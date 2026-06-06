كأس العالم - المجموعة 4 Los Angeles Stadium

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي في 13 يونيو 2026 عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في لوس أنجلوس أكثر أهمية لطرفين متحمسين لترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. تحت ضغط محلي مكثف، يجب على مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو أن يثبت أن نظامه الهجومي العمودي عالي الضغط قادر على تقديم النتائج على الساحة العالمية تحت وطأة توقعات الأرض. يواجهون منتخب باراغواي العنيد، المخضرم في المعارك، بقيادة العقل التكتيكي المدبر غوستافو ألفارو - الذي أعاد بناء الفريق الجنوب أمريكي بشكل مشهور ليصبح قوة دفاعية تقدر الشدة والشباك النظيفة فوق كل شيء. باللعب أمام حشد صاخب ومترقب في ملعب لوس أنجلوس المتطور، تمتلك هذه المواجهة كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم. ومع انتظار عمالقة البطولة تركيا في الأفق إلى جانب منتخب أستراليا عالي الحيوية في المجموعة D، قد يثبت أي تعثر في اليوم الأول من المباريات أنه كارثي. بالنسبة للولايات المتحدة، تمثل هذه فرصة للتحقق من نموهم الرياضي على أرض الوطن، وتجاوز عقد من الهوية الانتقالية، وإبراز تطورهم التقني النخبوي على المسرح الكبير. أما بالنسبة لباراغواي، فهي الذروة العاطفية لمنفى شاق دام 16 عامًا عن أضواء كرة القدم القصوى، بالعودة إلى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ مسيرتهم التاريخية في 2010. ومع إضاءة الكشافات لأرضية الملعب، سيحوّل الضغط الهائل لافتتاح على أرض الوطن هذه الساحة إلى قدر ضغط، حيث ستُملي القدرة على التحمل التكتيكي وكسر كتلة دفاعية عنيدة بشكل كبير من سيغادر ومعه ثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

مسار الولايات المتحدة إلى كأس عالم على أرضها

بصفتهم مستضيفين مشاركين لهذه البطولة التاريخية المكونة من 48 فريقًا إلى جانب المكسيك وكندا، تجاوز منتخب الولايات المتحدة الوطني للرجال عمليات التأهل الإقليمية الشاقة بالكامل. وبدلاً من تحمل دورة تأهيل CONCACAF متعددة المراحل، ضمن النجوم والخطوط مكانهم تلقائيًا في البطولة في اللحظة التي تم فيها إضفاء الطابع الرسمي على العرض المشترك لأمريكا الشمالية من قبل FIFA.

ومع ذلك، قدم غياب التصفيات التقليدية عالية المخاطر عقبة فريدة: كيفية تشكيل فريق متمرس في البطولات بالكامل عبر نوافذ المباريات الودية والبطولات القارية. أدى الضغط لتقديم أداء على أرض الوطن في النهاية إلى تحول إداري ضخم، تُوِّج بتعيين مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في منصب بارز. ومكلفًا بتحويل جيل ذهبي من المواهب الفردية القائمة في أوروبا إلى وحدة متماسكة، استخدم بوكيتينو الفترة التي سبقت البطولة لاختبار القائمة ضد نخبة المنافسين العالميين. ومن دون شبكة أمان جدول التصفيات، أصبحت كل مباراة تحضيرية بمثابة اختبار تحت ضغط عالٍ، صُممت لإعداد هذا الفريق الشاب للثقل غير المسبوق لتوقعات الأرض عندما يخطون أخيرًا إلى الملعب في لوس أنجلوس.

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درس باراغواي المتقن في التأهل

على النقيض تمامًا، فإن ألبي روخا بلغت نهائيات كأس العالم 2026 عبر النجاة من حرب الاستنزاف القصوى: جدول تصفيات CONMEBOL بنظام الدوري المعروف بقسوته وعدم تسامحه. بعد تحمل منفى مؤلم دام 16 عامًا عن الساحة العالمية يعود إلى مسيرتهم التاريخية إلى ربع النهائي في 2010، كسرت باراغواي نحس البطولة ليس ببذخ هجومي، بل بتنفيذ درس دفاعي متقن جعلهم يستقبلون 10 أهداف مجهرية عبر 18 يوم مباراة مكثف.

كان المحفّز الحقيقي لهذا التحوّل السريع هو تعيين العبقري التكتيكي غوستافو ألفارو في أغسطس 2024. إذ ورث المدرب الأرجنتيني فريقاً كان قد عانى بشدة في المراحل الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية، فحوّل علم النفس والفخر الوطني إلى سلاح، وحثّ لاعبيه بشكل مشهور على إعادة اكتشاف "الصلابة" التاريخية المرتبطة منذ زمن طويل بكرة القدم الباراغوايانية. وتحت قيادته، صنعت باراغواي صعوداً أسطورياً في جدول الترتيب، محققة سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة تضمنت انتصارات تاريخية ذات دلالة قوية على عمالقة القارة البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. ومن خلال تحويل ثلثهم الدفاعي إلى جدار لا يمكن اختراقه تماماً، اجتاز فريق ألفارو بأمان خاتمة عالية الضغط للدورة، محققاً آخر مقعد تأهل تلقائي في كونميبول ليحسم عودة عاطفية ومكتسبة بشق الأنفس إلى أضواء كرة القدم الدولية المطلقة.

