ستنطلق مباراة النمسا ضد الأردن في 17 يونيو 2026 عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش و00:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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النمسا ضد الأردن: سياق المباراة

تحمل المباراة في كاليفورنيا أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات في الداخل، سيسعى مدرب النمسا رالف رانغنيك إلى إظهار أن نهجه التكتيكي السلس والهجومي يمكن أن ينجح على أكبر مسرح في كرة القدم، وهو يقود وحدة شديدة التنظيم لا تعرف الكلل ومتلهفة لترك بصمة في عودتها المنتظرة منذ زمن طويل إلى النهائيات. ويقف في طريقهم منتخب أردني منضبط وصلب بقيادة جمال السلامي، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية وتهديده الانتقالي القاتل النشامى بالغ الصعوبة في اختراقهم، معتمدين على أخلاقيات عمل جماعية لا تكل لإحباط ومعاقبة عمالقة العالم. وعلى خلفية ملعب سان فرانسيسكو المذهل (ملعب ليفايز)، بمرافقه العالمية وجمهور البطولة المتحمس، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما الأرجنتين والجزائر يتنافسان أيضاً في المجموعة J، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. سترى النمسا هذه المباراة فرصة مثالية لتعزيز سمعتها المتصاعدة بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز قمم مسيرتها التاريخية في بطولة 1954، وإبراز التقدم التكتيكي الهائل الذي تحقق تحت قيادة مدربها صاحب الرؤية. أما الأردن، فيأتي متحمساً لإثبات أن هذا الجيل الذي يصنع التاريخ يمكنه تحطيم سقوف التوقعات، مستفيداً من الحرية الكاملة لمشاركته الأولى على الإطلاق في كأس العالم. ومع سطوع الأضواء في سانتا كلارا، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الضغط العكسي الجماعي، وإدارة التشكيلة بدقة، والتنفيذ الحاسم في الثلث الأخير دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

النهضة التفجيرية للنمسا في التصفيات

ضمنَت النمسا عودتها المرتقبة بشدة إلى الساحة العالمية عبر تقديم مسيرة تاريخية مهيمنة وعالية الإيقاع خلال التصفيات الأوروبية. وبالنسبة لأمة مهووسة بكرة القدم كانت قد اختبأت في برية غياب دام 28 عاماً عن البطولة، كانت دورة التصفيات إعلاناً صاخباً عن ولادة هيكلية جديدة. وبالعمل تحت الإرشاد التكتيكي صاحب الرؤية وعالي الشدة لرالف رانغنيك, داس تيم حوّلوا المجموعة H إلى ملعبهم الشخصي.

كان أساس مسيرتهم الظافرة عبر القارة نظامًا عدوانيًا لا يلين كان يخنق الفرق المنافسة بانتظام حتى الاستسلام. حددت النمسا إيقاعًا محمومًا منذ يوم المباراة الافتتاحي، منفذة سلسلة انتصارات رائعة من خمس مباريات تضمنت اكتساحًا تاريخيًا محطمًا للأرقام بنتيجة 10-0 على سان مارينو. وبينما أوقف تعثر وحيد أمام رومانيا زخمهم لفترة وجيزة، أظهر فريق رانغنيك صلابة ذهنية هائلة لإحكام التأهل التلقائي. ومع حاجتهم إلى نتيجة حاسمة أمام البوسنة والهرسك، نجح هدف التعادل المتأخر والحاسم من ميخائيل غريغوريتش في تحقيق تعادل 1-1، ليحسم صدارة المجموعة بـ19 نقطة ويؤكد حجز النمسا لرحلتها المباشرة إلى أمريكا الشمالية.

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الاختراق الآسيوي التاريخي للأردن

بينما اعتمدت النمسا على تنظيم تكتيكي لا يلين للهيمنة على أوروبا، صاغ النشامى حملة تأهل تاريخية مدفوعة بالروح لضمان أول ظهور لهم على الإطلاق في كأس العالم. وبناءً بشكل جميل على زخم مسيرتهم الخيالية إلى نهائي كأس آسيا، اجتاز الأردن متاهة التصفيات الشاقة متعددة المراحل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنضج عاطفي هائل وصلابة تكتيكية.

