تنطلق مباراة الأرجنتين ضد الجزائر في 16 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 17 يونيو عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

الأرجنتين ضد الجزائر: ميسي يلتقي محرز

سيلعب ليونيل ميسي في كأس عالم سادسة بينما يقود حاملة اللقب الأرجنتين في بطولة 2026. وفي طريقهم في يوم الافتتاح ستكون الجزائر بقيادة رياض محرز. ماذا يمكن أن نتوقع من هذه المواجهة في كانساس سيتي؟

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من هو مدرب الأرجنتين ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

ليونيل سكالوني، الذي قاد لا ألبيسيليستي إلى مجد كأس العالم في 2022، يهدف إلى أن يصبح أول مدرب يفوز بها على التوالي منذ فيتوريو بوتسو في 1938، الذي حقق هذا الإنجاز المذهل مع إيطاليا.

مع 26 مشاركة، يحمل ميسي الرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من مباريات كأس العالم لأي لاعب - وسينضم إلى مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو، 41 عاماً، كونهما اللاعبين الذكور الوحيدين اللذين ظهرا في نسخة سادسة من أكبر عرض كروي. هناك نكهة إنجليزية قوية في التشكيلة مع لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، وحارس أستون فيلا إيمي مارتينيز، ومدافع سبيرز كريستيان روميرو، ومدافع مان يونايتد ليساندرو مارتينيز جميعهم تم اختيارهم. في المقدمة، يمتلك الأبطال قوة هجومية قاتلة متمثلة في جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر للعمل أمام ميسي، الذي يجلس حالياً على 198 مباراة دولية مع أرجنتينه المحبوبة.

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من هو مدرب الجزائر ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

المخضرم رياض محرز البالغ من العمر 35 عاماً، والذي لعب سابقاً لليستر سيتي ومانشستر سيتي، يمارس الآن مهنته مع الفريق السعودي الأهلي.

صانع ألعاب خط الوسط السابق لسبيرز نبيل بن طالب تم استدعاؤه مجدداً من قبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد سبعة أشهر في العزلة، بينما توجد أيضاً أماكن للاعب ليون السابق حسام عوار ونجم مارسيليا المولود في فرنسا أمين غويري.

تشمل خبرة المدرب البوسني بيتكوفيتش الأخيرة فترات مع لاتسيو، والمنتخب الوطني السويسري وبوردو.

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قائمة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، خيرونيمو رولي (مارسيليا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ليوناردو باليردي (مارسيليا)، نيكولاس تاغليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إيزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

طريق الأرجنتين إلى كأس العالم

كانت سمة رئيسية في حملة تصفيات حاملي اللقب وتحول الهوية منذ الفوز بالبطولة في 2022 هي تبادل لاعبي الوسط أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، ورودريغو دي بول لخلق نظام أكثر سلاسة. استقبلت الأرجنتين 10 أهداف فقط عبر 18 مباراة في تصفيات كونميبول، مما ساعدهم على احتلال الصدارة في مرحلة معروفة بصعوبتها الشديدة. وكان ذلك إلى حد كبير بفضل العمل المتسق لحارس المرمى إيمي 'ديبو' مارتينيز.





قائمة الجزائر المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: أسامة ​بن بوط (اتحاد الجزائر)، ميلفين ماسستيل (ستاد نيونيز)، لوكا زيدان (غرناطة)

المدافعون: أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)، ريان آيت-نوري (مانشستر سيتي)، زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل)، رفيق ⁠بلغهالي (فيرونا)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)، سمير شرقي (باريس إف سي)، جاوين حجام (يونغ بويز برن)، عيسى ⁠ماندي (ليل)، محمد أمين توغاي (الترجي)

لاعبو الوسط: حسام عوار (الاتحاد)، نبيل بن طالب (ليل)، هشام بوداوي (نيس)، فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت)، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن)، ياسين ‌تيتراوي (شارلروا)، رامز زروقي (تفنتي)

المهاجمون: محمد أمين عمورة (فولفسبورغ)، نادر بن بوعلي (غيوري إي تي أو)، ‌عادل بولبينة (الدحيل)، فارس غدجميس (فروزينوني)، أمين غويري (مارسيليا)، رياض محرز (الأهلي)، أنيس حاج موسى (فينورد).