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أخبار فريق الولايات المتحدة ضد باراغواي

أخبار منتخب الولايات المتحدة

اختار مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو قائمة تنافسية للغاية من 26 لاعباً لهذه البطولة التاريخية على أرض الوطن، محققاً توازناً متعمداً باستدعاء ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي للمحترفين إلى جانب نواة جيلهم الذهبي الأوروبي. وعلى الرغم من دورة إعداد شاقة قضيت في صياغة هوية جاهزة للبطولة دون شبكة أمان التصفيات التنافسية، تبدو التشكيلة شديدة التركيز قبل الافتتاح في لوس أنجلوس.

يدخل الجناح الملهم كريستيان بوليسيتش البطولة، حاملاً خبرته من ميلان، وهو مثبت في دوره الأساسي على الجهة اليسرى، بينما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي لقيادة الخط كمهاجم صريح أساسي. وفي خط الوسط، يعود ويستون ماكيني وتايلر آدامز لارتكاز العمود الفقري. أما العنوان الأبرز في الدفاع فيدور حول المخضرم تيم ريم البالغ 38 عاماً؛ فإذا شارك قلب الدفاع ضد باراغواي، فسيصبح رسمياً أكبر لاعب سناً على الإطلاق يشارك مع الولايات المتحدة في كأس العالم للرجال التابعة للفيفا.

أخبار منتخب باراغواي

يصل ألبي روخا إلى كاليفورنيا بتشكيلة موحّدة بعمق واستمرارية دفاعية هائلة عقب ماراثون تصفيات كونميبول الشاق المكوّن من 18 مباراة. أنهى العبقري التكتيكي غوستافو ألفارو اختياره لقائمة من 26 لاعباً دون أي مخاوف إصابة كبيرة، معتمداً بشكل كبير على قائمة تتمتع بهوية صلبة وبدنية متينة مضبوطة تماماً وفق مبادئه الدفاعية الصارمة.

تضم التشكيلة تمثيلاً نخبوياً من الدوري الإنجليزي الممتاز على الأطراف، مع الشرارة الإبداعية خوليو إنسيسو والجناح عالي الشدة ميغيل ألميرون المثبتين لتوفير انتقالات عمودية انفجارية في الهجمة المرتدة. غير أن الأساس الحقيقي لنظام ألفارو يكمن في عموده الدفاعي. تم تأكيد القائد غوستافو غوميز وعمر ألديريتِه لقيادة خط خلفي صارم استقبل عشرة أهداف مجهرية خلال التصفيات، بينما يُرجَّح أن يبدأ لاعب الوسط الممتاز صندوق-إلى-صندوق داميán بوباديّا في غرفة المحرك إلى جانب الارتكاز الدفاعي المغمور أندريس كوباس.

ملفات المدربين والفلسفات التكتيكية

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ماوريسيو بوكيتينو (الولايات المتحدة)

مُعيَّنًا بتفويض صريح لتحويل منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال إلى فريق قادر على المنافسة مع نخبة العالم على أرضه، يجلب ماوريسيو بوكيتينو سيرة عالمية المستوى إلى دكة البدلاء الأمريكية. يُعرف المدرب الأرجنتيني بفلسفته البدنية عالية الوتيرة والمتطلبة، المتجذرة في الضغط العكسي العدواني، والبنية الدفاعية الصارمة، والتحولات العمودية السلسة من الخلف.

مع اعتماد تشكيل مرن 4-2-3-1 أو 4-3-3، يطالب بوكيتينو لاعبيه بالتزام بدني مطلق، مُلزِمًا ظهيريْه بالتقدم بسرعة إلى الأمام مع استخدام خط دفاعي عالٍ لتضييق مساحة الملعب. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في كأس العالم هذه هو إيجاد التوازن المثالي بين اللمسة الهجومية عالية الإيقاع والحفاظ على تأمين دفاعي ضد خصوم ساخرين يعتمدون على الهجمات المرتدة ويسعون لاستغلال المساحات التي تتركها الخطوط الأمريكية المتداخلة خلفها.

