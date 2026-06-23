كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 24 يونيو 2026 عند 02:00 بتوقيت غرينتش و 22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (في 23 يونيو 2026).

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كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في خاليسكو تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة K إلى البناء على أدائهما المتباين لكنه الناجح في اليوم الافتتاحي. بعد نتائج الجولة الأولى التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - حيث أكدت كولومبيا هيمنتها عبر فوز سريري 3-1 على الوافدين الجدد إلى كأس العالم أوزبكستان في مكسيكو سيتي، وقاتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية بشجاعة للعودة وانتزاع تعادل تاريخي 1-1 أمام عمالقة أوروبا البرتغال في هيوستن - تقلّص هامش الخطأ في ملعب غوادالاخارا (إستاديو أكرون) بشكل كبير. يتوجه المعسكران إلى زابوبان وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك الافتتاحيات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب كولومبيا نيستور لورينزو أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي بعد مواجهة عالية الوتيرة تبادلوا خلالها السيطرة أحيانًا مع الوافدين الجدد من آسيا الوسطى. سيعتمد لورينزو على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية لديه - المرتكزة على التألق الإبداعي لـ خاميس رودريغيز والسرعة الانتقالية المرعبة لـ لويس دياز - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع أفريقي شديد الصلابة. ويقف في مواجهتهم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المنظم وذو الروح المعنوية العالية بقيادة سيباستيان ديسابر. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بقدرات بدنية من الطراز الرفيع، فإن الفهود يمتلكون مخططًا دفاعيًا عنيدًا وحافة هجومية مرتدة قاتلة نجحت في إحباط فريق كريستيانو رونالدو في الجولة الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

كولومبيا 3-1 أوزبكستان

أظهر فريق نيستور لورينزو تفوق خبرته في البطولات في ملعب أزتيكا، متجاوزًا رد فعل قوي في الشوط الثاني من الوافدين الجدد إلى كأس العالم أوزبكستان ليحقق فوزًا حاسمًا 3-1. هيمن الكافيتيروس على إيقاع البداية، ونجح في فك التكتل الدفاعي الأوزبكي المنخفض في الدقيقة 40 عندما ضبط الظهير الأيمن المتقدم دانييل مونيوز توقيت انطلاقته بشكل مثالي ليسدد كرة طائرة طائرة بلمسة واحدة من الهواء تجاوزت أوتكير يوسوبوف بعد تمريرة رقيقة من جيفرسون ليرما.

رفضت أوزبكستان التراجع بعد الاستراحة، وهزّت المباراة مؤقتًا في الدقيقة 60 عندما كان عبوسبك فايزوللاييف الأسرع ردّ فعل ليُسكن الكرة برأسه في الشباك بعد متابعة لكرة مرتدة. ومع ذلك، أعادت الجودة النجمية لكولومبيا فرض نفسها سريعًا بعد خمس دقائق فقط؛ إذ انقضّ لويس دياز على لقطة انتقالية ليسدد محاولة منخفضة إلى الزاوية ويستعيد التقدم. ثم حسم البديل في الشوط الثاني جامينتون كامباز النقاط الثلاث في عمق الوقت بدل الضائع برأسية رائعة، مُثبتًا مكان كولومبيا في صدارة المجموعة K.

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البرتغال 1-1 جمهورية الكونغو الديمقراطية

قدّم رجال سيباستيان ديسابر درسًا متقنًا في الصلابة البنيوية في ملعب هيوستن، إذ عادوا ببطولة من انتكاسة مبكرة ليؤمّنوا تعادلًا تاريخيًا 1-1 أمام عمالقة أوروبا البرتغال. الـ الفهود واجهوا أزمة تكتيكية فورية عندما أطلق جواو نيفيش البرتغاليين إلى المقدمة خلال الدقائق الست الأولى.

بدلًا من الانهيار، حفر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية عميقًا تحت حرارة تكساس، مستفيدًا من خطه الدفاعي المدمج وحضوره البدني القوي ليُبقي كريستيانو رونالدو ورفاقه على مسافة. وقد أثمرت مثابرتهم المنضبطة مكاسب هائلة في عمق الوقت بدل الضائع من الشوط الأول؛ إذ اخترق يوان ويسا الخط الخلفي البرتغالي ليسدد مُعادلًا سريريًا. وتعامل فريق ديسابر مع شوط ثانٍ مكثف بتنظيم لا تشوبه شائبة ليحصد نقطة مستحقة تمامًا، مقدّمًا مخططًا نفسيًا متينًا قبل مباراتهم في غوادالاخارا.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

