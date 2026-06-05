معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 1 Guadalajara Stadium

ستنطلق مباراة كوريا الجنوبية ضد تشيكيا في 12 يونيو 2026 عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كيفية مشاهدة كوريا الجنوبية ضد تشيكيا باستخدام VPN

إذا كنت تسافر إلى الخارج أو تريد فقط الوصول إلى خدمات البث المعتادة لديك من جزء مختلف من العالم، فقد تصادف قيوداً جغرافية. وهنا تكون الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) مفيدة.

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. ومن خلال تغيير موقعك افتراضياً إلى بلد تُبث فيه المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحظر ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. سيتم وصف دليل خطوة بخطوة لاحقاً في هذه المقالة، أو يمكنك أيضاً الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لبث الرياضات.

كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في زابوبان أكثر أهمية لفريقين يتطلعان إلى ترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. وتحت ضغط داخلي مكثف، يجب على مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو أن يثبت أن نظامه للانتقال العمودي قادر على تقديم النتائج على الساحة العالمية. وسيواجهون منتخب جمهورية التشيك العنيد والمتمرّس في المعارك بقيادة ميروسلاف كوبيك - أكبر مدرب في البطولة سناً - الذي يعيد الأمة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاماً. وباللعب على ارتفاع مُرهق في حرّ المكسيك، تمتلك هذه المواجهة كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم. ومع وجود عمالقة البطولة والمضيفين المشاركين المكسيك في الانتظار إلى جانب منتخب جنوب أفريقيا شديد الحيوية، قد يثبت أي تعثر في اليوم الأول من المباريات أنه كارثي. بالنسبة لكوريا الجنوبية، تمثل هذه فرصة لتأكيد هيمنتها القارية، وتجاوز النزاعات الإدارية التاريخية، وإبراز تطورها الفني على المسرح الكبير. أما بالنسبة لجمهورية التشيك، فهي الذروة العاطفية لمنفى شاق دام عقدين بعيداً عن أضواء كرة القدم القصوى. وبينما تضرب شمس بعد الظهر بقوة على العشب المرتفع في زابوبان، سيحوّل الهواء الرقيق هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي وتدوير التشكيلة بعمق بشكل كبير من سيغادر ومعه ثلاث نقاط ثمينة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث كأس العالم لكرة القدم 2026 مباشرة

الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026

مسار كوريا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية

اتسمت رحلة كوريا الجنوبية إلى ظهورها الحادي عشر على التوالي في كأس العالم باتساق مميز، حتى وإن كانت الخلفية تتضمن انتقالاً داخلياً كبيراً. وقد اجتاز محاربو التايغوك في البداية الدور الثاني من التصفيات الآسيوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسهولة، مهيمنين على مجموعة ضمت الصين وتايلاند وسنغافورة عبر جمع 16 نقطة من أصل 18 ممكنة.

جاء الاختبار الحقيقي خلال حملة المجموعة الثانية (Group B) في الدور الثالث من الاتحاد الآسيوي (AFC) شديدة التنافس. وعلى الرغم من اجتياز تغييرات داخلية في الجهاز التدريبي قبل التعيين الدائم للقائد الأسطوري السابق هونغ ميونغ-بو، قدّمت كوريا الجنوبية سلسلة مثالية دون هزيمة عبر الجزء الأكبر من دورة التصفيات. وجاءت المحطة الفاصلة بشكل مذهل في البصرة، العراق. وبينما كانوا يخوضون أجواءً معادية وحشدًا متحمسًا يزيد على 55,000 مشجع، أظهر الكوريون الجنوبيون نضجًا تكتيكيًا استثنائيًا وانضباطًا جماعيًا. وباستغلال بطاقة حمراء متأخرة مُنحت للعراق، أنهوا فوزًا شاقًا بنتيجة 2-0 عبر هدفي كيم جين-غيو وأوه هيون-غيو لتأمين تذاكر طيرانهم المبكرة إلى المكسيك حسابيًا.

Getty Images

دراما الملحق لجمهورية التشيك

وعلى النقيض تمامًا، وصل الـNárodní Tým إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر سلوك أكثر طريق مُجهِد ومُرهِق بدنيًا يمكن تخيله. وبعد الفشل في حسم التأهل التلقائي عبر مرحلة مجموعات UEFA شديدة التنافس، دُفع التشيك إلى البيئة القاسية للملحق الأوروبي تحت صيغة Path D الضاغطة.

أصبحت حملة الملحق الخاصة بهم فصلًا أسطوريًا فوريًا في تاريخ كرة القدم التشيكية الحديثة. في مرحلة نصف النهائي، واجهوا منتخب جمهورية أيرلندا العنيد في ملعب سينوبو في براغ. وبعد التأخر في وقت متأخر من الوقت الأصلي، أنقذوا تعادلًا دراميًا 2-2 قبل الحفاظ على رباطة جأش نفسية قصوى للتقدم 4-3 في ركلات ترجيح مُرهِقة للأعصاب.