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غوستافو ألفارو (باراغواي)

شخصية أسطورية عبر كرة القدم في أمريكا الجنوبية، بنى غوستافو ألفارو سمعة لا جدال فيها بوصفه مهندس الدفاع الأبرز في كرة القدم الدولية وأستاذ التحفيز. بعد أن قاد الإكوادور سابقًا في كأس العالم 2022، صاغ ألفارو تحولًا مذهلًا في أسونسيون عبر الاعتماد بشكل كبير على التهيئة النفسية العميقة، والهوية الوطنية التاريخية، والبراغماتية التكتيكية المطلقة.

يفضل ألفارو تشكيلًا دفاعيًا قويًا وعالي الالتحام البدني 4-3-3 أو 4-4-2 يخنق تمامًا المساحات المركزية. تُدرَّب فرقه على الجلوس في كتلة متوسطة إلى منخفضة منضبطة للغاية ومتزامنة، مع التنازل بسعادة عن الاستحواذ الميداني لخنق صانعي ألعاب الخصم. يقلل ألفارو المخاطر التشغيلية في ثلثه الدفاعي، معتمدًا على ثنائي قلب دفاع مهيمن للسيطرة على منطقة الجزاء قبل استغلال الكرات الثابتة في التحولات أو إطلاق أجنحة مباشرة وانفجارية في الهجمة المرتدة لخطف أهداف حاسمة.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعبًا

قائمة الولايات المتحدة في كأس العالم

حراس المرمى: مات تيرنر، مات فريز، كريس برادي

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، وستون ماكيني، سيباستيان برهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، هاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم وياه، أليخاندرو زينديخاس

قائمة باراغواي في كأس العالم

حراس المرمى: غاتيتو فرنانديز، أورلاندو غيل، غاستون أولفيرا

المدافعون: خوان كاسيريس، غوستافو غوميز، غوستافو فيلاسكيز، فابيان بالبويِنا، جونيور ألونسو، عمر ألديريتِه، خوسيه كانالي، أليكساندرو مايدانا

لاعبو الوسط: داميán بوباديّا، أندريس كوباس، دييغو غوميز، ماتياس غالارزا، أليخاندرو روميرو غامارا، برايان أوجيدا، ماوريسيو ماغالهايس، غوستافو كاباييرو

المهاجمون: أليكس آرسِه، ميغيل ألميرون، إيسيدرو بيتا، رامون سوسا، غابرييل أفالوس، أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو

أبرز المواجهات الرئيسية بين الولايات المتحدة وباراغواي

كريستيان بوليسيتش ضد غوستافو غوميز: المواجهة الأبرز والحاسمة في هذا الصدام ضمن المجموعة الرابعة. يدخل بوليسيتش البطولة بوصفه تعويذة المنتخب الأمريكي بلا منازع، ساعيًا للانجراف إلى الداخل من القناة اليسرى لخلق تفوق عددي واستغلال أنصاف المساحات. وسيصطدم مباشرة بجدار يقوده قائد باراغواي المخضرم غوستافو غوميز. مدافع قلب بالميراس هو عملاق مطلق في أنظمة التكتل الدفاعي المنخفض؛ فقوته البدنية، وتتبع الارتداد، وهيمنته الهوائية النخبوية تعني أن بوليسيتش سيتعين عليه الاعتماد على لعب تركيبي سريع ومتقن بدلًا من العزل الفردي الخام لفتح الدفاع.

أنتوني روبنسون ضد ميغيل ألميرون: ثنائية تكتيكية آسرة بين لاعبين على دراية تامة بالمتطلبات البدنية للانتقالات عالية المستوى. انطلاقات روبنسون المتواصلة بالتداخل على طول الجهة اليسرى محورية لعرض بوكتشيتينو الهجومي، لكن تمركزه سيُختبر بشدة أمام ميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل. يعمل ألميرون على الجانب الأيمن من خط انتقال باراغواي، ويمتلك سرعة ارتداد مدمرة ومعدل عمل عالي الشدة. يجب على روبنسون موازنة اندفاعاته للأمام بعناية، إذ إن أي فقدان رخيص للكرة قد يترك خط دفاع المنتخب الأمريكي مكشوفًا مباشرة أمام انطلاقات ألميرون العمودية القاتلة في الهجمات المرتدة.

وستون ماكيني ضد دييغو غوميز: ساحة المعركة لسيادة خط الوسط. يوفر ماكيني المحرك البدني، والحضور الهوائي من منطقة إلى أخرى، والانطلاقات الكاسرة للخطوط لوسط الميدان الأمريكي. وسيواجه مباشرة نجم برايتون الصاعد دييغو غوميز. لاعب الوسط الباراغواياني الشاب هو القلب التكتيكي لغرفة محركات ألفارو، جامعًا بين تتبع دفاعي نخبة ومقاومة استثنائية للضغط. أيّ اللاعبَين ينجح في الفوز بصراعات الكرة الثانية وفرض إيقاع التمرير سيمنح بلاده أفضلية تكتيكية هائلة.

أخبار الفريق والتشكيلات

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دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة الولايات المتحدة ضد باراغواي اليوم

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