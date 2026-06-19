كأس العالم - المجموعة 2 بي سي بليس

ستنطلق مباراة سويسرا ضد كندا في 24 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

كيف هو ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم؟

بدأت حملة سويسرا بداية غير لافتة بتعادل 1-1 أمام قطر، لكنهم قدموا عرضاً مهيمناً أمام البوسنة، وفازوا 4-1. تألق يوهان مانزامبي البالغ من العمر 20 عاماً بعد دخوله بديلاً بتسجيله ثنائية، كما كان بديل آخر، روبن فارغاس، أيضاً ضمن المسجلين، وكذلك القائد غرانيت تشاكا.

افتتح أصحاب الضيافة المشتركون كندا، المصنفة 30 عالمياً من قبل فيفا، حملتهم بتعادل 1-1 أمام البوسنة ثم أتبعوا ذلك بسحق 6-0 لقطر التي لعبت بتسعة لاعبين. غاب ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ عن افتتاح كندا وكان بديلاً غير مستخدم هنا. من المرجح أن يتصارع هذان الفريقان على صدارة المجموعة الثانية

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التشكيلة المتوقعة لسويسرا ضد كندا

كوبيل؛ زكريا، إلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ أيبيشر، تشاكا، فرويلر؛ ندوياي، إمبولو، فارغاس.

التشكيلة المتوقعة لكندا ضد سويسرا

كريبو؛ جونسون، دي فوغيرول، كورنيليوس، لارييا؛ بوكانان، كونيه، أوستاكيو، ميلار؛ ديفيد، أولواسيي.

أبرز لاعبي سويسرا ونهج التدريب

يتولى مراد ياكين البالغ من العمر 51 عاماً قيادة المنتخب السويسري، ويتمتع بخبرة كبيرة كمدرب أندية في موطنه سويسرا. تألق القائد غرانيت تشاكا مع سندرلاند هذا الموسم، وقادهم إلى ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية الموسم بوقت كافٍ في أول موسم لهم بعد العودة. لاعب أرسنال وليفركوزن السابق هو محور الفريق، إذ قادهم، على نحو غير متوقع، إلى كرة القدم في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. ستكون هذه المشاركة الرابعة لتشاكا في كأس العالم.

يشكل حارس المرمى يان سومر والمدافع المركزي مانويل أكانجي نواة الدفاع، بينما يوفر بريل إمبولو عنصر عدم التوقع في الهجوم. تأهلت سويسرا إلى كأس العالم 13 مرة. في عام 2006، نالت شرفاً مشكوكاً فيه بأن تصبح الفريق الوحيد في التاريخ الذي يُقصى من كأس العالم دون أن يستقبل هدفاً واحداً.

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أبرز لاعبي كندا ونهج التدريب

سيركز مدرب كندا جيسي مارش، الذي كان سابقاً مع ليدز يونايتد، بشكل كبير على جودة وخبرة الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد مؤخراً من غياب طويل بسبب الإصابة في إثارة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في مايو. كذلك، ترقبوا لاعب وسط ساسولو إسماعيل كونيه ومهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد.

تأهل منتخب كندا للرجال إلى كأس العالم ثلاث مرات في تاريخه، وهي في 1986 و2022 والآن 2026. سجل ديفيز أول هدف لكندا على الإطلاق في كأس العالم في مباراة ضد كرواتيا عام 2022. والآن، في سن 52، يمكن للمدرب مارش الإشارة إلى مسيرة لعب لامعة، حيث لعب 14 موسماً في الدوري الأمريكي MLS في التسعينيات والعقد الأول من الألفية. كما حصل على مباراتين دوليتين مع منتخب الولايات المتحدة.

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تشكيلة سويسرا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مارفين كيلر (يونغ بويز)، غريغور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، إيفون مفوغو (لوريان).

المدافعون: مانويل أكانجي (إنتر ميلان)، أوريلي أميندا (آينتراخت فرانكفورت)، إراي كوميرت (فالنسيا)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لوكا جاكيز (في إف بي شتوتغارت)، ميرو موهايم (هامبورغ)، ريكاردو رودريغيز (ريال بيتيس)، سيلفان فيدمر (ماينز).

لاعبو الوسط: ميشيل أيبيشر (بيزا)، كريستيان فاسناخت (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (بولونيا)، أردون جاشاري (إيه سي ميلان)، يوهان مانزامبي (فرايبورغ)، فابيان ريدر (أوغسبورغ)، جبريل سو، روبن فارغاس (كلاهما إشبيلية)، غرانيت تشاكا (سندرلاند)، دينيس زكريا (موناكو).

المهاجمون: زيكي أمدوني (بيرنلي)، بريل إمبولو (ستاد رين)، سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف)، دان ندوي (نوتنغهام فورست)، نواه أوكافور (ليدز يونايتد).

تشكيلة كندا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سيلتيك)، ديريك كورنيليوس (مارسيليا)، ريتشي لارييا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوغيرول (فولهام)، مويس بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، ألفي جونز (ميدلسبره).

لاعبو الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كونيه (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون إس جي).

أخبار الفريقين والتشكيلات

يدير سويسرا مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى انطلاق المباراة.

تقود كندا المدرب الرئيسي جيسي مارش. كما هو الحال مع سويسرا، لا توجد حاليًا معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة (XI). سيتم تقديم تحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل سويسرا هذه المباراة بسلسلة متباينة من النتائج عبر مبارياتها الخمس الأخيرة، حيث حققت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. كانت آخر مباراة لها تعادلًا 1-1 مع قطر في كأس العالم في 13 يونيو، وهي مباراة سيطرت عليها قبل أن تستقبل هدفًا عكسيًا في الدقيقة 94. وقبل البطولة، تعادلت 1-1 مع أستراليا في 6 يونيو وفازت على الأردن 4-1 في 31 مايو. وتعادلت 0-0 مع النرويج في مارس قبل أن تتعرض لهزيمة 3-4 أمام ألمانيا، وهي نتيجة كشفت بعض الهشاشة في الخط الخلفي. سجلت سويسرا ستة أهداف واستقبلت سبعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

تصل كندا بسجل حديث غير مستقر على نحو مماثل: فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات. انتهت مباراتها الأخيرة بتعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك في كأس العالم في 12 يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع أيرلندا في 5 يونيو وفازت على أوزبكستان 2-0 في 2 يونيو. سبق تعادل سلبي مع تونس في أبريل تعادل 2-2 مع آيسلندا في مارس. سجلت كندا ستة أهداف واستقبلت أربعة أهداف عبر تلك السلسلة من خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة كندا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 1 - 3 كندا 1 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هاتين الدولتين محدود للغاية في البيانات المتاحة، مع وجود مواجهة سابقة واحدة فقط مسجلة. جاءت تلك المواجهة في مباراة ودية في 15 مايو 2002، عندما فازت كندا 3-1 خارج أرضها في سويسرا. ستمثل مباراة فانكوفر اللقاء المسجل الثاني فقط بين الفريقين.

الترتيب

في المجموعة B، تتصدر سويسرا حاليًا وتأتي كندا في المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة من المباريات.