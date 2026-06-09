كأس العالم - المجموعة 6 Monterrey Stadium

ستنطلق مباراة السويد ضد تونس في 15 يونيو 2026 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و23:00 بتوقيت الساحل الشرقي (14 يونيو).

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السويد ضد تونس: سياق المباراة

تحمل المباراة في مونتيري أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات على أرض الوطن، سيسعى مدرب السويد غراهام بوتر إلى إظهار أن نهجه التكتيكي السلس والحديث يمكن أن ينجح على أكبر مسرح في كرة القدم، مع خط هجومي حاسم يقوده ألكسندر إيزاك وفيكتور غيوكيريس. ويقف في طريقهم منتخب تونس المنضبط والصلب بقيادة صبري لموشي، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية نسور قرطاج صعبين للغاية على الاختراق، معتمدين على أخلاقيات عمل لا تكل لإحباط الخصوم ومعاقبتهم. وعلى خلفية ملعب إستاديو مونتيري (إستاديو BBVA) المثير للإعجاب، بمرافقه العالمية وخلفيته الجبلية الخلابة، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما هولندا واليابان يتنافسان أيضاً في المجموعة السادسة، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. ستنظر السويد إلى هذه المباراة كفرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار قمم مسيرتيها الأيقونيتين في بطولتي 1958 و1994، وإبراز التقدم السريع الذي تحقق تحت قيادة مدربها الإنجليزي الجديد. أما تونس، فتصل متحمسة لإثبات أن هذا الجيل يمكنه أخيراً تحطيم السقف الزجاجي التاريخي والتأهل إلى ما بعد دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. ومع سطوع الأضواء في المكسيك، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الانضباط التكتيكي، وإدارة التشكيلة، والقدرة على التعامل مع حرارة الصيف القاسية في أمريكا الشمالية دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

الهروب الكبير الدرامي للسويد

لم تكن رحلة السويد إلى البطولة أقل من أفعوانية، إذ اختبرت أعصاب مشجعيها إلى أقصى حد. مرحلة أولية كارثية تحت قيادة يون دال توماسون شهدت بلوغولت ينهار إلى قاع مجموعته، محققاً نقطة وحيدة من مبارياته الافتتاحية. وفي محاولة يائسة لإنقاذ الحملة، عيّن الاتحاد غراهام بوتر، الذي وجّه السفينة الغارقة إلى شبكة أمان وفرتها نجاحاتهم السابقة في دوري الأمم الأوروبية.

هذا الدخول من الباب الخلفي منح السويد شريان حياة في الملحق القاري عالي المخاطر، حيث دخلوا أخيراً في الإيقاع. وبقيادة خط هجومي كهربائي، فكك فيكتور غيوكيريس أوكرانيا بمفرده عبر ثلاثية مذهلة في افتتاح الملحق. أما العقبة النهائية التي مزقت الأعصاب أمام بولندا، فقد شهدت المهاجم الحاسم يسجل مرة أخرى في فوز فوضوي بنتيجة 3-2، مكتملاً مهمة إنقاذ مذهلة ليحجز السويد تذكرتها إلى أمريكا الشمالية بشكل درامي.

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الدرس الدفاعي التاريخي لتونس

بينما اعتمدت السويد على دراما متأخرة وقوة نارية متفجرة، هندس نسور قرطاج حملة تأهل اتسمت بانضباط مطلق لا يلين. ومن خلال اجتياز المشهد الغادر والمتطلب بدنيًا لتصفيات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنت تونس حصنًا لا يمكن اختراقه ترك المنافسين الإقليميين محبطين تمامًا.

كان الأساس الذي قامت عليه مسيرتهم التاريخية عبر القارة تنظيمًا محكمًا إلى درجة أنه أعاد كتابة سجلات كرة القدم. وتحت إرشاد تكتيكي دقيق، أصبحت تونس أول دولة في تاريخ اللعبة تتأهل عبر دورة تصفيات كاملة لكأس العالم دون أن تستقبل هدفًا واحدًا. وبالارتكاز على عمود فقري دفاعي صلب وتحريك الخيوط عبر المنفذ الإبداعي حنبعل المجبري، خنقوا الخصوم أسبوعًا بعد أسبوع. ومن خلال إقران هذا الإغلاق الدفاعي التاريخي بكفاءة سريرية في الهجمات المرتدة، أحكمت تونس قبضتها على صدارة مجموعتها بسهولة، لتضمن مكانها على المسرح الكبير بمخطط مثالي خالٍ من العيوب للكمال الدفاعي.