تحت الإرشاد التحفيزي لجمال السلامي, Al-Nashama حوّلوا مجموعتهم في التصفيات إلى نقطة انطلاق تاريخية، متعاملين مع أجواء الملاعب المعادية خارج الديار والضغط الشديد على أرضهم برباطة جأش مطلقة. وكانت السمة الفارقة لمسيرة الأردن التاريخية لعبة انتقال عمودية قاتلة فائقة الكفاءة مقترنة ببنية دفاعية منضبطة بشدة. وبقيادة اللمسة العالمية والهندسة المتفجرة للنجم الجناح موسى التعمري، فكّ الأردن باستمرار تكتلات الخصوم العنيدة مع الحفاظ على تماسك ملحوظ في الخلف. ومن خلال تأمين موقعهم بسهولة بين نخبة المتأهلين في آسيا، حجز الأردن بفخر تذكرته إلى الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخه، معيدًا كتابة إرث كرة القدم في البلاد.

أخبار فريق النمسا ضد الأردن

أخبار فريق النمسا

Das Team وصلوا إلى قاعدتهم في كاليفورنيا وهم يتباهون بتشكيلة قوية ومتحفزة للغاية من 26 لاعبًا تم اختيارهم بعد انتصارهم الدرامي في التأهل المباشر على البوسنة والهرسك. يسير الاندماج التكتيكي تحت قيادة المدرب الرئيسي Ralf Rangnick بأقصى درجات الكفاءة، مما يخلق أجواءً موحدة وإيجابية للغاية داخل المعسكر. وأكبر دفعة هيكلية للنمسا هي السلامة الصحية الكاملة عبر عمودهم الفقري المخضرم، ما يعني أن هويتهم التكتيكية عالية الشدة جاهزة تمامًا لإطلاقها في يوم المباراة الافتتاحي.

الأيقونة الوطنية ديفيد ألابا لائق تمامًا ومثبت لتنظيم الخط الخلفي، مرتكزًا الدفاع إلى جانب كيفن دانسو ذي البنية الجسدية المهيبة. وفي غرفة المحرك، ستوفر الصناعة الدؤوبة لكونراد لايمر ومارسيل سابيتزر حاجزًا نشطًا عالي الضغط مصممًا للهيمنة على التحولات. وخلف الخط الأمامي، سيحرك الشرارة الإبداعية كريستوف باومغارتنر الخيوط، بينما يمنح الشابان الموهوبان بول وانر وكارني تشوكويميكا رانغنيك خيارات نخبوية ديناميكية لحقن عدم القدرة على التنبؤ وفتح تكتلات الخصوم العنيدة.

أخبار فريق الأردن

وصل النشامى إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو وهم يمتطون موجة تاريخية من الزخم، مدفوعة بتأهلهم الأول إلى الحدث العالمي الأبرز. لقد أنهى المدير الفني جمال السلامي قائمة من 26 لاعبًا متماسكة للغاية ومنضبطة بعمق، بُنيت على مزيج عملي للغاية من نجوم ذوي خبرة محترفين في الخارج ومواهب محلية نخبوية. وبينما يمثل هذا الظهور الأول للأردن على المسرح العالمي، فإن مخطط السلامي الصارم للهجمات المرتدة بطريقة 3-4-3 يظل متزامنًا بالكامل وواثقًا.

النقطة المحورية المطلقة في الخطة التكتيكية للأردن هي الجناح النجم موسى التعمري، الذي يتمتع بلياقة كاملة لقيادة الخط بفضل سرعته المتفجرة ومراوغته من الطراز العالمي. ومن المتوقع أن يشكل ثلاثيًا هجوميًا خطيرًا وسريعًا إلى جانب المهاجم علي علوان ويزن النعيمات لقيادة التحولات العمودية السريعة. في مركزي الظهير الجناح، سيسعى مهند أبو طه إلى توسيع الملعب على الأطراف، بينما يوفر جدار دفاعي مركزي عنيد مكوّن من ثلاثة لاعبين بقيادة يزن العرب وعبدالله نصيب درعًا لا يلين أمام حارس المرمى الأساسي بلا منازع يزيد أبو ليلى.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

رالف رانغنيك (النمسا)

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بصفته رائدًا صاحب رؤية وعرّابًا بلا منازع للـ Gegenpressing الألمانية الحديثة، جلب رالف رانغنيك إحساسًا جذريًا بالهوية التكتيكية وطاقة متفجرة إلى منتخب نمساوي متعطش للاعتراف العالمي. وبعد دخوله الساحة الدولية عقب عقود من تشكيل هياكل أندية أوروبية نخبوية، أعاد رانغنيك هندسة Das Team بالكامل، محولًا إياهم بعيدًا عن السلبية التاريخية ومطبقًا أسلوبًا جريئًا فائق المبادرة يتطلب كثافة لاهثة.

