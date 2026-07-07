سويسرا ضد كولومبيا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي سي بليس

ستنطلق مباراة سويسرا ضد كولومبيا في 7 يوليو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت EST.

اقرأ المزيد: «انتهى الأمر» - نيمار يعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية مؤثرة بالدموع لآخر كأس عالم لهداف البرازيل التاريخي

Getty Images

منافسون صاعدون يتواجهون على بطاقة ثمينة إلى ربع النهائي

تتصدّر مواجهة دور الـ16 المفتوحة على مصراعيها والمثيرة للاهتمام المشهد في ملعب فانكوفر، حيث يتواجه فريقان بنيا زخماً بشكل مطّرد. يقود مراد ياكين منتخباً سويسرياً واثقاً يسعى للحفاظ على مساره التصاعدي المثير للإعجاب عبر الجدول وتأمين بصمة عميقة متتالية في البطولة.

ويواجهون منتخب كولومبيا غير المهزوم تحت قيادة نيستور لورينزو الذي افتخر بتنظيم هيكلي صارم للغاية وكفاءة في أمريكا الشمالية. وبينما وصل البلدان إلى الأدوار الإقصائية وهما يبدوان عاليي الفاعلية أكثر من كونهما شديدي الانفجار، فإن رهانات الإقصاء من مباراة واحدة في فانكوفر تمنح فرصة ذهبية لانتزاع مكان بين نخبة الثمانية في العالم.

كيف وصل فريق A-Team وLos Cafeteros إلى هنا

تعافت سويسرا بقوة من تعادل غير ملهم 1-1 أمام قطر في اليوم الأول من المباريات. وجد رجال ياكين إيقاعهم سريعاً، فاجتاحوا البوسنة والهرسك 4-1 وتغلبوا بصعوبة على كندا، إحدى الدول المضيفة، 2-1 ليضمنوا صدارة المجموعة B. وحملوا ذلك المستوى مباشرة إلى مرحلة خروج المغلوب، محققين فوزاً احترافياً 2-0 على الجزائر في دور الـ32 ليحجزوا مكانهم في دور الـ16.

Getty Images

اعتمدت كولومبيا على قاعدة دفاعية شديدة الصلابة للتقدم في مسارها دون أي هزيمة على الإطلاق. بعد افتتاح حملتهم بفوز 3-1 على أوزبكستان، انتزعوا فوزاً 1-0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعادلاً تكتيكياً 0-0 مع العملاق البرتغال لحسم المجموعة K. ثم أظهر فريق لورينزو صلابة كبيرة ليتجاوز بصعوبة منتخب غانا العنيد 1-0 في دور الـ32.

ضربات إصابات كبيرة ومعضلات غرفة المحرك ترسّخ الخيارات

يتحدد التحضير التكتيكي لهذه المواجهة إلى حد كبير بفعل أخبار التشكيلة المتباينة. تلقت كولومبيا ضربة مدمرة بعدما تم استبعاد المهاجم المخضرم جون كوردوبا لبقية البطولة عقب تعرضه لشدّ شديد في أوتار الركبة مبكراً أمام غانا. ومن المتوقع أن يتقدم مهاجم سبورتينغ CP لويس سواريز، الذي دخل بديلاً ليصنع هدف الفوز في الدور السابق، إلى الخط الأمامي لقيادة الهجوم.

لدى سويسرا قلق طفيف يتعلق بمدى جاهزية لاعب الوسط ميشيل أيبيشر، الذي كان يعمل على برنامج تدريبي فردي للتعافي من إصابة عضلية. إذا لم يتمكن من المشاركة منذ البداية، فسيعتمد ياكين بسلاسة على الارتكاز المزدوج الموثوق من غرانيت تشاكا وريمو فرويلر للسيطرة على الممرات المركزية خلف النجم الصاعد يوهان مانزامبي.

اقرأ المزيد: كيفية الحصول على تذاكر سويسرا ضد كولومبيا: أسعار كأس العالم، معلومات مباراة دور الـ16، المبيعات في اللحظة الأخيرة & المزيد

مصائد العزل الواسعة مقابل الكتل المركزية الصلبة لحسم الشروط

سيركّز المخطط الاستراتيجي بشكل كبير على التحكم المكاني والممرات الواسعة. ستسعى كولومبيا إلى الاعتماد على منفذها الهجومي الأساسي، مستفيدةً من الحركة الديناميكية وسرعة المراوغة 1 ضد 1 للويس دياز على الجهة اليسرى لتمديد شكل سويسرا وخلق مسارات للتمريرات المرتدة للاعبي الوسط القادمين.

ستتمحور استراتيجية سويسرا حول الاحتواء قبل إطلاق هجمات مرتدة منظمة. وبدلاً من المبالغة في إشراك الأعداد، سيسعى السويسريون إلى إقامة كتلة متماسكة، مستفيدين من المستوى الاستثنائي للاعب الوسط مانزامبي البالغ من العمر 20 عاماً لنقل الكرة بكفاءة إلى مواقع متقدمة وتمريرها إلى بريل إمبولو.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه سويسرا اختباراً كبيراً أمام وحدة كولومبية شديدة التماسك سجلت ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة ولم تستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة.

