كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ستنطلق مباراة نيوزيلندا ضد مصر في 21 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22 يونيو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

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نيوزيلندا ضد مصر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في غرب كندا تداعيات هائلة إذ يتطلع كلا المنتخبين إلى الانفلات من عنق زجاجة المجموعة السابعة المتوازن تمامًا. بعد تعادلين افتتاحيين تركا المجموعة بأكملها متساوية في النقاط - حيث مصرانتزعت تعادلًا 1-1 ضد بلجيكا في سياتل ونيوزيلندا قاتلت لتعادل مثير 2-2 ضد إيران في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في BC Place Vancouver بشكل كبير. يتجه كلا المعسكرين شمالًا وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك البدايات عالية الوتيرة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب مصر حسام حسن أن يثبت سريعًا فريقًا قاتل بشجاعة لكبح الهجوم البلجيكي، معتمدًا على كتلة دفاعية منخفضة صلبة ومنضبطة بعمق. سيعول حسن على تميمه الأسطوري وقائده، محمد صلاح، لإشعال التحولات الهجومية، وتمديد خطوط الخصم، وترسيخ الحسم القاتل في الثلث الأخير اللازم لتجاوز دفاع محيطي عالي الطاقة. ويقف في مواجهتهم منتخب نيوزيلندا المتماسك هيكليًا والمفعم بالروح بقيادة دارين بازلي. وبعد أن أثبتوا بالفعل جدارتهم في البطولة بتقدمهم مرتين لإحباط إيران، فإن All Whites يمتلكون مخططًا تكتيكيًا جريئًا وعدوانيًا وأفضلية بدنية مهيبة تزدهر عندما تُطلب أعلى درجات الانضباط.

ستُقام هذه المواجهة في BC Place المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي في المناطق المركزية، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والسرعة العمودية السريعة عنصرين حاسمين. سترى مصر هذه المباراة منصة مثالية لإبراز إرثها الفني بوصفها المتصدر الطبيعي للمجموعة، بينما تدخل نيوزيلندا أرض الملعب متحمسة لتسليح لعبها المتفجر على الأجنحة ومعاقبة أي أخطاء انتقالية مصرية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان المرور الآمن من المجموعة السابعة على النهج التكتيكي منذ الصافرة الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

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بلجيكا 1-1 مصر

قدّم رجال حسام حسن درسًا متقنًا في الانضباط التكتيكي لإحباط عمالقة أوروبا في سياتل، محققين تعادلًا افتتاحيًا حيويًا بنتيجة 1-1. صعق الفراعنة الشياطين الحمر في الدقيقة 19 عندما انقض إمام عاشور على تمريرة شقّت الدفاع من صاحب عيد الميلاد محمد صلاح وسدد ضربة قوية تجاوزت تيبو كورتوا. دافعت مصر عن تقدمها ببسالة، مع قيام قلب الدفاع محمد عبد المنعم بتنظيم كتلة منخفضة صلبة. ومع ذلك، انكسرت قلوبهم في الدقيقة 66 عقب دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ فقط من دخوله أرض الملعب، أجبر الضغط البدني العنيف للمهاجم على هدف عكسي مؤسف من المدافع محمد هاني. وعلى الرغم من هدف التعادل المتأخر، فإن النتيجة التي تحققت بشق الأنفس تمنح مصر منصة نفسية هائلة وهم يتجهون إلى فانكوفر.

إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر فريق دارين بازلي نية هجومية مذهلة وجرأة بنيوية في لوس أنجلوس، رغم أنهم غادروا الملعب غير راضين إلى حد ما بعد التفريط مرتين في التقدم للتعادل 2-2 مع إيران. لقد البيض جميعًا استمتعوا ببداية حالمة عندما أطلق إيلايجا جاست تقدمهم في الدقيقة السادسة، مستعرضًا أسلوب ضغط عالي الإيقاع أربك عمالقة آسيا. وبينما أعادت إيران التعادل مؤقتًا، سجل جاست هدفًا ثانيًا رائعًا في وقت مبكر من الشوط الثاني ليعيد نيوزيلندا إلى مقعد القيادة. كلفهم الإرهاق الدفاعي للأسف في الدقيقة 63 عندما استقبلوا هدف تعادل سهلًا، لكن الأداء المليء بالعمل الجماعي البدني يمنحهم ثقة هائلة قبل الجولة الثانية.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

