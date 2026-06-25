تنطلق مباراة جنوب أفريقيا ضد كندا في دور الـ32 من كأس العالم في 28 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

جنوب أفريقيا تلتقي كندا في مواجهة إقصائية تاريخية

تأهل بافانا بافانا إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للرجال التابعة للفيفا لأول مرة في تاريخهم. يواجهون البلد المضيف المشارك كندا في لوس أنجلوس من أجل حق حجز مكان في دور الـ16.

كيف وصل بافانا وكندا إلى هنا

كان طريق كندا، البلد المضيف المشارك، أكثر هدوءًا بكثير إلى دور الـ32، إذ حصدوا أربع نقاط من أول مباراتين، تعادل 1-1 أمام البوسنة والهرسك وفوز كاسح 6-0 على قطر، والذي تضمن هاتريك لنجم يوفنتوس جوناثان ديفيد. إلا أن الفوز الأخير جاء بثمن، حيث تعرض لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني لكسر في الساق. وأثبتت الخسارة 2-1 أمام سويسرا في مباراتهم الأخيرة ضمن المجموعة B أنها كانت شكلية.

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قد يثبت غياب أسماء كبيرة أنه مكلف للكانوكس

لم يتمكن مدرب كندا جيسي مارش، الذي سبق له تدريب ليدز يونايتد، من الاعتماد على جودة وخبرة أكبر نجومهم، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد من غياب طويل بسبب الإصابة في إثارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في أبريل. وقد أدى تجدد تلك الإصابة إلى أن 'فونزي' لم يلعب دقيقة واحدة في كأس العالم.

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رحلة جامحة لفريق بافانا يتحسن

كان طريق جنوب أفريقيا إلى أول ظهور لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم أشبه بأفعوانية نسبية. تفاقمت خسارة كارثية 2-0 في اليوم الافتتاحي أمام المكسيك بسبب بطاقات حمراء للاعبي الوسط ثيمبا زواني وسبهيفيلو سيثولي. أجرى المدرب هوغو بروس ثلاثة تغييرات على تشكيلته، وكان لذلك تحسن واضح إذ حققوا تعادلًا محترمًا 1-1 أمام جمهورية التشيك بفضل ركلة جزاء من تيبوهو موكوينا. إلا أن لاعب صن داونز تلقى إنذارًا، ما حرمه من مواجهة جنوب أفريقيا الحاسمة أمام كوريا الجنوبية.

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كان الفوز على كوريا الجنوبية هو فرصة جنوب أفريقيا الوحيدة للتأهل، وقد فعلوا ذلك تمامًا في استاديو مونتيري الصاخب، حيث تعززت الأجواء مع تسرب أخبار أهداف المكسيك في فوز 3-0 على التشيك.

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قدم بافانا درسًا دفاعيًا صلبًا، وتعاملوا مع كل ما ألقته كوريا الجنوبية عليهم وبدوا خطرين في الهجمات المرتدة طوال المباراة. كان ثابيلو ماسكو صاحب هدف الفوز بتسديدة في الدقيقة 63. في الحقيقة، كان بإمكان لاعب صن داونز، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى AEL ليماسول، أن يسجل هاتريك. لفت نجم أورلاندو بايرتس ريليبوهيلي موفوكينغ الأنظار بسرعة تفكيره، واتخاذه للقرار، وتمريراته الاختراقية، وانطلاقاته المباشرة. وأثبت دور ماسكو كجناح مقلوب على الجهة اليمنى أنه كان شوكة دائمة في خاصرة الكوريين.

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دفاعات مستقرة

المدافع مبيكيزيلي مبوكازي المقيم في الولايات المتحدة يبلغ من العمر 20 عاماً فقط لكنه يُرشَّح بالفعل ليكون قائداً مستقبلياً لمنتخب بافانا، وشريكه في قلب الدفاع، إيمي أوكون، يبلغ 22 عاماً. الظهيران خوليسو موداو وأوبري موديبا، وكذلك القائد وحارس المرمى رونون ويليامز، بدأوا المباريات الثلاث جميعها معاً كوحدة خماسية في الخط الخلفي. من المتوقع أن يعود مايسترو خط الوسط موكوينا لحماية الخط الخلفي بعد قضاء إيقافه، على الأرجح على حساب سفيبيلو سيثولي.

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كندا أيضاً اعتمدت على وحدة دفاعية مستقرة في البطولة مع نفس الخماسي الخلفي المكوَّن من حارس المرمى ماكسيم كريبو، أليستير جونستون، لوك دي فوجيرول، ديريك كورنيليوس وريتشي لارييا الذين بدأوا جميع المواجهات معاً.