يجب على كولومبيا التعامل مع خسارة هدفها الهوائي الأساسي في المقدمة، مع ضمان أن يحافظ إدخال سواريز على عمقها الهجومي دون الإخلال بمتطلبات التتبع اللازمة لكبح فريق سويسري يسجل بغزارة من مراكز مختلفة.

التشكيلة المتوقعة لسويسرا XI ضد كولومبيا

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

التشكيلة المتوقعة لكولومبيا XI ضد سويسرا

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz

إحصاءات رئيسية لسويسرا ضد كولومبيا

التقت سويسرا وكولومبيا مرة واحدة من قبل في كأس العالم FIFA، وكان ذلك فوزاً لكولومبيا 2-0 في دور المجموعات عام 1994. إجمالاً، فاز أبناء أمريكا الجنوبية في اثنتين من مواجهاتهم الأربع (D1 L1)، وكان آخرها فوزاً ودياً 3-1 في ميامي في مارس 2007.

فازت سويسرا بمباراة واحدة فقط من أصل تسع مباريات لها في كأس العالم ضد منتخبات أمريكا الجنوبية (D2 L6). وكان ذلك فوزاً 2-1 على الإكوادور في دور المجموعات 2014.

يسعى كل من سويسرا وكولومبيا إلى حجز مكان في ربع النهائي، وهو ما سيعادل أفضل إنجاز لهما على الإطلاق في كأس العالم FIFA. وصلت سويسرا إلى تلك المرحلة ثلاث مرات - في 1934 و1938 و1954 - بينما جاء الظهور الوحيد لكولومبيا في ربع النهائي عام 2014.

سجل بريل إمبولو لاعب سويسرا الآن أربعة أهداف في كأس العالم. ولم يسجل أكثر منه سوى سيب هوغي (ستة) وخيردان شاكيري (خمسة).

كانت مواجهة كولومبيا الوحيدة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم ضد فريق أوروبي أمام إنجلترا في دور الـ16 عام 2018 عندما خرجت عبر ركلات الترجيح بعد تعادل 1-1.

تفوقت كولومبيا في واحدة من ثلاث مواجهات لها في دور الـ16 بكأس العالم. وكان ذلك فوزاً 2-0 على أوروغواي في 2014.

حافظت كولومبيا على خمس مباريات بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات لها في كأس العالم FIFA. وهي حالياً في سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أهداف.

قائمة سويسرا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

المدافعون: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

لاعبو الوسط: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

المهاجمون: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

قائمة كولومبيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

المدافعون: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

لاعبو الوسط: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

المهاجمون: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Suárez

أخبار الفريق والقوائم

يدير سويسرا Murat Yakin. لم يتم تأكيد أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

مدرب كولومبيا Nestor Lorenzo أيضًا لا يملك أي أخبار مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات مدرجة في هذا الوقت. لم يتم إصدار التشكيلة المتوقعة قبل مواجهة دور الـ16. من المتوقع صدور المزيد من تحديثات القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حقق منتخب سويسرا النتائج فوز-فوز-فوز-تعادل-تعادل عبر مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت نتيجته الأحدث فوزًا 2-0 على الجزائر في دور الـ32 يوم 3 يوليو، ما مدد سلسلة عدم الخسارة في البطولة. وقبل ذلك، فازوا على كندا 2-1 وعلى البوسنة والهرسك 4-1، وكانت النقاط الوحيدة التي فقدوها في تعادل 1-1 مع قطر وتعادل ودي 1-1 مع أستراليا. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا عشرة أهداف واستقبلت ثلاثة، مع بروز الفوز 4-1 على البوسنة كأكثر أداءاتهم إقناعًا.

تُظهر نتائج كولومبيا الخمس الأخيرة W-W-W-W-D. وكانت مباراتهم الأحدث فوزًا بنتيجة 1-0 على غانا في 4 يوليو في دور الـ32، حُسمت بتسديدة من جون أرياس. وقبل ذلك، فازوا على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 وكندا 2-1 في دور المجموعات، وافتتحوا البطولة بفوز 2-0 على الجزائر. وجاءت نقاطهم الوحيدة المهدرة في تعادل 1-1 مع قطر. سجلت كولومبيا ثمانية أهداف واستقبلت ثلاثة عبر تلك المباريات الخمس، وتصل إلى دور الـ16 بأربعة انتصارات متتالية.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة كولومبيا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار كولومبيا 3 - 1 سويسرا 1 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

اللقاء الوحيد بين هذين المنتخبين في البيانات المتاحة جاء في مباراة ودية في 25 مارس 2007، عندما فازت كولومبيا على سويسرا 3-1. وتمثل تلك النتيجة الوحيدة كامل نطاق المواجهات المباشرة المسجلة بين البلدين.

الترتيب

أنهت سويسرا في المركز الأول في المجموعة B، بينما تصدرت كولومبيا المجموعة K. يدخل الطرفان دور الـ16 كمتصدري مجموعاتهم.