معاينة كأس العالم FIFA 2026: البرازيل ضد اليابان: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرازيل ضد اليابان: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

تنطلق مباراة البرازيل ضد اليابان في دور الـ32 من كأس العالم في 29 يونيو 2026، عند الساعة 20:00 بتوقيت GMT و15:00 بتوقيت EST.

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البرازيل تلتقي اليابان في مواجهة إقصائية تاريخية

يواجه أبطال العالم خمس مرات البرازيل منتخب اليابان المنضبط والخطير بشكل لا يصدق في ملعب NRG في هيوستن، تكساس، مع وجود مكان ثمين في دور الـ16 على المحك. وبينما تتحمل السيليساو دائماً العبء الثقيل لتوقع الهيمنة على البطولة، أثبت الساموراي الأزرق مراراً وتكراراً أنهم يمتلكون التماسك البنيوي والقدرة الفنية على إرباك نخبة العالم المطلقة في كرة القدم بنظام الإقصاء المباشر.

كيف وصل السيليساو والساموراي الأزرق إلى هنا

لقد عزز طريق اليابان إلى دور الـ32 تطورهم إلى قوة كروية عالمية رائدة. اجتاز الساموراي الأزرق المجموعة F شديدة التنافس دون هزيمة، منهين بخمس نقاط لضمان مكانهم في الأدوار الإقصائية. افتتحوا مشوارهم بتعادل شاق 2-2 ضد هولندا في ملعب دالاس، تلاه تفكيك سريري بنتيجة 4-0 لتونس في مونتيري. واختتموا مرحلة المجموعات في دالاس بتعادل منضبط 1-1 ضد السويد، حيث ساعدت تسديدة دايزن مايدا في الدقيقة 56 على تأمين النقطة الحاسمة اللازمة لحسم التأهل.

أما البرازيل، فاعتمدت في المقابل على خبرتها السريرية في البطولات لتتصدر المجموعة C بسبع نقاط. واجهت السيليساو منتخب المغرب العنيد في مباراتها الافتتاحية، لتنتهي بتعادل متوتر 1-1 في إيست راذرفورد. وجدوا إيقاعهم في مباراتهم الثانية، محققين فوزاً مريحاً 3-0 على هايتي في فيلادلفيا. وأكد البرازيليون مكانهم في صدارة الجدول بأسلوب رائع في ميامي، حيث ضمن ثنائية مذهلة في الشوط الأول من فينيسيوس جونيور وهدف في الشوط الثاني من ماتيوس كونيا انتصاراً مهيمناً 3-3 على اسكتلندا.

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الانضباط التكتيكي مقابل التألق الفردي لفرض الإيقاع

بالنسبة للبرازيل، سيكون الحفاظ على تغطية دفاعية ديناميكية ضد زيادة العدد في العمق أمراً بالغ الأهمية. لأن اليابان تتفوق في ضغط الوسط قبل تنفيذ هجمات مرتدة عمودية سريعة، فإن أي اندفاع مفرط من أظهرة البرازيل الهجومية قد يترك قلبي الدفاع معزولين. تمتلك اليابان استمرارية كبيرة في التشكيلة ومعدلات عمل عالية الكثافة، ما يعني أن أي هفوة في التركيز من السيليساو ستواجه عقاباً فورياً وعدوانياً.

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اللعب الانتقالي القاتل يحدد المخطط التكتيكي لليابان

تتمحور الهوية التكتيكية لليابان حول التماسك الدفاعي الذي يتحول إلى اندفاعات هجومية سلسة وسريعة كالبرق. إن الذكاء المكاني الاستثنائي لمنافذهم الإبداعية يسمح للساموراي الأزرق بالانجراف بين الخطوط واستغلال المساحات التي تتركها أظهرة الجناح لدى الخصوم العدوانيين. عند مواجهة فرق الاستحواذ المستمر، تعتمد اليابان على كتلة وسطية منضبطة بعمق، تمتص الضغط الأولي قبل إطلاق تمريرات عمودية لقلب الموازين في غضون ثوانٍ.