بعد خمسة أيام فقط في 31 مارس 2026، وضعتهم العقبة الأخيرة في ملعب جنرالي أرينا أمام منتخب الدنمارك الذي لا يلين. وبمحاكاة بطولاتهم في نصف النهائي، عاد التشيك من التأخر لينتهوا 2-2 بعد الوقت الإضافي. وعندما حانت الساعة، ظل تركيزهم الدفاعي غير منكسر بينما نفذوا انتصارًا حاسمًا 3-1 في ركلات الترجيح، منهين جفافًا مؤلمًا دام 20 عامًا في التأهل لكأس العالم كان قد ابتليت به الدولة الواقعة في وسط أوروبا منذ 2006.

Getty Images

أخبار فريق كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك

أخبار فريق كوريا الجنوبية

يمتلك مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو قائمة من 26 لاعبًا تتمتع بلياقة شبه كاملة للاختيار منها بعد إنهاء حملة تصفيات سلسة في صدارة المجموعة الثانية (Group B) في الدور الثالث من AFC. وعلى الرغم من التدقيق السياسي المكثف المحيط بفترته في الداخل، تبدو التشكيلة شديدة التماسك على أرض الواقع في المكسيك. سون هيونغ-مين ثابت في الجناح الأيسر، بينما تعافى المهاجم هوانغ هي-تشان تمامًا من إصابة في الكاحل في أواخر الموسم لينضم إلى التشكيلة الأساسية. ومن المتوقع أن يوفر صانع الألعاب الديناميكي لي كانغ-إن شرارة إبداعية من الجهة اليمنى، بينما سيقاتل تشو غيو-سونغ لقيادة الخط كمهاجم مركزي وحيد.

أخبار فريق جمهورية التشيك

وصل الـNárodní Tým إلى المكسيك عبر الطريق الطويل، إذ احتاج إلى انتصارات درامية بركلات الترجيح على أيرلندا والدنمارك في ملحق UEFA لكسر جفاف كأس العالم الذي دام 20 عامًا. أنهى ميروسلاف كوبِك اختياره النهائي المكوّن من 26 لاعبًا عقب فوز ودي ناجح 2-1 على كوسوفو في براغ. تمتلك التشكيلة هوية محلية قوية مع 17 لاعبًا ينشطون في الدرجة الأولى التشيكية، بما في ذلك نواة من 10 نجوم من سلافيا براغ.

الخبر الأبرز في اختيار العناوين هو ضم موهبة خط الوسط البالغة من العمر 17 عامًا هوغو سوتشوريك، الذي فرض نفسه على الطائرة النهائية بعد أن قدّم ظهورًا دوليًا أول على مستوى المنتخب الأول بشكل مذهل ضد كوسوفو. وبينما يُتوقع أن يبدأ سوتشوريك تجربته في البطولة من مقاعد البدلاء، فإن توماش سوتشيك وباتريك شيك ثابتان كعمود فقري للتشكيلة الأساسية. سيقوم لاديسلاف كريتشي بتثبيت ثلاثي دفاعي قوي إلى جانب هوليش وهراناتش.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

Getty Images

هونغ ميونغ-بو (كوريا الجنوبية)

أيقونة شامخة في تاريخ كرة القدم الآسيوية، هونغ ميونغ-بو محفور إلى الأبد في الفولكلور الدولي بوصفه المدافع الكناس الذي قاد كوريا الجنوبية إلى مسيرتها التاريخية نحو نصف النهائي على أرضها في كأس العالم 2002. وقد قوبلت إعادة تعيينه في مقعد قيادة المنتخب الوطني في الفترة التي سبقت هذه البطولة بتدقيق سياسي عميق ونقاشات إدارية داخل دوائر الإعلام في سيول.

تكتيكيًا، بنى هونغ هوية متجذرة بعمق في الضغط عالي الشدة، والانضباط البنيوي، والعمودية الخاطفة. يعتمد تشكيل 4-2-3-1 مصممًا لتجاوز فترات الاستحواذ الجانبي الطويلة، مكلّفًا لاعبي الارتكاز المزدوج في الوسط بالنظر فورًا إلى الأمام لإطلاق أجنحته من الطراز العالمي. التحدي الأساسي لهونغ في المكسيك سيكون الحفاظ على البنية الدفاعية على ارتفاعات عالية مع إدارة المباريات ضد خصوم ذوي بنية جسدية قوية يسعون إلى خنق إيقاع المباراة عمدًا.

