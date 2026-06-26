مصر ضد إيران: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ستنطلق مباراة مصر ضد إيران في 27 يونيو 2026 عند 03:00 بتوقيت غرينتش و 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 26 يونيو 2026.

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مصر ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في واشنطن تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة G إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. بعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - مع تأكيد مصر لسطوتها عبر فوز حاسم 3–1 على نيوزيلندا لتأمين الصدارة وإظهار إيران نضجاً كبيراً لانتزاع تعادل شاق 0–0 أمام عمالقة أوروبا بلجيكا - تقلّص هامش الخطأ في ملعب سياتل (لومن فيلد) بشكل كبير. يتجه المعسكران إلى شمال غرب المحيط الهادئ وهما يعلمان أن القدرة على التكيّف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب مصر حسام حسن أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية الحاسمة، مستفيداً من انضباطهم التكتيكي لترسيخ السيطرة على قمة المجموعة. سيعتمد حسن على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه - بقيادة التميّز في التحول للنجم العالمي محمد صلاح، الذي هز الشباك في الجولة الثانية، والمهاجم تريزيغيه، الذي حسم الفوز بعد دخوله بديلاً - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح دفاع آسيوي شديد الانضباط. ويقف في مواجهتهم منتخب إيران متماسك هيكلياً وطموح بقيادة أمير قلعه‌نوي. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع وصلابة دفاعية، يمتلك فريق ملي (Team Melli) مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة يقودها مهدي طارمي و سامان قدوس تزدهر عندما يُطلب انضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

تُقام هذه المواجهة في ملعب سياتل المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية.لا يمكن لأي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي أثناء التحول، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى مصر هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة للمجموعة دون هزيمة, بينما تدخل إيران أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها الجريئة، والبناء على شباكها النظيفة المتتالية، وتحقيق نتيجة حيوية بأقصى النقاط لتتجاوز منافسيها. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

نيوزيلندا 1–3 مصر

استمتع فريق حسن برضا هجومي مطلق في BC Place فانكوفر، حيث فرض أداء سريري في الشوط الثاني على خصومهم تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 3–1. سعيًا لبناء الزخم وفرض أنفسهم في صدارة المجموعة، افتتح الفراعنة المباراة بحثًا عن سلطة هيكلية لكنهم عانوا في البداية من صعوبة في إيقاف الفرص المركزية المبكرة.

تعرّض الشكل الدفاعي لمصر للتفكك مبكرًا بسبب تسديدة مؤلمة في الدقيقة 15 من فين سورمان، والتي منحت الزخم المبكر لـ All Whites. اعتمد رجال حسن على تعديل بدني قوي لخنق أي تهديدات انتقالية إضافية بالكامل خلال ما تبقى من الشوط الأول، قبل أن تتولى منظومتهم الهجومية زمام الأمور بالكامل بعد الاستراحة. اخترق مصطفى زيكو ليسجل هدف تعادل سريري في الدقيقة 58، مغيرًا تمامًا نفسية المواجهة. بعد أقل من عشر دقائق، استغل النجم العالمي محمد صلاح المساحة داخل منطقة الجزاء، مسددًا هدفًا سريريًا في الدقيقة 67 ليضع مصر في المقدمة. ومع تقدم نيوزيلندا بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام، حسم البديل تريزيغيه النقاط الثلاث كلها في الدقيقة 82 بضربة نهائية مذهلة، تاركًا مصر في وضع مريح على قمة المجموعة G.

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بلجيكا 0–0 إيران

قدّم رجال غالينوي عرضًا منضبطًا للغاية ومهيمنًا من الصمود الخالص في ملعب لوس أنجلوس، محافظين على شباك نظيفة بلا عيوب لانتزاع تعادل حيوي 0–0 أمام عمالقة مشهورين عالميًا بلجيكا. فرض Team Melli سيطرة كاملة على المساحات الدفاعية تقريبًا على الفور، مقيّدًا ممرات التمرير المركزية ومعطّلًا الإيقاع الهجومي المبكر لخصومهم منذ الدقيقة الثانية فقط.

