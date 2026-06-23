معاينة كأس العالم 2026: السنغال ضد العراق: كل ما تحتاج إلى معرفته

السنغال ضد العراق: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 9 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة السنغال ضد العراق في 26 يونيو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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السنغال ضد العراق: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في أونتاريو تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة الأولى إلى إنقاذ حملتيهما بعد هزيمتين شديدتي الحدة في الجولة الثانية. وبعد جولة ثانية من المباريات عطّلت ديناميكيات المجموعة بشدة - حيث قاتلت السنغال ببسالة لكنها في النهاية لم تفِ بالغرض في إثارة مرهقة انتهت 3–2 أمام النرويج، بينما خرج العراق محبطاً بعد هزيمة قاسية 3–0 على يد منتخب فرنسا الحاسم - تقلّص هامش الخطأ في ملعب تورونتو (BMO Field) بشكل كبير. ويتجه المعسكران إلى كندا وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات القاسية سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب السنغال باب تيياو أن يضمن إصلاح فريقه لتركيزه الدفاعي وفعاليته الحاسمة، مستفيداً من انضباطه التكتيكي الصارم لترسيخ السيطرة على مقعد التأهل الثاني في المجموعة. وسيعتمد أسود التيرانغا على نقاط ارتكازهم الهجومية الديناميكية الأساسية ولعبهم الانتقالي الخطير لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع آسيوي منضبط للغاية. وفي مواجهتهم يقف منتخب عراق متماسك هيكلياً ويائس يقوده غراهام أرنولد. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع وروح تشغيلية لا تعرف الخوف، يمتلك أسود بلاد الرافدين مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة تزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

وبإقامتها في ملعب تورونتو المتطور، ستكون هذه المواجهة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر في التحولات، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى السنغال هذه المباراة منصة مثالية لتهدئة الأمور وتأمين التأهل التلقائي تحت قيادة تيياو الصلبة، بينما يدخل العراق أرض الملعب متحمساً لتسليح روحه الجريئة، والقضاء على الأخطاء الدفاعية من الجولة الثانية، وتحقيق نتيجة حيوية بأقصى عدد من النقاط لتجاوز منافسيه. ومع تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

النرويج 3–2 السنغال

عانى فريق تيياو من إحباط دفاعي إذ أجبرهم أداء هجومي حاسم من النرويج على تلقي هزيمة صعبة بنتيجة 3–2. وبسعيهم لفرض أنفسهم في المجموعة، افتتح أسود التيرانغا المباراة بحثاً عن الاستقرار الدفاعي لكنهم واجهوا صعوبة في الحفاظ على تنظيمهم الهيكلي أمام ضغط أوروبي سلس.

تم تفكيك شكل السنغال في وقت متأخر من الشوط الأول بهدف افتتاحي مؤلم في الدقيقة 43 من ماركوس هولمغرين بيدرسن، والذي منح الزخم للخصم. اعتمد رجال ثياو على عمود فقري بدني قوي للرد بسرعة بعد الاستراحة، لكن ثنائية سريعة لإيرلينغ هالاند في الدقيقتين 48 و58 فتحت المباراة على مصراعيها. وعلى الرغم من عودة قتالية قوية قادها إسماعيلا سار - الذي حوّل ردودًا حاسمة في الدقيقة 53 وفي عمق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (90+3') - لم تتمكن السنغال من تفكيك الكتلة النرويجية بالكامل قبل صافرة النهاية، مما تركهم للدفاع عن موقفهم في التأهل في يوم المباراة الأخير.

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فرنسا 3–0 العراق

عانى رجال أرنولد من عرض محبط للغاية في ملعب فيلادلفيا، وفشلوا في الحفاظ على شباك نظيفة بينما تجاوزهم منتخب فرنسا المهيمن بسهولة بفوز حاسم 3–0. تيم ميلي تنازل عن السيطرة على لوحة النتائج تقريبًا على الفور، مخترقًا خطوطهم الدفاعية مبكرًا عندما وجد النجم المهاجم كيليان مبابي الشباك بتسديدة حاسمة في الدقيقة 14.