نيوزيلندا (دارين بازلي): ترسيخ الكتلة المتوسطة & بنية الراحة الدفاعية

لا يحتاج دارين بازلي إلى تغيير الهوية الهجومية الجريئة عالية الإيقاع التي سمحت لـ البيض جميعًا بالتقدم مرتين ضد إيران في لوس أنجلوس. تسبب اللعب المتفجر على الأطراف والحركة الحادة لإيلايجا جاست في فوضى في الثلث الأخير، مما يثبت أن نيوزيلندا تمتلك القوة النارية لتهديد على المسرح العالمي.

ومع ذلك، يجب على بازلي معالجة الثغرات الدفاعية التي كلفت فريقه النقاط الكاملة. أمام إيران، عانى الفريق للحفاظ على شكله البنيوي خلال التحولات الدفاعية، تاركًا جيوبًا واسعة من المساحات مكشوفة أمام الخط الخلفي المكون من أربعة لاعبين. أمام منتخب مصري مبني على امتصاص الضغط والضرب بسرعة في الهجمة المرتدة، فإن التمركز عاليًا جدًا أو فقدان الكرة بثمن بخس سيكون قاتلًا. يجب أن يتمحور التعديل الأساسي لبازلي حول محور الارتكاز المزدوج في خط الوسط، لضمان حمايتهم لقلبي الدفاع وإدارتهم لبنية الراحة الدفاعية لتحييد الكرات المباشرة فوق الخط قبل أن تتمكن مصر من إطلاق تحولاتهم.

مصر (حسام حسن): سرعة التحول في الوسط & الدعم الهجومي على الأطراف

كان الإطار الدفاعي المنضبط بعمق لدى حسام حسن فعالًا للغاية في إحباط خط هجوم بلجيكا المرصع بالنجوم لفترات طويلة في سياتل. نجح الفراعنة في تكديس منطقة الجزاء، وتضييق المساحات بين الخطوط، والاعتماد على دفاع بطولي بكتلة منخفضة لضمان نقطتهم الافتتاحية.

ومع ذلك، تتطلب الجولة الثانية إعادة معايرة حادة في كيفية استخدام مصر للكرة عند الفوز بالاستحواذ. إن الجلوس بشكل سلبي تمامًا لمدة 90 دقيقة أمام منتخب نيوزيلندا شديد القوة والحيوية هو استراتيجية غير قابلة للاستدامة ستؤدي في النهاية إلى إرهاق جانبي. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لحسن على غرفة محركاته، مع ضمان أن يقوم إمام عاشور وخط الوسط بنقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير. عندما تنطلق مصر في الهجمة المرتدة، يجب أن توفر دعمًا فوريًا على الأطراف للقائد محمد صلاح. بدلًا من ترك النجم معزولًا أمام قلوب دفاع بدنيين، يجب على الأظهرة المتداخلة أن تمد الملعب بقوة لاستغلال المساحات التي تتركها خلفها خطوط نيوزيلندا المتقدمة.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب نيوزيلندا

التحدي الأساسي أمام دارين بازلي في طريقه إلى BC Place هو الحفاظ على الانتعاش البدني مع إدارة الزخم النفسي الهائل لفريقه. لقد خرج All Whites من تعادلهم الافتتاحي الشاق عالي الوتيرة 2-2 أمام إيران بثقة كبيرة، والأهم من ذلك، دون أي مخاوف إصابة كبيرة، ما يمنح بازلي قائمة جاهزة بالكامل للاختيار منها.

