معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: جنوب أفريقيا ضد جمهورية كوريا: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 1 بي بي في إيه

ستُقام مباراة جنوب أفريقيا ضد جمهورية كوريا في 25 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

بدأت حملة جنوب أفريقيا بشكل كارثي بخسارة 2-0 أمام المكسيك، والتي شهدت أيضاً طرد لاعبين من صفوفها. تحسنوا في يوم المباراة 2 بتعادل 1-1 أمام جمهورية التشيك، مع إسقاط لايل فوستر من التشكيلة الأساسية. تألق أوسوين أبوليس أمام التشيك ومن المفترض أن يحتفظ بمكانه، لكن مايسترو خط الوسط تيبوهو موكوينا موقوف بعد تراكم البطاقات. هذه ضربة للمدرب هوغو بروس. المعادلة بالنسبة لبافانا بسيطة: اهزم كوريا الجنوبية يوم الخميس، 25 يونيو وتأهل إلى دور الـ32. إذا خسروا أو تعادلوا، فستنتهي رحلة كأس العالم 2026.

تدخل كوريا الجنوبية تلك المواجهة وهي تعلم أنها تحتاج على الأقل إلى التعادل لضمان التأهل إلى الدور التالي بعد هزيمة 1-0 أمام المكسيك. ينبغي أن تكون لدينا مباراة رائعة في الانتظار.

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أبرز لاعبي جنوب أفريقيا والمدرب

كل شيء يمر عبر مايسترو خط وسط ماميلودي صنداونز تيبوهو موكوينا. سيُشعر بغيابه أمام كوريا الجنوبية، لذا من المرجح أن يستدعي المدرب هوغو بروس يايا سيثولي بعد أن غاب عن إيقافه هو نفسه أمام التشيك.

المدافع مبكيزيلي مبوكازي المقيم في الولايات المتحدة لا يزال في العشرين فقط لكنه يُنظر إليه بالفعل كقائد مستقبلي لبافانا. مهاجم بيرنلي لايل فوستر سيقود الخط الأمامي بضغطه المتواصل، وتحركاته في القنوات، ولعبه الذكي في الربط، رغم أنه أُسقط في تعادل 1-1 أمام التشيك لصالح العمل الدؤوب لأوسوين أبوليس. كان هناك طلب كبير على نجم أورلاندو بايرتس ريليبوهيلي موفوكينغ البالغ 21 عاماً ليبدأ لبلاده، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان بروس المتحفظ على المخاطرة سيفعل ذلك.

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التشكيلة المتوقعة لبافانا

ويليامز؛ موداو، أوكون، مبوكازي، موديبـا؛ مباثا، آدامز، سيثولي؛ ماسيكو، موفوكينغ، أبوليس.

أبرز لاعبي كوريا الجنوبية والمدرب

تتصدّر قائمة كوريا الجنوبية المكوّنة من 26 لاعباً لكأس العالم FIFA 2026 أيقونة الجيل سون هيونغ-مين، ونجم بايرن ميونخ كيم مين-جاي، وصانع ألعاب باريس سان جيرمان لي كانغ-إن. وبقيادة هونغ ميونغ-بو، يعتمد محاربو التايغوك بشكل كبير على هذه النواة من المواهب المقيمة في أوروبا لتحقيق توازن بين الصلابة الدفاعية والسرعة الهجومية.

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التشكيلة المتوقعة لكوريا الجنوبية

كيم؛ لي، كيم لي؛ كيم، هوانغ، بايك، سيول؛ لي، لي؛ سون.

قائمة جنوب أفريقيا المكوّنة من 26 لاعباً

حراس المرمى: رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز)، ريكاردو غوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (all Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (both Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

لاعبو الوسط: Teboho Mokoena, Jayden Adams (both Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

المهاجمون: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (all Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (both Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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تشكيلة كوريا الجنوبية المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

المدافعون: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Munich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

لاعبو الوسط: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris St-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

المهاجمون: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس تشكيلة محتملة لهذه المباراة، ولا توجد حالياً أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات مدرجة لمنتخب بافانا بافانا. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة.

كما لا توجد لدى مدرب كوريا الجنوبية ميونغ-بو هونغ أي مخاوف مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة محتملة. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق عند توفرها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت جنوب أفريقيا بمباراة واحدة، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث هزيمة 2-0 أمام المكسيك في افتتاح كأس العالم في 11 يونيو. كما تعادلت 0-0 مع نيكاراغوا في مباراة ودية في مايو وتقاسمت تعادلاً 1-1 مع بنما في مارس. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة ضد جامايكا، عندما انتصرت 1-0 في 6 يونيو. سجلت جنوب أفريقيا هدفين واستقبلت ثلاثة أهداف عبر آخر خمس مباريات لها.

تصل كوريا الجنوبية وهي في حالة أفضل، إذ فازت بثلاث من آخر خمس مباريات لها. وكانت مباراتها الأحدث هي فوز العودة 2-1 على تشيكيا في 12 يونيو، كما تغلبت على ترينيداد وتوباغو 5-0 في 31 مايو. وجاءت هزيمتاها في هذه الفترة — خسارة 1-0 أمام النمسا وخسارة 4-0 أمام ساحل العاج — كلتاهما في مباريات ودية في مارس. سجل محاربو التايغوك ثمانية أهداف واستقبلوا ستة أهداف عبر المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في مجموعة البيانات الحالية. سيتم تحديث هذا المقال بمعلومات اللقاءات التاريخية عندما تصبح متاحة.

الترتيب

في المجموعة A، تحتل كوريا الجنوبية حالياً المركز الثاني بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الرابع قبل الجولة الأخيرة من المباريات.