واجه قالبهم الدفاعي عقبة أشد انحدارًا مباشرة بعد الاستراحة. تولى التنظيم الهيكلي الصارم لفرنسا السيطرة بالكامل، مما سمح لمبابي بتأمين ثنائيته في الدقيقة 54 قبل أن يوجه عثمان ديمبيلي الضربة القاضية بهدف حاسم في الدقيقة 66. ومع مواجهة جبل شديد الانحدار لتسلقه في الشوط الثاني، عانى وسط العراق من صعوبة في خنق مسارات التحول أو تحييد صانعي اللعب المركزيين النخبة. أُجبر فريق أرنولد على قضاء الدقائق المتبقية في قوقعة دفاعية عميقة، تاركًا إياهم بلا شيء ومحوّلًا يوم المباراة 3 إلى سيناريو لا بد من الفوز فيه لإبقاء رحلتهم في كأس العالم حية.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

السنغال (بابي ثياو)

لا يحتاج ثياو إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح لأسود التيرانغا بأن يبدوا خطرين للغاية في فترات خلال البطولة. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية سلسة تثبت أن السنغال تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على المسرح العالمي.

ومع ذلك، يجب على ثياو أن يضمن أن فريقه يحافظ على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك الشكل الهجومي العدواني للسنغال أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحة مكشوفة عندما تقدم الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، مما أدى إلى الخسارة الصعبة 3–2. ضد منتخب العراق المبني على إرث بدني ورياضي مهيب تحت قيادة أرنولد، فإن فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال سيكون قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لثياو على محور الارتكاز في وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي وسطه الارتكازيين لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الآسيويين من عزل قلبي دفاعه.

العراق (غراهام أرنولد)

لا يحتاج أرنولد إلى تفكيك القالب البراغماتي الذي حدّد فرقَه بالكامل، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدّمها بعد هزيمتهم القاسية 3–0 أمام فرنسا. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولًا موثوقة، لكن أسود الرافدين يجب أن يرسّخوا إلحاحًا عموديًا أكبر بكثير دون فقدان الانضباط البنيوي.

أمام الكتلة العالية العدوانية للسنغال، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركّز التعديل التكتيكي لأرنولد على غرفة محركه، موجّهًا قادة خط الوسط المخضرمين إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما يتقدم العراق، يجب عليهم استغلال القنوات الجانبية التي يتركها ظهيرا السنغال المتقدمان شاغرة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأظهرة الجانبية الديناميكية لتمديد الخط الدفاعي السنغالي أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسّع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة لصنّاع اللعب الرئيسيين لاستغلالها، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار فريق السنغال

التحدي الأساسي لثياو قبل التوجه إلى ملعب تورونتو هو معالجة التحولات الدفاعية لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين بعد معركة مرهقة من خمسة أهداف أمام النرويج. ولحسن حظ غرب الأفارقة، خرجوا من الجولة الثانية دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق بشأن الإيقافات، ما يترك ثياو مع مجموعة تنافسية للغاية للاختيار منها.

ستبني السنغال حول إطارها التكتيكي المؤكد 4-3-3. سيحتفظ حارس المرمى إدوارد ميندي بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية أفضل بكثير من خطه الخلفي بعد مباراة صعبة. سيواصل قلبا الدفاع موسى نياخاتي والقائد المخضرم كاليدو كوليبالي شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران الحاجي ضيوف على اليسار و كريبان دياتا على اليمين.

يبقى توزيع خط الوسط كما هو من المباراة السابقة لتحقيق توازن في التغطية الدفاعية. إدريسا غييه سيُدير غرفة المحرك المركزية كمرتكز أساسي، ويحيط به لامين كامارا و باب غييه لضمان الشراسة البدنية واستقرار التحولات. في المقدمة، يظل الثلاثي الهجومي خطيرًا للغاية. نيكولاس جاكسون سيقود الخط بثقة ليرتكز على القنوات الهجومية المركزية، ويحيط به الأيقونة العالمية ساديو ماني على الجناح الأيسر والمتألق إسماعيلا سار على الجهة اليمنى، الذي يأتي مباشرة بعد أداء سريري بتسجيل هدفين رغم خسارة الفريق بفارق ضئيل.

