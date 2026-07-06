معاينة كأس العالم FIFA 2026: الأرجنتين ضد مصر: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد مصر في 7 يوليو 2026 عند 12:00 بتوقيت EST و17:00 بتوقيت GMT.

معاينة دور الـ16 لكأس العالم: الأرجنتين ضد مصر

بعد النجاة من فزع هائل أمام الوافدين الجدد كابو فيردي، لا تزال الأرجنتين على المسار لتصبح أول فريق منذ البرازيل في 1962 ينجح في الدفاع عن كأس العالم. وبينها وبين مقعد في ربع النهائي يقف منتخب مصر الباحث عن نصيبه الخاص من التاريخ. وينتظر الفائزين دور الثمانية أمام سويسرا أو كولومبيا.

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كيف وصلت الأرجنتين ومصر إلى هنا؟

بدت الأرجنتين وكأنها تمضي بسهولة عند نهاية الشوط الأول أمام كابو فيردي. ومع ذلك، وبما يتماشى مع بطولتهم الخيالية، قدمت الفرق الصغيرة عودة مثيرة في الشوط الثاني، وعادت من التأخر مرتين، لتخسر في النهاية 3-2 بعد هدف عكسي في الدقيقة 111. سيكون الفشل في الحفاظ على شباك نظيفة أمام الأردن وكابو فيردي مصدر قلق للمدرب ليونيل سكالوني، لكن فريقه يواصل التألق في الطرف الآخر، مسجلاً ثلاثة أهداف بالضبط في ثلاث من مبارياته الأربع في البطولة.

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كان فوز مصر بركلات الترجيح أمام أستراليا لحظة تاريخية، وهو أول فوز لها على الإطلاق في مواجهة إقصائية بكأس العالم. قد يصبح رجال حسام حسن خامس دولة أفريقية فقط تصل إلى ربع نهائي كأس العالم، ولن يدخلوا هذه المباراة بخوف كبير، مع هزيمة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات لهم.

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سحر ميسي لا يزال يتدفق

الهداف التاريخي في كأس العالم، أيقونة الأرجنتين الخالدة ليونيل ميسي، يسعى لأن يصبح سادس لاعب فقط في التاريخ يسجل في أول خمس مباريات لفريقه في كأس العالم. وبالحديث عن المواهب الخالدة، لا يدخل أي لاعب دور الـ16 وقد صنع فرصاً أكثر من محمد صلاح لاعب مصر، الذي صنع 16 فرصة لزملائه.

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الأرجنتين تتفوق عندما تمتد المباريات حتى النهاية

فازت الأرجنتين الآن بـ10 من أصل 12 مباراة لها في كأس العالم تجاوزت علامة 90 دقيقة، محققة أربعة انتصارات دون ركلات ترجيح وفائزة بست مرات من علامة الجزاء.

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التشكيلة المتوقعة للأرجنتين

إيمي مارتينيز؛ مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، ميدينا؛ دي بول، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، لاوتارو مارتينيز، ألمادا.

التشكيلة المتوقعة لمصر

شوبير؛ هاني، فتحي، إبراهيم، ربيع؛ عاشور، لاشين، عطية، زيكو؛ صلاح، مرموش

أهم حقائق وأرقام الأرجنتين ضد مصر

تذوقت الأرجنتين طعم النجاح في آخر 24 مباراة لها على أرض محايدة.

ليو ميسي هو أول رجل يسجل سبعة أهداف في كأسَي عالم منفصلين

انتهت ثلاث من مباريات مصر الأربع في كأس العالم هذه حتى الآن بنتيجة 1-1 بعد 90 دقيقة.

شهدت آخر ست مباريات لمصر في كأس العالم تسجيل الفريقين.

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قائمة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مارسيليا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاغليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إيزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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قائمة مصر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، محمد علاء (الجونة).

المدافعون: محمد هاني (الأهلي)، طارق علاء (زد)، حمدي فتحي (الوكرة)، رامي ربيعة (العين)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد عبد المنعم (نيس)، أحمد فتوح (الزمالك)، كريم حافظ (بيراميدز).

لاعبو الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد (النجمة)، محمود صابر (زد)، أحمد زيزو (الأهلي)، إمام عاشور (الأهلي)، مصطفى زيكو (بيراميدز)، محمود تريزيغيه (الأهلي)، إبراهيم عادل (نوردشيلاند)، هيثم حسن (ريال أوفييدو).

المهاجمون: عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)، أقطاي عبد الله (إنبي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد ليونيل سكالوني تشكيلة محتملة للأرجنتين، ولم تُدرج أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات رسميًا قبل المباراة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح مدى توفر عناصر الفريق بشكل أكبر عقب مجهودهم في الوقت الإضافي أمام الرأس الأخضر.

وبالنسبة لمصر، لم يقدم حسام حسن بالمثل أي أخبار مؤكدة عن الفريق في هذه المرحلة. لم تُعلن أي إصابات أو إيقافات، وسيُضاف التشكيل المتوقع (XI) هنا بمجرد صدور المعلومات الرسمية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 13 أحمد أبو الفتوح

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

الأرجنتين المباراة الأخيرة مصر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار مصر 0 - 2 الأرجنتين 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقت الأرجنتين ومصر مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة المتاح. أقيمت تلك المباراة في 26 مارس 2008، وكانت مباراة ودية استضافت فيها مصر الأرجنتين وخسرت 2-0. لا توجد أي مواجهة تنافسية أخرى بين الطرفين مسجلة، ما يجعل هذه المواجهة الإقصائية في كأس العالم لقاءً نادرًا حقًا بين البلدين.

الترتيب

أنهت الأرجنتين المجموعة J في الصدارة، بينما تأهلت مصر من المجموعة G في المركز الثاني.