيا؛ نيتو، فرنانديز، لياو؛ رونالدو.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا

إسبانيا (4-3-3)

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، بيدري، فابيان رويز؛ يامال، أويارزابال، باينا.

إحصاءات رئيسية لمباراة البرتغال ضد إسبانيا

  • ساهم ركيزة ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال بشكل مباشر في خمسة من أصل ثمانية أهداف لإسبانيا في هذه البطولة (G4, A1) وساهم في 24 هدفًا في آخر 16 مشاركة له كأساسي.
  • انتهت ست من أصل ثماني مباريات للبرتغال هذا العام بالتعادل عند نهاية الشوط الأول.
  • حافظت إسبانيا على شباك نظيفة في تسع من آخر عشر مباريات تنافسية لها.

قائمة البرتغال المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (غينجلربيرليغي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوخو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيش (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيش (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل لياو (إيه سي ميلان)، غونسالو غيديش (ريال سوسيداد)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان).

قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، غافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوث (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو).

أخبار الفريق والقوائم

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد إسبانيا

4-2-3-1
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
التشكيل
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-2-3-1
1ديوجو كوستا3روبن دياش25نونو مينديز13ريناتو فيجا20جواو كانسيلو8برونو فيرنانديز18بيدرو نيتو23فيتينيا15جواو نيفيس17رافائيل لياو7كريستيانو رونالدو23أوناي سيمون12بيدرو بورو24مارك كوكوريلا14ايميريك لابورت22باو كوبارسي19لامين يامال20بيدري15أليخاندرو باينا10داني أولمو16رودري21ميكيل أويارزابال
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-2-3-1
البرتغال

التشكيلة الأساسية

إسبانيا

المدرب

  • روبرتو مارتينيز
  • لويس دي لا فوينتي

لم يؤكد روبرتو مارتينيز تشكيلة محتملة للبرتغال، ولا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات القائمة الحالية. من المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

لم يُسمِّ لويس دي لا فوينتي بالمثل بعد تشكيلته المتوقعة (XI) لإسبانيا. لم تُؤكَّد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، رغم أن نيكو ويليامز ويريمي بينو استُبعدا كلاهما من مباراة إسبانيا السابقة أمام النمسا بسبب مشكلة في الفخذ وإصابة في الكتف على التوالي. لم يتم تأكيد مدى توافرهما لهذه المباراة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

البرتغال

البرتغال - المستوى

نيجيريا
ف2-1
الكونغو الديمقراطية
ت1-1
أوزباكستان
ف5-0
كولومبيا
ت0-0
كرواتيا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
إسبانيا

إسبانيا - المستوى

بيرو
ف1-3
كاب فيردي
ت0-0
السعودية
ف4-0
أوروجواي
ف0-1
النمسا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

سجل المواجهات المباشرة

البرتغال

آخر 5 مباريات

إسبانيا

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

انتهى أحدث لقاء بين البرتغال وإسبانيا بالتعادل 2-2، وهو تعادل في دوري الأمم الأوروبية A أُقيم في 8 يونيو 2025. قبل ذلك، فازت إسبانيا 1-0 في لشبونة في سبتمبر 2022، كما تعادل الفريقان 1-1 في إشبيلية في يونيو 2022. عبر آخر خمس مواجهات، لم يهيمن أي من الطرفين، مع فوز واحد لكل من البرتغال وإسبانيا، وتعادلين، وتعادل إضافي يُكمل السجل. وقد أظهر الطرفان أنه قد يكون من الصعب الفصل بينهما على هذا المستوى.

الترتيب

أنهت إسبانيا المجموعة H في الصدارة، بينما حلت البرتغال في المركز الثاني في المجموعة K لتتأهل إلى دور الـ16.

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