أخبار الفريقين: السويد ضد تونس

أخبار منتخب السويد

يمتلك مدرب السويد غراهام بوتر رفاهية الاختيار من بين تشكيلة قوية وعالية الدافعية قوامها 26 لاعبًا بعد مهمة إنقاذ محمومة لكنها ناجحة في نهاية المطاف في الملحق الأوروبي. الأجواء المحيطة بالمعسكر في المكسيك إيجابية للغاية، مع اكتمال التحول التكتيكي تحت قيادة مدربهم الإنجليزي على ما يبدو. أكبر دفعة لـ Blågult هي الحصول على شهادة صحية نظيفة لثنائيهم الهجومي المدمر، ما يعني أن أكثر شراكة هجومية إثارة للرعب في أوروبا جاهزة للإطلاق على المسرح العالمي.

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فيكتور غيوكيريس هو ضمان مطلق لقيادة الخط بعد بطولاته في التصفيات، مع توقع أن يشاركه ألكسندر إيساك في خط أمامي ديناميكي عالي الضغط. خلفهما، سيتولى ديان كولوسيفسكي تحريك الخيوط الإبداعية في دور صانع اللعب الهجومي. في الخلف، سيُنظم الحضور الشاهق لفيكتور ليندلوف الدفاع إلى جانب كارل ستارفيلت، بينما يُرجح أن يبدأ صامويل دال لاعب روما في مركز الظهير الأيسر، ما يمنح السويد مظهرًا متوازنًا بشكل لا يصدق في مباراتهم الافتتاحية.

أخبار منتخب تونس

حطّ نسور قرطاج في مونتيري مدعومين بالثقة التاريخية لحملة تأهل تحدّت أعراف كرة القدم، بعدما شقّوا طريقهم بالكامل إلى أمريكا الشمالية دون أن يستقبلوا هدفًا واحدًا. أنهى المدير الفني صبري لموشي قائمة منضبطة ومترابطة بإحكام قوامها 26 لاعبًا تعتمد بشكل كبير على مزيج من الخبرة التكتيكية الأوروبية والموهبة المحلية النخبوية. وبينما سيفتقد الفريق الحضور المخضرم لوَهبي خزري عقب اعتزاله الدولي، فإن البنية الدفاعية الصارمة للموشي لا تزال سليمة تمامًا.

يدور القرار التكتيكي الأبرز قبل المباراة الافتتاحية حول غرفة محرك خط الوسط، حيث يلتزم عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين وإلياس سخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت بتوفير حاجز لا يمكن اختراقه أمام خط الدفاع الرباعي. ومن المتوقع أن يتحمل صانع الألعاب الشاب حنبعل المجبري العبء الإبداعي لإمداد إلياس العاشوري في الهجوم المرتد. وبين القائمين، سيسعى الحارس المخضرم بشير بن سعيد إلى تمديد سلسلته الدولية اللافتة من الشباك النظيفة خلف ثنائي دفاعي مركزي صلب مكوّن من منتصر الطالبي وياسين مرياح.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

غراهام بوتر (السويد)

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يُعد غراهام بوتر تكتيكياً حديثاً وذهنياً، وقد جلب إحساساً مميزاً بالابتكار والوضوح الفني إلى منتخب سويدي عُرف تاريخياً بصيغ هيكلية صارمة. وبعد توليه المقعد الدولي الساخن عقب إعادة بناء سمعته في كرة القدم للأندية على أعلى مستوى، أعاد بوتر إحياء Blågult بالكامل، ونجح في نقل الفريق بعيداً عن التكتل الدفاعي المنخفض واعتناق أسلوب جريء واستباقي يعظّم جيل السويد الحالي من المواهب الهجومية ذات المستوى العالمي.

