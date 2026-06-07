كأس العالم - المجموعة 6 Dallas Stadium

هولندا ضد اليابان ستنطلق في 14 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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هولندا ضد اليابان: سياق المباراة

تحمل المباراة الافتتاحية في أرلينغتون أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات على أرض الوطن، سيسعى مدرب هولندا رونالد كومان إلى إظهار أن تفسيره الحديث لكرة القدم الشاملة الهولندية يمكن أن ينجح على أكبر مسرح لكرة القدم. ويقف في طريقهم منتخب ياباني منضبط وصلب بقيادة هاجيمي مورياسو، الذي حوّل نهجه التكتيكي الساموراي الأزرق إلى فريق متماسك ومتقن تقنياً قادر على معاقبة الخصوم عبر الهجمات المرتدة. وعلى خلفية ملعب دالاس المثير للإعجاب، بمرافقه ذات المستوى العالمي وبيئته الداخلية المُتحكَّم بها، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما السويد وتونس يتنافسان أيضاً في المجموعة السادسة، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. سترى هولندا هذه المباراة فرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من إنهاء عقود من الإحباط بعد ثلاث مرات من الوصافة، وإبراز التقدم في هويتها التكتيكية المتطورة. أما اليابان، فتصل متحمسة لإثبات أن جيلها الموهوب قادر على تحدي القوى التقليدية للعبة، حتى بعد تلقيها انتكاسة كبيرة بسبب انسحاب الجناح النجم كاورو ميتوما متأخراً بسبب الإصابة. ومع سطوع الأضواء في تكساس، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الانضباط التكتيكي وإدارة التشكيلة والقدرة على التكيف مع لوائح الاستبدال الجديدة لدى فيفا دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

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الطريق إلى كأس العالم 2026 FIFA

مسار هولندا إلى أمريكا الشمالية

ضمنت هولندا مكانها في كأس العالم 2026 بتقديم حملة مهيمنة دون هزيمة في المجموعة السابعة من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. فرضت الطواحين البرتقالية سلطتها منذ أيام المباريات الافتتاحية، مهيمنة بسهولة على مجموعة ضمت بولندا وفنلندا ومالطا وليتوانيا. وتحت الإرشاد الثابت لرونالد كومان، جمع الهولنديون 20 نقطة من أصل 24 ممكنة، وعبروا خط النهاية بستة انتصارات وتعادلين.

كانت السمة المميزة لرحلتهم في التصفيات هي كفاءة هجومية شرسة مقترنة بوحدة دفاعية شديدة البخل استقبلت أربعة أهداف فقط عبر ثماني مباريات. قاد المهاجم ممفيس ديباي الخط ببراعة، منهياً التصفيات كأفضل هداف في المجموعة بثمانية أهداف، بينما ساهم كودي جاكبو ودونييل مالين بأربعة أهداف لكل منهما. وجاءت اللحظة الحاسمة خلال المرحلة الأخيرة من مباريات الخريف في عام 2025؛ فعلى الرغم من تعادل متوتر 1-1 أمام منتخب بولندا التنافسي في وارسو، عاد منتخب هولندا إلى أرضه في أمستردام ليفكك ليتوانيا تماماً بنتيجة 4-0 في ملعب يوهان كرويف أرينا، محققاً رياضياً المركز الأول في المجموعة لحجز رحلتهم المباشرة إلى البطولة.

درس اليابان المتقن في التأهل

وعلى النقيض تماماً من التنقل عبر هوامش المجموعات الأوروبية الضيقة، حجز الساموراي الأزرق تذكرتهم عبر تنفيذ مسيرة مثالية وعالية الوتيرة خلال دورات التصفيات الآسيوية الشاقة. وتحت الإشراف طويل الأمد والدقيق لهاجيمي مورياسو، اجتازت اليابان في البداية مراحل المجموعات المبكرة من تصفيات الاتحاد الآسيوي بسهولة، متعاملة مع المنافسين الإقليميين بسلطة تكتيكية كاملة للحفاظ على سجل دفاعي بلا شائبة.

تجلّى التطور الحقيقي لهذا الجيل الياباني خلال حملة الدور الثالث الموسعة في الاتحاد الآسيوي. وأمام مجموعة شديدة التنافس وأجواء خارج الأرض معادية، أظهرت اليابان مرونة تكتيكية هائلة، منتقلة بسلاسة بين لعبة ضغط عالية الإيقاع وهجمات مرتدة عمودية قاتلة. وبقيادة غرفة المحركات الإبداعية لنجومها المحترفين في أوروبا، واصل المنتخب الياباني سلسلة مذهلة بلا هزيمة عبر معظم مباريات التصفيات. وجاءت محطتهم الحاسمة خلال رحلة خارجية عالية الضغط لمواجهة كتلة دفاعية يائسة في القارة. ومع إظهار انضباط جماعي استثنائي وصبر تحت تدقيق محلي مكثف، هندست اليابان تفكيكاً سريرياً في الشوط الثاني للمنافس، محققة فوزاً حاسماً أكد رياضياً إنهاءهم ضمن المركزين الأولين في الترتيب وضمن ظهوراً ثامناً على التوالي في الحدث العالمي الأبرز.