أخبار فريق العراق

يواجه أرنولد لغزًا مكثفًا في الاختيار التكتيكي وهو يجهّز فريقه للارتداد بعد هزيمتهم الثقيلة 3–0 أمام فرنسا. أكبر نقطة حديث تحيط بـ أسود الرافدين هي إعادة غرس الثقة الدفاعية وإرساء سلاسة هجومية أكبر بكثير بعد أن تم حصرهم في قوقعة عميقة في الجولة الثانية. على الصعيد الانضباطي، يتلقى أرنولد دفعة هائلة إذ يمتلك العراق تشكيلة مكتملة اللياقة دون أي مخاوف من الإيقافات.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري للعراق حول خطة 4-5-1 مدمجة ومعززة بشكل كبير. دفاعيًا، سيُرسّخ قلبا الدفاع علي هاشم و زيد تحسين الخط المركزي، ويحيط بهما الظهيران ميرخاس دوسكي على الجهة اليسرى و حسين علي على الجناح الأيمن. يحافظ حارس المرمى البارز أحمد باسل على مكانه في المرمى، ساعيًا إلى أداء ارتدادي لافت.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى ازدحام المساحات المركزية وتعطيل خطوط الإمداد الواسعة للسنغال. أمير العماري - الذي يحمل بطاقة صفراء من المباراة السابقة - سيرتكز في غرفة المحركات العميقة إلى جانب زيدان إقبال و زيد إسماعيل للحد من مسارات التحول لدى الأفارقة. وسيكون توفير العرض وتتبع العودة بقوة من نصيب أحمد قاسم على الجهة اليسرى و إبراهيم بايش على الجناح الأيمن. في المقدمة، يعتمد الخط الهجومي بشكل كبير على كفاءة العزل؛ المهاجم الطلسم أيمن حسين سيتولى إدارة قناة الضربة الوحيدة، متطلبًا خدمة أفضل بكثير من خط وسطه لتنفيذ تهديد حاسم في الثلث الأخير.

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المواجهات الرئيسية في مباراة السنغال ضد العراق

إسماعيلا سار ضد ميرخاس دوسكي

بعد أن تقدم كنقطة ارتكاز خطيرة في هجوم ثياو، يظل إسماعيلا سار رأس حربة عالي الطاقة وواثقًا في خط هجوم السنغال. عمل سار بسلاسة على الجناح الأيمن لقيادة الشحنة الإبداعية ضد النرويج، مسجلًا هدفين في عرض مذهل. لكسر شكل العراق المعزز دفاعيًا، سيكون دور سار بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم حركته الذكية، وبراعته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله المستمر لتمديد ظهيري الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات مركزية مثل نيكولاس جاكسون لاستغلالها.

المكلف بإيقافه هو الظهير الأيسر ميرخاس دوسكي، ركيزة دفاعية حيوية في خط دفاع أرنولد. قاد دوسكي الجهة اليسرى خلال خروج العراق السابق، محاولًا تماسك الخط الدفاعي تحت ضغط هائل ضد فرنسا. وبينما شهدت البنية الدفاعية للعراق لحظات صعبة وتلقت هزيمة ثقيلة، يمتلك دوسكي سرعة استعادة من الطراز الأعلى وصلابة بدنية لمواجهة مهاجمين نخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الواسعة إلى جانب قلب الدفاع علي هاشم، ضامنًا أن يستخدم تمركزه لتحييد انطلاقات سار الحادة إلى الداخل ويمنع السنغال من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

أمير العماري ضد إدريسا غي

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لخط وسط العراق في الجولة الثانية، أمير العماري مكلف بفرض إيقاع الاستحواذ وحماية خطه الدفاعي لصالح أسود بلاد الرافدين. عمل العماري بكثافة في قلب خط الوسط ضد فرنسا، محاولًا توفير شرارة بدنية تحت ضغط مستمر. ضد السنغال، سيكون هدفه الأساسي إيجاد مساحة عند البناء من الخلف، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وإمداد انطلاقات التشغيل الواسعة لأجنحته. إذا مُنح العماري - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - وقتًا ومساحة للدوران ومواجهة خط الوسط، فإن توزيعه سيخل بسهولة بتوازن ضغط السنغال.

يتطلع إلى تعطيل إيقاع تراكم الاستحواذ هذا لاعب الوسط المخضرم البارز في السنغال إدريسا غاي. لقد ارتكز عليه قلب غرفة المحرك في الجولة الثانية، محاولًا توفير حماية تكتيكية خلال مواجهة صعبة وغزيرة الأهداف ضد النرويج. سيتم وضع عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب تورونتو. يجب على غاي أن يدير تمركزه بقوة إلى جانب الشريكين في العمق لامين كامارا وبابي غاي لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى العماري، وحماية قلبي دفاعه لضمان ألا يهيمن الآسيويون بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا السنغال داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة الأولى؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة الأولى بنية شديدة السيولة والتنافسية. تحتل فرنسا الصدارة بأريحية بست نقاط وفارق أهداف +5 بعد أن ضمنت رسميًا مكانها في الأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 3–0 على العراق.

