معاينة كأس العالم 2026: كندا ضد قطر: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

ستنطلق مباراة كندا ضد قطر في 18 يونيو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

كندا ضد قطر: سياق المباراة

افتتح المضيفون المشاركون كندا، المصنفة 30 عالمياً من قبل فيفا، حملتهم بتعادل 1-1 أمام البوسنة. في المقابل، حققت قطر تعادلاً درامياً 1-1 أمام سويسرا بهدف تعادل في الدقيقة 94. قد تكون المجموعة الثانية واحدة من أكثر المجموعات تنافساً في كأس العالم.

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من هم مدرب كندا ولاعبوها الأساسيون؟

سيعتمد مدرب كندا جيسي مارش، الذي سبق له العمل مع ليدز يونايتد، بشكل كبير على جودة وخبرة الظهير الأيسر لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد مؤخراً من غياب طويل بسبب الإصابة في إثارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في مايو. كذلك، ترقبوا لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني ومهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد.

تأهل منتخب كندا الوطني للرجال إلى كأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات في تاريخه، وهي في 1986 و2022 والآن 2026. سجل ديفيز أول هدف لكندا على الإطلاق في كأس العالم في مباراة ضد كرواتيا عام 2022. يبلغ المدرب مارش الآن 52 عاماً، ويمكنه الإشارة إلى مسيرة لعب لامعة، حيث لعب 14 موسماً في الدوري الأمريكي MLS في التسعينيات والعقد الأول من الألفية. كما حصل على مباراتين دوليتين مع منتخب الولايات المتحدة.

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من هم اللاعبون الأساسيون لقطر، ومن هو مدربهم؟

صانع ألعاب السد أكرم عفيف هو الاسم الأكثر بريقاً في تشكيلة قطر. سيستخدم مهارته وابتكاره لصناعة الفرص لهداف المنتخب التاريخي. وقد سجل مهاجم الدحيل في كأس آسيا وكوبا أمريكا والكأس الذهبية، وسيأمل في إثارة بعض المتاعب لفريق يولين لوبيتيغي.

بعد التأهل إلى كأس العالم، اتجهت قطر إلى المدرب الإسباني المخضرم يولين لوبيتيغي لقيادة الفريق في البطولة. ورث المدرب السابق لإسبانيا وإشبيلية وريال مدريد تشكيلة متعطشة لمحو ذكريات حملتهم الصعبة في كأس العالم 2022، حيث أصبحوا أول دولة مضيفة تخسر جميع مباريات دور المجموعات الثلاث.

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تشكيلة كندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سيلتيك)، ديريك كورنيليوس (مارسيليا)، ريتشي لارييا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويس بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، ألفي جونز (ميدلسبره).

لاعبو الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كونيه (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون SG).

تشكيلة قطر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: صلاح زكريا (الدحيل)، محمود أبوندى (الريان)، مشعل برشم (السد)

المدافعون: هاشمي حسين (العربي)، أيوب العلاوي (الغرافة)، بوعلام خوخي (السد)، بيدرو ميغيل (السد)، عيسى لاييه (العربي)، لوكاس مينديز (الوكرة)، سلطان البريك (الدحيل)، همام الأمين (كولتورال ليونيسا)

لاعبو الوسط: محمد المناعي (الشمال)، جاسم جابر (العربي)، كريم بوضياف (الدحيل)، أحمد فتحي (العربي)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، عاصم ماديبو (الوكرة)

المهاجمون: تحسين محمد (الدحيل)، إدملسون جونيور (الدحيل)، المعز علي (الدحيل)، أكرم عفيف (السد)، محمد منتاري (الغرافة)، يوسف عبدالرزاق (الوكرة)، أحمد علاء (الريان)، حسن الهيدوس (السد)، أحمد الجناحي (الغرافة).

أخبار الفريقين والتشكيلات

يدير كندا جيسي مارش، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات لهذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية.

يقود قطر المدرب الرئيسي يولين لوبيتيغي، دون تأكيد بيانات الإصابات أو الإيقافات وقت النشر. لم يتم إصدار تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا بعد. سيتم تحديث المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

كندا المباراة الأخيرة قطر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار قطر 0 - 2 كندا 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

جاءت المواجهة السابقة الوحيدة بين هذين الفريقين في البيانات المتاحة في مباراة ودية بتاريخ 23 سبتمبر 2022، عندما فازت كندا 2-0 خارج أرضها في قطر. وتمثل تلك النتيجة فوز كندا الوحيد المسجل في المواجهات المباشرة على منافسيها في المجموعة الثانية.

الترتيب

في المجموعة الثانية، تحتل كندا حاليًا المركز الثاني وتأتي قطر في المركز الثالث بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.