كولومبيا (نيستور لورينزو)

لا يحتاج نيستور لورينزو إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح للـ كافيتيروس بإغراق أوزبكستان 3-1 خلال افتتاح مجموعتهم. لقد أثبتت الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات بقيادة لويس دياز أن كولومبيا تمتلك القوة النارية اللازمة لصناعة فرص حقيقية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على لورينزو إصلاح هفوات التركيز الدفاعي التي كانت ترى فريقه أحيانًا يفقد الانضباط البنيوي بالكامل، ما سمح للوافدين الجدد بخطف هدف في الشوط الثاني. في مباراتهم الافتتاحية، عانى تشكيل كولومبيا القياسي 4-2-3-1 أحيانًا في إدارة التغطية الدفاعية عندما كان الظهيران مثل دانييل مونيوز يتقدمان بعمق إلى الثلث الأخير.أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المبني على مخطط بدني مهيب، سيكون فقدان الكرة بسهولة أثناء الانتقال قاتلًا.يجب أن يركز التعديل الأساسي للورينزو على محور وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من جيفرسون ليرما لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي المرتدات المباشرة لدى الجانب الأفريقي من عزل قلبي دفاعه.

جمهورية الكونغو الديمقراطية (سيباستيان ديسابر)

لا يحتاج سيباستيان ديسابر إلى تفكيك قالب تكتيكي براغماتي بالكامل شهد لفريقه امتصاص ضغط هائل ببطولة وإحباط عمالقة أوروبا البرتغال في تعادلهم 1-1. يبقى الإطار الدفاعي المكوّن من خمسة لاعبين أصلًا موثوقًا وعنيدًا للـ الفهود، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمها.

أمام الضغط العالي العدواني لكولومبيا، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لديزابري على غرفة محركاته، موجّهًا ثلاثي خط وسطه إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عندما يفوزون بالاستحواذ. عندما يتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجب عليهم استغلال القنوات الجانبية التي تُترك شاغرة بقوة بسبب تقدم ظهيري كولومبيا. سيكون استخدام الانطلاقات المتفجرة والمباشرة المتداخلة لظهيري الجناح الديناميكيين لتمديد خط دفاع كولومبيا أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة للمهاجم يوان ويسا لاستغلالها، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار فريق كولومبيا

التحدي الأساسي لنستور لورينزو قبل التوجه إلى غوادالاخارا هو معالجة التركيز الدفاعي لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. لحسن حظ الكافيتيروس، فقد خرجوا من فوزهم عالي الوتيرة 3-1 على أوزبكستان دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق بشأن الإيقافات، مما يترك لورينزو مجموعة كاملة للاختيار منها.

ستبني كولومبيا حول إطارها المرن 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى كاميلو فارغاس بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية أفضل بكثير من خطه الخلفي. سيواصل قلبا الدفاع دافينسون سانشيز و جون لوكومي شراكتهما المركزية لسد الثغرات الدفاعية التي كُشفت في مكسيكو سيتي، ويحيط بهما الظهير الأيسر يوهان موخيكا والظهير الأيمن دانييل مونيوز، الذي ثبت في التشكيلة الأساسية بعد تسجيله تسديدة افتتاحية مذهلة من كرة طائرة. في غرفة المحركات، سيقوم جيفرسون ليرما بارتكاز خط الوسط إلى جانب غوستافو بويرتا لضمان الاستقرار في التحولات.

تبقى النقطة المحورية بلا منازع لتهديد كولومبيا الهجومي هي خطهم الإبداعي النخبوي. المايسترو خاميس رودريغيز مستعد لقيادة الإيقاع في دور الرقم 10، ويحيط به الإيقاع الانتقالي المرعب لـلويس دياز على الجناح الأيسر و جون أرياس على اليمين. في المقدمة، سيقود لويس سواريز الخط بثقة، رغم أن مسجل هدف الشوط الثاني جامينتون كامباز والمهاجم جون دوران جاهزان لتقديم طاقة جديدة من على مقاعد البدلاء.