تكتيكيًا، يطبق رانغنيك فلسفة صارمة عالية الأوكتان تتمحور حول الخنق الفوري الموجّه نحو الكرة والتحولات العمودية السريعة كالبرق. وهو يفضل بشدة تشكيل 4-2-2-2 الصارم أو 4-3-3 العدواني، مستفيدًا من لاعبي وسط فائقَي الانضباط ذوي غرضين يعملون كحواجز دفاعية ومحفزات انتقال نخبوية. يطالب رانغنيك بالتزام بدني مطلق؛ إذ يُكلَّف لاعبوه بالصيد في مجموعات لفرض فقدان الكرة عميقًا في نصف الخصم وترجمة الاستحواذ المكتسب إلى تسديدة على المرمى خلال ثوانٍ معدودة. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في سانتا كلارا هو ضمان بقاء كتلته العدوانية عالية الضغط آمنة بنيويًا أمام مخارج عمودية سريعة، وتجنب الإفراط في دفع الأعداد إلى الأمام بطريقة تسمح لخصم صلب بتجاوز ضغطه الأولي.

جمال السلامي (الأردن)

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لقد رسخ جمال السلامي نفسه بقوة كمهندس أسطوري لكرة قدم سريرية مانعة للمساحات، ناقشًا اسمه في الفولكلور الدولي عبر تدبيره لتأهل الأردن التاريخي الأول إلى الحدث العالمي الأبرز. لقد عزز التكتيكي الدقيق شديد التركيز المولود في المغرب إيمانًا جماعيًا هائلًا وتناغمًا بنيويًا لا يلين عبر النشامى، محققًا إشادة واسعة لبراغماتيته التكتيكية، وتدريباته الدفاعية، وقدرته على هندسة خطط لعب شديدة الفتك تحت ضغط هائل.

يتبنى سلامي بالكامل نهجًا مباشرًا وسريعًا في الهجمات المرتدة، وعادةً ما يعتمد نظام 3-4-3 مرنًا ينضغط بشكل طبيعي إلى كتلة دفاعية منخفضة 5-4-1 لا يمكن اختراقها عند فقدان الكرة. يرتكز مخططه التكتيكي على التنازل عن الاستحواذ، وخنق القنوات المركزية، ومحاصرة الخصوم بقوة بمجرد أن يغامروا بالدخول إلى الثلث الأوسط. في اللحظة التي يتم فيها تأمين استعادة الكرة، لا يضيع فريق سلامي أي وقت على الإطلاق، مستخدمًا تمريرات عمودية فورية وطويلة المدى لإطلاق أجنحة متفجرة وذات مهارة تقنية إلى الأطراف. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية الضخمة هو إحباط خط المقدمة النمساوي عالي الضغط، والحفاظ على انضباط تموضعي لا تشوبه شائبة داخل منطقة جزائه، واستخدام سلاسل مباشرة قاتلة وسريعة الإيقاع لإذهال عمالقة أوروبا في الهجمات المرتدة.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعبًا

قائمة النمسا في كأس العالم

حراس المرمى: نيكلاس هيدل، باتريك بنتس، ألكسندر شلاجر

المدافعون: دافيد ألابا، فلافيوس دانليوك، كيفن دانسو، فيليب لينهارت، فيليپ موينه، شتيفان بوش، ليوبولد كويرفيلد، غيرنوت تراونر، ماكسيميليان فوبر

لاعبو الوسط: تييرنو بالو، كريستوف باومغارتنر، فلوريان غريليتش، كونراد لايمر، ألكسندر براس، مارسيل سابيتزر، رومانو شميد، ماتياس زايدل، نيكولاس زيفالد، باتريك فيمر

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش، ماكسيميليان إنتروب، ميخائيل غريغوريتش، أندرياس فايمان

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قائمة الأردن في كأس العالم

حراس المرمى: نور الدين بني عطيّة، أحمد الجعيدي، يزيد أبو ليلى

المدافعون: يزن العرب، عبد الله نصيب، حجازي ماهر، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين

لاعبو الوسط: نزار الرشدان، نور الروابدة، رجائي عايد، إبراهيم صادة، محمود المردي، مهند أبو طه، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، عارف الحاج

المهاجمون: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان، أنس العوضات، رزيق بني هاني، عبد الله العطار

