ستنطلق مباراة هايتي ضد اسكتلندا في 13 يونيو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 14 يونيو عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة هايتي ضد اسكتلندا باستخدام VPN

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هايتي ضد اسكتلندا: سياق المباراة

سيكون منتخب هايتي المتواضع، المصنف 82 عالميًا، في مواجهة صعبة في المجموعة الثالثة إلى جانب اسكتلندا والبرازيل والمغرب. وقد بلغ المنتخب الكاريبي كأس العالم للرجال للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد أن تأهل أيضًا لبطولة 1974 في ألمانيا الغربية. أما اسكتلندا، المصنفة 43 عالميًا، فتسجل أول ظهور لها في كأس العالم منذ 28 عامًا بعد فوز دراماتيكي بنتيجة 4-2 على الدنمارك في اليوم الأخير من التصفيات.

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من هم مدرب هايتي ولاعبوها الأساسيون؟

اللاعبون الأساسيون في هايتي هم جوني بلاسيد، ركيزتهم الدفاعية المخضرمة؛ ومحرك خط الوسط جان-ريكنر بيليغارد الذي كان أحد القلائل البارزين في صفوف وولفرهامبتون الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي يُعد تهديدهم الهجومي الرئيسي بفضل سرعته وتحركاته وجودته الفنية. كما ترقبوا الجناح روبن بروفيدنس، البالغ من العمر 24 عامًا والمولود في فرنسا، وهو لاعب يتمتع بالمهارة والقدرة في المواجهات الفردية، وقد تدرج في باريس سان جيرمان وروما قبل أن يستقر في هولندا. منذ توليه المنصب في يونيو 2024، أشرف مدرب هايتي سيباستيان ميغني على نهضة كروية لافتة. لم تطأ قدم ميغني البلاد قط بسبب اضطرابات سياسية عميقة، لكنه تمكن من غرس مشاعر الوحدة والإيمان والانضباط في تشكيلته.

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من هم مدرب اسكتلندا ولاعبوها الأساسيون؟

قاد مدرب اسكتلندا ستيف كلارك الاسكتلنديين إلى أول كأس عالم لهم منذ 1998، بعد ست محاولات فاشلة متتالية. كما أهلهم كلارك أيضًا ليورو 2020 ويورو 2024، ما يعني أن الرجل البالغ من العمر 62 عامًا قد نجح في إرسالهم إلى ثلاث بطولات كبرى من أصل أربع ممكنة.

يبدو سكوت ماكتوميناي، الذي نفّذ ركلة مقصية أيقونية لافتتاح التسجيل في ذلك الفوز 4-2 على الدنمارك، متجدداً في نابولي بعد مغادرته مانشستر يونايتد. تم اختياره لاعب الموسم في الدوري الإيطالي في موسمه الأول في إيطاليا في 2024-25، مساهماً في قيادة غلي أزوري إلى السكوديتو. ومن المتوقع أيضاً أن يساهم جون ماكغين لاعب أستون فيلا، القادم لتوه من الفوز بالدوري الأوروبي، بالأهداف. القائد آندي روبرتسون والظهير الأيسر لسيلتيك كيران تيرني يجلبان خبرة واسعة إلى المجموعة.

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قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعباً

قائمة هايتي

تفتتح هايتي حملتها ضد اسكتلندا في 13 يونيو (صافرة البداية 02:00 بتوقيت غرينتش 14 يونيو) ثم تواجه البرازيل بطلة العالم خمس مرات والمغرب صاحب المركز في نصف النهائي عام 2022.

حراس المرمى: جوني بلاسيد (باستيا)، ألكسندر بيير (سوشو)، جوسويه دوفيرجيه (إف سي كوزموس كوبلنز).

المدافعون: كارلينس أركوس (أنجيه)، ويلغوينس بوغوين (زولته فاريغم)، ديوك لاكروا (كولورادو سبرينغز)، مارتن إكسبيريانس (نانسي)، جان-كيفن دوفيرن (كا آ آ خنت)، ريكاردو أدي (إل دي يو كيتو)، هانيس ديلكروا (لوغانو)، كيتو ثيرمونسي (يونغ بويز برن).

لاعبو الوسط: ليفرتون بيير (فيزيلا)، كارل-فريد سانتيه (إل باسو لوكوموتيف)، جان-جاك دانلي (فيلادلفيا يونيون)، جان-ريكنر بيلغارد (وولفز)، بيير وودينسكي (فيوليت)، دومينيك سيمون (تاتران بريشوف).

المهاجمون: لويشيوس ديدسون (دالاس)، روبن بروفيدنس (ألميري سيتي)، جوسويه كاسيمير (أوكسير)، ديريك إتيان (تورونتو)، ويلسون إيسيدور (سندرلاند)، دوكنس نازون (استقلال)، فرانتزدي بيرو (تشايكور ريزيسبور)، ياسين فورتشن (فيزيلا)، ليني جوزيف (فيرينتسفاروش).

طريق هايتي إلى كأس العالم

تصدرت هايتي مجموعتها في تصفيات الكونكاكاف بفضل أهداف الهداف التاريخي للبلاد، دوكنس نازون، الذي لديه 44 هدفاً في 76 مشاركة.

قائمة اسكتلندا

يواجه الاسكتلنديون هايتي (14 يونيو)، المغرب (19 يونيو) والبرازيل (24 يونيو) في المجموعة C.

حراس المرمى: كريغ غوردون (هارتس)، أنغوس غَن (نوتس فورست)، ليام كيلي (رينجرز).

المدافعون: غرانت هانلي (هيبرنيان)، جاك هندري (الاتفاق)، آرون هيكي (برينتفورد)، دوم هيام (ريكسهام)، سكوت ماكينا (دينامو زغرب)، ناثان باترسون (إيفرتون)، أنتوني رالستون (سيلتيك)، آندي روبرتسون (حر بعد مغادرة ليفربول)، جون سوتار (رينجرز)، كيران تيرني (سيلتيك).

لاعبو الوسط: رايان كريستي (بورنموث)، فيندلاي كيرتس (رينجرز)، لويس فيرغسون (بولونيا)، بن غانون-دوك (بورنموث)، تايلر فليتشر (مانشستر يونايتد)، جون ماكغين (أستون فيلا)، كيني ماكلين (نورويتش)، سكوت ماكتوميناي (نابولي).

المهاجمون: تشي آدامز (تورينو)، ليندون دايكس (تشارلتون)، جورج هيرست (إيبسويتش)، لورنس شانكلاند (هارتس)، روس ستيوارت (ساوثهامبتون).

طريق اسكتلندا إلى كأس العالم

احتاج الاسكتلنديون إلى فوز درامي 4-2 على الدنمارك في اليوم الأخير من التصفيات لضمان أول ظهور لهم في كأس العالم منذ 1998. أهداف الوقت بدل الضائع من كيران تيرني وكيني ماكلين كسرت قلوب الدنماركيين في هامبدن بارك.

أخبار الفريق والقوائم

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دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة هايتي ضد اسكتلندا اليوم

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تنزيل وتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكن تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. بدء البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

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