أخبار فريق جمهورية الكونغو الديمقراطية

يواجه سيباستيان ديزابري لغزًا أكثر تعقيدًا في الاختيار والتعافي البدني وهو يجهز فريقه لتحدٍ حاسم للعودة ضد متصدري المجموعة. أكبر نقطة حديث تحيط بـ الفهود هي إدارة العبء البدني الهائل من تعادلهم البطولي 1-1 ضد البرتغال، الذي تطلب مناوبة دفاعية شاقة وعالية الشدة تحت حرارة تكساس الشديدة.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري لجمهورية الكونغو الديمقراطية حول نظام 5-3-2 عالي الانضباط. دفاعياً، سيقود قلب الدفاع أكسل توانزيبي الخط المركزي إلى جانب سيكو كابوادي والقائد شانسيل مبيمبا - الذي يجب أن يلعب بضبط نفس منضبط بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة 1. الظهير الجناح الأيسر آرثر ماسواكو، الذي قدم التمريرة الحاسمة الرائعة لهدف التعادل، والظهير الجناح الأيمن آرون وان-بيساكا سيحتاجان إلى موازنة واجباتهما على الأطراف بإحكام لضمان ألا يمسك بهما جناحا كولومبيا الطائران مكشوفين في التحول، بينما يتطلع حارس المرمى ليونيل مباسي إلى استمرار التغطية الصارمة أمامه.

سيبقى توزيع خط الوسط كما هو للتعامل مع الضغط العكسي العالي لكولومبيا. ثلاثي غرفة المحرك المكون من صامويل موتوسامي, إيدو كايمبي، و نغال'ايل موكاو سيُكلَّفون بتسريع إيقاعات الاستحواذ وحماية الخط الخلفي المكون من خمسة لاعبين. في الأمام، خط الهجوم ثابت لوردية مكثفة؛ هداف الجولة 1 يوان ويسا سيقود القنوات المركزية إلى جانب النجم المخضرم سيدريك باكامبو، موفراً شرارة التحول الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة كولومبيا في الهجمة المرتدة.

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أبرز المواجهات الرئيسية في مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية

يوان ويسا ضد دافينسون سانشيز

بعد أن سجل هدف التعادل التاريخي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بلمسة نهائية رائعة ومتزنة في الجولة 1, يوان ويسا يبقى نقطة الارتكاز عالية الطاقة والواثقة في خط هجوم سيباستيان ديسابر. عمل ويسا بسلاسة في المقدمة لقيادة هجوم الفهود ضد البرتغال. لكسر التنظيم الدفاعي ذي الخبرة الفنية لكولومبيا، سيكون دور ويسا بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم سرعته العمودية المتفجرة ومعدل عمله المستمر لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير ليستغلها شريك الهجوم سيدريك باكامبو.

المكلف بإيقافه هو قلب الدفاع دافينسون سانشيز، المرساة الدفاعية بلا منازع في خط دفاع نيستور لورينزو. قاد سانشيز الكتلة المركزية خلال مواجهة كولومبيا الافتتاحية ضد أوزبكستان. وبينما صمد الهيكل الدفاعي لكولومبيا بشكل لافت لتأمين فوز 3-1، فقد تعرضوا أحياناً للتمدد في وقت متأخر من المباراة بفعل ضغط انتقالي مباشر. يجب على سانشيز الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استخدام تمركزه النخبوي لتحييد انطلاقات ويسا المركزية الحادة ومنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

خاميس رودريغيز ضد صامويل موتوسامي

نبض الفريق الكولومبي المطلق ومحرك الإبداع العالمي، القائد خاميس رودريغيز مكلف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح الكافيتيروس. لعب خاميس في قلب وسط الهجوم ضد أوزبكستان، ساعياً لتجاوز الضغط الثقيل وإشعال الإبداع المركزي. ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيكون هدفه الأساسي إيجاد مساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتغذية الانطلاقات الجانبية المتفجرة للجناحين لويس دياز وخون أرياس. إذا سُمح لخاميس بالوقت والمساحة للدوران ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته النخبوية ستخل بتوازن الكتلة الدفاعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسهولة.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعب وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية البارز صامويل موتوسامي. ارتكز موتوسامي في غرفة المحرك في الجولة الأولى، مقدماً حماية تكتيكية حيوية خلال التعادل الشاق 1-1 مع البرتغال. ومع ذلك، سيتم وضع عمله الدفاعي دون كرة تحت الاختبار النهائي في ملعب غوادالاخارا. يجب على موتوسامي إدارة تمركزه بقوة لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب العميق لدى جيمس، وحماية خطه الخلفي المكوّن من خمسة لاعبين لضمان ألا تهيمن كولومبيا بالكامل على الثلث الأوسط وتُحاصر جمهورية الكونغو الديمقراطية داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة K؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، أرست المجموعة K انفصالاً فورياً وواضحاً. تحتل كولومبيا الصدارة بثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد أن فككت فعاليتها السريرية الوافدين الجدد إلى كأس العالم أوزبكستان 3-1. تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال عن كثب، متساويتين في المركز الثاني بنقطة لكل منهما وبفارق أهداف متطابق 0 بعد تعادل تنافسي للغاية 1-1 في هيوستن.

