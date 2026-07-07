ستنطلق مباراة فرنسا ضد المغرب في 9 يوليو 2026 عند 16:00 بتوقيت EST و21:00 بتوقيت GMT.

معاينة ربع نهائي كأس العالم: فرنسا ضد المغرب

ستكون الفرنسية هي اللغة المتداولة على أرض الملعب عندما تتواجه فرنسا والمغرب على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، في إعادة لمواجهة المربع الذهبي في كأس العالم 2022. هل سيتفوق المرشحون الأوفر حظاً في البطولة على أفضل منتخبات أفريقيا في بوسطن؟

Getty Images

كيف وصلَت فرنسا والمغرب إلى هنا؟

اجتازت فرنسا مبارياتها الأربع الأولى بسهولة، مكتسحةً الفرق بفضل وحدتها الهجومية المتقدة. ومع ذلك، اضطر فريق ديدييه ديشان إلى انتزاع فوز صعب 1-0 على باراغواي في دور الـ16، وربما أظهر ذلك جانباً أكثر صلابة في أدائهم. لم يخسر الديوك الآن في 12 مباراة تنافسية (ف11، ت1)، وفازوا في آخر سبع مباريات. إذا فازوا بالثامنة على التوالي، فسيصبحون ثالث دولة فقط تصل إلى ثلاثة أنصاف نهائي متتالية في كأس العالم.

Getty Images

أطاح المغرب بالمضيفين المشاركين كندا في دور الـ16، محققاً فوزاً 3-0 رغم أنه لم يسدد سوى أربع كرات على المرمى. سيسعى أسود الأطلس للثأر من هزيمتهم في نصف نهائي 2022 أمام هؤلاء الخصوم. لم يخسروا في 10 مباريات منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية، لذا سيكونون واثقين من قدرتهم على قلب التوقعات.

Getty Images

مبابي يطارد التاريخ

قائد فرنسا كيليان مبابي هو واحد من لاعبين اثنين في التاريخ سجلا سبعة أهداف أو أكثر في بطولتين منفصلتين لكأس العالم، بعد ركلة الجزاء التي سجلها ضد باراغواي. الرجل الآخر، بالطبع، يحمل اسم ليونيل ميسي. يرغب مبابي بشدة في إضافة المزيد إلى حصيلته الإجمالية البالغة 19 هدفاً في كأس العالم ليعادل حصيلة ميسي البالغة 20.

Getty Images

أوناحي يجد لمسته في الوقت المناسب تماماً

وجد لاعب وسط جيرونا عز الدين أوناحي لمسته التهديفية في توقيت مناسب بفضل ثنائيته ضد الكنديين، لينهي سلسلة من 11 مباراة دون هدف في النهائيات. جاءت جميع مشاركاته الثماني في التسجيل دولياً في انتصارات لأسود الأطلس، وكانت آخر سبع منها مصحوبة بشباك نظيفة. قد يكون أوناحي محورياً هنا بفضل حسه التهديفي، بالنظر إلى أن المهاجم المحوري إسماعيل صيباري تحوم حوله شكوك كبيرة بسبب إصابة في أوتار الركبة. خرج الرجل الجديد في بايرن ميونخ بعد 22 دقيقة ضد كندا ولديه ثلاثة أهداف في كأس العالم هذه.

Getty Images

التشكيلة المتوقعة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، أوباميكانو، ساليبا، دين؛ رابيو، تشواميني؛ أوليز، ديمبيلي، دويه؛ مبابي.

التشكيلة المتوقعة للمغرب

بونو؛ حكيمي، ديوب، هلهال، مزراوي؛ العيناوي، بوعادي؛ دياز، أوناحي، الخنوس؛ صيباري.

حقائق وأرقام فرنسا ضد المغرب

ثلاثة عشر من آخر 16 انتصاراً لفرنسا جاءت بفارق هدفين أو أكثر.

