كأس العالم - المراحل الإقصائية هارد روك

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر في 2 يوليو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت EST و23:00 بتوقيت GMT.

الأرجنتين والرأس الأخضر يلتقيان في معركة داود ضد جالوت النهائية

الوافدون الجدد إلى البطولة يلتقون بحاملي اللقب

لقد تجاوزت الرأس الأخضر كل التوقعات في أول ظهور لها في كأس العالم، مستحوذة على خيال الجميع حول الكوكب. لن يكون لديهم خوف ولا شيء ليخسروه وهم يستعدون لمواجهة حاملي اللقب. سيستمتعون بالتحدي، ولا تخطئوا، فالتحدي كبير.

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جاءت آخر هزيمة للأرجنتين في مباراة إقصائية في أي بطولة قبل سبع سنوات في بيلو هوريزونتي، حيث سقطوا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 أمام الغريم اللدود البرازيل. منذ ذلك الحين، فازوا بتاجين لكوبا في 2021 و2023، يتوسطهما انتصارهم الملحمي في كأس العالم 2022.

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كيف وصلت الأرجنتين والرأس الأخضر إلى هنا

بدأت الأرجنتين دفاعها عن كأس العالم بصورة مثالية. لقد فازت لا سيليسيون بـ10 مباريات متتالية، ولم تستقبل سوى هدفين في تلك السلسلة، ولم تستقبل بعد أي هدف في كأس العالم هذه. ومع عدم وجود منتخبات من العشرة الأوائل في طريقها حتى نصف النهائي، لديهم كل فرصة للذهاب حتى النهاية.

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الرأس الأخضر، بشكل لا يصدق، لم يخسر في مجموعة ضمت إسبانيا وأوروغواي والسعودية، محققًا ثلاثة تعادلات. إنهم أول دولة تتأهل من مجموعتها في كأس العالم دون فوز منذ تشيلي في 1998، وفي الوقت نفسه أصبحوا أول دولة تظهر لأول مرة تصل إلى الأدوار الإقصائية منذ سلوفاكيا في 2010، وأول منتخب أفريقي منذ غانا في 2006. أداؤهم أمام إسبانيا، على وجه الخصوص، سيمنحهم الثقة بأنهم قادرون على إزعاج المزيد من الأسماء اللامعة هنا. كما أنهم استخدموا أساليب تكتيكية مختلفة، قادرين على الدفاع بكتلة منخفضة كما فعلوا ضد الإسبان، والضغط على دواسة الوقود كما احتاجوا إلى فعل ذلك ضد أوروغواي. هذا الفريق ليس ذا حيلة واحدة.

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سحر ميسي مستمر

الآن في سن 39، سجل الرجل العظيم ستة من أهداف الأرجنتين الثمانية في أمريكا الشمالية وسيشعر وكأنه في بيته في ملعب هارد روك. نجم إنتر ميامي هو أول رجل يشارك في ستة كؤوس عالم. لديه بالفعل ستة أهداف في هذه البطولة وكان ضمن قائمة المسجلين في سبع مباريات متتالية في كأس العالم، بالعودة إلى فوز دور الـ16 على أستراليا في 2022. لقد نفدت الأوصاف الفائقة في العالم للرجل العظيم، ولا بد أن تكون هذه بالتأكيد الفرصة الأخيرة لمشاهدته على المسرح الكبير.

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فوزينيا، البطل غير المتوقع النموذجي

لم يكن كثير من مشجعي كرة القدم العاديين يعرفون اسمه قبل ثلاثة أسابيع، لكنهم بالتأكيد يعرفونه الآن. جوسيمار خوسيه إيفورا دياس، المعروف عادة باسم فوزينيا، كان لديه 40,000 متابع على إنستغرام قبل أن تفرض كابو فيردي على إسبانيا تعادلاً غير متوقع 0-0، مع قيام اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً بسبع تصديات مذهلة. الآن، لديه 17.5 مليون معجب على المنصة.

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التشكيلة المتوقعة للأرجنتين XI

إيمي مارتينيز؛ مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، ميدينا؛ دي بول، ماك أليستر، فرنانديز، ألمادا؛ ميسي، لاوتارو مارتينيز.

التشكيلة المتوقعة لكابو فيردي XI

فوزينيا؛ موريرا، بيكو، ديني، س. كابرال؛ لينيني؛ مينديز، دوارتي، مونتيرو، ج. كابرال؛ ليفرامينتو.

إحصاءات رئيسية الأرجنتين ضد كابو فيردي

مع 29 مشاركة، يحمل ميسي الرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من مباريات كأس العالم لأي لاعب. رجل إنتر ميامي لديه 202 مباراة دولية إجمالاً مع ألبيسيليستي.

خمس من آخر سبع مباريات للأرجنتين شهدت أكثر من 2.5 هدف.

أصبح فريق ليونيل سكالوني ثالث الأبطال الحاملين للقب فقط الذين يصلون إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم هذا القرن.

سبع من آخر 13 مواجهة خروج مغلوب للأرجنتين في كأس العالم ذهبت إلى وقت إضافي، بينما لم يشهد أي فريق مباريات أكثر ذهاباً إلى وقت إضافي من مباريات الأرجنتين الـ11 في تاريخ كأس العالم.

أسماك القرش الزرقاء لكابو فيردي هي الفريق الأدنى تصنيفاً الذي يصل إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم في ظهوره الأول.

واحد من أربعة مشاركين لأول مرة في نهائيات 2026، إلى جانب كوراساو، الأردن وأوزبكستان، فقط كابو فيردي تأهلت إلى أول أدوار خروج المغلوب.

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قائمة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مارسيليا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيزي (بورنموث)، نيكولاس تاغليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إيزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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قائمة كابو فيردي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: فوزينيا (تشافيس)، مارسيو روزا (مونتانا)، سي جي دوس سانتوس (سان دييغو).

المدافعون: Stopira (Torreense)، Roberto Lopes (Shamrock Rovers)، Joao Paulo (FCSB)، Diney (Al Bataeh)، Logan Costa (Villarreal)، Steven Moreira (Columbus Crew)، Wagner Pina (Trabzonspor)، Sidny Lopes Cabral (Benfica)، Kelvin Pires (SJK).

لاعبو الوسط: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)، Kevin Pina (Krasnodar)، Deroy Duarte (Ludogorets)، Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães)، Laros Duarte (Puskás Akademia)، Yannick Semedo (Farense).

المهاجمون: Ryan Mendes (Igdir)، Garry Rodrigues (Apollon Limassol)، Willy Semedo (Omonia)، Jovane Cabral (Estrela Amadora)، Gilson Tavares (Akron Tolyatti)، Dailon Livramento (Casa Pia)، Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)، Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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أخبار الفريق والتشكيلات

يدير منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، رغم أنه لم يتم تقديم أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة. لم يتم تأكيد تشكيلة محتملة في هذه المرحلة، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة أقرب إلى انطلاق المباراة.

كما لا توجد لدى مدرب الرأس الأخضر Bubista أي إصابات أو إيقافات مُبلّغ عنها مدرجة في البيانات الحالية. وكما هو الحال مع الأرجنتين، لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة بعد، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين الأرجنتين والرأس الأخضر مسجلة في البيانات المتاحة. ستكون هذه المباراة في ميامي المرة الأولى التي يلتقي فيها هذان المنتخبان على أي مستوى.

الترتيب

أنهت الأرجنتين المجموعة J في الصدارة، بينما تأهلت كابو فيردي من المجموعة H في المركز الثاني.