القائد الأسطوري والهداف التاريخي كريس وود سيقود الخط مرة أخرى بوصفه رجل الهدف الأساسي، بعد تمريرته الحاسمة المتقنة في الجولة الأولى. يكمن التشويق الحقيقي في الاختيار على الأطراف. بعد أداء فردي استثنائي أمام إيران حيث سجل كلا الهدفين، فإن الجناح إلايجا جاست محجوز في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، قد يفكر بازلي في تدويرات طفيفة في المناطق المركزية لحقن المزيد من العمودية ضد تكتل مصر المنخفض. عناصر ديناميكية مثل ساربريت سينغ - الذي تجاوز بنجاح مخاوف اللياقة قبل البطولة - و بن أولد يضغطون بقوة من أجل دقائق أكثر لإخلال توازن عمالقة أفريقيا منذ صافرة البداية.

أخبار منتخب مصر

يواجه حسام حسن لغز تعافٍ بدني أكثر تعقيدًا وهو يجهز فريقه لتحدي نيوزيلندا. أكبر نقطة حديث تحيط بالفراعنة هي العبء البدني المكثف الذي تحملوه خلال مجهودهم الدفاعي البطولي لتأمين تعادل افتتاحي 1-1 أمام بلجيكا في سياتل.

دفاعيًا، سيراقب الفريق محمد هاني للتأكد من أنه مستعد ذهنيًا وبدنيًا للارتداد بعد هدفه العكسي المؤسف في الشوط الثاني. ثنائي قلب الدفاع حمدي فتحي و ياسر إبراهيم خرج من 90 دقيقة البدنية دون أذى وسيكونان حاسمين في تنظيم تكتل منخفض صلب إلى جانب الظهير الأيسر أحمد فتوح. بين القائمين، سيحتفظ مصطفى شوبير بمكانه بثقة بعد تقديمه أداءً رائعًا أمام البلجيكيين، وسيكون تواصله التنظيمي حاسمًا للتعامل مع تهديدات نيوزيلندا الهوائية.

يبقى محور الفريق بلا منازع هو القائد محمد صلاح، الذي تمركز على الجناح الأيمن وقدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف إمام عاشور الافتتاحي قبل أن يتم استبدال كليهما في وقت متأخر من المباراة. علامة الاستفهام الهجومية الرئيسية تتعلق باستكمال بقية خط المقدمة؛ ومع تثبيت المهاجم الوحيد عمر مرموش في دوره بعد مباراة افتتاحية صعبة، سيتطلع حسن إلى مردود هجومي أعلى من الجناح الأيسر مصطفى زيكو لضمان ألا يصبح الهجوم معتمدًا بالكامل على صلاح عندما تُفعَّل التحولات.

المواجهات الرئيسية في مباراة نيوزيلندا ضد مصر

مع دخول كلا المنتخبين هذه المباراة وفي جعبتهما نقطة واحدة من تعادلاتهما الافتتاحية الشاقة، فإن هذه المواجهة عالية المخاطر في المجموعة السابعة في فانكوفر ستحسم في النهاية عبر صراعات فردية محددة بين اللاعبين في مختلف أنحاء الملعب. سيسعى كلا المدربين إلى عزل هذه المواجهات المفتاحية لاستغلال العيوب الهيكلية التي كُشفت خلال الجولة الافتتاحية من المباريات.

كريس وود ضد ياسر إبراهيم

بصفته القائد الأسطوري لنيوزيلندا وهدافها التاريخي، يظل كريس وود النقطة المحورية البدنية والهوائية في خط هجوم دارين بازلي. أثبت وود قيمته النخبوية في اللعب بظهره للمرمى في الجولة الأولى من خلال تمريرة حاسمة متقنة لهدف إيلايجا جاست الافتتاحي الرائع ضد إيران. ولتفكيك التكتل الدفاعي المنخفض لمصر المعروف بانضباطه الشديد وتماسكه، سيكون دور وود بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم حضوره البدني الهائل لتثبيت قلوب دفاع الخصم، وكسب الصراعات الهوائية من العرضيات القادمة من الأطراف، وخلق مساحات جيبية للعدّائين الثانويين الديناميكيين مثل جاست لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب دفاع الأهلي ياسر إبراهيم، الذي قدّم أداءً دفاعيًا صارمًا ومنضبطًا للغاية لمصر ضد بلجيكا. وبينما بدا التكتل المنخفض المصري متماسكًا من الناحية الهيكلية لفترات طويلة في سياتل، فقد أظهر ثغرات طفيفة أمام ضغط بدني مباشر وقاسٍ في أواخر الشوط الثاني عندما تم إشراك روميلو لوكاكو. يجب على إبراهيم الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل بلا أخطاء في العمق، لضمان ألا يتعرض للتنمر بدنيًا في الكرات الهوائية أو يُسحب خارج موقعه بفعل تحركات وود الذكية، ما سيكشف المساحات المتروكة خلفه أمام أسلحة "All Whites" على الأطراف.