مدرب فرنسا ديدييه ديشان يتولى مسؤولية مباراة رقم 25 في النهائيات هنا، معادلاً الرقم القياسي.

سبع من آخر تسع هزائم للمغرب في كأس العالم جاءت بفارق هدف واحد.

حصل المغرب على بطاقة صفراء واحدة أو أقل في أربع من مبارياته الخمس في كأس العالم هذه.

مايكل أوليس لاعب فرنسا لديه ثماني مساهمات تهديفية في آخر ست مشاركات له مع الديوك (G3, A5)، مع كون تلك التمريرات الحاسمة الخمس جميعها جاءت في كأس العالم هذه وتتركه على بُعد ثلاث فقط من الرقم القياسي التاريخي للبطولة.

Getty Images

قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مايك ماينان (AC Milan)، روبن ريسر (Lens)، برايس سامبا (Rennes).

المدافعون: لوكاس ديني (Aston Villa)، مالو غوستو (Chelsea)، لوكاس هيرنانديز (Paris St-Germain)، ثيو هيرنانديز (Al Hilal)، إبراهيم كوناتي (Liverpool)، ماكسنس لاكروا (Crystal Palace)، جول كوندي (Barcelona)، ويليام ساليبا (Arsenal)، دايو أوباميكانو (Bayern Munich).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (Fenerbahçe)، مانو كوني (Roma)، أدريان رابيو (AC Milan)، أوريليان تشواميني (Real Madrid)، وارن زاير-إيمري (Paris St-Germain).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (Monaco)، برادلي باركولا (Paris St-Germain)، ريان شرقي (Man City)، عثمان ديمبيلي (Paris St-Germain)، ديزير دويه (Paris St-Germain)، مايكل أوليس (Bayern Munich)، كيليان مبابي (Real Madrid)، جان-فيليب ماتيتا (Crystal Palace)، ماركوس تورام (Inter Milan).

Getty Images

قائمة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (Al Hilal)، منير المحمدي (RS Berkane)، أحمد تاغناوتي (Royal Armed Forces)

المدافعون: نصير مزراوي (Manchester United)، أنس صلاح الدين (PSV Eindhoven)، يوسف بلاماري (Al Ahly)، شادي رياض (Crystal Palace)، عيسى ديوب (West Ham United)، رضوان هلهال (KV Mechelen)، أشرف حكيمي (Paris St-Germain)، زكريا الواحدي (Genk)، مروان سعدان (Al-Fateh)

لاعبو الوسط: سمير المرابط (Strasbourg)، أيوب بوعدي (Lille)، نيل العيناوي (Roma)، سفيان أمرابط (Real Betis)، عز الدين أوناحي (Girona)، بلال الخنوس (Stuttgart)، إسماعيل صيباري (PSV Eindhoven)

المهاجمون: شمس الدين طالبي (Sunderland)، سفيان رحيمي (Al Ain)، أيوب الكعبي (Olympiacos)، إبراهيم دياز (Real Madrid)، ياسين جسيمة (Strasbourg)، أيوب أمايموني-إشغوياب (Eintracht Frankfurt)، أمين سباعي (Angers)

المنسحبون: نايف أكرد (Marseille)، عبد الصمد الزلزولي (Real Betis).

Getty Images

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الفريقين في كأس العالم FIFA 2022 في 14 ديسمبر، عندما فازت فرنسا 2-0 في نصف النهائي في قطر. قبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة ودية في نوفمبر 2007. تُظهر آخر ثلاث مواجهات مسجلة في مجموعة البيانات هذه أن فرنسا حققت فوزين وتعادلاً واحداً، مع كون نتيجة كأس العالم 2022 هي الأحدث والأكثر أهمية كسياق لهذا الدور ربع النهائي.

الترتيب

أنهى المغرب في المركز الثاني في المجموعة C، بينما تصدرت فرنسا المجموعة I بسجل مثالي.