طريق الجزائر إلى كأس العالم

بعد أن فاتهم التأهل بشكل مفجع إلى البطولتين السابقتين، هيمنت ثعالب الصحراء على مجموعتها في التصفيات لتحجز تذكرتها إلى أمريكا الشمالية، محققة أول ظهور لها في كأس العالم منذ 2014.

كانت سمة رئيسية هي كرة القدم الهجومية لديهم. بلغ متوسط الجزائر 2.4 هدفاً في المباراة، مدفوعاً بأداء لافت من المهاجم محمد عمورة، الذي سجل 10 مرات في التصفيات.

أخبار الفريق والتشكيلات

يدير الأرجنتين ليونيل سكالوني، رغم أنه لا تتوفر حالياً أي معلومات مؤكدة عن إصابة أو إيقاف للألبيسيليستي، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة أساسية محتملة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة القائمة.

تدخل الجزائر المباراة تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مع عدم تأكيد أي بيانات عن إصابة أو إيقاف لمحاربي الصحراء أيضاً في الوقت الحالي. لم يتم بعد إصدار تشكيلة متوقعة. سيتم تحديث المزيد من أخبار الفريق عند توفرها قبل افتتاح المجموعة J.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل الأرجنتين إلى كانساس سيتي وهي في مستوى استثنائي، بعدما فازت في جميع مبارياتها الخمس الأخيرة دون أي هزيمة. وكانت آخر مباراة لها فوزًا وديًا بنتيجة 2-0 على هندوراس في 7 يونيو، عقب فوز مهيمن بنتيجة 5-0 على زامبيا في مارس. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت لا ألبيسيليستي 15 هدفًا واستقبلت هدفًا واحدًا فقط، ما يؤكد كلًا من قوتها الهجومية وصلابتها الدفاعية. أربع مباريات متتالية بشباك نظيفة في آخر ثلاث مباريات لها تروي قصتها الخاصة.

أما مستوى الجزائر في الآونة الأخيرة فهو أكثر تباينًا لكنه يتضمن نتيجة ستثير الدهشة. وجاء أداؤهم الأكثر إقناعًا في 3 يونيو، عندما هزموا هولندا 1-0 في مباراة ودية — وهي نتيجة تشير إلى ثقة حقيقية قبل البطولة. كما سجلوا فوزًا كاسحًا بنتيجة 7-0 على غواتيمالا في مارس. ومع ذلك، فإن الخسارة 2-0 أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في يناير تذكير بأن الجزائر قد تكون عرضة للخطر عند مواجهة منافسين ذوي كثافة عالية. عبر آخر خمس مباريات لهم، فازوا في ثلاث، وتعادلوا في واحدة، وخسروا واحدة.

سجل المواجهات المباشرة

الأرجنتين المباراة الأخيرة الجزائر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار الأرجنتين 4 - 3 الجزائر 4 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هاتين الدولتين محدود. اللقاء السابق الوحيد المسجل جاء في 5 يونيو 2007، في مباراة ودية، عندما فازت الأرجنتين على الجزائر 4-3 في مواجهة غزيرة الأهداف. ذلك اللقاء الوحيد يقدم قيمة تنبؤية محدودة، لكنه يؤكد أن الجزائر قادرة على التسجيل في شباك الألبيسيليستي. ستكون مباراة المجموعة J يوم الثلاثاء هي اللقاء الثاني فقط، سواء كان تنافسيًا أو وديًا، بين هاتين الدولتين.

الترتيب

في المجموعة J، تتصدر الجزائر حاليًا جدول الترتيب، بينما تحتل الأرجنتين المركز الثاني قبل مباراتها الافتتاحية.