هذا يترك أوزبكستان راسية في قاع الجدول دون نقاط. تُعد مباراة الجولة الثانية هذه في ملعب غوادالاخارا نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكل من كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهما تقاتلان لتشكيل سيناريوهات تأهلهما قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت كولومبيا

فوز ثانٍ على التوالي لفريق نيستور لورينزو سيقذف كافيتيروس إلى ست نقاط، واضعاً إياهم على حافة التأهل التلقائي إلى دور الـ32. اعتماداً على النتيجة المتزامنة لمباراة البرتغال ضد أوزبكستان في غوادالاخارا، قد يضمن الفوز رسمياً لكولومبيا إنهاءً ضمن المركزين الأولين مع مباراة متبقية. والأهم، أنه سيمنحهم وسادة أمان نفسية ورياضية لا تقدر بثمن قبل مباراة نهائية بارزة في الجولة الأخيرة ضد البرتغال، بينما يُجمّد جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة ويفرض على الفهود مواجهة نهائية في دور المجموعات لا بد من الفوز فيها ضد أوزبكستان.

إذا فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية

إذا ضمن رجال سيباستيان ديسابر النقاط الثلاث كاملة، فسيُفجّر ذلك تسلسل المجموعة على مصراعيه ويضع الأمة الأفريقية في موقع الصدارة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية. الانتقال إلى أربع نقاط سيسمح لجمهورية الكونغو الديمقراطية بتجاوز كولومبيا في الترتيب، واضعاً إياهم في سيطرة كاملة على مصيرهم قبل مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة مع أوزبكستان. وعلى النقيض، سيحبس هذا السيناريو كولومبيا عند ثلاث نقاط، مُعطّلاً زخمهم المبكر ودافعاً إياهم إلى مواجهة نهائية في المجموعة بأقصى ضغط ضد القوة العظمى البرتغال حيث يصبح تحقيق نتيجة أمراً غير قابل للتفاوض.

سيناريو التعادل

نقطة أخرى مقسومة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ستُبقيهم دون هزيمة بنقطتين، بينما تُبقي كولومبيا في قمة الجدول بأربع نقاط قبل الجولة الثالثة. بينما يمنع التعادل الخطر الفوري ويُبقي كلا البلدين في منافسة قوية للتأهل، فإنه يضيّق بشكل كبير هوامش التأهل عبر المجموعة. في هذه الحالة، ستدخل كولومبيا مباراتها الأخيرة وهي تعلم أن نقطة أمام البرتغال تضمن العبور التلقائي، بينما ستواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية سيناريو لا بد من الفوز فيه ضد أوزبكستان لتجنب الوقوع ضحية لكسر التعادل المعقد لبطاقة المركز الثالث.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار كولومبيا من قبل نيستور لورينزو، رغم أنه لا تتوفر حاليًا أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات لهذه المباراة. لم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

لم يؤكد أيضًا مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر بعد أخبار تشكيلته لهذه المباراة. لم تُدرج أي إصابات أو إيقافات، ولا تتوفر تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة. من المتوقع تأكيد مزيد من التفاصيل في الأيام التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت كولومبيا في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، دون أي تعادلات وخسرت مباراتين. كانت مباراتها الأخيرة فوزًا 2-0 على الأردن في 7 يونيو، كما تغلبت على كوستاريكا 3-1 في وقت سابق من يونيو. جاءت خسارتاها أمام فرنسا، التي فازت عليها 3-1 في مارس، وكرواتيا، التي تفوقت عليها 2-1. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت كولومبيا 10 أهداف واستقبلت سبعة. تشير انتصارات يونيو المتتالية إلى أن الفريق يجد مستواه في الوقت المناسب.

حقق منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين عبر آخر خمس مباريات له. انتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام تشيلي في 9 يونيو، كما خسر 1-0 أمام الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في يناير. وعلى الجانب الإيجابي، فاز على جامايكا 1-0 في تصفيات كأس العالم وعلى برمودا 2-0 في مباراة ودية، وتعادل مع الدنمارك 0-0 في يونيو. سجل خمسة أهداف واستقبل أربعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجموعة البيانات الحالية. ستكون هذه مواجهة الفريقين على مسرح كأس العالم.

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