واجه مخططهم التكتيكي المثالي اختبارًا هائلًا مع محاولة بلجيكا تغيير الأشكال، لكن التنظيم الهيكلي الصارم لإيران سيطر بالكامل عبر الشوطين. حيّد القالب الدفاعي لغالينوي بشكل مثالي تهديدات نجوم النخبة مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين، خنقًا للجيوب المركزية وتضييقًا لمسارات التحول حتى بعد أن تقلص الفريق الأوروبي إلى عشرة لاعبين عبر بطاقة حمراء في الدقيقة 67 لناثان نغوي. أغلق الخط الخلفي البطولي لإيران الدقائق المتبقية بنجاح لتأمين نقطة مستحقة بشق الأنفس، مثبتًا شريان حياة حيويًا في البطولة قبل مباريات المجموعة الأخيرة.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

مصر (حسام حسن)

لا يحتاج حسن إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح للفراعنة بانتزاع زخم افتتاحي حاسم في البطولة. إن الحركة العمودية، والدورانات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية سلسة يثبت أن مصر تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على حسن أن يضمن أن يحافظ فريقه على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مبارياتهم السابقة، تركت البنية الهجومية العدوانية لمصر أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما تقدم الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، رغم فوز سريري بنتيجة 3–1 على نيوزيلندا. أمام منتخب إيران المبني على إرث بدني ورياضي مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لحسن على محور ارتكازه في خط الوسط الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز في وسطه لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الآسيويين من عزل قلبي دفاعه.

إيران (أمير قلعه‌نوي)

لا يحتاج قلعه‌نوي إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد فريقه يفرض إيقاعه في الدقائق الختامية من مباراتهم عندما ضمن خط دفاعي صلب تعادلًا حيويًا 0–0 أمام بلجيكا في لوس أنجلوس. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولًا موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمها عند السعي لتحقيق الفوز.

أمام الضغط العالي العدواني لمصر، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لقلعه‌نوي على غرفة محركه، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل سامان قدوس لتمرير الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم إيران، يجب عليها استغلال القنوات الجانبية التي يتركها الظهيران المصريان المتقدمان شاغرة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأظهرة الجانبية الديناميكية لتمديد خط الدفاع المصري أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة ليستغلها النجم مهدي طارمي، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب مصر

التحدي الأساسي لحسن قبل دخول ملعب سياتل المتطور هو معالجة كفاءة الثلث الأخير لدى فريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ شمال أفريقيا، خرجوا من فوزهم عالي الوتيرة 3–1 على نيوزيلندا دون مخاوف إصابة جديدة أو قلق من الإيقاف، ما يترك لحسن مجموعة تنافسية للغاية للاختيار منها.

ستبني مصر حول إطارها التكتيكي المؤكد 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى مصطفى شوبير بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية مستمرة من خطه الخلفي. سيواصل قلبا الدفاع حمدي فتحي و ياسر إبراهيم شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران أحمد فتوح على اليسار و محمد هاني على اليمين.

يبقى تنظيم خط الوسط كما هو من المشاركة السابقة لتحقيق التوازن في التغطية الدفاعية. مهناد لَشين - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة 2 - و مروان عطية سيقودان غرفة المحرك في العمق لضمان الاستقرار في التحولات والحدة البدنية. أمامهما، إمام عاشور يعمل في الجيب المتقدم، ويحيط به النجم العالمي محمد صلاح ومسجل هدف الجولة 2 مصطفى زيكو على الأطراف لتسريع إيقاعات الاستحواذ. في المقدمة، يبقى محور تهديد مصر الهجومي بلا منازع هو المهاجم الوحيد عمر مرموش، الذي سيقود الخط بثقة ليثبت قنوات الهجوم المركزية.

أخبار فريق إيران

يواجه غالينوي لغز اختيار أكثر راحة بكثير لكنه لا يقل تعقيدًا وهو يجهز فريقه لحسم مقعد في الأدوار الإقصائية من المجموعة G. أكبر نقطة نقاش تحيط بـ تيم ملي هي إدارة العبء البدني الهائل والزخم النفسي من تعادلهم الشاق 0–0 أمام بلجيكا، الذي تطلب مناوبة دفاعية مرهقة وعالية الشدة منذ صافرة البداية. لحسن الحظ، يمتلك غالينوي تشكيلة مكتملة اللياقة دون أي مخاوف من الإيقاف.