التشكيلات الدفاعية تواجه الضغط النهائي

ستركز البرازيل بشكل كبير على ترسيخ عمود فقري دفاعي آمن لضمان أن خطها الأمامي المرصع بالنجوم لديه الحرية للإبداع. ستُختبر الشراكة في قلب الدفاع بقوة بسبب حركة اليابان الذكية وغير الأنانية دون كرة والدوران المستمر داخل الثلث الأخير.

وعلى العكس، تعتمد اليابان على كتلة دفاعية موحدة للغاية تفضل الاحتواء الموضعي على المواجهات الفردية المحفوفة بالمخاطر. سيعطون الأولوية لمنع العرضيات المنخفضة وخطوط التغطية المتزامنة لاحتواء الأجنحة المقلوبة التي تسعى للقطع إلى الداخل والتسديد.

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التشكيلة المتوقعة للبرازيل XI ضد اليابان

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

التشكيلة المتوقعة لليابان XI ضد البرازيل

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

قائمة البرازيل المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Alisson, Ederson, Weverton

المدافعون: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Ederson, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

لاعبو الوسط: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta

المهاجمون: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

قائمة اليابان المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

المدافعون: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

لاعبو الوسط: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

المهاجمون: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد كارلو أنشيلوتي تشكيلته الأساسية قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في معسكر البرازيل. ومع عودة نيمار إلى المجموعة بعد مشاركته كبديل أمام اسكتلندا، لدى أنشيلوتي قرارات اختيار يتعين عليه اتخاذها عبر خط الهجوم.

وبالمثل، أبقى هاجيمي موريياسو أوراقه قريبة من صدره، دون تشكيلة مؤكدة، أو إصابات، أو إيقافات مدرجة لليابان. ومن المتوقع صدور أخبار الفريق الكاملة أقرب إلى ضربة البداية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت البرازيل بأربع من آخر خمس مباريات لها، وتعادلت في واحدة، وتدخل هذه المباراة بزخم حقيقي. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا 3-0 على اسكتلندا في 24 يونيو، وهو أداء مهيمن حسم صدارة المجموعة C. وقبل ذلك، فازت على هايتي 3-0 وتعادلت 1-1 مع المغرب في دور المجموعات. وتُكمل مباراتان وديتان قبل البطولة، فوز 2-1 على مصر واكتساح 6-2 لبنما، سلسلة من خمس مباريات سجلت خلالها 15 هدفًا واستقبلت خمسة.

أسفرت آخر خمس مباريات لليابان عن ثلاثة انتصارات وتعادلين، دون أي هزائم. وانتهت مباراتهم الأحدث بالتعادل 1-1 أمام السويد في 25 يونيو. وقبل ذلك، فازوا على تونس 4-0 في 21 يونيو وتعادلوا 2-2 مع هولندا في 14 يونيو. ويُكمل السلسلة فوز ودي 1-0 على آيسلندا وانتصار 1-0 على إنجلترا في مارس. سجلت اليابان ثمانية أهداف واستقبلت أربعة عبر تلك المباريات الخمس، وخرجت بشباك نظيفة مرتين.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في مباراة ودية يوم 14 أكتوبر 2025، عندما استضافت اليابان البرازيل وفازت 3-2. وقبل ذلك، فازت البرازيل 1-0 في أوساكا في يونيو 2022. عبر آخر خمس مواجهات مسجلة، جميعها لُعبت كوديات مع اليابان بصفتها الفريق المضيف المُعيّن، فازت البرازيل بثلاث، وفازت اليابان بواحدة، ونتيجة واحدة لا تنعكس كفوز لأي من الطرفين. سجلت البرازيل 14 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، فيما سجلت اليابان ستة.

الترتيب

أنهت البرازيل في المركز الأول في المجموعة C، بينما تأهلت اليابان في المركز الثاني من المجموعة F.