تكتيكياً، يطبق بوتر فلسفة مرنة قائمة على الاستحواذ تُعطي الأولوية للوعي المكاني والتفوق العددي. ويفضل نظاماً مرناً يبدأ غالباً بـ 3-4-2-1 أو 4-3-3 غير متماثلة، مستفيداً من أجنحة معكوسة وقلبي دفاع شديدي التقدم مرتاحين لحمل الكرة عميقاً إلى نصف ملعب الخصم. يطالب بوتر بهدوء فني مطلق، مكلفاً فريقه بالبناء من الخلف واستخدام مثلثات تمرير قصيرة ومعقدة لاستدراج الخصوم إلى الضغط. وسيكون تحديه التكتيكي الأساسي في مونتيري هو ضمان حفاظ فريقه على التوازن الدفاعي أمام خصم منضبط، وتجنب فقدان الكرة الرخيص في المناطق المركزية الذي قد يعرّض وحدته الضاغطة العالية لانتقالات سريعة.

صبري لموشي (تونس)

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لقد رسخ صبري لموشي نفسه بقوة كمهندس نخبة للتنظيم الدفاعي، مثبتاً مكانته في كرة القدم الدولية عبر قيادته لمسيرة تأهل تونس التاريخية القياسية. وقد عزز التكتيكي الدقيق المولود في فرنسا إيماناً جماعياً هائلاً وانسجاماً هيكلياً عبر تشكيلته، محققاً إشادة واسعة لبراغماتيته، وتدريباته الدفاعية الصارمة، وقدرته على استخراج أقصى قدر من الكفاءة من لاعبيه تحت سيناريوهات الضغط العالي.

يتبنى لموشي بالكامل نهجاً منظماً بعمق يضع السلامة أولاً، وعادة ما يعتمد 4-1-4-1 مدمجة أو 5-3-2 بتكتل منخفض مصممة لخنق المساحات في الثلثين الدفاعي والأوسط. وترتكز هويته التكتيكية على انضباط تموضعي مطلق، وضغط مناطقي عدواني، وأخلاقيات عمل شرسة تدفع الخصوم إلى مناطق واسعة غير مهددة. وبمجرد استعادة الاستحواذ، لا يضيع فريق لموشي أي وقت، مستخدماً كرات مباشرة وعمودية لإطلاق الأجنحة المتفجرة في الهجوم المرتد. وسيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية هو إحباط خط هجوم السويد النخبوي، والحفاظ على شكل دفاعي بلا عيوب، واستغلال فرص الكرات الثابتة لاقتناص نتيجة حاسمة.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعباً

قائمة السويد في كأس العالم

حراس المرمى: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

المدافعون: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

لاعبو الوسط: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

المهاجمون: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

تشكيلة تونس في كأس العالم

حراس المرمى: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

المدافعون: Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valery, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

لاعبو الوسط: Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

المهاجمون: Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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أبرز المواجهات في مباراة السويد ضد تونس

Viktor Gyökeres ضد Montassar Talbi: سيكون هذا تعريفًا لمعركة من العيار الثقيل داخل منطقة الجزاء. Gyökeres، أخطر هداف في أوروبا وأكثرهم قوة بدنية والذي قاد مهمة إنقاذ السويد في الملحق، يزدهر بالقوة الغاشمة، والانطلاقات المباشرة المتفجرة، وشق القنوات بلا هوادة. سيكون Montassar Talbi في مرمى النيران تمامًا؛ قلب الدفاع التونسي الصلب، الذي ارتكزت عليه حملة تأهيل تاريخية لم تستقبل هدفًا واحدًا، يجب أن يستخدم انضباطه النخبوي في التمركز، وتوقيته المتقن، وتفوقه الهوائي لحرمان Gyökeres من شبر واحد من المساحة ليدور ويسدد.

