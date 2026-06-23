معاينة كأس العالم 2026: نيوزيلندا ضد بلجيكا: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ستنطلق مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في 26 يونيو 2026 عند الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة

كان التعادل 2-2 مع إيران في الجولة الأولى لنيوزيلندا، أقل المنتخبات تصنيفًا في البطولة، بداية واعدة. ومع ذلك، جاءت الخسارة 3-1 أمام مصر وفقًا للتوقعات لفريق يشارك في ثالث كأس عالم للرجال فقط، والأولى منذ 16 عامًا. وقد خيّبت تشكيلة بلجيكية مرصعة بالنجوم الآمال، إذ خرجت بتعادل 1-1 مع مصر وتعادل سلبي مخيب 0-0 مع إيران. طُرد قلب دفاع ليل ناثان نغوي في المباراة الأخيرة، لذا سيغيب هنا، وقد ينوب آرثر ثيات.

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أبرز لاعبي نيوزيلندا والمدرب

المجرّب والمختبَر في الدوري الإنجليزي الممتاز الصعب، يُعد مهاجم نوتنغهام فورست كريس وود بلا شك تميمة نيوزيلندا وشخصيتها المحورية. سجّل جناح ماذرويل إيلايجا جاست هدفي نيوزيلندا في تعادلهم 2-2 مع إيران وهو أحد أخطر عناصرهم. تحوّل وود إلى صانع لعب في تلك المباراة، محققًا تمريرتين حاسمتين. سيطالب المدرب دارين بازلي برد فعل من لاعبيه بعد أن فرّطوا في التقدم أمام مصر ليتلقوا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

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أبرز لاعبي بلجيكا والمدرب

لا يزال نجم نابولي البالغ من العمر 34 عامًا كيفن دي بروين محور الإبداع في الفريق. ومع ذلك، سيحتاج المدرب رودي غارسيا إلى الكثير أكثر من لاعبيه الهجوميين، إذ إن هدف بلجيكا الوحيد في البطولة حتى الآن سُجّل كهدف عكسي من المدافع المصري محمد هاني، رغم أن البديل روميلو لوكاكو كان منخرطًا بشكل كبير. ومن أبرز نقاط الحديث الراهنة مستوى لوكاكو ولياقته، إذ قد يُثار التساؤل هنا حول مكانته التي كانت سابقًا غير قابلة للمساس كمهاجم أول للمنتخب. بدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أمام إيران، لذا على المدرب غارسيا اتخاذ قرار صعب بينه وبين شارل دي كيتيلير على المقعد الأساسي. ويُعد جناح مانشستر سيتي جيريمي دوكو ولاعب أرسنال لياندرو تروسارد من أبرز تهديداتهم الأخرى على المرمى.

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التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا

كروكومب؛ باين، سورمان، بوكسال، كاكاس؛ بيل، ستامينيتش؛ مككاوات، سينغ، جاست؛ وود.

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

كورتوا؛ مونييه، ثيات، ميشيلي، دي كويبر؛ راسكين، تيليمانس؛ دوكو، دي بروين، تروسارد؛ لوكاكو.

قائمة نيوزيلندا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ماكس كروكومب (ميلوول)، أليكس بولسن (ليخيا غدانسك، على سبيل الإعارة من بورنموث)، مايكل وود (أوكلاند إف سي).

المدافعون: تيم باين (ويلينغتون فينيكس)، فرانسيس دي فريس (أوكلاند إف سي)، تايلر بيندون (نوتنغهام فورست)، مايكل بوكسال (مينيسوتا يونايتد)، ليبيراتو كاكاس (ريكسهام)، ناندو بايناكر (أوكلاند إف سي)، فين سورمان (بورتلاند تيمبرز)، كالان إليوت (أوكلاند إف سي)، تومي سميث (براينتري تاون).

لاعبو خط الوسط: جو بيل (فيكينغ إف كيه)، ماثيو غاربيت (بيتربورو يونايتد)، ماركو ستامينيتش (سوانزي سيتي)، سارپريت سينغ (ويلينغتون فينيكس)، أليكس روفر (ويلينغتون فينيكس)، بن أولد (سانت إتيان)، كالوم مككاوات (سيلكيبورغ آي إف)، لاكلان بايليس (نيوكاسل جيتس)، رايان توماس (بي إي سي زفوله).

المهاجمون: كوستا بارباروسيس (ويسترن سيدني واندررز)، إيلي جاست (ماذرويل)، جيسي راندال (أوكلاند إف سي)، بن واين (بورت فايل)، كريس وود (نوتنغهام فورست).

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قائمة بلجيكا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سيني لامنس (مانشستر يونايتد)، مايك بندرز (راسينغ ستراسبورغ).

المدافعون: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتينغ)، ماكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (إيه سي ميلان)، براندون ميشيلي (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، ناثان نغوي (ليل)، خواكين سايس (كلوب بروج)، آرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت).

لاعبو خط الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولا راسكين (رينجرز)، يوري تيليمانس (أستون فيلا)، هانس فانكين (كلوب بروج)، أكسل فيتسل (جيرونا).

المهاجمون: شارل دي كيتيلير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ماتياس فرنانديز-باردو (ليل)، روميلو لوكاكو (نابولي)، دودي لوكيباكيو (بنفيكا)، دييغو موريرا (ستراسبورغ)، أليكسيس ساليميكرز (إيه سي ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد دارين بازلي تشكيلة محتملة لنيوزيلندا، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات لفريق أول وايتس قبل هذه المباراة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية أقرب إلى صافرة البداية.

لم يُسمِّ رودي غارسيا أيضًا تشكيلته الأساسية لبلجيكا بعد. لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات للشياطين الحمر، رغم أن غارسيا سيحتاج إلى تقييم التشكيلة بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها نغوي ضد إيران. ستُضاف التحديثات عند تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت نيوزيلندا بمباراة واحدة، وتعادلت في مباراة واحدة، وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث هزيمة 3-1 أمام مصر في 22 يونيو في مباراتها الثانية ضمن دور مجموعات كأس العالم، وهي مباراة استقبلت فيها ثلاثة أهداف بعد أن تقدمت مبكرًا. وانتهت مشاركتها الأخرى في كأس العالم بتعادل 2-2 مع إيران في 16 يونيو. وجاء الفوز الوحيد خلال سلسلة المباريات الخمس أمام تشيلي، بنتيجة 4-1 في مارس. وتُكمل الهزيمتان أمام إنجلترا (1-0) وهايتي (4-0) التسلسل. سجلت نيوزيلندا ثمانية أهداف واستقبلت اثني عشر هدفًا عبر تلك المباريات الخمس.

فازت بلجيكا بمباراتين وتعادلت في ثلاث من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلًا سلبيًا 0-0 مع إيران في 21 يونيو، وهي مباراة لعبتها بعشرة لاعبين لجزء كبير بعد طرد نغوي. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع مصر في 15 يونيو في افتتاحها لكأس العالم. فازت بلجيكا على تونس 5-0 وعلى كرواتيا 2-0 في مباريات ودية في يونيو وتعادلت 1-1 مع المكسيك في وقت سابق من العام. سجلت سبعة أهداف واستقبلت ثلاثة عبر المباريات الخمس، دون أي هزائم في التسلسل.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الخمس السابقة بين نيوزيلندا وبلجيكا. السجلات التاريخية الرسمية لهذه المواجهة غير مدرجة في مجموعة البيانات المتاحة.

الترتيب

في المجموعة G، تحتل نيوزيلندا المركز الرابع وتحتل بلجيكا المركز الثالث قبل الجولة الأخيرة.