ميروسلاف كوبِك (جمهورية التشيك)

Getty Images

في سن 74 عامًا، يصل ميروسلاف كوبِك إلى المكسيك كقصة مثيرة للاهتمام: أكبر مدرب سنًا في كأس العالم FIFA 2026. لقد بنى هذا المخطط المخضرم مسيرة مهنية اتسمت بالبراغماتية المطلقة، والتنظيم الدفاعي الصارم، وكرة القدم التي تعظّم الهوامش. حوّل كوبِك المنتخب التشيكي إلى كتلة دفاعية شديدة الصلابة مرتاحة تمامًا للعمل دون كرة لفترات مطولة.

يفضّل كوبِك نظام 3-4-1-2 عالي التنظيم يعتمد بشكل كبير على التزامن المكاني الطبيعي. وبالاعتماد على قاعدة استثنائية من الألفة مع الأندية المحلية، يتنقل فريق كوبِك بين كتلة متوسطة وكتلة منخفضة عميقة بوعي مكاني لا تشوبه شائبة. يفضّل تقليل المخاطر في ثلثه الدفاعي، مستخدمًا خط وسط مركزيًا شديد الالتحام للسيطرة على الكرات الثانية قبل توجيه الهجوم مباشرة إلى مهاجمين محوريين من النخبة أو خلق فرص عالية الاحتمال من كرات ثابتة مُتقنة التدريب.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعبًا

قائمة كوريا الجنوبية في كأس العالم

حراس المرمى: جو هيون-وو، سونغ بوم-غيون، لي تشانغ-غيون

المدافعون: كيم مين-جاي، تشو يو-مين، كيم جي-سو، سيول يونغ-وو، كيم جين-سو، هوانغ جاي-وون

لاعبو الوسط: هوانغ إن-بوم، لي كانغ-إن، بايك سيونغ-هو، هونغ هيون-سيوك، إيوم جي-سونغ، بارك يونغ-وو، باي جون-هو، يانغ مين-هيوك، لي جاي-سونغ

المهاجمون: سون هيونغ-مين، هوانغ هي-تشان، أوه هيون-غيو، تشو غيو-سونغ، لي يونغ-جون، جيونغ وو-يونغ، يانغ هيون-جون

قائمة جمهورية التشيك في كأس العالم

حراس المرمى: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

المدافعون: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

لاعبو الوسط: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

المهاجمون: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

أبرز المواجهات الرئيسية في مباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك

كيم مين-جاي ضد باتريك شيك: سيكون هذا تعريفًا لمعركة وزن ثقيل داخل منطقة الجزاء. شيك، مهاجم ليفركوزن الطويل القامة بطول 191 سم، يزدهر بفضل الوعي بالمساحات، والالتحامات الهوائية البدنية، ولعب الاستلام والاحتفاظ بالكرة على مستوى النخبة. سيكون كيم مين-جاي تمامًا في خط النار؛ يجب على قلب دفاع بايرن ميونخ أن يستخدم سرعته العالمية في الاسترجاع وقوته البدنية لمنع شيك من تلقي تمريرات نظيفة، لا سيما في الكرات الثابتة والكرات العرضية العميقة.

سون هيونغ-مين ضد الكتلة الدفاعية لجمهورية التشيك: يدخل سون كأس العالم الرابعة له بوصفه تميمة كوريا الجنوبية بلا منازع وقائدها العاطفي. سيبحث عن جيوب من المساحة على الأطراف ليتوغل إلى الداخل بقدمه اليمنى القاتلة. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية تشيكية تتمتع بانسجام غير مسبوق على مستوى الأندية - تضم 10 لاعبين مذهلين من القوى المحلية سلافيا براغ وحدها. هل يمكن لتألق سون الفردي أن يفكك كتلة منخفضة متزامنة؟

لي جاي-سونغ ضد توماش سوتشيك: ساحة المعركة التكتيكية في غرفة المحرك. سوتشيك هو الحضور المثالي من منطقة إلى أخرى مع وست هام وقائد التشيك، ويملك 89 مباراة دولية تاريخية ويجلب قدرة تحمل هائلة وتهديدًا هوائيًا. سيُكلَّف لي جاي-سونغ بسحب سوتشيك خارج موقعه، والعمل في أنصاف المساحات لإشعال الهجمات المرتدة العمودية المميزة لكوريا الجنوبية.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

كوريا الجنوبية آخر مباراتان تشيكيا 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تشيكيا 1 - 2 كوريا الجنوبية

تشيكيا 5 - 0 كوريا الجنوبية 2 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2





الترتيب

دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة كوريا الجنوبية ضد التشيك اليوم

NordVPN

تنزيل وتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة لكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. بدء البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

المشاهدة على هاتفك أو حاسوبك المحمول جيدة، لكن الرياضة المباشرة مكانها الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفازك: