معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كوراساو ضد ساحل العاج: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 5 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة كوراساو ضد ساحل العاج في 25 يونيو 2026 عند 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى أخرى

لا يزال حلم كوراساو حيًا. لا يزال بإمكان رجال ديك أدفوكات بلوغ مرحلة خروج المغلوب بعد تعادلهم 0-0 مع الإكوادور في كانساس سيتي يوم السبت. قام الحارس المخضرم إلوي روم بـ15 تصديًا مذهلًا بينما أجبروا فريقًا يحتل ترتيبًا أعلى منهم بأكثر من 50 مركزًا على التعادل. وهذا أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى الخسارة القاسية 7-1 التي تلقوها أمام ألمانيا في اليوم الافتتاحي.

بدأ الإيفواريون بفوز 1–0 على الإكوادور بفضل هدف متأخر ليان ديوماند. في الجولة الثانية، استقبلوا هدفًا في الوقت بدل الضائع ليخسروا 2-1 أمام ألمانيا.

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أبرز لاعبي كوراساو والمدرب

سيُكلَّف المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات بقيادة الدولة الجزيرة في أول ظهور لها في كأس العالم. كان جيرفان كاستانير شخصية محورية في التصفيات، مسجلًا خمس مرات، بينما صنع نجم أستون فيلا السابق لياندرو باكونا ثلاث تمريرات حاسمة. قد يحتاجون إلى الإعداد بعقلية براغماتية في الأمريكتين، ومن المرجح أيضًا أن يكون الحارس روم رجلًا مشغولًا مرة أخرى.

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أبرز لاعبي ساحل العاج والمدرب

استغرق جناح مان يونايتد أماد ديالو بعض الوقت ليصبح لاعبًا أساسيًا في أولد ترافورد، لكنه الآن يزدهر تحت قيادة مايكل كاريك. كما يُعد المهاجم السابق لبرايتون سيمون أدينغرا عنصرًا أساسيًا في كيفية هجومهم. لاعب موناكو مُعار في فرنسا من سندرلاند.

في غرفة المحرك، يُعد لاعب وسط الأهلي فرانك كيسي محور الفريق. يُنظر إلى نجم سبورتينغ لشبونة عثمان ديوماند على أنه أحد أكثر المدافعين الشباب إثارة في كرة القدم العالمية. حامل الاسم نفسه يان ديوماند، الذي لا يزال في التاسعة عشرة فقط، هو أحد أكثر الأجنحة طلبًا في أوروبا. من المتوقع أن يغادر آر بي لايبزيغ هذا الصيف مقابل مبلغ كبير.

تولى إيمرس فاي المسؤولية بشكل دائم بعد فوزهم الفوضوي بكأس أمم أفريقيا 2023 وحوّل الفريق الإيفواري إلى تشكيلة أكثر موثوقية دفاعيًا. اتجه فاي نحو شكل أكثر انضباطًا ودفاعية، مع المدافع المركزي إيفان نديكا كركيزة أساسية.

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التشكيلة المتوقعة لساحل العاج

فوفانا؛ سينغو، كوسونو، أغبادو، كونان؛ كيسي، سانغاري، أولاي؛ أماد، بوني، ديوماند.

التشكيلة المتوقعة لكوراساو

روم؛ برينيت، غاري، أوبيسبو، فلورانوس، فونفيل؛ تشونغ، كومينينسيا، باكونا، باكونا؛ لوكاديا.

قائمة كوراساو المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: تايريك بوداك (إس سي تيلستار)، تريفور دورنبوش (في في في-فينلو)، إلوي روم (ميامي إف سي).