أخبار فريق هولندا ضد اليابان

أخبار فريق هولندا

يمتلك مدرب هولندا رونالد كومان قائمة من 26 لاعباً تتمتع بلياقة شبه كاملة للاختيار منها بعد إنهاء حملة تصفيات مهيمنة في صدارة المجموعة السابعة من تصفيات الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من بعض التعديلات الهيكلية طوال نوافذ التحضير، تبدو التشكيلة شديدة التماسك على أرض الملعب في تكساس. العنوان الأبرز هو عودة الهداف التاريخي للمنتخب ممفيس ديباي، الذي تخلص تماماً من إصابة متأخرة في الفخذ مع كورينثيانز لقيادة الهجوم.

كودي جاكبو ثابت في التشكيلة الأساسية على الطرف، بينما من المتوقع أن ينضم إليه المهاجم المتألق دونييل مالين بعد سلسلة تهديفية انفجارية في إيطاليا. سيقود القائد فيرجيل فان دايك الدفاع إلى جانب ميكي فان دي فين، بينما يتمتع فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة بلياقة كاملة لقيادة غرفة المحركات.

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أخبار فريق اليابان

وصل الساموراي الأزرق إلى أرلينغتون عبر مسيرة حاسمة دون هزيمة خلال دورات التصفيات الآسيوية، منفذين انتقالهم بأمان لتأمين الظهور الثامن على التوالي في البطولة. أنهى المدرب الرئيسي هاجيمي مورياسو اختياره النهائي المكوّن من 26 لاعباً بتشكيلة عميقة بشكل لا يصدق قائمة على لاعبين ينشطون في أوروبا. وبينما يواجه الفريق حسرة فقدان الجناح المؤثر كاورو ميتوما بسبب استبعاده المتأخر للإصابة، تظل الاستمرارية التكتيكية غير منقطعة على أرض التدريب.

خبر الاختيار الأبرز هو ضم المهاجم المراهق كينتو شيوغاي، الذي فرض نفسه على الطائرة الأخيرة إلى أمريكا الشمالية عقب عروض اختراقية في ألمانيا. وبينما يُتوقع أن يبدأ شيوغاي تجربته في كأس العالم من مقاعد البدلاء، فإن واتارو إندو وتاكيفوسا كوبو ثابتان كعمود فقري مطلق للتشكيلة الأساسية. سيبدأ زيون سوزوكي بين القائمين، بينما يرتكز كو إيتاكورا وتاكهيرو تومياسو على خط دفاع قوي.

(C)Kenichi Arai

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

رونالد كومان (هولندا)

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عملاق حقيقي في تاريخ كرة القدم الهولندية، رونالد كومان منسوج بعمق في الفولكلور الدولي بوصفه المدافع الهداف الذي ساعد في توجيه الأورانجي إلى المجد الأوروبي في عام 1988. وبعد عودته إلى مقعد قيادة المنتخب الوطني لفترة ثانية، أشرف كومان بعناية على انتقال كبير بين الأجيال، جامعاً بنجاح بين قادة مخضرمين وموجة لامعة من المواهب الشابة الصاعدة.

تكتيكياً، يطبق كومان فلسفة شديدة القابلية للتكيف تُشيد بكرة القدم الشاملة مع إعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي الحديث. يفضل شكلاً مرناً 4-3-3 يتحول بسلاسة إلى 3-4-3 خلال مراحل الاستحواذ، مستفيداً من أظهرة موهوبين تقنياً وانفجاريين لتمديد الملعب أفقياً. يتجنب كومان تماماً دورات الاحتفاظ البطيئة والجانبية، مكلفاً لاعبي وسطه المركزيين بالالتفاف فوراً للعثور على تمريرات تكسر الخطوط. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في تكساس هو ضمان بقاء خطه الدفاعي العالي محمياً ضد فرق التحول النخبوية التي تسعى لإطلاق هجمات مرتدة مفاجئة وسريعة إلى المساحات خلف رباعيه الخلفي.

هاجيمي مورياسو (اليابان)

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رسّخ هاجيمي مورياسو نفسه بقوة بوصفه سيداً لاستراتيجيات البطولات الكبرى، إذ اشتهر بتدبير حملات إسقاط العمالقة ضد كبار العالم. وقد بنى التكتيكي الدقيق ثقة هيكلية عميقة عبر فترة تاريخية طويلة الأمد، محققاً إشادة واسعة لإدارته الاستثنائية للتشكيلة وتحفيزه النفسي المميز.

