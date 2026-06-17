ستنطلق مباراة النرويج ضد السنغال في 22 يونيو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وعند 00:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

حققت النرويج فوزًا مثيرًا للإعجاب بنتيجة 4-1 على العراق في افتتاح كأس العالم، حيث سجل نجم مانشستر سيتي الغزير إيرلينغ هالاند الهدفين الأولين من تلك الأهداف.

قدّم أسود التيرانغا السنغاليون الكثير من التهديد عبر الهجمات المرتدة في مباراتهم الافتتاحية ضد وصيف 2022 فرنسا، لكنهم خسروا في النهاية 3-1 أمام أبطال العالم 2018. يمكنهم أن يكونوا واثقين بهدوء من خلق مشكلات للنرويج، مع ثلاثي هجومي مباشر وسريع الإيقاع مكوّن من إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون وساديو ماني.

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أبرز لاعبي النرويج وملف المدرب

إيرلينغ هالاند هو معاينة شاملة للمباراة بين النرويج والسنغال في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات، أخبار الفريق والمزيد.

ضمان لقيادة خط الهجوم باعتباره أخطر هداف في البطولة، مع توقع أن يسانده أو يتمركز إلى جانبه ألكسندر سورلوث في خط أمامي شديد القوة وذو ضغط عالٍ. وخلفهما مباشرة، سيتولى مارتن أوديغارد لاعب أرسنال دوره كمحفّز إبداعي لا جدال فيه، محركًا اللعب من قطاع خط الوسط المتقدم. في غرفة المحركات، سيوفر ساندر بيرغه الدرع الدفاعي الذي لا يكل، بينما ينسق ثنائي دفاعي مركزي صلب مكوّن من ليو أوستيغارد وكريستوفر آير خط الدفاع لحماية الحارس المخضرم أورجان نيلاند. يعتمد المدرب ستاله سولباكن على خطة 4-3-3 هجومية بضغط عالٍ مصممة لخنق بناء لعب الخصم والسيطرة على المباريات عبر التفوق البدني والتقني. ترتكز هويته التكتيكية على انضباط تموضعي مطلق عبر الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين، مدعومًا بارتكاز وسط لا يكل يسمح لصانع ألعابه المتقدم، مارتن أوديغارد، بحرية إبداعية كاملة لتنظيم الإيقاع في الثلث الأخير.

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أبرز لاعبي السنغال وملف المدرب

الثلاثي القائم في السعودية ساديو ماني، كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي هم العمود الفقري الخبير لفريق سنغالي صلب. المهاجم السابق لليفربول ماني، الذي يُعدّ على الأرجح اللاعب الأكثر أيقونية في تاريخ الأمة، سيكون تعويذتهم مرة أخرى. سيرتدي ميندي القفازات، وسيتولى زميله السابق في تشيلسي كوليبالي قيادة الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين. راقب أيضًا لاعب وسط توتنهام بابي سار ومهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون؛ لقد كان معارًا هناك من تشيلسي.

تولى المدرب الحالي بابي تياو المسؤولية خلفًا للمدير الفني المخضرم أليو سيسيه في ديسمبر 2024 وقاد الفريق إلى مجد كأس الأمم الأفريقية 2025، على الرغم من أن أسود التيرانغا تنازلوا عن المباراة بسبب احتجاج بالانسحاب، مما منح المغرب رسميًا فوزًا افتراضيًا 3-0.

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التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ رايرسون، آير، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغه، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

التشكيلة المتوقعة للسنغال

ميندي؛ دياتا، كوليبالي، نياخيت، ديوف؛ كامارا، غانا غييه، بابا غييه؛ سار، جاكسون، ماني.

قائمة النرويج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورجان هاسكيولد نيلاند (إشبيلية)، إغيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغر إس في).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر آير (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جنوى)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالتشينر (فايكينغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغه (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسباي (كريمونيزي)، ثيلو آسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلديروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوغه (بودو/غليمت).

قائمة السنغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي)، ييفان ديوف (نيس)، موري دياو (لو هافر).

المدافعون: كريبين دياتا (موناكو)، أنطوان ميندي (نيس)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، موسى نياخات (ليون)، مامادو سار (تشيلسي)، الحاج مالك ديوف (وست هام يونايتد)، إسماعيل جاكوبس (غلطة سراي).

لاعبو الوسط: إدريسا غييه (إيفرتون)، حبيب ديارا (سندرلاند)، بابي ماتار سار (توتنهام)، بابي غييه (فياريال)، لامين كامارا (موناكو)، باتي سيس (رايو فاييكانو)، بارا نداي (بايرن ميونيخ).

المهاجمون: ساديو ماني (النصر)، بامبا دينغ (لوريان)، إيليمان نداي (إيفرتون)، نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ)، أساني دياو (كومو)، إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان)، شريف نداي (سامسونسبور)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب النرويج ستوله سولباكن التشكيلة المتوقعة قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات داخل القائمة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع اتضاح صورة الفريق.

وبالمثل، لم يعلن مدرب السنغال بابي ثياو عن تشكيلة محتملة، ولم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة. سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت النرويج في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها تعادلًا 1-1 ضد المغرب في 7 يونيو، بعد فوز 3-1 على السويد في 1 يونيو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تعادلت 0-0 مع سويسرا في مارس وفازت على إيطاليا 4-1 في تصفيات كأس العالم (يويفا) في نوفمبر 2025. وكانت هزيمتها الوحيدة عبر تلك المباريات الخمس خسارة 2-1 أمام هولندا في مارس. سجلت النرويج 13 هدفًا واستقبلت أربعة أهداف عبر سلسلة المباريات الخمس.

فاز السنغال في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتيجة له تعادلًا 0-0 ضد السعودية في 9 يونيو، بعد هزيمة 3-2 أمام الولايات المتحدة في 31 مايو. وفي وقت سابق من التسلسل، فاز على غامبيا 3-1 وبيرو 2-0 في مارس. وكانت أثقل نتيجة في السلسلة خسارة 3-0 أمام المغرب في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار السنغال 2 - 1 النرويج 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

يتضمن سجل المواجهات المباشرة المتاح بين هذين الفريقين مباراة سابقة واحدة فقط. فاز السنغال على النرويج 2-1 في مباراة ودية في 1 مارس 2006، وكان السنغال هو الفريق المضيف. لا توجد لقاءات أخرى بين المنتخبين مسجلة في مجموعة البيانات.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تحتل النرويج حاليًا المركز الثالث ويحتل السنغال المركز الرابع في جدول الترتيب قبل هذه المباراة.