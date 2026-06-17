معاينة كأس العالم 2026: النرويج ضد السنغال: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستُقام مباراة النرويج ضد السنغال في 22 يونيو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وعند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

حققت النرويج فوزًا مثيرًا للإعجاب بنتيجة 4-1 على العراق في افتتاح كأس العالم، حيث سجل نجم مانشستر سيتي الغزير إيرلينغ هالاند الهدفين الأولين من تلك الأهداف.

قدّم أسود التيرانغا السنغاليون الكثير من التهديد عبر الهجمات المرتدة في مباراتهم الافتتاحية ضد وصيف 2022 فرنسا، لكنهم خسروا في النهاية 3-1 أمام أبطال العالم 2018. ومع ذلك، يمكنهم أن يكونوا واثقين بهدوء من قدرتهم على خلق مشكلات للنرويج، بفضل ثلاثي هجومي مباشر وسريع الإيقاع يضم إسماعيلا سار ونيكولاس جاكسون وساديو ماني.

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أبرز لاعبي النرويج وملف المدرب

من المؤكد أن إيرلينغ هالاند سيقود خط الهجوم باعتباره أخطر هداف في البطولة، مع توقع أن يشاركه ألكسندر سورلوث أو يلعب إلى جانبه في خط أمامي شديد القوة وذو ضغط عالٍ. وخلفهما مباشرة، سيتولى مارتن أوديغارد لاعب أرسنال دوره كمحرك إبداعي لا جدال فيه، محركًا اللعب من منطقة خط الوسط المتقدم. وفي غرفة المحرك، سيوفر ساندر بيرغه درعًا دفاعيًا لا يكل، بينما ينسق ثنائي دفاعي مركزي صلب مكوّن من ليو أوستيغارد وكريستوفر آير خط الدفاع لحماية الحارس المخضرم أورجان نيلاند. يعتمد المدرب ستاله سولباكن على خطة 4-3-3 هجومية بضغط عالٍ مصممة لخنق بناء لعب الخصم والسيطرة على المباريات عبر التفوق البدني والتقني. وترتكز هويته التكتيكية على انضباط تموضعي مطلق عبر رباعي الدفاع، مدعومًا بمحور وسط لا يكل يسمح لصانع ألعابه المتقدم، مارتن أوديغارد، بحرية إبداعية كاملة لتنظيم الإيقاع في الثلث الأخير.

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أبرز لاعبي السنغال وملف المدرب

يشكل الثلاثي المقيم في السعودية ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي العمود الفقري الخبير لفريق سنغالي صلب. وسيكون ماني، المهاجم السابق لليفربول وربما اللاعب الأكثر أيقونية في تاريخ البلاد، تميمة الفريق مرة أخرى. سيرتدي ميندي القفازات، وسيتولى زميله السابق في تشيلسي كوليبالي قيادة رباعي الدفاع. كما يجدر الانتباه إلى لاعب وسط توتنهام بابي سار ومهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون؛ إذ كان معارًا هناك من تشيلسي.

تولى المدرب الحالي بابي تياو المسؤولية خلفًا للمدير الفني المخضرم أليو سيسيه في ديسمبر 2024 وقاد الفريق إلى مجد كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم أن أسود التيرانغا تنازلوا عن المباراة بسبب احتجاج بالانسحاب، ما منح المغرب رسميًا فوزًا اعتباريًا بنتيجة 3-0.

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التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ رايرسون، آير، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغه، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

التشكيلة المتوقعة للسنغال

ميندي؛ دياتا، كوليبالي، نياخيت، ديوف؛ كامارا، غانا غييه، بابا غييه؛ سار، جاكسون، ماني.

قائمة النرويج المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

المدافعون: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

لاعبو الوسط: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

المهاجمون: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

قائمة السنغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

المدافعون: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

لاعبو الوسط: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

المهاجمون: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد مدرب النرويج ستوله سولباكن تشكيلة متوقعة قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات داخل القائمة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع اتضاح صورة الفريق.

وبالمثل، لم يعلن مدرب السنغال بابي ثياو عن تشكيلة محتملة، ولم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة. سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت النرويج في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها تعادلاً 1-1 أمام المغرب في 7 يونيو، بعد فوز 3-1 على السويد في 1 يونيو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تعادلت 0-0 مع سويسرا في مارس وفازت على إيطاليا 4-1 في تصفيات كأس العالم التابعة ليويفا في نوفمبر 2025. وكانت هزيمتها الوحيدة خلال تلك المباريات الخمس خسارة 2-1 أمام هولندا في مارس. سجلت النرويج 13 هدفًا واستقبلت أربعة أهداف خلال سلسلة المباريات الخمس.

فاز السنغال في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتيجة له تعادلاً 0-0 أمام السعودية في 9 يونيو، عقب هزيمة 3-2 أمام الولايات المتحدة في 31 مايو. وفي وقت سابق من التسلسل، فاز على غامبيا 3-1 وبيرو 2-0 في مارس. وكانت أثقل نتيجة في السلسلة خسارة 3-0 أمام المغرب في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار السنغال 2 - 1 النرويج 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

يتضمن سجل المواجهات المباشرة المتاح بين هذين الفريقين مباراة سابقة واحدة فقط. فاز السنغال على النرويج 2-1 في مباراة ودية في 1 مارس 2006، وكان السنغال هو الفريق المضيف. لا توجد لقاءات أخرى بين المنتخبين مسجلة في مجموعة البيانات.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تحتل النرويج حاليًا المركز الثالث ويحتل السنغال المركز الرابع في جدول الترتيب قبل هذه المباراة.