المدافعون: Riechedly Bazoer (Konyaspor)، Joshua Brenet (Kayserispor)، Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk)، Sherel Floranus (PEC Zwolle)، Deveron Fonville (NEC Nijmegen)، Jurien Gaari (Abha Club)، Armando Obispo (PSV Eindhoven)، Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

لاعبو الوسط: Juninho Bacuna (FC Volendam)، Leandro Bacuna (Igdır)، Livano Comenencia (FC Zurich)، Kevin Felida (FC Den Bosch)، Ar'Jany Martha (Rotherham United)، Tyrese Noslin (SC Telstar)، Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

المهاجمون: Jeremy Antonisse (AE Kifisia)، Tahith Chong (Sheffield United)، Kenji Gorré (Maccabi Haifa)، Sontje Hansen (Middlesbrough)، Gervane Kastaneer (Terengganu FC)، Brandley Kuwas (FC Volendam)، Jurgen Locadia (Miami FC)، Jearl Margaritha (SK Beveren).

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قائمة ساحل العاج المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Yahia Fofana (Rizespor)، Mohamed Kone (Charleroi)، Alban Lafont (Panathinaikos).

المدافعون: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers)، Christopher Operi (Istanbul Basaksehir)، Ousmane Diomande (Sporting)، Guela Doue (Racing Strasbourg)، Ghislain Konan (Gil Vicente)، Odilon Kossonou (Atalanta)، Evan Ndicka (AS Roma)، Wilfried Singo (Galatasaray).

لاعبو الوسط: Seko Fofana (Stade Rennais)، Parfait Guiagon (Charleroi)، Franck Kessie (Al Ahli)، Christ Oulai (Trabzonspor)، Ibrahim Sangare (Nottingham Forest)، Jean-Michael Seri (NK Maribor).

المهاجمون: Simon Adingra (AS Monaco)، Ange-Yoan Bonny (Inter Milan)، Amad Diallo (Manchester United)، Oumar Diakite (Cercle Brugge)، Yan Diomande (RB Leipzig)، Evann Guessand (Aston Villa)، Nicolas Pepe (Villarreal)، Bazoumana Toure (Hoffenheim)، Elye Wahi (Nice).

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أخبار الفريقين والقوائم

لا يعاني مدرب ساحل العاج إيمرس فاي من أي إصابات أو إيقافات مُبلّغ عنها قبل هذه المباراة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة، رغم أنه من المتوقع أن يسمي فاي فريقًا قويًا مع اقتراب التأهل. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع اتضاح صورة القائمة.

كما لا تتضمن البيانات المتاحة أي معلومات عن إصابات أو إيقافات لمدرب كوراساو ديك أدفوكات. لم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة قبل مواجهة فيلادلفيا. ستتبع المزيد من أخبار الفريق خلال التحضير للمباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل كوت ديفوار إلى فيلادلفيا بأربعة انتصارات من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأخيرة الفوز 1-0 على الإكوادور في 14 يونيو، وقد حُسمت عبر تسديدة أماد ديالو في الدقيقة 90. وقبل ذلك، فازوا على فرنسا 2-1 في مباراة ودية في 4 يونيو، وتغلبوا على اسكتلندا 1-0، وسحقوا جمهورية كوريا 4-0 في مارس. وجاءت هزيمتهم الوحيدة في تلك السلسلة أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية، بخسارة 3-2 في يناير. وعبر تلك المباريات الخمس، سجل الأفيال تسعة أهداف واستقبلوا ستة.

يحكي سجل كوراساو الأخير قصة مختلفة تمامًا. فقد خسر فريق أدفوكات أربعًا من آخر خمس مباريات، وكان فوزهم الوحيد انتصارًا وديًا 4-0 على أروبا في 7 يونيو. وافتتحوا مشوارهم في كأس العالم بهزيمة 7-1 أمام ألمانيا في 14 يونيو، وقبل البطولة خسروا 4-1 أمام اسكتلندا، و5-1 أمام أستراليا، و2-0 أمام الصين. وعبر تلك المباريات الخمس، سجلت كوراساو خمسة أهداف واستقبلت 18.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات للمواجهات المباشرة عن لقاءات سابقة بين كوراساو وكوت ديفوار. وتمثل مباراة المجموعة E في فيلادلفيا مواجهة أولى بارزة بين البلدين على مسرح كأس العالم.

الترتيب

في المجموعة E، تحتل كوت ديفوار حاليًا المركز الثاني في الترتيب، بينما تأتي كوراساو في المركز الرابع قبل هذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات.