معاينة كأس العالم FIFA 2026: البرازيل ضد النرويج: كل ما تحتاج إلى معرفته

تنطلق مباراة البرازيل ضد النرويج في 5 يوليو 2026 عند 16:00 بتوقيت EST و21:00 بتوقيت GMT.

الأبطال خمس مرات يتطلعون إلى إنهاء جفاف دام 24 عاماً

كيف وصلت البرازيل والنرويج إلى هنا

لا توجد لحظة مملة مع البرازيل. لم يفز الأبطال خمس مرات باللقب منذ 2002، لكن تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، يمنحون أنفسهم فرصة. رغم أنهم بدوا في بعض الأحيان عرضة للخطر أمام اليابان، أنجز السيليساو المهمة بتسجيل نجم أرسنال غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 95 ليحسم فوزاً 2-1 ومقعداً في دور الـ16. جاء ذلك بعد انتصارات روتينية 3-0 على هايتي واسكتلندا وتعادل 1-1 مع المغرب في الجولة الأولى، لكن اختبارات أكبر تنتظر أنشيلوتي الأسطوري ورجاله. يعتمد المدرب الإيطالي على نواة أساسية ذات خبرة كبيرة في الدفاع وخط الوسط، على أمل أن تتمكن الجودة الفردية المميزة من حسم المباريات لهم في الثلث الأخير. سجل فيني جونيور، الشخصية التميمة، في جميع مباريات المجموعة الثلاث وسيكون محورياً لفرصهم في الذهاب حتى النهاية.

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قدمت النرويج الترفيه في كأس العالم على عدة مستويات. لقد أنتجت جحافل مشجعيهم طاقة وشغفاً هائلين بهتافاتهم المسكرة. على أرض الملعب، أسفرت مباريات النرويج الأربع عن 18 هدفاً. أراح المدرب ستوله سولباكن عدة أسماء رئيسية في هزيمة 4-1 أمام فرنسا، لكنهم عادوا في فوزهم 2-1 على ساحل العاج في دور الـ32، بفضل تسديدة مقوسة مذهلة من أنطونيو نوسا ثم هدف الفوز لإيرلينغ هالاند في الدقيقة 86.

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معضلة نيمار

شخصية مثيرة للانقسام في البرازيل، تم ضم مهاجم سانتوس نيمار البالغ من العمر 34 عاماً إلى التشكيلة رغم المخاوف المستمرة بشأن اللياقة. لم يشارك اللاعب السابق لبرشلونة إطلاقاً أمام اليابان ولم يلعب سوى 14 دقيقة في البطولة، في دور قصير أمام اسكتلندا. نجم ريال مدريد إندريك، رجل في الطرف المقابل من طيف العمر، لعب نحو نصف ساعة أمام هايتي وظهر متأخراً أمام اسكتلندا. ومن المثير للاهتمام أنه لعب الشوط الثاني بأكمله أمام اليابان، وربما يكون ذلك مؤشراً على تزايد ثقة أنشيلوتي في ابن الـ19 عاماً. نجم بورنموث رايان، أيضاً 19 عاماً، ينبغي أن يبدأ في دور هجومي على الطرف. ومع استبعاد لوكاس باكيتا، قد يشارك إندريك أيضاً منذ البداية.

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إحصاءات هالاند لا تُصدق

آلة الأهداف في مان سيتي إيرلينغ هالاند سيكون متعطشاً لإضافة المزيد إلى رصيده البالغ خمسة أهداف في كأس العالم حتى الآن. صانع ألعاب أرسنال مارتن أوديغارد سيوفر معظم تمريراته. المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً سجل 112 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في 132 مشاركة في ما يُعد على الأرجح أصعب دوري محلي على الكوكب، بينما لديه أهداف (60) أكثر مما لديه مباريات دولية (53) بقميص النرويج.

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إيرلينغ يلتقي مجدداً بأحد منافسيه الكبار

إذا كان هناك لاعب واحد يستمتع بمواجهة مع إرلينغ هالاند، فهو قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس. لقد خاض الثنائي عدة معارك عالية الوتيرة في مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز الأخيرة بينما يتصارع مان سيتي وأرسنال على القمة في إنجلترا. توقّع أن يكونا على وشك الاشتباك مجدداً في كأس العالم. إنها منافسة تغذيها نار التنافس والاحترام المتبادل، ونحن نحب أن نراها.