يترك هذا النرويج في المركز الثاني بست نقاط وفارق أهداف +4 متساوية في النقاط في القمة، بينما تظل السنغال (صفر نقاط، −3 فارق أهداف) والعراق (صفر نقاط، −6 فارق أهداف) راسختين في قاع الجدول بعد خسارتهما أول مباراتين. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب تورونتو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لتأمين سيناريو بطاقة جامحة أو مواجهة الإقصاء الفوري مع التوجه إلى ختام دور المجموعات.

إذا فازت السنغال

فوزٌ لفريق ثياو سيرفع أسود التيرانغا إلى ثلاث نقاط، مُبقيًا بطولتهم حيّة فورًا ومؤمّنًا لهم المركز الثالث في المجموعة الأولى. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة فرنسا ضد النرويج، قد يضعهم فوزٌ كاسح نظريًا في موقع جيد ضمن تصنيفات البطاقة الجامحة للمركز الثالث. وعلى النقيض، ستُجمّد هذه النتيجة العراق عند صفر نقاط، مُسقِطةً إياهم بالكامل خارج البطولة دون أي فرصة للبقاء.

إذا فاز العراق

إذا ضمن رجال أرنولد النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافيًا مذهلًا في اليوم الأخير للجانب الآسيوي. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيسمح للعراق بتجاوز السنغال وتأمين المركز الثالث في المجموعة الأولى. وعلى النقيض، سيحبس هذا السيناريو السنغال عند صفر نقاط ويقصيهم، مُجبرًا العراق على الاعتماد على نتائج كاسحة مواتية عبر مجموعات البطولة الأخرى فقط ليحظى بفرصة أساسية للمرور عبر تصنيفات البطاقة الجامحة مع فارق أهداف سلبي بشدة.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في تورونتو سيترك السنغال بنقطة واحدة ويؤكد مركزهم الثالث في المجموعة الأولى بسبب تفوقهم في فارق الأهداف على العراق. بالنسبة للعراق، الانتقال إلى نقطة واحدة سيبقيهم راسخين في قاع الجدول ويضمن الإقصاء الرياضي الفوري. بينما يمنع التعادل الهزيمة الفورية للسنغال، فإن إنهاء المجموعة في المركز الثالث بنقطة واحدة فقط وفارق أهداف سلبي يجعل البقاء عبر البطاقة الجامحة شديد التقلب وقريبًا من المستحيل مقارنة بمستويات الثلاث نقاط الأكثر أمانًا.

أخبار الفريق والتشكيلات

يدير السنغال بابي ثياو في هذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة أو إصابات أو إيقافات لأسود التيرانغا قبل انطلاق المباراة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى بداية المباراة إذا تغير الوضع.

يقود العراق غراهام أرنولد. وكما هو الحال مع السنغال، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن التشكيلة أو الإصابات أو الإيقافات لأسود بلاد الرافدين. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فاز السنغال بمباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له، مع تعادل واحد. انتهت مباراته الأخيرة بهزيمة 3-1 أمام فرنسا في دور المجموعات بكأس العالم في 16 يونيو. كما تعادل 0-0 مع السعودية وخسر 3-2 أمام الولايات المتحدة في مباريات ودية قبل البطولة. جاءت انتصاراته في تلك السلسلة ضد غامبيا، 3-1، وبيرو، 2-0، وكلاهما في مارس. سجل السنغال ثمانية أهداف واستقبل ستة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

فاز العراق أيضًا بمباراتين من آخر خمس مباريات له. كانت نتيجته الأخيرة خسارة 4-1 أمام النرويج في افتتاح كأس العالم في 16 يونيو، كما خسر 2-0 أمام فنزويلا في مباراة ودية في يونيو. جاءت انتصاراته ضد أندورا، 1-0، وبوليفيا، 2-1، في تصفيات كأس العالم. تعادل العراق 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية في يونيو. عبر تلك المباريات الخمس، سجل العراق خمسة أهداف واستقبل ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة للاجتماعات السابقة بين السنغال والعراق. ستمثل هذه المباراة في ملعب تورونتو أول مواجهة مسجلة بين البلدين.

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