أبرز المواجهات في مباراة النمسا ضد الأردن

ميخائيل غريغوريتش ضد يزن العرب: سيكون هذا تعريفًا لمعركة عمالقة داخل منطقة الجزاء. غريغوريتش، نقطة الارتكاز البدنية والموثوقة للنمسا الذي ساعدت أهدافه الحاسمة على تثبيت طريقهم المباشر إلى أمريكا الشمالية، يتألق في اللعب الذكي بالظهر للمرمى، والالتحامات الهوائية المتواصلة، والتمركز القاتل داخل منطقة الجزاء. سيكون يزن العرب في خط النار تمامًا؛ إذ يجب على قلب الدفاع الأردني القوي وغير المساوم أن يستخدم حضوره البدني الهائل، وتدخلاته الصارمة، وتفوقه الهوائي لحرمان غريغوريتش من شبر واحد من المساحة لقيادة هجوم النمسا عالي الضغط.

موسى التعمري ضد الضغط العكسي العدواني للنمسا: يدخل التعمري البطولة بوصفه القائد التميمة بلا منازع للأردن وأداة التحول الرئيسية، متباهياً بمراوغة من الطراز العالمي، وتسارع انفجاري، وقطع حاد إلى الداخل من الجناح. سيكون يبحث عن أي مساحة مفتوحة لاستغلالها في الهجمة المرتدة في اللحظة التي يتم فيها فقدان الاستحواذ. ومع ذلك، فهو يواجه نظام ضغط عكسي نمساوي عالي التزامن وشديد الكثافة، يُدار بواسطة كيفن دانسو وديفيد ألابا. هل يمكن لسحر التعمري الفردي وسرعته الكهربائية تجاوز خط دفاع أوروبي خانق فائق الاستباقية يزدهر على خنق الهجمات المرتدة من المصدر؟

مارسيل سابيتزر ضد نزار الرشدان: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في غرفة المحرك. الرشدان هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والمحرك النشيط للفُرسان، جالباً انضباطاً تموضعياً حاداً، ومؤشرات اعتراض نظيفة، ومعدل عمل عالٍ لحماية دفاعه ذي الكتلة المنخفضة. سيُكلَّف سابيتزر بتنظيم إيقاع الهجوم لصالح داس تيم من دوره الديناميكي في خط الوسط، مستخدماً انجرافاته الذكية إلى أنصاف المساحات، وانطلاقاته القوية المتأخرة إلى منطقة الجزاء، ورؤيته الاستثنائية لسحب الرشدان خارج موقعه وإطلاق التحولات العمودية السريعة للنمسا.

أخبار الفريقين والقوائم

تُدار النمسا بواسطة رالف رانغنيك. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستُضاف أخبار الفريق الإضافية أقرب إلى ضربة البداية.

يُدار الأردن بواسطة جمال السلامي. كما هو الحال مع النمسا، لا تتوفر حالياً معلومات عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل النمسا المباراة وهي في مستوى قوي، مسجلة أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأحدث فوزاً ودياً 1-0 على تونس في 1 يونيو 2026. كما فازوا على كوريا الجنوبية 1-0 وقدموا عرضهم الأكثر لفتاً للانتباه بفوز 5-1 على غانا في مارس. كانت الهفوة الوحيدة عبر المباريات الخمس تعادلاً 1-1 مع البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي. سجلت النمسا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة عبر تلك المباريات الخمس.

يُظهر المستوى الأخير للأردن تباينًا أكثر حدة. لقد خسروا ثلاث مباريات وتعادلوا في اثنتين من آخر خمس مباريات لهم، دون تسجيل أي انتصارات في تلك السلسلة. انتهت مباراتهم الأخيرة بهزيمة 2-0 أمام كولومبيا في 7 يونيو 2026، وتعرضوا للهزيمة 4-1 أمام سويسرا في أواخر مايو. قدّم تعادلان أمام نيجيريا وكوستاريكا في مارس بعض التشجيع، لكن الأردن استقبل 11 هدفًا عبر آخر خمس مباريات له بينما سجل سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين النمسا والأردن مسجلة في مجموعة البيانات المتاحة. ستكون مباراة يوم الثلاثاء في ملعب ليفاي أول مواجهة بين هاتين الدولتين.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل النمسا حاليًا المركز الثالث ويحتل الأردن المركز الرابع قبل الجولة الافتتاحية من المباريات.