ستدور القاعدة الهيكلية الأساسية لإيران حول خطة 4-3-3 منضبطة للغاية وسلسة. دفاعيًا، سيُثبّت قلبا الدفاع حسين كنعاني زاده‌غان و شجاع خليل زاده الخط المركزي، ويحيط بهما الظهيران إحسان حاج صفی على الجهة اليسرى و صادق هرداني على الجناح الأيمن. الحارس البارز عليرضا بيرانوند يتطلع إلى استمرار الحماية الصارمة بعد خروجه بشباك نظيفة مذهلة أمام البلجيكيين.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى التحكم في الإيقاع وفرض إيقاعات الاستحواذ. سعيد عزت اللهي - الذي يحمل بطاقة صفراء من الجولة 2 - سيحمي الخط الدفاعي إلى جانب رامين رضائيان و سامان قدوس في قلب غرفة المحرك للحد من مسارات التحول المركزي لمصر. في المقدمة، خط الهجوم ثابت لمناوبة مكثفة؛ المهاجم القائد مهدي طارمي سيقود قناة الضرب المركزية، بدعم كبير من آرش نعمتي على الجهة اليسرى و محمد محبي على الجناح الأيمن لتوفير الشرارة الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة الفراعنة في الهجمات المرتدة.

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أبرز المواجهات في مباراة مصر ضد إيران

محمد صلاح ضد شجاع خليل زاده

بعد أن ارتقى ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في هجوم حسن، صلاح يبقى رأس حربة عالي الطاقة وواثقًا في خط مقدمة مصر. عمل صلاح بسلاسة خلف المهاجم لقيادة الشحنة الإبداعية أمام نيوزيلندا، وسجل اسمه في قائمة الهدافين بهدف حاسم. لكسر التنظيم الدفاعي الإيراني القوي بدنيًا، سيكون دور صلاح بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم تحركاته الذكية، ومهاراته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله المستمر لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل مصطفى زيكو لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع Shojae Khalilzadeh، ركيزة دفاعية حيوية في خط Ghalenoei الخلفي. قاد Khalilzadeh الكتلة المركزية خلال ظهور إيران السابق، محاولاً الحفاظ على تماسك الخط الخلفي الرباعي تحت ضغط هائل أمام بلجيكا. وبينما مرّ الهيكل الدفاعي لإيران بلحظات صعبة، يمتلك Khalilzadeh سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة هوائية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب عليه الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل بلا أخطاء في المناطق المركزية إلى جانب Hossein Kanaanizadegan، مع ضمان استخدامه لتمركزه لتحييد انطلاقات Salah المركزية الحادة ومنع مصر من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

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Mohanad Lasheen ضد Saman Ghoddos

نبض القلب المطلق والمحرك الديناميكي لوسط ملعب مصر في الجولة الثانية، Mohanad Lasheen مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم للفراعنة. عمل Lasheen ببراعة في قلب الوسط أمام نيوزيلندا، منطلقاً إلى الأمام لتقديم شرارة بدنية حيوية ودفع التحول الهجومي لفريقه. أمام إيران، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الواسعة المتفجرة لزملائه. إذا سُمح لـ Lasheen - الذي يجب أن يتوخى الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - بالوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية لإيران.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو لاعب وسط إيران البارز Saman Ghoddos. لقد ارتكز في غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولاً توفير حماية تكتيكية خلال ظهور صعب أمام بلجيكا. سيُختبر عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه الانتقالي إلى أقصى حد في Seattle Stadium. يجب على Ghoddos إدارة تمركزه بقوة إلى جانب الشريك المركزي Saeid Ezatolahi لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء لعب Lasheen، وحماية خطه الخلفي الرباعي لضمان ألا يهيمن الأفارقة بالكامل على الثلث الأوسط ويحبسوا إيران داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة G؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة G هيكلاً شديد السيولة والتنافسية. تحتل مصر الصدارة بأريحية بأربع نقاط وفارق أهداف +2 ، بعدما وضعت نفسها في موقع قوي للأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 3–1 على نيوزيلندا.