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التشكيلة المحتملة لجنوب أفريقيا XI ضد كندا

ويليامز؛ موداو، أوكون، مبوكازي، موديبا؛ موكوينا، مباثا؛ ماسيكو، موفوكينغ، أبوليس؛ ماكغوبا.

التشكيلة المحتملة لكندا XI ضد جنوب أفريقيا

كريبو؛ جونستون، دي فوجيرول، كورنيليوس، لارييا؛ بوكانان، ساليبا، أوستاكيو، ميلار؛ ديفيد، أولواسيي.

قائمة جنوب أفريقيا المكوّنة من 26 لاعباً

حراس المرمى: رونون ويليامز (ماميلودي صنداونز)، ريكاردو غوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو، أوبري موديبا، خولوماني نداماني (جميعهم ماميلودي صنداونز)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، برادلي كروس (كايزر تشيفس)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني سيتي)، نكوسيناثي سيبيسي، كاموغيلو سيبيليبيلي (كلاهما أورلاندو بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر)، ساموكيلي كابيني (مولده إف كيه)، مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو الوسط: تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز (كلاهما ماميلودي صنداونز)، ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس)، سفيبيلو سيثولي (تونديلا).

المهاجمون: أوسوين أبوليس، تسيبانغ موريمي، إيفيدنس ماكغوبا، ريليبوهيلي موفوكينغ (جميعهم أورلاندو بايرتس)، لايل فوستر (بيرنلي)، إقرام راينرز، ثيمبا زواني (كلاهما ماميلودي صنداونز)، ثابيلو ماسيكو (إيه إي إل ليماسول).

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قائمة كندا المكوّنة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سيلتيك)، ديريك كورنيليوس (مارسيليا)، ريتشي لارييا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويس بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، ألفي جونز (ميدلسبره).

لاعبو الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون SG).

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أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد هوغو بروس تشكيلة محتملة لجنوب أفريقيا، ولا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات القائمة الحالية. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع توفر المزيد من المعلومات.

وبالمثل، لم يعلن جيسي مارش بعد عن التشكيلة المتوقعة لكندا. لا توجد إصابات أو إيقافات مؤكدة في البيانات المتاحة، رغم أن جاهزية ألفونسو ديفيز تظل عاملاً يجب مراقبته. الظهير الأيسر لبايرن ميونخ كان يعمل على العودة بعد إصابة طويلة الأمد ومن المتوقع أن تتم إدارة مشاركته بعناية من حيث الدقائق.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل جنوب أفريقيا إلى هذه المباراة بعد أن حققت W1 D1 L2 D1 عبر آخر خمس مباريات لها، محققة أربع نقاط من ثلاث مباريات في كأس العالم. كانت نتيجتها الأخيرة فوزاً 1-0 على كوريا الجنوبية في 25 يونيو، وهو ما ضمن لها مكاناً في الأدوار الإقصائية. قبل ذلك، تعادلت 1-1 مع التشيك وخسرت 2-0 أمام المكسيك في افتتاح كأس العالم. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت جنوب أفريقيا هدفين واستقبلت ثلاثة.

أسفرت آخر خمس مباريات لكندا عن سجل W2 D2 L1. انتهت مباراتهم الأخيرة بهزيمة 2-1 أمام سويسرا في 24 يونيو، منهية آمالهم في البقاء على أرض الوطن. قبل ذلك، فازوا على قطر 6-0 وتعادلوا 1-1 مع البوسنة والهرسك في دور المجموعات. سجلت كندا تسعة أهداف عبر آخر خمس مباريات لها واستقبلت أربعة، مع أن نتيجة قطر قد شوّهت الأرقام الهجومية بشكل كبير.

سجل المواجهات المباشرة

جنوب إفريقيا المباراة الأخيرة كندا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار جنوب أفريقيا 2 - 0 كندا 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

لم تلتقِ جنوب أفريقيا وكندا سوى مرة واحدة في التاريخ المسجل. جاء ذلك اللقاء الوحيد في مباراة ودية في 20 نوفمبر 2007، حيث فازت جنوب أفريقيا 2-0 على أرضها. مباراة دور

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الـ32 يوم الثلاثاء في لوس أنجلوس هي المرة الثانية فقط التي تواجه فيها هاتان الدولتان بعضهما البعض.

الترتيب

أنهت جنوب أفريقيا المجموعة A في المركز الثاني، بينما أنهت كندا المجموعة B في المركز الثاني.