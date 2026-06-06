كأس العالم - المجموعة 3 New York/New Jersey Stadium

ستنطلق مباراة البرازيل ضد المغرب في 13 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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البرازيل ضد المغرب: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في إيست راذرفورد أكثر أهمية لفريقين يتطلعان إلى ترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. وتحت ضغط داخلي مكثف، يجب على مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أن يثبت أن نظامه المباشر القائم على مهاجمة المساحات قادر على تقديم النتائج على الساحة العالمية تحت وطأة التوقعات التاريخية. وسيواجهون منتخب المغرب الذي لا يلين والمتمرس في المعارك، بقيادة المبتكر التكتيكي المعين حديثًا محمد وهبي - الذي يتولى قيادة جيل رائع يسعى لتكرار أو تجاوز مسيرته التاريخية إلى نصف النهائي قبل أربع سنوات. وبال لعب أمام جمهور عالمي هادر في ملعب نيويورك نيوجيرسي الحديث للغاية، فإن هذه المواجهة تحمل كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم.

ومع انتظار ثقل البطولة اسكتلندا في الأجنحة إلى جانب منتخب هايتي عالي الحيوية في المجموعة الثالثة، فإن أي تعثر في اليوم الأول قد يكون كارثيًا. بالنسبة للبرازيل، تمثل هذه فرصة لتأكيد تفوقها الكروي، وتجاوز صعوبات التأهل الأخيرة، وإبراز تطورها التقني النخبوي تحت قيادة أول مدرب أجنبي لها منذ عقود. أما بالنسبة للمغرب، فهي الاختبار الحاسم لعصر جديد، بالانتقال من إطار دفاعي محبوب إلى محرك تكتيكي غير مكبوح جاهز لمواجهة الأفضل في العالم. ومع تسليط الأضواء على عشب نيوجيرسي، سيحوّل الضغط الهائل لمباراة الافتتاح هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي وتفكيك المساحات بشكل كبير من سيغادر بثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

مسار البرازيل إلى أمريكا الشمالية

لم تكن رحلة البرازيل إلى كأس العالم 2026 سلسة على الإطلاق، إذ خاضت دورة تصفيات كونميبول شديدة الاضطراب التي أدت في النهاية إلى تحول إداري هائل. تعثرت السيليساو في البداية خلال الجولات الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية، وتعرضت لانتكاسات تاريخية بما في ذلك إذلال مؤلم بنتيجة 4-1 أمام الغريم الأرجنتين تحت الإدارة السابقة، ما جعلها تتراجع في الترتيب.

وجاءت نقطة التحول مع التعيين الضخم للمدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. ومع تكليفه بتهدئة الأوضاع وتحويل اللمعان الفردي الخام إلى جماعية منظمة، تولى أنشيلوتي قيادة فريق كان يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة. وفي النهاية استقرت حملة البرازيل، وأظهرت قدرًا كافيًا من الصلابة التكتيكية وأنهت النتائج اللازمة في نوافذ التصفيات الأخيرة لعام 2025 لتثبت مركزًا خامسًا. وبضمان العبور التلقائي إلى أمريكا الشمالية، ضمن أبطال العالم خمس مرات بقاء سجلهم المثالي في حضور كل كأس عالم دون انقطاع، ممهدين الطريق لقوس فداء كبير تحت أضواء نيوجيرسي.

الدرس المتقن للمغرب في التصفيات

على النقيض التام، حجز أسود الأطلس مكانهم في نسخة 2026 من الحدث الأبرز عبر تنفيذ مسيرة مثالية ومهيمنة خلال التصفيات الأفريقية. وبناءً على الزخم النفسي الهائل الناتج عن إنهائهم الأسطوري في المركز الرابع في قطر 2022، حوّل المغرب حملة التأهل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى بيان تفوق قاري خالص.