هذا يترك إيران في المركز الثاني بنقطتين وفارق أهداف محايد تماماً (0)، متساوية في النقاط مع بلجيكا (نقطتان، 0 فارق أهداف) بعد أن Team Melli حققت تعادلاً صلباً 0–0 أمام عمالقة أوروبا. وتبقى نيوزيلندا راسية في قاع الجدول بنقطة واحدة. وتُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في Seattle Stadium نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة البرية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت مصر

إن فوز فريق حسن سيقذف الفراعنة إلى سبع نقاط، ما يضمن فوراً التأهل التلقائي إلى دور الـ32 كمتصدر للمجموعة. وعلى النقيض، ستُجمِّد هذه النتيجة إيران عند نقطتين. وبحسب النتيجة المتزامنة لمباراة بلجيكا ضد نيوزيلندا، قد يؤدي فوز على إيران إلى هبوطهم إلى المركز الثالث أو الرابع، ما يلغي تماماً أي اعتماد على سيناريوهات البطاقة الجامحة أو يخرجهم من البطولة بالكامل.

إذا فازت إيران

إذا حصد رجال غالينوي النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك حملة دور مجموعات مذهلة للجانب الآسيوي. الانتقال إلى خمس نقاط سيسمح لإيران بتجاوز مصر وتأمين العبور التلقائي إلى دور الـ32 بأقصى زخم نفسي كمتصدرين للمجموعة أو وصيفين، اعتماداً على هوامش الأهداف المتوازية لبلجيكا. وعلى العكس، سيحبس هذا السيناريو مصر عند أربع نقاط، ما يجبرهم على الاعتماد على نتيجة المباراة المتوازية أو الأمل في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث من البطاقات الجامحة.

سيناريو التعادل

نقطة واحدة في واشنطن ستترك مصر مرتاحة عند خمس نقاط وبأمان إلى الأدوار الإقصائية كمتصدرة للمجموعة، شريطة ألا تقلب بلجيكا فارق أهداف كبيراً. أما بالنسبة لإيران، فإن الانتقال إلى ثلاث نقاط سيبقيهم محبوسين في المركز الثاني إذا تعادلت بلجيكا أيضاً أو إذا انتزعت نيوزيلندا نقاطاً من الشياطين الحمر دون نتائج ثقيلة. ورغم أن التعادل يمنع الإقصاء الرياضي الفوري، فإن إنهاء المجموعة في المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تماماً (0) يجبرهم على انتظار ختام المجموعات الأخرى، حيث يجعل رصيد الثلاث نقاط البقاء شديد التقلب مقارنة بفئة الأربع نقاط الأكثر أماناً.

أخبار الفريقين & القوائم

لم يؤكد مدرب مصر حسام حسن تشكيلاً محتملاً قبل هذه المباراة، ولم تُدرج أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات للفراعنة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بمجرد توفر أخبار الفريق الرسمية.

كما لم يُصدر مدرب إيران أمير غالينوي بعد تشكيلاً متوقعاً من 11 لاعباً، مع عدم الإبلاغ حالياً عن أي إصابات أو إيقافات لمنتخب تيم ملي. ومن المتوقع الحصول على مزيد من معلومات القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 4 حسام عبدالمجيد الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجلت مصر فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا في 22 يونيو، وهي نتيجة منحت الفراعنة أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع بلجيكا في افتتاح مشوارها بالبطولة وخسرت 2-1 أمام البرازيل في مباراة ودية في يونيو. كما فازت مصر على روسيا 1-0 وتعادلت 0-0 مع إسبانيا خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

حقق إيران فوزين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات له، دون أي هزائم في السلسلة. وكانت نتيجته الأحدث تعادلًا 0-0 مع بلجيكا في 21 يونيو، وقبل ذلك تعادل 2-2 مع نيوزيلندا في 16 يونيو في افتتاح كأس العالم. فاز إيران على مالي 2-0، وغامبيا 3-1، وكوستاريكا 5-0 في المباريات الثلاث التي سبقت البطولة. سجل فريق غالينوي سبعة أهداف واستقبل ثلاثة أهداف عبر تلك المباريات الخمس، رغم أنه لم يسجل بعد في مشاركتين بكأس العالم.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الخمسة السابقة بين مصر وإيران. سيتم تحديث السجلات التاريخية الرسمية لهذه المواجهة عندما تصبح المعلومات متاحة.

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