يرفض مورياسو تماماً الصيغ التكتيكية الجامدة والمتوقعة، مفضلاً إعداداً منظماً بشكل لا يصدق 4-2-3-1 يرتكز على الانضباط الجماعي، وفخاخ ضغط عالية الشدة، وهجمات مرتدة عمودية فائقة السرعة. يقدّر نظامه مرونة تكتيكية قصوى، متحولاً كثيراً إلى كتلة وسطية مدمجة تخنق صانعي اللعب في العمق قبل أن يمد فوراً محركه الإبداعي النخبوي تقنياً. سيكون هدف مورياسو الأساسي هو تحسين شكل الفريق تحت لوائح الاستبدال الجديدة كلياً في كرة القدم، بما يضمن أن تشكيلته تستطيع تدوير شدتها بسلاسة دون الإخلال بتزامنها الدفاعي.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعباً

قائمة هولندا في كأس العالم

حراس المرمى: بارت فيربروغن، مارك فليكن، روبن روفس

المدافعون: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، دينزل دومفريس، ميكي فان دي فين، يوريين تيمبر، يان بول فان هيكه، جوريل هاتو

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ، ريان غرافينبيرخ، تيجاني رايندرز، تون كوبمينرز، مارتن دي رون، كوينتن تيمبر، ماتس ويفر، خوس تيل

المهاجمون: ممفيس ديباي، كودي غاكبو، دونييل مالين، برايان بروبي، ووت فيغورست، جاستن كلويفرت، نوا لانغ، كريسينسيو سومرفيل

تشكيلة اليابان في كأس العالم

حراس المرمى: توموكي هاياكاوا، كيسوكي أوساكو، زيون سوزوكي

المدافعون: كو إيتاكورا، هيروكي إيتو، يوتو ناغاتومو، أيومو سيكو، يوكيناري سوغاوارا، جونوسوكي سوزوكي، شوغو تانيغوتشي، تاكيهيرو تومياسو، تسويوشي واتانابي

لاعبو الوسط: ريتسو دوان، واتارو إندو، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، تاكيفوسا كوبو، كيتو ناكامورا، كايشو سانو، آو تاناكا

المهاجمون: كيسوكي غوتو، دايزن مايدا، كوكي أوغاوا، كينتو شيوغاي، يويتو سوزوكي، أياسي أويدا

أبرز المواجهات بين هولندا واليابان

فيرجيل فان دايك ضد كوكي أوغاوا: سيكون هذا تعريفًا لمعركة عمالقة داخل منطقة الجزاء. أوغاوا، رأس الحربة القنّاص لنادي إن إي سي نايميخن الذي سجل أهدافًا حاسمة خلال مسيرة اليابان في التصفيات، يزدهر بالتمركز الذكي، والالتحامات الهوائية البدنية، ولعب الاستلام والاحتفاظ الحاد. سيكون فيرجيل فان دايك في خط النار تمامًا؛ يجب على قلب دفاع ليفربول الشاهق أن يستخدم سرعته العالمية في الاسترجاع، وقيادته، وتفوقه الهوائي النخبوي لحرمان أوغاوا من خدمة نظيفة، خصوصًا على العرضيات الخطيرة والكرات الثابتة.

كودي غاكبو ضد الكتلة الدفاعية لليابان: يدخل غاكبو البطولة بوصفه التعويذة الإبداعية بلا منازع لهولندا ومنفذًا انفجاريًا على الطرف. سيبحث عن جيوب من المساحة على الجهة اليسرى ليقطع إلى الداخل بقدمه اليمنى القاتلة أو يندفع مباشرة إلى منطقة الجزاء. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية يابانية منضبطة للغاية يقودها كو إيتاكورا وتاكيهيرو تومياسو. هل يمكن لتألق غاكبو الفردي ودفعه البدني أن يفتحا كتلة آسيوية منخفضة متراصة عالية التزامن؟

فرينكي دي يونغ ضد واتارو إندو: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في غرفة المحرك. إندو هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل لليفربول وقائد اليابان، ويجلب قدرة تحمل هائلة، وقدرات لا هوادة فيها على افتكاك الكرة، ومقاومة ضغط نخبوية. سيُكلَّف فرينكي دي يونغ بتنظيم الإيقاع للـ"أورانيه"، مستفيدًا من انطلاقاته المتراجعة المميزة ومراوغاته الكاسرة للخطوط لسحب إندو خارج موقعه وإشعال التحولات العمودية لهولندا.

أخبار الفريق والتشكيلات

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الإصابات والإيقافات





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