تحت قيادة وليد الركراكي، شقّ المغرب طريقه بلا رحمة في المجموعة E، محققًا سجلًا خاليًا من العيوب بثمانية انتصارات من ثماني مباريات. لقد أطاحوا بالمنافسين بمزيج متوازن من الأمان الدفاعي البنيوي والكفاءة المدمرة على الأطراف. وعلى الرغم من أن الركراكي اتخذ القرار الصادم بالتنحي في مارس 2026 للسماح بالتطور الطبيعي للفريق، فإنه ترك وراءه كتيبة نخبوية بلا قيود. ورث المدرب المعين حديثًا محمد وهبي محركًا هادرًا حلق إلى البطولة دون خوف مطلق من عمالقة العالم، مختومًا تذكرتهم مبكرًا حسابيًا بوصفهم أقوى تشكيلة في أفريقيا.

أخبار الفريق: البرازيل ضد المغرب

أخبار فريق البرازيل

أنهى المدرب الرئيسي كارلو أنشيلوتي قائمة مكونة من 26 لاعبًا مرصعة بالنجوم تتمحور بشكل كبير حول نواة قاتلة من أبطال أوروبا. تتمحور نقطة الحديث الرئيسية قبل الافتتاح حول النجم نيمار جونيور، الذي شابت عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف العام وذمة عضلية طفيفة تعرض لها مع سانتوس. وقد أكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يدير تعافيه بشكل فردي، بما يضمن بقاءه مع الفريق حتى لو تم حمايته للمراحل اللاحقة من البطولة.

ومع إدارة نيمار بعناية، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور والجناح المتألق رافينيا لاعب برشلونة. وقد أشاد أنشيلوتي علنًا برافينيا بوصفه أفضل أصول العالم في مهاجمة المساحات العميقة، مشيرًا إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. دفاعيًا، يرتدي ماركينيوس، وصيف دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، بالشراكة مع قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين قلب الدفاع.

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أخبار فريق المغرب

يدخل المغرب البطولة تحت الإشراف التكتيكي الجديد لمحمد وهبي، الذي تم تسريعه إلى المقعد الأول للفريق الأول عقب نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عامًا إلى لقب عالمي في 2025. لا يملك وهبي أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات بعد فوز ودي ناجح 2-1 على كوسوفو، ما يسمح له بإشراك تشكيلة أساسية متمرسة وعالية الانسجام مبنية على أسس مألوفة.

قصة اختيار التشكيلة الكبرى هي ضم محميي وهبي المراهقين من منتخب تحت 20 عامًا، عثمان معمّة وياسر الزبيري، رغم أن كليهما متوقع أن يقدما طاقة ديناميكية من على مقاعد البدلاء. لا يزال الظهير الأيمن العالمي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الركيزة البنيوية غير القابلة للجدل للفريق، ويُعتمد عليه بشكل كبير لتثبيت الكتلة الدفاعية مع دفع سلاسل الهجوم على الأطراف لدى المغرب.

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ملفات المدربين & الفلسفات التكتيكية

كارلو أنشيلوتي (البرازيل)

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يُبجَّل كارلو أنشيلوتي باعتباره أحد أعظم المدربين وأكثرهم تتويجًا في تاريخ كرة القدم، ويخوض ظهوره الأول المرتقب للغاية في بطولة دولية كأول مدرب أجنبي بارز للبرازيل منذ عقود. يُعدّ التكتيكي الإيطالي خبيرًا في علاقات اللاعبين والمرونة الهيكلية، حيث يبني نظامًا مُصممًا لمنح أقصى قدر من الحرية الإبداعية لمهاجميه مع فرض مسؤولية دفاعية مطلقة.

يعتمد أنشيلوتي على خطة 4-2-3-1 متوازنة تتحول إلى سلاح هجومي مرتد عمودي. ويطالب لاعبي وسطه بالنظر إلى الأمام فور استعادة الكرة، متجاوزًا سلاسل الاستحواذ الطويلة من جانب إلى جانب لاستغلال المساحات خلف الخطوط الدفاعية للمنافس. ويتمثل تحديه الأساسي في إيست راذرفورد في ضمان قدرة محور الارتكاز المزدوج في الوسط على حماية الخط الخلفي عندما يتقدم الظهيران ذوا النزعة الهجومية عاليًا في الملعب.