Alexander Isak ضد التكتل الدفاعي المنخفض لتونس: يدخل Isak البطولة بوصفه المحرك الإبداعي بلا منازع للسويد ومتنفسها الهجومي الديناميكي. سيبحث عن جيوب من المساحة بين الخطوط، محاولًا استخدام مراوغته العالمية، وخداعه، وتسارعه الحاد لإلزام المدافعين وفتح دفاع الخصم. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية تونسية عالية التزامن وشديدة التنظيم يقودها Yassine Meriah. هل يمكن لأناقة Isak الفردية ولا يمكن التنبؤ به تكتيكيًا أن تفتح تكتلًا إفريقيًا منخفضًا عنيدًا ومتماسكًا يزدهر على إحباط المهاجمين النخبة؟

Dejan Kulusevski ضد Ellyes Skhiri: ساحة المعركة التكتيكية المطلقة في قلب الوسط. Skhiri هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والعقل التكتيكي لنسور قرطاج، مقدمًا قدرة تحمل هائلة، ومؤشرات اعتراض نظيفة، ومقاومة ضغط نخبوية. سيُكلَّف Kulusevski بتنظيم إيقاع الهجوم لصالح Blågult من دوره المتقدم في خط الوسط، مستفيدًا من انزياحاته المميزة إلى أنصاف المساحات، وانطلاقاته القوية بالكرة، ورؤيته لسحب Skhiri خارج موقعه وإشعال التحولات العمودية للسويد إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد غراهام بوتر تشكيلة محتملة للسويد قبل هذه المباراة، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات في القائمة قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم. كان فريق بوتر يستعد بعناية للبطولة، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية أقرب إلى ضربة البداية.

كما أن مدرب تونس سابري لاموشي يتمتع بحالة صحية جيدة دون إصابات أو إيقافات مؤكدة تم الإبلاغ عنها في هذه المرحلة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة (XI) لنسور قرطاج، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توفرها قبل مباراة 14 يونيو.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل السويد هذه المباراة بسجل فوزين وتعادل واحد وخسارتين (W2-D1-L2) عبر آخر خمس مباريات لها. كانت نتيجتهم الأخيرة تعادلاً 2-2 مع اليونان في مباراة ودية في 4 يونيو. قبل ذلك، خسروا 3-1 أمام النرويج في 1 يونيو. أظهر فريق بوتر مستوى أفضل في تصفيات كأس العالم، حيث فاز على بولندا 3-2 على أرضه وعلى أوكرانيا 3-1 خارج أرضه في مارس، كما تعادل 1-1 مع سلوفينيا في نوفمبر 2025. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت السويد تسعة أهداف واستقبلت سبعة، مع فوزين متتاليين في التصفيات يمثلان ذروة تلك السلسلة.

كان مستوى تونس الأخير ضعيفًا. أسفرت آخر خمس مباريات لهم عن سجل فوز واحد وتعادل واحد وثلاث خسائر (W1-D1-L3). جاءت النتيجة الأكثر إضرارًا في 6 يونيو، عندما هزمتهم بلجيكا 5-0 في مباراة ودية قبل البطولة. كما خسروا 1-0 أمام النمسا في 1 يونيو وتعادلوا 1-1 مع مالي في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026. ويكمل الصورة تعادل 0-0 مع كندا في أبريل وفوز 1-0 على هايتي في مارس. سجلت تونس هدفين فقط عبر تلك المباريات الخمس واستقبلت ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

السويد المباراة الأخيرة تونس 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تونس 1 - 0 السويد 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

جاء اللقاء الوحيد بين هذين الطرفين في مجموعة البيانات المتاحة في 12 فبراير 2003، عندما فازت تونس على السويد 1-0 في مباراة ودية، مع إدراج تونس باعتبارها الطرف المضيف. لا توجد سوى مباراة واحدة مسجلة بين البلدين يمكن الاستناد إليها، ما يعني أن مواجهة المجموعة السادسة يوم الأحد في مونتيري تمثل لقاءً نادرًا بين فريقين لديهما تاريخ حديث قليل ضد بعضهما البعض.

الترتيب

في المجموعة السادسة، تحتل السويد حاليًا المركز الثالث وتونس المركز الرابع في جدول الترتيب المبكر قبل الجولة الافتتاحية من المباريات.