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التشكيلة المتوقعة للبرازيل

أليسون؛ دانيلو، ماركينيوس، غابرييل، سانتوس؛ برونو غيمارايش، كاسيميرو، إندريك؛ رايان، كونيا، فيني جونيور.

التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ بيدرسن، آير، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغه، بيرغ؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

إحصاءات رئيسية لمباراة البرازيل ضد النرويج

كانت تسديدة غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 95 ضد اليابان أحدث هدف في الوقت الأصلي في تاريخ أدوار خروج المغلوب في كأس العالم.

يتصدر برونو غيمارايش البطولة بأربع تمريرات حاسمة؛ ولم يحصل سوى بيليه على أكثر من ذلك للبرازيل في كأس عالم واحدة.

كان الفوز 2-1 على اليابان أول مرة تعود فيها البرازيل من التأخر لتفوز بمباراة إقصائية في كأس العالم منذ 2002.

كان انتصار النرويج 2-1 على ساحل العاج أول فوز لها على الإطلاق في مباراة إقصائية بكأس العالم.

قدّم مارتن أوديغارد تمريرة حاسمة في ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم، ليكون أول لاعب يفعل ذلك منذ ديرك كويت في 2010.

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قائمة البرازيل المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أليسون (ليفربول)، إديرسون (فنربخشة)، ويفرتون (غريميو).

المدافعون: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا (فلامنغو)، بريمر (يوفنتوس)، إيبانييز (الأهلي)، إديرسون (أتالانتا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل (أرسنال)، دوغلاس سانتوس (زينيت سانت بطرسبرغ).

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو سانتوس (بوتافوغو)، فابينيو (الاتحاد)، لوكاس باكيتا (فلامنغو).

المهاجمون: إندريك (ليون)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيغور تياغو (برينتفورد)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، لويز هنريكي (زينيت سانت بطرسبرغ)، نيمار (سانتوس)، رايان (بورنموث).

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قائمة النرويج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوريان هاسكيولد نيلاند (إشبيلية)، إيغيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغر إس في).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر آير (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جنوى)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالتشينر (فايكينغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغه (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسباي (كريمونيزي)، ثيلو آاسغارد (رينجرز).

المهاجمون: Erling Haaland (Manchester City)، Alexander Sorloth (Atletico Madrid)، Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)، Antonio Nusa (RB Leipzig)، Oscar Bobb (Fulham)، Andreas Schjelderup (Benfica)، Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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أخبار الفريق والتشكيلات

يتعامل Carlo Ancelotti مع قلق كبير بشأن الجاهزية البدنية قبل هذه المباراة. Lucas Paqueta مهدد بالغياب عن بقية مشوار البرازيل في كأس العالم بعد تأكيد إصابة تعرض لها خلال مباراة اليابان، ما يجعل مشاركته موضع شك كبير. وعلى نحو أكثر إيجابية، عاد Raphinha إلى التدريبات، مانحًا Ancelotti خيارًا على الطرف. لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية أقرب إلى ضربة البداية.

بالنسبة للنرويج، لم يؤكد Staale Solbakken تشكيلة XI متوقعة. لم تُدرج أي إصابات أو إيقافات رسميًا في بيانات التشكيلة، رغم أنه من المتوقع تحديث أخبار الفريق قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة النرويج 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار النرويج 1 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هاتين الدولتين محدود. اللقاء الوحيد المسجل في البيانات المقدمة هو تعادل 1-1 في مباراة ودية أُقيمت في أغسطس 2006، عندما استضافت النرويج البرازيل. تلك النتيجة الوحيدة تقدم سياقًا ذا معنى محدود لمواجهة إقصائية في كأس العالم بعد عقدين.

الترتيب

أنهت البرازيل المجموعة C في الصدارة، بينما تأهلت النرويج كوصيفة في المجموعة I.