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محمد صلاح ضد ليبيراتو كاكاس & مايكل بوكسال

القلب النابض بلا منازع ومحرك الإبداع العالمي في المنتخب المصري، القائد محمد صلاح فرض إيقاعه بالكامل على تهديد التحولات ضد بلجيكا، وشقّ دفاع عمالقة أوروبا بتمريرة حاسمة رائعة اخترقت الدفاع لإمام عاشور. أمام نيوزيلندا، سيكون هدفه الأساسي تجاوز ضغط الكتلة المتوسطة الأولي وإطلاق تحولات عمودية سريعة من جناحه الأيمن المفضل. إذا مُنح صلاح الوقت والمساحة لمواجهة المدافعين في الثلث الأخير، فإن حركته القاتلة بالقطع إلى الداخل ستخلخل شكل الخصم وتفرض تغطية يائسة.

الساعيان لتعطيل ذلك الإيقاع الأسطوري هما ثنائي نيوزيلندا الدفاعي في الجهة اليسرى، اللذان سيحتاجان إلى تنسيق مثالي. الظهير الأيسر ليبيراتو كاكاس وقلب الدفاع المخضرم مايكل بوكسال سيتحملان المسؤولية الأساسية في إيقاف نجم مصر. لا يمكن لكاكاس أن يُفاجأ وهو متقدم أكثر من اللازم في الملعب أثناء الانطلاقات التداخلية، بينما يجب على بوكسال إدارة تمركزه الدفاعي عند الاستحواذ المضاد بقوة لتغطية أنصاف المساحات عندما يقطع صلاح إلى الداخل على قدمه اليسرى. تضييق مسارات تمريره مبكرًا أمر حاسم لضمان ألا يتجاوز عمالقة أفريقيا محور وسط نيوزيلندا بالكامل ويثبتوا خطهم الخلفي داخل قوقعة دفاعية سلبية وغير قابلة للاستمرار.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار نيوزيلندا من قبل دارين بازلي في هذه الحملة لكأس العالم. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للـ«أول وايتس» قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

لم يؤكد مدرب مصر حسام حسن أيضًا تشكيلته الأساسية بعد، مع عدم توفر أي معلومات حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات للفراعنة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل نيوزيلندا هذه المباراة بسجل فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأخيرة تعادلًا 2-2 مع إيران في افتتاح كأس العالم يوم 16 يونيو، بينما كان فوزهم الوحيد في هذه السلسلة أمام تشيلي بنتيجة 4-1 في مارس. خسروا أمام إنجلترا 1-0، وهايتي 4-0، وفنلندا 2-0 خلال الفترة نفسها. سجلت نيوزيلندا سبعة أهداف واستقبلت تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

يُظهر مستوى مصر الأخير فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين من آخر خمس مباريات. كانت آخر مباراة لهم تعادلًا 1-1 مع بلجيكا في افتتاح دور مجموعات كأس العالم يوم 15 يونيو. قبل ذلك، فازوا على روسيا 1-0 في أواخر مايو وحققوا فوزًا 4-0 على السعودية في مارس. هزيمة 2-1 أمام البرازيل في 6 يونيو وتعادل سلبي مع إسبانيا بين تلك النتائج تُكمل سلسلة المباريات الخمس. سجلت مصر ستة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

نيوزيلندا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 1 - 0 نيوزيلندا 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

اللقاء الوحيد المسجل بين هذين المنتخبين في مجموعة البيانات المتاحة جرى في 22 مارس 2024، مباراة ودية فازت فيها مصر على نيوزيلندا 1-0. لا تتوفر أي بيانات إضافية عن المواجهات المباشرة لاجتماعات سابقة بين البلدين.

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