محمد وهبي (المغرب)

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بدخوله دائرة الضوء على مستوى المنتخب الأول قبل ثلاثة أشهر فقط من البطولة، يجلب محمد وهبي سمعةً في إجراء تعديلات تكتيكية جريئة واستشرافية ودمج اللاعبين الشباب. وبعد أن كان العقل المدبر للقب عالمي تاريخي على مستوى الشباب، يفضّل المدرب البالغ من العمر 49 عامًا والمولود في بلجيكا اللعب بأسلوب حيوي قائم على الاستحواذ يركز بشكل كبير على زيادة العدد على الأطراف.

ومع احترام الهوية الدفاعية المتماسكة ذات الكتلة المنخفضة التي جعلت المغرب مشهورًا في 2022، قام وهبي تدريجيًا بتطبيق مخطط هجومي أكثر عمودية. ويفضّل استخدام خط وسط ثلاثي عالي اللياقة للضغط بقوة على الكرات الثانية قبل توظيف تركيبات سريعة بين ظهيريْه وأجنحته المقلوبة لشق خطوط الخصم، مقدّمًا مظهرًا أكثر انفتاحًا من سلفه.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعبًا

قائمة البرازيل في كأس العالم

حراس المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفرتون

المدافعون: أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل ماغالهايس، روجر إيبانيز، ليو بيريرا، ماركينيوس، ويسلي

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش، كاسيميرو، دانيلو سانتوس، فابينيو، لوكاس باكيتا

المهاجمون: إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، نيمار جونيور، رافينيا، رايان، فينيسيوس جونيور

قائمة المغرب في كأس العالم

حراس المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، أحمد رضا التكناوتي

المدافعون: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلاماري، أشرف حكيمي، زكريا الوهدي، نايف أكرد، شادي رياض، رضوان هلهال، عيسى ديوب

لاعبو الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نيل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

المهاجمون: عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، جسيمة ياسين، أيوب أمايموني

أبرز المواجهات المفتاحية بين البرازيل والمغرب

فينيسيوس جونيور ضد أشرف حكيمي: مواجهة عالمية بحق، جذابة ومثيرة على الرواق. يصل فينيسيوس جونيور وهو يتطلع إلى تأكيد مكانته كمرشح للكرة الذهبية، مستخدماً سرعته القاتلة في المراوغة لعزل المدافعين في مواقف 1 ضد 1. وسيواجه مباشرة أشرف حكيمي، أحد قلة من الأظهرة في كرة القدم العالمية الذين يمتلكون سرعة ارتداد خام، وقوة بدنية، وذكاءً تكتيكياً لمجاراة البرازيلي خطوة بخطوة. اللاعب الذي يفوز بهذا النزال المتفجر سيغيّر المشهد بالكامل في المجموعة الثالثة.

رافينيا ضد كتلة خط الوسط المركزي للمغرب: مع توجيه أنشيلوتي لرافينيا صراحةً بالعمل قريباً من الخط الدفاعي لاستغلال المساحات العمودية، يقع عبء الاحتواء مباشرة على مرتكزات وسط المغرب. وسيُكلَّف سفيان أمرابط بتتبع تحركات رافينيا الذكية نحو العمق، لضمان ألا يتمكن نجم برشلونة من استلام الكرة بسلاسة وهو في وضعية نصف التفاف لتمريرها إلى عدّائي البرازيل المتداخلين.

غابرييل ماغالهاييس ضد يوسف النصيري: معركة شاقة هوائية وبدنية داخل منطقة الجزاء. النصيري مهاجم محطة لا يكلّ يزدهر في مهاجمة العرضيات وزعزعة قلوب الدفاع بمعدل عمله المكثف. على غابرييل لاعب أرسنال أن يستخدم تمركزه النخبوي وقوته البدنية للسيطرة على منطقته الدفاعية، وحرمان المغرب من فرص واضحة من الكرات الثابتة والعرضيات.

أخبار الفريقين والقوائم

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1





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